OnePlus 12 Recensione: basterà lo Snapdragon 8 Gen 3 per rinunciare all'IA?

Superato il frenetico periodo iniziale dell'anno, è giunto il momento di iniziare a fare sul serio in ambito di flagship Android. Tra le release di questo inizio 2024, non potevano mancare le novità in casa OnePlus e infatti, al netto dell'annuncio di OnePlus 12R (che approfondiremo in seguito), nell'ultimo periodo abbiamo avuto modo di mettere sotto stress il modello da 16/512GB di OnePlus 12. Quest'ultimo viene venduto a un costo di 1.099 euro sul portale ufficiale di OnePlus (999 euro in questa fase iniziale), OPPO Store e in modo associato ai principali rivenditori di telefonia. La variante da 12/256GB parte invece da 969 euro. Avrete notato che i prezzi non sono esattamente quelli di qualche anno fa, complice il periodo non dei migliori, ma sono comunque in linea col mercato top di gamma.



Le promozioni di lancio

Per quel che riguarda le promozioni di lancio, preordinando OnePlus 12 sull'OPPO Store entro il 5 febbraio 2024 potrete beneficiare di uno sconto di 100 euro e ricevere un voucher da 150 euro da utilizzare sul negozio digitale a partire da marzo 2024.



Per quel che riguarda, invece, l'acquisto su OnePlus Store della variante da 16/512GB, ovvero quella che abbiamo provato, tra il 23 e il 25 gennaio 2024 sarà possibile scegliere un omaggio tra un paio di cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal, OnePlus Buds Pro 2 e una cover. Consigliamo in ogni caso di fare riferimento ai vari portali per maggiori dettagli, anche per quel che riguarda i vantaggi associati agli operatori telefonici. Per il resto, è giunto il momento di passare alla prova.



Un design curato

Non appena abbiamo estratto il dispositivo dalla confezione, il primo aspetto a farsi notare è stata la colorazione Flowy Emerald del nostro sample, che sfoggia una texture ispirata alle meraviglie naturali dei fiumi e che cerca di ricordare uno smeraldo, riuscendo a far risaltare le curve e il design generale dello smartphone. Di certo si tratta di una soluzione più sgargiante rispetto alla classica Silky Black, comunque disponibile sul mercato.

OnePlus 12 convince anche per i materiali, a partire dalla presenza sul retro di vetro con protezione Corning Gorilla Glass 5, mentre il frame è in alluminio. Da notare il fatto che lo smartphone sia certificato IP65, dunque si fa riferimento alla resistenza a getti d'acqua ma non a una più completa protezione di livello IP68: la filosofia di OnePlus su questo fronte è chiara da tempo, ma è un aspetto che si fa sempre notare. Di contro, il brand ha inserito sul suo nuovo flagship la tecnologia Aqua Touch/Rain Water Touch, che si dimostra affidabile quando si tratta di utilizzare lo smartphone sotto la pioggia, evitando i tocchi fantasma che ne potrebbero derivare. Va inoltre detto che il peso del dispositivo non è esattamente dei più contenuti, circa 220 grammi, mentre le dimensioni sono di 164,3 x 75,8 x 9,15 mm. Ormai siamo più che abituati a utilizzare dispositivi di dimensioni simili, quindi non stupisce più di tanto, ma non tutti gli appassionati ne saranno contenti.



Un aspetto interessante, però, è che, nonostante la presenza sul retro di un imponente modulo fotografico, la sporgenza di quest'ultimo non va a far ballare per nulla lo smartphone quando posto su una superficie piana: questi sono i dettagli che dimostrano quanto sia curato il design in casa OnePlus.

Passando, invece, al fronte dello smartphone, troviamo un pannello con con bordi curvi e un piccolo foro per la fotocamera in alto al centro. Il display integra inoltre un rapido sensore per le impronte, che viene affiancato a livello di metodi di sblocco dal riconoscimento facciale.

Sulla destra troviamo i classici pulsanti d'accensione e bilanciere del volume, mentre in alto fanno capolino microfono, sensore IR e altoparlante. Sulla sinistra, spostato di posizione rispetto al solito, c'è l'alert slider tipico di OnePlus. In basso, infine, sono disposti il carrellino per la SIM (dual nanoSIM), un microfono, la porta USB Type-C 3.2 e l'altoparlante.

Per quel che riguarda la confezione di vendita, all'interno ci sono un caricabatterie SUPERVOOC da 100W, un cavo USB Type-C/USB Type-A, la spilla per l'estrazione del vano SIM, l'immancabile lettera di benvenuto insieme ai manuali e ad alcuni adesivi. Manca all'appello la cover ma, in un periodo in cui è facile non trovare in dotazione neanche il caricabatterie, non ci si può di certo lamentare più di tanto.



Prestazioni di alto calibro e ricarica a 100W

Lato performance, il dispositivo si affida a un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato nel caso del nostro sample da 16GB di RAM LPDDR5X (espandibile in via virtuale fino a ulteriori 12GB, mentre di default l'espansione è di 4GB) e 512GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile).

Questa scheda tecnica non ha bisogno di dimostrare che il device si trova ai vertici del mercato lato performance, andando a coprire in modo ottimale tutti gli aspetti del quotidiano. Scenderemo più nel dettaglio di come si comporta OnePlus 12 a livello di gaming, ma durante la nostra prova il dispositivo ha fatto registrare 1.782.791 punti su AnTuTu Benchmark v.10.2.0, nonché 1.150 punti in single-core e 4.732 punti in multi-core su Geekbench 6.2.2.

Le performance sono più che solide e sono sostenute da una ricarica rapida SUPERVOOC via cavo a 100W, già vista in passato ma sempre un'ottima conferma e stavolta c'è anche una ricarica wireless AIRVOOC a 50W: con una batteria da 5.400 mAh, il quadro generale non può che convincere un ampio numero di utenti. L'autonomia, infatti, si rivela buona: OnePlus 12 ci ha sempre portato al termine della classica giornata lavorativa, per quanto un utilizzo intenso come il nostro non riesca a concludere una seconda giornata. Vale la pena notare che le impostazioni dello schermo sembrano incidere molto sul risultato finale.



A proposito di display, a bordo troviamo un pannello ProXDR LTPO da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (3.168 x 1.440 pixel), picco di luminosità di 4.500 nit, aspect ratio 19,8:9, refresh rate dinamico 1-120Hz, bordi curvi, Dolby Vision, PWM dimming (2.160 Hz), protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 e foro per la fotocamera di piccole dimensioni posto in alto al centro.

Qui bisogna fare alcune precisazioni: il picco di luminosità indicato è più che altro un numero da scheda tecnica, visto che i valori indicati dai brand dipendono anche dal modo in cui vengono effettuate le misurazioni: non aspettatevi nell'uso quotidiano una luminosità massima davvero doppia rispetto a quella degli altri top di gamma, bensì "semplicemente" dei risultati da top di gamma. Un valore indicativo in contesto reale può infatti essere di circa 1.600 nit, come d'altronde non viene nascosto dalla stessa OnePlus nella scheda tecnica. Un altro aspetto da sottolineare è che durante la nostra prova abbiamo riscontrato una luminosità automatica che forse tende un po' troppo verso il basso.



Messe da parte le dovute precisazioni, il pannello scelto da OnePlus è una goduria per gli occhi, grazie anche ai bordi curvi, ai colori ben bilanciati e all'elevato screen-to-body ratio del 93,5%.

Immancabili, come ben potete immaginare per un dispositivo di questo tipo, funzionalità HDR e DRM Widevine L1, per visualizzare i contenuti di Netflix e simili in Full HD.

A proposito della risoluzione, di default questa è impostata su 2.376 x 1.080 pixel per una maggiore durata della batteria, ma esiste anche un'opzione automatica oppure si può passare in modo stabile a 3.168 x 1.440 pixel.

OnePlus 12 è un buon compagno per la visione dei contenuti multimediali anche per via di un comparto audio stereo con doppi speaker e Dolby Atmos, in grado di convincere anche per via di funzioni come Holo Audio, che consente di sentire il suono da varie posizioni riproducendo sorgenti audio multiple in contemporanea (tramite cuffie). In altre parole, c'è un 3D Spatial Sound, come lo definisce OnePlus (c'è anche un preset di rilevamento della testa). Non delude neanche il comparto connettività, vista la presenza di 5G, Wi-Fi 7, NFC e Bluetooth 5.4.

Un altro reparto su cui OnePlus 12 sembra avere una predilezione è quello fotografico: sul retro c'è una tripla fotocamera progettata con Hasselblad, con sensore principale da 50MP (f/1.6, wide, OIS, stabilizzazione elettronica, Sony LYT-808) + 48MP (f/2.2, ultra-wide, 114 gradi, macro 3,5cm, stabilizzazione elettronica, Sony IMX581) + 64MP (f/2.6, periscopio, OIS, stabilizzazione elettronica, 70mm 3X, 145mm 6X).

Il comparto fotografico riesce a convincere in modo importante un po' in tutti i contesti. Durante il giorno gli scatti risultato ottimi, ma anche la modalità Notte fa il suo lavoro, migliorando in modo importante gli scatti. Lo zoom può arrivare fino a 120x in digitale, per catturare i dettagli più lontani. Non aspettatevi scatti perfetti da questa distanza, ma quando si tratta di scattare a 3x o 6x il sensore svolge ottimamente il suo ruolo.

Non deludono neanche grandangolari e macro, per un comparto che riuscirà a convincere i più esigenti sia in modalità punta e scatta che utilizzando le opzioni Pro. Molto interessanti anche i Ritratti a 2x e 3x.

Zoom fino a 120x

Per quel che riguarda i video, si può registrare anche in 8K a 24fps, ma per avere una migliore stabilizzazione è bene scendere con la risoluzione.

Come selfie camera c'è un sensore anteriore da 32MP (f/2.4, Sony IMX615), che riesce a convincere nei contesti luminosi, piazzandosi bene nella fascia di prezzo.

OnePlus 12 è uno smartphone che non delude dal punto di vista fotografico, ma c'è da dire che la fascia top è agguerrita e recentemente sono arrivati sul mercato dei cameraphone letteralmente impressionanti.

Per ulteriori valutazioni, nella nostra cartella Drive dedicata a OnePlus 12 troverete gli scatti non compressi effettuati con lo smartphone..



Un software completo

Il sistema operativo è Android 14 con OxygenOS 14.0 (e patch di sicurezza di novembre 2023, al momento in cui scriviamo). La personalizzazione di OnePlus è sempre lei, con sfondi animati, schermata Shelf, Zen Space e in questo caso anche un'applicazione pensata per sfruttare il sensore IR.

Si fa riferimento a un software fluido e privo di bloatware, che rappresenta ormai una certezza nel mercato.

A bordo ci sono feature interessanti per l'ottimizzazione, come ROM-Vitalization, RAM-Vitalization e CPU-Vitalization, ma in generale è l'esperienza Trinity Engine a convincere, come vedremo poi anche in ambito gaming.

Tuttavia, in un periodo in cui è l'intelligenza artificiale a trainare l'innovazione, uno smartphone che punta principalmente sulle performance come OnePlus 12 rischia di finire un po' in secondo piano.

Al netto dei claim di OnePlus circa il fatto che ROM-Vitalization possa consentire allo smartphone di rimanere fluido come all'inizio anche dopo quattro anni di utilizzo, sul fronte supporto software ricordiamo che a partire dal 2023 OnePlus ha promesso 4 major release e 5 anni di patch di sicurezza per i suoi top di gamma.



Nel gaming, invece, il protagonista è proprio Trinity Engine, che include anche Hyper Boost, Hyper Rendering e Hyper Touch: si fa riferimento rispettivamente a tecnologie pensate per migliorare l'immagine (sfruttando il visual processor indipendente Pixelworks X7), per utilizzare la più elevata frequenza di aggiornamento e per evitare tocchi accidentali in fase di gioco.

Immancabile l'app Giochi, che fa da hub ai titoli installati e viene supportata da un pannello in-game che consente di attivare preset prestazionali, tenere d'occhio le statistiche, attivare la cosiddetta Iper-risoluzione (per migliorare la nitidezza grafica, andando però a impattare su consumi e temperature) ed effettuare operazioni rapide come il blocco delle chiamate, la registrazione dello schermo e l'apertura di applicazioni come WhatsApp in Picture in picture.



Insomma, le possibilità su questo fronte non mancano. Ma come si comporta il dispositivo all'atto pratico? Il comparto hardware basato sul SoC Snapdragon 8 Gen 3 non delude e un titolo casual come Call of Duty Mobile non ha problemi a girare con dettagli su Molto Alto e FPS su Max, mentre la più temibile prova con Diablo Immortal ha dato soddisfazioni con Risoluzione su Alta, Qualità su Molto alta e 60FPS. Per quanto non si tratti di uno smartphone da gaming in tutto e per tutto, la proposta di OnePlus è in grado di convincere più di qualcuno anche sotto questo punto di vista.

OnePlus 12 dispone, tra l'altro, dell'avanzato sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC Cooling System basato su vapor chamber, che durante i nostri test è sempre riuscito a mantenere le temperature nella norma.