OnePlus Buds Pro 2 Recensione: ottimi auricolari con software da rifinire

La prima settimana di febbraio 2023 ci ha riservato diverse sorprese. Oltre ai nuovi Galaxy S23, infatti, anche OnePlus ha calato l'asso mostrando la sua prima infornata di prodotti di nuova generazione: dopo la recensione di OnePlus 11 5G, flagship che ci ha convinto sotto più punti di vista, è arrivato il turno degli auricolari OnePlus Buds Pro 2, venduti in Italia a un prezzo di 179 euro e offerti in omaggio con il preorder del nuovo smartphone top di gamma fino al 16 febbraio 2023.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova questa soluzione con diversi smartphone Android, da OnePlus 11 5G ad altri modelli di recente uscita, e siamo pronti a tirare le somme sulla nostra esperienza.



Un pacchetto completo

Il nostro primo impatto con gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 è stato molto positivo. La simpatica custodia di ricarica che contiene gli auricolari IP55 in colorazione Obsidian Black (sul mercato c'è anche la variante Arbor Green) si presenta infatti con dimensioni contenute e un peso di appena 47,3 grammi.

Anteriormente viene messa in evidenza la collaborazione tra OnePlus e Dynaudio, mentre sul retro fa capolino la porta USB Type-C per la ricarica rapida. All'interno della custodia è presente un pulsante di abbinamento, mentre all'esterno è presente un LED di stato frontale.

Pochi minuti di collegamento alla presa garantiscono ore di ascolto, per un'autonomia che arriva in totale a circa 35 ore con ANC disattivato, considerando più ricariche tramite l'astuccio.

Con una singola carica, gli auricolari riescono a durare circa 5 ore con ANC attivo, mentre disattivandolo si riescono a raggiungere circa 9 ore. Non è mai semplice fornire dati precisi, dato che dipende anche dalle opzioni audio scelte dall'utente (che, come vedremo in seguito, non sono affatto poche), ma in linea generale l'autonomia è buona. La batteria è da 520mAh per il case e da 60 mAh per auricolare.



Niente male anche l'ergonomia: con un peso di 4,9 grammi ciascuno, una volta indossati gli auricolari non vanno per nulla a infastidire la zona dell'orecchio, consentendo un agevole utilizzato prolungato. Naturalmente anche questo è un aspetto totalmente soggettivo, trattandosi di auricolari di tipo in-ear.

C'è anche il supporto alla ricarica wireless Qi per il case, dunque si mira a un'esperienza rilassante su più fronti.

Lo standard Bluetooth supportato è il 5.3, mentre in termini di codec si fa riferimento a LHDC, AAC, SBC e LC3. Tra doppia connessione, distanza fino a 10 metri e Google Fast Pair, il pacchetto risulta sicuramente completo a livello tecnologico, ambito in cui spicca la cancellazione del rumore adattiva fino a 48 dB. Il suo funzionamento è abbastanza buono, non al livello di soluzioni Premium già provate in passato, ma quando impostata su Max riesce effettivamente a rimuovere la maggior parte dei rumori di fondo.

Molto buona anche la modalità Trasparenza, per continuare a percepire i suoni ambientali anche quando si indossano gli auricolari. Lo stesso vale per la modalità doppio dispositivo per garantire la connessione con più smartphone o PC contemporaneamente, che non ha presentato alcun problema durante la nostra prova.



Messo da parte l'aspetto puramente tecnologico, occorre concentrarsi sull'aspetto centrale dell'intera esperienza, vale a dire la resa sonora, ed è qui che OnePlus ha fatto centro grazie al design dual driver MelodyBoost con woofer da 11mm e tweeter da 6mm. La risposta in frequenza va da 10 Hz a 40 KHz.

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 suonano in modo ottimo per la fascia di prezzo, complice anche l'algoritmo di miglioramento BassWave. In effetti, i bassi risultano profondi e non è per nulla scontato per degli auricolari di questo tipo.

Gli alti sono squillanti, mentre sono i medi a non essere rappresentati nel migliore dei modi. In futuro verrà implementata la modalità Master EQ frutto della sorprendente collaborazione tra OnePlus e Hans Zimmer, quindi è lecito aspettarsi miglioramenti perlomeno lato software. In tal senso, sono già presenti diverse funzionalità per la personalizzazione, che offrono la possibilità di migliorare ulteriormente l'esperienza di ascolto. Un consiglio è quello di disattivare l'ANC quando si ascolta musica in contesti in cui non è strettamente necessario, poiché tende a deteriorare leggermente la qualità del flusso audio.



In generale, i nuovi OnePlus Buds Pro 2 suonano bene pur presentando alcune imperfezioni; la qualità è buona anche nelle chiamate, grazie alla presenza di tre microfoni per lato.

L'aggiunta dell'Audio spaziale, che può sfruttare il tracciamento della testa e può essere utilizzato anche per contenuti stereo (per ora solamente in abbinata a OnePlus 11 5G), è una chicca interessante e funziona come ci si aspetta, anche se l'esperienza di ascolto offerta non è sicuramente al top del mercato, soprattutto se le aspettative sono quelle di un posto in prima fila durante uno spettacolo dal vivo, scenario a cui fa riferimento OnePlus lato marketing. Più di qualcuno apprezzerà, però, ascoltare la propria playlist in un modo comunque diverso dal solito.



L'esperienza software non è delle migliori

Chiarito l'aspetto più importante dell'esperienza, ovvero l'ascolto, passiamo a ciò che convince un po' meno: il software. Il Fast Pair di Google consente di effettuare l'abbinamento e gestire le impostazioni audio mediante dei semplici e rapidi pop-up, che vanno di fatto a integrare il dispositivo a livello di sistema. Questo è un pregio non di poco conto, che fornisce sin da subito la sensazione di un'esperienza fluida.

Non c'è una vera e propria applicazione su dispositivi OnePlus, in quanto la classica HeyMelody (da usare in caso di smartphone di terze parti) si limita a rimandare alle funzionalità integrate di Android: una volta effettuata la prima connessione, si viene accolti da un apposito tutorial che illustra, anche visivamente, le principali caratteristiche del prodotto.

La prima feature a essere illustrata sono i comandi rapidi: per mettere in pausa/riprendere la riproduzione musicale basta stringere lo stelo degli auricolari, mentre farlo due volte di fila consente di passare alla prossima traccia. Una comoda indicazione sonora accompagna il tutto, così da rendere chiaro se si sta procedendo correttamente o meno.



Vengono poi illustrate le modalità di cancellazione del rumore ANC, che possono essere attivate tenendo premuti per qualche secondo i lati degli auricolari.

Si accede successivamente a una schermata generale di gestione degli auricolari, in cui viene mostrata la carica residua della batteria dell'auricolare sinistro, dell'auricolare destro e dell'astuccio.

Da qui risulta poi possibile gestire manualmente le opzioni di cancellazione del rumore, scegliendo tra Attiva, Disattivata e modalità Trasparenza (che permette di udire al meglio i rumori esterni).

C'è inoltre la possibilità di scegliere tra vari preset in termini di cancellazione del rumore, tra cui Smart e Max. Un altro aspetto interessante è quello relativo al Sound Master EQ, che prevede 4 profili di default realizzati in collaborazione con Dynaudio. Non manca, come ben potete immaginare, anche un'opzione tarata sui Bassi, nonché la possibilità di creare un proprio profilo equalizzatore personalizzato, così da tarare a piacimento l'esperienza sonora.

Al netto di questo, ci sono possibilità come la modalità Hi-Res e il cosiddetto Golden Sound, che permette di effettuare un test dalla durata di 3 minuti, che comprende anche la scansione dell'orecchio, per cercare di avere un'esperienza sonora personalizzata.



Per il resto, non mancano funzionalità come la Zen Mode per rilassarsi con rumore bianco e la Game Mode per avere una latenza ridotta fino a 54ms quando si gioca. Inoltre, risulta possibile effettuare un test per comprendere se gli auricolari sono stati indossati correttamente (in confezione, oltre a un corto cavo USB Type-C/USB Type-A e manualistica varia, ci sono i gommini L e S) e si può gestire la modalità Dual connection, per usare i OnePlus Buds Pro 2 con due dispositivi in contemporanea.

Ovviamente, ci viene anche offerta la possibilità di modificare i controlli: ad esempio, quelli legati al Quick-squeeze si possono disattivare. Ci sono più opzioni anche per il Double-squeeze e per il Triple-squeeze, scegliendo tra gestione della riproduzione musicale, assistente vocale e Game Mode.



Insomma, le funzionalità software non mancano. È proprio in questo contesto, però, che ci siamo imbattuti nei principali limiti dell'offerta.

La sensazione è che la proposta di OnePlus non sia curata tanto quanto gli auricolari: tra le opzioni software mancano infatti possibilità basilari come la disattivazione del rilevamento in-ear (funzionalità disponibile solamente su dispositivi OnePlus e non tramite HeyMelody per dispositivi terzi Android), cosa che fa storcere il naso e può potenzialmente complicare inutilmente l'esperienza d'uso.



Infatti, nel caso in cui per qualche motivo il rilevamento (che tra l'altro durante la nostra prova si è mostrato un po' troppo sensibile) non dovesse funzionare a dovere, la riproduzione musicale verrà messa in pausa e dovrete riattivarla manualmente. Difficile che questo accada mentre siete sul divano, ma il discorso è ben diverso se siamo all'aperto o, peggio, in movimento.

Sia chiaro: non succede in modo così frequente da rendere inutilizzabili gli auricolari e di mezzo ci sono molte variabili, ma non passa inosservata la mancanza di questa semplice opzione per dispositivi di terze parti, che gli utenti chiedono da tempo anche sul forum di OnePlus.

Altro limite piuttosto grossolano riguarda l'impossibilità di controllare il volume direttamente dagli auricolari, altro aspetto che potrebbe "infastidire" più di qualcuno.

Dulcis in fundo, non poteva mancare qualche bug. Il più fastidioso riguarda sicuramente il fatto che, dopo giorni di utilizzo senza alcun tipo di problema, all'improvviso l'auricolare sinistro ha smesso di essere rilevato. Per risolvere, si è resa necessaria una nuova associazione, ripresentandosi però alcuni giorni dopo (l'abbiamo risolto allo stesso modo). Anche in questo caso, problematiche simili con altri modelli di auricolari OnePlus sono state già segnalate online da tempo sul forum di OnePlus. Non sembra quindi un problema limitato a una singola unità, bensì piuttosto diffuso nella community e probabilmente legato anche in questo caso al software.



Si tratta di problemi che per verificarsi richiedono diverse variabili e che siamo comunque riusciti a risolvere rapidamente, ma sono esempi utili a comprendere cosa intendiamo quando facciamo riferimento a un'esperienza software non delle più curate. Siamo ancora nella fase di preordine del prodotto (che terminerà il 16 febbraio 2023) e il brand ha ancora potenzialmente tutto il tempo per ulteriori aggiornamenti software, ma per ora non possiamo fare altro che basarci su quanto provato.