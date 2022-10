NZXT Canvas 32Q Curved Recensione: lo stile sbarca anche tra i monitor

In un'annata decisamente poco convenzionale per l'industria dei PC, NZXT ha deciso di espandere la sua area di competenza sbarcando anche nel settore monitor, con un set interessante di periferiche e accessori dedicati al gaming e alla produttività. I primi pannelli della serie Canvas sono due, il 27Q Flat e il più generoso 32Q Curved, entrambi con specifiche di tutto rispetto e una spiccata propensione per il gaming ad alti risoluzione e framerate.

Annunciati a luglio del 2022, presto verranno affiancati da interessanti nuovi innesti intermedi, facendo seguito al recente reveal degli NSXT Canvas FullHD da 25 e 27 pollici. Insomma, il target di riferimento di NZXT è piuttosto chiaro, andando a occupare con i suoi monitor fasce di prezzo piuttosto contenute con prodotti premium. Abbiamo messo alla prova proprio il più grande 32Q QHD a 165Hz e siamo finalmente pronti a raccontarvi la nostra esperienza.



Specifiche interessanti per il prezzo

Il Canvas 32Q Curved è un monitor VA da 32 pollici con risoluzione 1440p, refresh rate fino a 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms, proposto a 379 euro con un supporto a scelta tra un piedistallo tradizionale, un braccio monitor singolo con morsetto e uno identico con supporto per due pannelli. Il primo supporto sarà incluso nel prezzo ma occorre selezionarlo nella scheda di acquisto.

Come accade anche per altri prodotti del brand, anche in questo caso sono disponibili due colorazioni con combinazioni alternate, rispettivamente Bianco, Nero, Nero con piedistallo bianco e viceversa.

Il punto prezzo di questo pannello lo rende già sulla carta uno dei più interessanti sul mercato con questa diagonale, ma la scheda tecnica si estende anche oltre con curvatura 1500R, HDR10, compatibilità con FreeSync Premium, luminosità fino a 300 nit e copertura dello spazio colore pressoché completa (99% sRGB e 89% DCI-P3).

Non mancano, poi, tecnologie per la riduzione dell'affaticamento visivo come il filtro luce blu e la modalità anti-flickering. Un pacchetto decisamente completo a cui si aggiungono un design particolarmente curato e discreto e un menu OSD controllabile da joystick posto sul retro, che può essere integrato se non sostituito del tutto dal software CAM, in modo da renderne la gestione ancora più semplice e immediata.

Con il piedistallo di serie il monitor può essere regolato in altezza, in inclinazione e orientato di lato. Assente, invece, la rotazione frontale.

L'alimentatore in dotazione arriva fino a 90W, ma il monitor è stato progettato per arrivare a un massimo di 64,2 W.



Installazione e progettazione

L'assemblaggio è piuttosto semplice e non richiede doti particolari grazie alle soluzioni ormai standard per l'aggancio e sgancio rapido del pannello e la vite con presa a farfalla sul fondo. Per chi volesse utilizzare supporti personalizzati o un braccio aggiuntivo di NZXT, invece, è presente il supporto allo standard VESA 100x100 mm.

Il design è curato al dettaglio, ma riteniamo che la colorazione total black non le renda del tutto giustizia. Frontalmente lo schermo presenta tre bordi pressoché liberi (edge-to-edge), con un margine inferiore di 1,5 cm; tuttavia, sul fondo non sono presenti pulsanti di navigazione; perciò, forse si sarebbe potuto compiere uno sforzo in più in tal senso, rendendolo davvero un pannello unico per essenzialità, spostando il logo dell'azienda in altra collocazione, per esempio sulla base del piedistallo.

Sul dorso troviamo il joystick viola e gli input, affacciati verso il basso in una posizione non propriamente delle più comode. A disposizione dell'utente ci sono due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e una USB- C con DP. Inoltre, troviamo due USB-A 3.0 e una USB-B 3.0 per l'upstream e il controllo CAM, con cavo in dotazione.



Prova su strada

A primo impatto, questo monitor si presenta luminoso e brillante, con angoli di visuale molto generosi grazie all'utilizzo di una matrice VA. Stupisce in negativo, in tal senso, per contrasti non sempre all'altezza di questa tecnologia, ereditandone invece una minore accuratezza nel colore rispetto a un comune IPS. In sostanza, troviamo ottimi neri e contrasti accettabili (1000:1) per la stragrande maggioranza degli utenti, ma forse si poteva fare qualcosa in più per dare maggiore soddisfazione nella resa complessiva.

Questo risulta particolarmente evidente per via di una densità di pixel di circa 93 PPI spalmati su 32 pollici a una risoluzione "soltanto" QHD, dove non sempre la nitidezza del testo è garantita.

Sempre in merito al rapporto diagonale/risoluzione, non gioca a suo favore la progettazione del piedistallo, forse troppo generoso e che lo distanzia dal muro di ben 20 cm. Tenuto conto di ciò, è ampiamente consigliata la scelta di uno dei due supporti a morsetto, che permettono di schiacciarlo fino a circa 10 cm e consentendo un ulteriore distanziamento dal punto di visione.



In utilizzi diversi dallo studio o lavoro, invece, il feedback migliora molto potendo contare su un mastodonte da scrivania di elevatissima caratura nella riproduzione generale dell'immagine. Il suo contesto d'uso perfetto è chiaramente il gioco e anche la prova console è promossa a pieni voti sia su Xbox Series X che su PlayStation 5, seppur in assenza di audio integrato, che ne avrebbe sancito una totale predilezione per questo tipo di utilizzo.

Il menu OSD è molto semplice e spartano, con diversi preset a disposizione, tra cui Standard, FPS, RTS, RPG, Gara, Cinema, Professionale (con filtro luce blu) e Notte, mentre la modalità HDR si accende in automatico in presenza di segnali di questo tipo. Sempre dal menu, è possibile attivare o disattivare il FreeSync, impostare un rilevatore del Refresh Rate a schermo e regolare il volume delle periferiche collegate tramite jack da 3,5 mm.

Nonostante la sua straordinaria immediatezza d'uso, è con CAM che il Canvas 32Q esprime tutto il suo potenziale di gestione, grazie a un'interfaccia ricca di opzioni contestualizzate per utenti meno esperti, sebbene le impostazioni disponibili siano meno rispetto all'OSD integrato.