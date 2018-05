Oculus Go Recensione: un visore standalone per entrare nel mondo della VR

Per molti la realtà virtuale è tuttora un sogno sconosciuto. Frenati da una tecnologia ancora acerba, da compromessi ludici e tecnici, oppure da un esborso monetario non alla portata di tutte le tasche, alcuni giocatori stringono le briglie della loro curiosità, aspettando il momento opportuno per entrare a piccoli passi in un universo alternativo, dove le regole dello spettacolo audiovisivo vengono completamente riscritte. Chiunque abbia indossato almeno una volta un PlayStation VR, un Oculus Rift o un HTC Vive conosce benissimo la sensazione di immergersi in una dimensione straniante ed elettrizzante, in cui l'intrattenimento interattivo e quello spettatoriale acquisiscono un sapore inedito. L'ostacolo per compiere questo viaggio verso il "futuro" risiede semmai nella paura del motion sickness o nei limiti materiali legati ai prezzi (a volte piuttosto esosi) dei caschetti, a cui vanno affiancati necessariamente degli hardware esterni che ne garantiscano il funzionamento, siano essi una PlayStation 4 o un PC alquanto performante.

Ed ecco che, per questi ed altri motivi, i cancelli della VR sono rimasti preclusi ad una buona fetta di pubblico. Almeno fino ad ora. L'esordio sul mercato di Oculus Go potrebbe difatti incarnare un vero punto di svolta, la chiave d'accesso universale per estendere la virtual reality ad una fascia d'utenza molto più vasta. Parliamo di un visore standalone, che funziona "in autonomia", senza il supporto di ulteriori periferiche, in vendita inoltre ad un costo estremamente competitivo: un gioiellino che, pur non esente da (accettabili) imperfezioni, si conferma un eccellente strumento "entry level" con il quale lasciarsi letteralmente "avvolgere" da un mondo di meraviglia.

Caratteristiche, ergonomia e durata della batteria

Oculus Go è un visore sobrio, elegante, molto simile nel design al fratello maggiore Oculus Rift. Fa il suo esordio sul mercato in due diverse varianti, caratterizzate da un differente quantitativo di memoria interna: la versione da 32 GB è disponibile a 219 euro, mentre per quella da 64 GB l'importo sale a 269 euro. Si tratta di cifre ottimamente commisurate alla qualità dell'offerta complessiva, tale da permettere a tantissimi curiosi di assaggiare i prodigi della realtà virtuale senza impegnare una grossa fetta dei propri risparmi.

E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, Oculus Go si presenta in una confezione minimale e tutt'altro che ingombrante, al cui interno trova posto l'alloggiamento del caschetto e quello per il piccolo controller wireless in dotazione. L'insieme comprende - ovviamente - il manuale di istruzioni, un laccetto per tenere il pad ben saldo a polso, ed un panno in microfibra per pulire le lenti. Al tatto, l'Oculus Go si dimostra piuttosto solido, nonostante la leggerezza (appena 467g) e l'elasticità dei materiali che lo compongono. Le dimensioni sono simili a quelle del Rift (190mm x 105mm x 115mm) così come il metodo per indossarlo: le cinghie laterali e frontali funzionano a strappo, e sono regolabili con buona precisione. Dal canto nostro, non abbiamo riscontrato particolari fastidi dopo un uso prolungato, eccezion fatta per un leggero contrappeso sul setto nasale. Sulla parte anteriore sono collocati il pulsante d'accensione e quello del volume, mentre sul lato sinistro una porta USB Micro-B con USB 2.0 e ingresso per le cuffie.

Se non possedete un paio di auricolari o un headset con riduzione del rumore, non spaventatevi: Oculus Go offre microfono e speaker integrati, la cui resa è quantomeno discreta, con una riproduzione ed una pulizia del suono nel complesso abbastanza soddisfacenti. Nella scatola è inserito poi uno spaziatore per gli occhiali che, dopo un semplicissimo montaggio, concede anche a chi indossa una montatura di godere di una maggiore comodità. Inoltre, il visore dispone di un display è da 5.5'' 2560 x 1440 WQHD, con una densità di pixel pari a 538 ppi (pixels per inch), proponendo quindi una resa visiva di tutto rispetto. Il micro controller, essenziale per interagire con il menù di Oculus, pesa 65g, con dimensioni pari a 111mm x 37mm x 57mm: è composto da due pulsanti frontali (i classici "Home"- dedicato anche alla calibrazione della visuale - e "Back"), da un trigger posteriore e da un touchpad con cui orientarsi nell'interfaccia. Per selezionare le voci desiderate all'interno dei menù basterà muovere il controller come fosse un'estensione della nostra mano, indirizzandone i sensori verso le nostre preferenze. Questa piccola periferica richiede l'inserimento di una pila AA, la cui percentuale di ricarica può essere tenuta sott'occhio in qualsiasi momento una volta indossato il caschetto. Quanto ad Oculus Go, la durata della batteria - sulla carta - si attesta intorno alle 2 ore e mezza per la riproduzione di contenuti video, scendendo a 120 minuti nel corso di intensive sessioni di gioco. In realtà, l'autonomia mostra qualche oscillazione di troppo a seconda del software utilizzato, resistendo - in alcuni casi -poco meno di un paio d'ore. Ne consegue che risulta un po' difficoltoso giungere ai titoli di coda di un film piuttosto lungo, mentre - d'altro canto - viene incentivata la visione saltuaria delle serie tv, le cui puntate dal minutaggio contenuto ben si prestano ad una fruizione rapida e frammentata. Quando Oculus si scaricherà del tutto, saranno necessarie meno di 3 ore per restituirgli il pieno d'energia: a tal proposito, all'interno del pacchetto, troviamo anche un cavo USB per la ricarica, da collegare ad un alimentatore CA da 10W (5V 2A), purtroppo non incluso nella confezione.

Ready to GO

La caratteristica distintiva di Oculus Go risiede interamente nel suo essere un visore "standalone", ossia in grado di funzionare "da solo", senza smartphone, PC, console e cavi di varia natura. Questo importantissimo fattore garantisce una semplicità di utilizzo eccezionale, perfettamente user friendly. Dopo aver acceso il caschetto, basterà insomma collegarlo alla rete wireless ed inserire i dati del nostro account, in modo tale che dinanzi ai nostri occhi si spalanchi una finestra sull'immenso panorama del web e sui nostri canali social.

Il processo di configurazione vi porterà via soltanto pochi istanti, e sarà incredibilmente rapido ed intuitivo. La facilità con cui è possibile azionare il visore e partire subito all'azione è uno degli aspetti più funzionali di Oculus Go, capace pertanto di invogliare gli utenti ad usufruirne ad intervalli regolari o anche solo per brevi periodi, come diversivo o passatempo, senza doversi preoccupare di perdere vari minuti nell'allestimento del setup. Saremo portati a fiondarci nel mondo virtuale con molta più frequenza, muovendoci dentro ad un micro cosmo che potremo modellare a nostro piacimento.

Esperienza

La realtà virtuale è, prima di tutto, "emozione": una lista di freddi numeri e specifiche non può in alcun modo restituire l'idea di ciò che si prova quando si viene catapultati dentro questo universo di pixel e magia. Oculus Go non avrà la potenza dei suoi diretti concorrenti, né le medesime velleità immersive, ma ne conserva gli stessi, identici scopi: fornire al pubblico un coinvolgimento a 360 gradi.

Per questo, dopo aver saldamente posizionato il visore sopra la nostra testa, ci ritroveremo in una sorta di desktop che ci avvolge integralmente. Avremo la facoltà di scegliere tra una quindicina di sfondi diversi, dalle spiagge assolate alle cime innevate: presa la nostra decisione, tutto intorno a noi muterà aspetto, permettendoci di muovere lo sguardo in ogni direzione, come se fossimo all'interno di una cartolina tridimensionale. Si aprirà poi quello che è a tutti gli effetti l'Hub centrale di Oculus. Nel pannello posto sotto al nostro sguardo spunteranno varie opzioni, dal Negozio in cui scaricare nuove applicazioni, passando dal browser per navigare in rete, fino alla possibilità di scattare fotografie, registrare video e prodigarci in dirette streaming.

Ma prima di spulciare tutti i prodotti messi a disposizione nello Store, sarà opportuno fare una capatina nelle cosiddette Oculus Rooms, ossia - come il nome suggerisce - delle stanze digitali che raffigurano una sorta di giardino zen in realtà virtuale, un luogo in cui l'utente può dedicarsi a svariate attività: anzitutto dovremo creare il nostro avatar, seguendo le opzioni di un editor non particolarmente ricco né malleabile, dopodiché potremo spostarci liberamente in questo ambiente puntellato da alcuni hotspot da raggiungere. Oltre a cimentarsi in quiz e minigiochi mnemonici, nulla ci vieterà di sfogliare il catalogo di Facebook e guardare qualche video salvato in precedenza sul nostro profilo.

Dentro le Oculus Rooms saremo in grado, qualora lo desiderassimo, di invitare anche altri amici, in modo da condividere con loro qualche gioco o scambiare quattro chiacchiere. Sostanzialmente, una ludoteca in formato poligonale, uno spazio di aggregazione che può al contempo divenire "privato" e "sociale", a nostra totale discrezione. Al di fuori di queste "stanze", si dirama una costellazione di opportunità, sulle prime quasi spiazzante: lo store è ricchissimo di applicazioni (si parla di circa un migliaio di software, in continuo aggiornamento ed ampliamento), alcune gratuite ed altre a pagamento. Restando connessi alla rete, chiaramente, ci verranno suggeriti quei prodotti più confacenti ai nostri gusti, e potremo inoltre tenere sotto stretta osservazione i trend del momento, i titoli più blasonati e quelli più votati dalla community. Ludicamente parlando, Oculus Go, come è ovvio che sia, non compie miracoli: le librerie non sono certo paragonabili a quelle di Steam e, sul fronte qualitativo, neppure al catalogo del PlayStation Store. I giochi con cui possiamo testare le potenzialità del visore si avvicinano alle logiche del gaming mobile: non aspettatevi dunque un impatto visivo superbo né appariscente, bensì una resa grafica che varia ovviamente in base al prodotto selezionato, utile più che altro ad introdurvi gradualmente all'immersione a 360 gradi della realtà virtuale. D'altronde, l'obiettivo di Oculus Go consiste proprio nel fornire delle linee guida ai neofiti di simile tecnologia, e ce lo dimostra la classificazione delle valutazioni di comfort per ogni App, suddivisa in diversi colori (da "comfortable" ad "intense", passando per "moderate") grazie alla quale gli utenti possono comprendere pienamente il tipo di esperienza che si accingono ad approcciare. In game il sistema di tracciamento risulta efficiente e preciso quanto basta: ad esempio, nella brevissima tech demo Tomb Raider VR: La Fuga di Lara (diffusa come contenuto promozionale del film con Alicia Vikander), siamo sfuggiti dalle grinfie della Trinità correndo a perdifiato tra caverne sotterranee, facendo largo uso del controller wireless, i cui sensori si sono rivelati sufficientemente responsivi. Nei giochi che richiedono maggiore interazione ed un tempismo più marcato, di tanto in tanto il puntamento necessita di essere ricalibrato per funzionare al meglio, ma si tratta di piccolezze di poco conto dinanzi alla totale accessibilità del visore.

Il problema più gravoso, semmai, riguarda la risoluzione e la pulizia visiva di alcuni software, la cui conta poligonale è decisamente elementare, e rischia insomma di affaticare la vista. Data la intrinseca brevità delle produzioni, pare quasi che l'intento sia quello di stimolare un approccio "mordi e fuggi", in tutto e per tutto simile alle regole ed ai ritmi del settore handheld, diminuendo, in tal modo, anche gli eventuali rischi di motion sickness. Tramite un'applicazione scaricabile su smartphone (sia per Andorid che per iOS), potremo poi sfogliare il catalogo Oculus senza equipaggiare il visore, scegliendo così in anticipo quei titoli che si renderanno subito disponibili al download nel menù di Oculus Go. Nei prossimi giorni dedicheremo un approfondimento ai migliori giochi presenti nelle librerie dello Store: al momento, ci limitiamo però a ribadire che il caschetto non dà certo il meglio di sé sul piano ludico, decidendo di concentrarsi soprattutto sulla fruizione più spiccatamente spettatoriale.

La visione di un mondo

Oculus Go sembra nato per questo: estendere i confini dell'entertainment multimediale e rimodellarli con una forma ancora ignota al grande pubblico. Non è un caso se una grandissima parte dell'offerta generale sia composta per lo più da software utili alla riproduzione di contenuti video. Anzitutto, non poteva mancare la compatibilità con Netflix: avviata l'App, ci troveremo magicamente in un lussuoso chalet di montagna, dove si stanzierà dinanzi a noi un maxi schermo dal quale visionare le nostre serie tv e i nostri film preferiti. Potremo gestire la selezione scene tramite il movimento della testa e l'utilizzo combinato del controller, inquadrando con gli occhi la barra del fast forward, oppure guardarci intorno e ammirare l'arredamento di questo salone immaginario. La differenza con il pannello di una televisione è considerevole, e l'unico rammarico consiste - come già accennato - nella durata un po' limitata della batteria. Allo stesso modo, troveremo ad attenderci altri video realizzati appositamente per un'immersione "giroscopica", che ci induce a muovere istintivamente la testa ed il corpo.

Indescrivibili, in tal senso, sia i micro show del Cirque du Soleil, opere d'arte condensate in pochi minuti, durante i quali verremo letteralmente circondati da un turbinio di pirotecnia, sia ancora i video di National Geographic, con cui scandagliare le profondità marine, le savane e i panorami al di là della stratosfera: il fatto che questi prodotti siano in "real life", e non digitalizzati, acuisce esponenzialmente il fattore "immersivo". Peccato solo per la risoluzione non sempre ottimale di simili esperienze, che riduce parzialmente lo stupore. Oltre a Netflix, avremo la facoltà di accedere anche ad altre applicazioni che fungono da contenitori per opere meramente visive: così facendo, Oculus Go si tramuta in una sala di proiezione portatile, nella quale vengono ricreati ambienti in 3D che acuiscono l'impressione di trovarsi in un piccolo cinema digitale.

Ma se vedere un film o un episodio di un serial in formato "bidimensionale" non vi trasmette emozioni sufficienti, niente vi impedirà di partire per un viaggio attraverso il cosmo, alla riscoperta del ciclo vitale di una stella: in tali mini-documentari vi sembrerà di fluttuare nello spazio, mentre sarete avvolti da un mare di astri e nebulose. Oppure potrete ammirare sbigottiti tour culturali e architettonici, concerti e safari: un momento prima, quindi, controllerete la vostra bacheca di Facebook o le tendenze di YouTube, ed un attimo dopo sarete già tra le maglie di una galassia lontana lontana.