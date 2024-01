nubia Z60 Ultra Recensione: foto e prestazioni al top a meno di 700 euro

Ora che le follie del CES 2024 di Las Vegas sono giunte al termine, possiamo tornare a toccare con mano le novità del mercato smartphone. Uno dei primi dispositivi ad accompagnarci in questo inizio d'anno è stato il nubia Z60 Ultra, modello che strizza l'occhio sia a chi cerca performance ai vertici del mercato che agli amanti delle foto.

Il prezzo di partenza è particolarmente aggressivo per il mercato attuale e si parte da 679 euro per la variante da 8/256GB. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova il modello da 16/512GB (899 euro), per una lineup che si completa con una terza variante da 12/256GB (749 euro).



Un design davvero full screen

Il nuovo nubia Z60 Ultra si presenta con un display full screen, associato a una fotocamera under-display di quinta generazione. Il brand ha ormai raggiunto ottimi risultati quando si tratta di "nascondere" il sensore durante la riproduzione dei contenuti multimediali, anche se vedremo più avanti l'entità dei compromessi da accettare a livello fotografico.

A ogni modo, quella di nubia rappresenta una delle poche soluzioni presenti sul mercato di questo tipo. Lato design, però, a farsi notare è soprattutto il retro del dispositivo, in cui sono spiccano tre imponenti sensori fotografici incastonati tra un cerchio rosso e una sporgenza rettangolare: difficile passare inosservati.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, tuttavia, la sporgenza sul retro non fa ballare lo smartphone quando posto su una superficie piana, visto che nubia ha deciso di innalzare tutto il reparto con un apposito inserto.

Che lo Z60 Ultra ponga un certo focus su questi aspetti lo si nota anche dalla presenza della certificazione IP68 per polvere e acqua. Va detto, però, che i materiali utilizzati non forniscono propriamente una sensazione Premium al tocco, cosa che può lasciare un po' l'amaro in bocca. Inoltre, il peso del dispositivo non è propriamente dei più contenuti (246 grammi), mentre le dimensioni sono di 163,98 x 76,35 x 8,78mm.



La colorazione che abbiamo ricevuto in prova è la classica total black, che non riesce forse a rendere del tutto giustizia al design dello smartphone ma che sicuramente risulta in linea con l'usuale richiesta di mercato. In ogni caso, per le due varianti più costose risulta disponibile anche la più sgargiante versione Argento.



Guardando ai lati dello smartphone, sulla destra troviamo un pulsante d'accensione zigrinato in colorazione rossa e l'immancabile bilanciere del volume, oltre a un nuovo slider dedicato, che consente di attivare rapidamente la fotocamera in modalità "Street", aspetto che fa comprendere ulteriormente come il focus sia posto anche su questo ambito.

In alto si fanno notare un microfono e il sensore IR, mentre in basso ci sono gli altri microfoni, l'altoparlante, la porta USB Type-C e il carrellino della SIM (dual nanoSIM).

A livello di metodi di sblocco, nubia ha equipaggiato il suo nuovo smartphone con un sensore per le impronte digitali posto sotto al display e con il classico riconoscimento facciale. Non delude poi il contenuto della confezione di vendita, visto che si trovano anche un caricabatterie da 80W e una cover trasparente semi-rigida. Questo si aggiunge, ovviamente, a una dotazione di base che comprende un cavo USB Type-C/USB Type-C, la spilla per l'estrazione del vano SIM e la consueta manualistica.

Da apprezzare il fatto che nubia abbia deciso di proseguire per questa strada, nonostante nella fascia alta sia sempre più raro trovare in confezione elementi come l'alimentatore e, nei casi più estremi, addirittura anche il cavo.



Prestazioni al top con Snapdragon 8 Gen 3

Sotto la scocca si nasconde il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che non ha di certo bisogno di presentazioni, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X (espandibili virtuale fino a ulteriori 12GB: di default l'espansione è di 3GB) e 512GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile).

Senza troppe sorprese, le performance risultano al top del mercato.

Per darvi un quadro più completo, durante la nostra prova lo smartphone ha ottenuto 2.089.107 punti su AnTuTu Benchmark v10.1.9, nonché 2.282 punti in single-core e 7.093 punti in multi-core su Geekbench 6.

A sostenere le prestazioni nel tempo c'è un'ampia batteria da 6.000 mAh, che ci ha sempre consentito di portare a termine la fatidica giornata lavorativa, arrivando più volte a tarda serata con una buona carica residua. Molto dipende dall'utilizzo, ma chi è solito fare un uso dello smartphone meno intenso del nostro quasi sicuramente riuscirà a portare a casa senza problemi anche le due giornate.



Il quadro generale è ulteriormente migliorato dal supporto alla ricarica via cavo a 80W, che consente di ottenere ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente. Peccato, invece, per l'assenza della ricarica wireless, anche se in realtà per più di qualcuno non si tratterà di nulla di troppo importante.

Non delude neanche lo schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate di 120Hz e la già menzionata fotocamera in-display.

Nubia ormai è ha migliorato molto questo aspetto, tanto da rendere pressoché invisibile la zona della fotocamera durante la riproduzione di contenuti multimediali. Uno sforzo da premiare, per quanto in alcuni contesti comunque continui a notarsi.

A livello generale, si fa riferimento a un buon pannello sia in termini di bilanciamento dei colori che di luminosità massima (si toccano picchi di 1.500 nit).

C'è un aspetto, però, che fa storcere un po' il naso, ovvero che nell'app di Netflix venga indicato il supporto solamente ai DRM Widevine L3. Questo significa che i contenuti della popolare piattaforma di streaming possono essere visualizzati solamente in SD. Questo non avviene, invece, su servizi come Amazon Prime Video. Si tratta di una situazione già vista con altri dispositivi, che può però far storcere il naso a un certo tipo di utente e va dunque segnalata.

Non male il comparto audio Stereo Dual Speaker con DTS:X Ultra, in grado di convincere sia a livello di qualità che lato volume massimo. Bene anche in termini di connettività, per un device completo di 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC.

Arrivando, invece, a uno dei comparti su cui nubia Z60 Ultra ha evidentemente concentrato i suoi sforzi, si fa notare la presenza di una tripla fotocamera posteriore da 50MP (principale, f/1.59, OIS, 35mm) + 50MP (ultra-wide, f/1.8, AF, OIS, 18mm) + 64MP (tele, OIS, 85mm), in grado di fornire ottime soddisfazioni un po' in tutti i contesti.



Uno degli scenari in cui lo smartphone riesce a dare il meglio sono i Ritratti, che riescono a esaltare il soggetto anche in scenari in cui la luminosità non risulta propriamente perfetta. C'è poi la cosiddetta Street Mode, che viene attivata di default mediante lo slider laterale, che può essere utilizzata per rendere più interessanti i punta e scatta sfruttando il sensore da 35mm.

Non manca l'intervento da parte dell'intelligenza artificiale, mentre un'altra funzione che può risultare interessante è "Scia delle stelle", per uno smartphone che strizza l'occhio anche all'astrofotografia.



I risultati che abbiamo ottenuto con la tripla fotocamera posteriore di nubia Z60 Ultra sono convincenti un po' in tutti i contesti di luce, vista anche la presenza di una modalità notturna in grado di migliorare in modo importante il risultato.

Non deludono neanche grandangolari e macro, che anzi potrebbero stupire più di qualcuno.

Certo, un occhio attento potrà notare alcuni compromessi rispetto ai cameraphone più costosi, basti pensare al fatto che il massimo zoom in digitale arriva a 30x, ma per la fascia di prezzo si tratta sicuramente di un'ottima proposta (a questo proposito, potete trovare qualche foto non compressa nella nostra cartella Drive dedicata).

I video si possono registrare fino a 4K/120fps (o addirittura 8K/30fps attraverso il 35mm), ma anche in questo caso si consiglia di scendere con la risoluzione per avere una stabilizzazione migliore.

Infine, il sensore in-display da 12MP per i selfie: ancora una volta, non si riescono a raggiungere i risultati di una lente classica e rimane la sensazione che ci sia sempre qualcosa davanti all'obiettivo, aspetto che non passa inosservato per chi vuole utilizzare questa tipologia di scatti per i social.

L'intelligenza artificiale prova a migliorare un po' il risultato, ma non riesce ad andare oltre alle limitazioni del sensore. Insomma, se solitamente vi fate scattare le foto da qualcuno, magari con modalità Ritratto, nubia Z60 Ultra non vi deluderà di certo, ma sappiate che la qualità dei selfie è tutt'altra cosa.

Un software con luci e ombre

Per mantenere un prezzo aggressivo, specialmente nel mercato attuale, bisogna per forza di cose scendere a qualche compromesso. Un ambito in cui questo aspetto si nota in modo importante è proprio il software: la personalizzazione MyOS 14 basata su Android 14, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di dicembre 2023, non risulta propriamente delle più curate. Al netto della già citata questione relativa ai DRM Widevine L3, c'è qualche schermata che lascia un po' a desiderare in termini di semplicità d'uso.



Inoltre, in una singola occasione, mentre stavamo provando lo streaming di contenuti da Apple TV+ via browser Chrome, lo smartphone è andato in crash riavviandosi.

Questo può succedere con tutti gli smartphone e si tratta di uno scenario che si è verificato una singola volta, ma una maggiore pulizia nel software non guasterebbe, per quanto comunque l'interfaccia si sia rivelata generalmente fluida da utilizzare.



Da notare, per il resto, la presenza di una modalità gaming molto simile a quella già vista col brand REDMAGIC, per quanto in questo caso non si faccia riferimento a uno smartphone da gaming.

Il pannello in-game offre i classici preset e consente di accedere a varie funzionalità tipiche, come ad esempio la possibilità di aprire alcune applicazioni in modalità Picture in picture. D'altronde, con le dovute differenze, di fatto lo Z60 Ultra ha molto da spartire coi più recenti dispositivi di casa REDMAGIC.

In ogni caso, quel che conta sono le prestazioni in-game e da questo punto di vista possiamo dirci soddisfatti. Durante la nostra prova, infatti, il nubia Z60 Ultra è riuscito a far girare Devil May Cry Peak of Combat con risoluzione Altissima e 120FPS. Inoltre, Fortnite risulta godibile a Epico a 60FPS, mentre Diablo Immortal gira senza problemi con Dettagli su Molto Alto, Risoluzione su Alto e 60FPS.

Il calore sulla scocca può farsi sentire nelle sessioni prolungate pur rientrando pienamente nella media, mentre il sistema di raffreddamento si è sempre rivelato in grado di mantenere le temperature nella norma.