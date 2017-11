Oittm WiFi Smart Plug: recensione della presa elettrica intelligente low cost

Proseguiamo il nostro viaggio nella domotica continuando, in particolare, ad occuparci di prodotti adatti a tutte le tasche. Qualche settimana fa vi avevamo presentato due prodotti low cost realizzati da Koogeek, una lampadina RGB ed una presa intelligente compatibili con Apple HomeKit e controllabili anche con la voce. Oggi ci occupiamo di Oittm, azienda cinese nata nel 2013 che vanta nella sua gamma anche diverse soluzioni domotiche come la presa elettrica oggetto della nostra prova. Si tratta di un economico accessorio che consente di convertire una classica presa di corrente in una intelligente, controllabile da remoto tramite smartphone o tablet. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della Oittm Wifi Smart Plug, partendo dal suo design.

Oittm WiFi Smart Plug, design e caratteristiche tecniche

Lasi presenta con una forma allungata con la parte superiore che ospita l'elettronica necessaria alla gestione delle funzionalità domotiche. Sempre in alto troviamo un led di stato ed il pulsante di accensione. Questo prodotto, interamente realizzato in plastica economica, adotta prese di tipo schuko con quella anteriore in grado di accogliere anche spine tradizionali a due poli. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la Oittm Smart Plug supporta reti WiFi a 2,4 Ghz di tipo b/g/n e non richiede un hub esterno con un carico massimo di 2500W - 16A. Questa presa che dovrebbe proteggere anche da eventuali sovraccarichi, può essere collegata tramite l'a smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS, assente la certificazione Apple HomeKit. Vengono però supportati i comandi vocali tramite gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant.

Installazione e app dedicata

Installare questa presa è davvero semplice, basta scaricare l'app dedicata denominata; dopo aver creato un account utente, questo software in pochi e semplici passaggi collegherà la smart plug alla nostra rete WiFi. App divisa in tre sezioni con il primo pannello che offre la possibilità di accendere e spegnere la presa ed il dispositivo ad essa collegato, anche se non siamo in casa sfruttando le reti 3G/4G. In questa sezione sono anche stati inseriti un conto alla rovescia ed un timer con calendario settimanale. Non manca infine la voce dedicata allecon la possibilità di modificare la denominazione della presa e di verificare eventuali aggiornamenti del firmware. L'app di Oittm offre anche una sezione dedicata alle "" per controllare più prodotti contemporaneamente. Scene, però, dedicate esclusivamente alle condizioni meteo (incluse temperatura e umidità), qualità dell'aria e arrivo di alba e tramonto. L'ultima sezione è quella relativa alla gestione del profilo personale con la possibilità di contattare direttamente l'assistenza clienti di Oittm.

Esperienza d'uso

Dopo la descrizione delle funzioni offerte passiamo ora alla valutazione dell'app, software essenziale e dalla grafica spartana non interamente tradotto in italiano. Da segnalare inoltre l'assenza della funzione per il monitoraggio dei consumi elettrici e la mancata compatibilità con la piattaforma HomeKit di Apple. Giudizio negativo sulle "Scene" che risultano sempre attive a causa di un problema del software di Oittm con il servizio di geolocalizzazione dello smartphone. Nessun inconveniente, invece, dalla piattaforma IFTTT pienamente supportata da questa presa. App che consente, ad esempio, di attivare la smart plug e una lampada ad essa collegata quando rientriamo a casa. Concludiamo con l'esperienza d'uso di questo prodotto; nonostante i problemi elencati, Oittm ha realizzato un'app semplice da usare che non ha manifestato problematiche di collegamento durante i nostri test; buona infine la velocità di risposta ai comandi impartiti alla presa. Terminiamo ricordando il prezzo di 18,99 euro su Amazon (25 quello di listino) che scende a 14,99 euro con il codice FUQSZI6L.