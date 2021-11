NZXT Capsule Recensione: un ottimo microfono da streaming

Capsule è il nuovo microfono da streaming della famiglia NZXT. Un po' come Elgato (a tal proposito, qui la nostra recensione di Elgato Wave 3), anche il brand californiano si prefissa di offrire un'esperienza top di gamma abbinata a una raffinatezza estetica che soddisferà anche chi predilige un dispositivo di bell'aspetto, il tutto a un prezzo in linea con gli standard del mercato, poiché NZXT Capsule è disponibile a un prezzo di 129,99 euro sul sito ufficiale. Dopo averlo provato, in sessioni di registrazione vocale ma anche e soprattutto in live streaming, vi raccontiamo cosa ne pensiamo.

Design e packaging

Come dicevamo NZXT per questo Capsule ha puntato soprattutto sull'eleganza estetica e c'è da ammettere che su questo versante il microfono è davvero ineccepibile.

L'estetica piacevole, soprattutto per quanto concerne la colorazione bianca, si sposa a un design moderno che farà la sua figura soprattutto sulle scrivanie più curate, grazie soprattutto ai led colorati posti sulla parte sottostante e intorno ai due pulsanti di regolazione del volume. Questi ultimi, uno in alto e uno in basso, servono rispettivamente alla regolazione del volume della voce in fase di recording e all'impostazione dell'audio qualora utilizziate il Capsule con un paio di auricolari. La bellezza si accompagna anche alla resistenza, visto che la qualità dei materiali non delude. Il Capsule è realizzato grazie a una solida struttura in alluminio estruso con un rivestimento in policarbonato ABS, ideale per sostenere anche temperature particolarmente elevate e garantire un buon raffreddamento.



Anche il packaging risulta elegante e curato: la confezione si presenta ben strutturata e al suo interno troverete ben collocato il microfono con tutti gli accessori di base necessari.

Un cavetto USB-C/USB-A, la cui estremità più piccola va posta esattamente sotto la base del microfono, si uniscono a un adattatore jack, ma a spiccare è soprattutto la base di appoggio in metallo. Quest'ultima si aggancia al dispositivo con un sistema a incastro non facilissimo, ma che una volta assemblato crea un'armonia di design estremamente pregevole. Il Capsule, quindi, è un dispositivo utile soprattutto a chi cerca un microfono bello a vedersi. Tra l'altro, chi desidera inquadrarlo in tutta la sua eleganza potrà optare anche per il supporto a braccio NZXT Boom Arm, facilmente fissabile alla propria scrivania e disponibile sullo store di NZXT al prezzo di 99,99 euro. Il supporto reclinabile prevede un aggancio al microfono piuttosto semplice e un raffinato scompartimento posteriore in cui fissare i cavi USB che partono dal device, così da nasconderli ed evitare eccessivi ingombri.

Prestazioni al top

L'esperienza d'uso del microfono si rivelata piacevole e, a nostro modo di vedere, anche estremamente funzionale ed efficace sia per chi è rodato con le dirette sia per gli streamer alle prime armi. Questo grazie a una essenziale facilità di installazione e al setup di base, che rendono semplice anche l'eventuale passaggio dalla scrivania al braccio meccanico. È possibile disattivare velocemente il device con la semplice pressione del tasto superiore, così da evitare che eventuali urti o movimenti impropri si facciano sentire dal vostro pubblico. Se pure fosse, in realtà, non rappresenterebbe un enorme problema, dal momento che la tecnologia implementata sul Capsule permette di eludere i rumori in sottofondo, oltre a garantire l'esecuzione di un suono pulito e squillante, sebbene più in streaming che in fase di registrazione vocale, per la quale vi consigliamo di utilizzare software adeguati, visto che purtroppo ne manca uno di serie.

In questo modo, nel corso di svariati test in diretta, abbiamo potuto sperimentare un'ottima qualità audio, sicuramente superiore alla gran parte dei microfoni di fascia media che dominano il mercato. Insomma, non abbiamo riscontrato particolari difetti in questo NZXT Capsule eccezion fatta per l'aggancio un po' macchinoso allo stand da scrivania e per il peso decisamente importante. Parliamo infatti di poco più di 800 g stand compreso, che si fanno decisamente sentire anche per gli spostamenti più piccoli.