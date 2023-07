OnePlus Nord 3 5G Recensione: è il flagship killer estivo del 2023

Sono ormai anni che la serie Nord di OnePlus accompagna le estati degli appassionati del mondo smartphone.

I più attenti si ricorderanno di quel luglio 2020 all'insegna del primo OnePlus Nord, con un prezzo aggressivo e il supporto al 5G. Tre anni dopo, in un contesto in cui le fasce del mercato si allargano spingendo sempre più in alto l'asticella dei costi, il brand sta tentando di ritrovare quella ricetta, provando a piazzare un potenziale colpo non di poco conto: OnePlus Nord 3 5G è infatti un dispositivo che pesca dalla fascia alta cercando di mantenere il costo in una soglia che può potenzialmente fare gola a molti.

Abbiamo passato qualche settimana in sua compagnia e siamo pronti a parlarvene nella nostra recensione completa.



L'offerta di lancio per OnePlus Nord 3 5G

Si parte da 449 euro per il modello da 8/128GB, ma nella fase di preorder, che durerà fino al 12 luglio 2023, saranno inclusi anche gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 in omaggio.

Chi punterà, invece, alla variante da 16/256GB, potrà usufruire del prezzo early bird di 499 euro, in esclusiva sul portale ufficiale di OnePlus, fino al 31 luglio 2023 (poi il costo salirà a 549 euro).



In questo caso l'omaggio associato al preorder, sempre fino al 12 luglio 2023, è rappresentato dalla stampante Fujifilm instax mini Link 2 personalizzata (con una pellicola Fujifilm instax mini da 10 scatti) oppure dai già citati auricolari OnePlus Nord Buds 2, fino ad esaurimento scorte. Insomma, il costo di partenza non è poi così lontano da quella soglia dei 400 euro a cui si faceva riferimento nel 2020.



Un look estivo, fresco e giovane

Quello che abbiamo avuto modo di provare in anteprima è il modello da 16/256GB di OnePlus Nord 3 5G, in colorazione Misty Green (sul mercato c'è anche la più scura Tempest Gray).

Per una persona "annoiata" dalle solite colorazioni nere, il look del sample rappresenta quasi una boccata d'ossigeno.

Il lancio estivo sembra perfetto per una tinta di questo tipo, che nei contrasti di luce richiama il posto in cui un po' tutti vorrebbero trovarsi in questi mesi: il mare.

Il design di OnePlus Nord 3 5G è un ricercato concentrato di freschezza, sia grazie alla particolare colorazione che per via del design che - volando un po' con la fantasia - ci porta a immaginare che il blocco fotografico secondario mimi la faccina di un robot che strizza l'occhiolino sfruttando le forme dei sensori.

Tornando coi piedi per terra, qualche imperfezione c'è: la backcover in vetro lucido con protezione Gorilla Glass 5 trattiene infatti le ditate un po' più di quanto ci saremmo aspettati e questo intacca un po' la magia quando si osserva il dispositivo in determinati contesti. Non manca la certificazione IP54, per spruzzi d'acqua e polvere.



Nella nostra concezione del mercato vediamo OnePlus Nord 3 5G come una sorta di dispositivo da battaglia, ovvero quello che uno studente porterebbe con sé nella vacanza estiva dopo la maturità. D'altronde, le dimensioni di 162 x 7,51 x 8,15 mm, per un peso di 193,5 grammi, conferiscono al prodotto un maneggevolezza e una trasportabilità che al giorno d'oggi non è propriamente scontato trovare in giro.

Inoltre, la sporgenza del modulo fotocamere c'è, ma il modello non balla troppo se poggiato su una superficie piana.

Guardando ancora al design, anteriormente troviamo un pannello con un piccolo foro per la fotocamera, pensato per non far scomparire alcun tipo di elemento essenziale a schermo, nemmeno durante la riproduzione dei contenuti multimediali (non è un caso che lo screen-to-body ratio sia del 93,5%).

Il Nord 3 5G non manca di integrare un comodo lettore di impronte sotto allo schermo, così come un ancora più rapido riconoscimento facciale. Non abbiamo mai avuto problemi nell'utilizzo di entrambi i sistemi.

Un altro elemento ormai imprescindibile dell'esperienza è la ricarica rapida. In un periodo in cui anche a livello di flagship vengono rimossi i caricabatterie dalle confezioni di vendita, il fatto che in questo caso ci sia un caricatore SUPERVOOC da ben 80W, affiancato da un cavo USB Type-C/USB Type-A immancabilmente in colorazione rossa, rappresenta un grosso punto a favore di questo smartphone.

Fa un po' storcere il naso, invece, l'assenza di una qualsivoglia cover nella confezione di vendita, ma per il resto abbiamo trovato la classica manualistica (con accesso esclusivo al RedCableClub) e la spilla per l'estrazione del vano SIM.

Iniziamo il tour dei lati proprio dal carrellino: disposto in basso, integra gli slot per due nanoSIM. Sempre in basso, poi, troviamo un microfono, la porta USB Type-C e l'altoparlante. In alto sono stati disposti un microfono e il sensore IR. Infine, sul lato sinistro c'è il bilanciere del volume, mentre sul lato destro si osserva, oltre al pulsante d'accensione, il gradito ritorno dell'Alert Slider tipico di OnePlus. Una soluzione completa, al netto della mancanza dell'ingresso per il jack audio per le cuffie da 3,5 mm.



Un processore e un sensore fotografico che puntano al vertice

È sotto la scocca che si inizia a intravedere il vero animo da flagship killer di OnePlus Nord 3 5G. Il processore è infatti un MediaTek Dimensity 9000, che ha rappresentato la proposta flagship del chipmaker asiatico nel 2022 e che è stato originariamente annunciato come primo SoC al mondo a 4nm.

Va detto che la storia del Dimensity 9000 non è stata delle più fortunate, visto che lato Global essenzialmente tutti hanno optato per il rivale Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (anche visto in generale come il SoC più prestante tra i due).

Tuttavia, il Dimensity 9000 è di fatto un processore da flagship del 2022, montato in Cina dalle Dimensity Edition di dispositivi come OPPO Find X5 Pro (che da noi sono invece arrivati proprio con il rivale Snapdragon 8 Gen 1).

La mossa di OnePlus è azzeccata anche già sulla carta: in un colpo solo, il brand è riuscito a contenere i costi e ad adottare un processore da top di gamma per certi versi inedito dalle nostre parti, rendendo giustizia al SoC che doveva rappresentare la riscossa di MediaTek nel 2022 e che trova nuova linfa vitale nella fascia media del 2023.



Il tutto è affiancato, nel nostro sample, da 16GB di RAM LPDDR5X (espandibili in via virtuale fino a ulteriori 12GB) e 256GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibili). Il risultato sono delle prestazioni ottime, soprattutto se contestualizzate al costo del dispositivo.

Per intenderci, durante la nostra prova OnePlus Nord 3 ha fatto registrare 823.126 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, nonché 1.058 punti in single-core e 3.252 punti in multi-core su Geekbench 6.1.0. Su queste pagine a fine 2022 un Sony Xperia 5 IV con Snapdragon 8 Gen 1, venduto a un prezzo ben più alto, faceva registrare 920.351 punti su AnTuTu Benchmark v.9.4.2. Insomma, OnePlus ha fatto centro e possiamo assicurarvi che anche in ambito di attività quotidiane e operazioni un po' più avanzate questa scelta si fa notare, nonostante non si tratti esattamente della soluzione migliore in termini di efficienza termica (in seguito a lunghe sessioni il calore si fa sentire sulla scocca, anche se non in maniera invalidante).

In termini di autonomia, queste prestazioni sono sorrette da un'ampia batteria da 5.000 mAh, che durante la nostra prova è riuscita a offrire ottimi risultati: siamo sempre riusciti a portare a termine la classica giornata lavorativa e siamo sicuri che con un utilizzo medio sia possibile raggiungere anche le fatidiche due giornate.



Come già accennato, poi, non manca la ricarica rapida cablata a 80W, in grado di garantire ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente. Insomma, difficilmente vi troverete a corto di energia con OnePlus Nord 3 5G, motivo per cui in precedenza abbiamo affermato che si tratta di un dispositivo in grado di convincere chi è solito fare tutto in rapidità. Peccato solamente per l'assenza della ricarica wireless, ma in un contesto di questo tipo non ne abbiamo sentito troppo la mancanza.

Frontalmente troviamo un display Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ (2772 x 1240 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 1000Hz, picchi di luminosità di 1450 nit e supporto all'HDR10+. Si tratta di un pannello ben bilanciato in termini di colori e dall'ottima luminosità, che si lascia apprezzare in tutti i contesti del quotidiano.

Non manca, tra l'altro, la funzionalità Schermo sempre attivo, che può anche essere personalizzata mediante Bitmoji, Canvas e così via.

Immancabili i DRM Widevine L1, che permettono di prendere visione in Full HD dei contenuti di piattaforme di streaming come Netflix.

OnePlus Nord 3 5G è dunque un buon compagno per la visione di contenuti multimediali, considerando anche che c'è di mezzo un discreto comparto audio stereo con due speaker Dolby Atmos. Inoltre, un altro reparto in cui si può recriminare ben poco è quello connettività, visto che il dispositivo presenta il supporto a 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.3.



Un ulteriore contesto in cui il nuovo Nord si propone come flagship killer risiede nel reparto fotografico.

A bordo, sul retro, c'è un blocco a tripla fotocamera da 50MP (principale, Sony IMX890, OIS) + 8MP (ultra-wide, Sony IMX355, 112 gradi) + 2MP (macro), mentre i selfie sono affidati a un sensore da 16MP.

Salta subito all'occhio la presenza di un sensore principale Sony IMX890, ovvero lo stesso utilizzato nel top di gamma OnePlus 11 5G a inizio 2023: non è un caso, quindi, che gli scatti escano bene un po' in tutti i contesti, sia di giorno che di notte (grazie anche all'apposita modalità).



OnePlus Nord 3 5G riesce a superare quanto offerto da un ampio numero di midrange, piazzandosi più vicino ai flagship sotto più punti di vista. Certo, non aspettatevi un comparto in tutto e per tutto da top di gamma, viste sbavature come delle macro con una risoluzione ancora troppo bassa e delle grandangolari che, seppur di buona qualità, non reggono il confronto con dispositivi più costosi.

Nonostante questo, però, il comparto fotografico è semplicemente ottimo per la fascia di prezzo, grazie anche a selfie all'altezza delle aspettative.

I video si possono registrare fino alla risoluzione 4K/60fps e risultano ben stabilizzati in generale, anche se alcuni utenti potrebbero preferire una risoluzione più contenuta per una maggiore stabilizzazione.

In ogni caso, se volete farvi un'idea più approfondita sul comparto fotografico di OnePlus Nord 3 5G, potete trovare gli scatti non compressi nella nostra cartella Drive dedicata a OnePlus Nord 3 5G.



Un software fluido

Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione OxygenOS 13.1 e patch di sicurezza di maggio 2023 (al momento in cui scriviamo).

L'unificazione aziendale con OPPO ha influito per forza di cose anche sul software, quindi non è un caso che richiami in qualche modo la ColorOS, ma non è necessariamente un male. Il design è pulito e si lascia apprezzare nel quotidiano, grazie anche all'ottima fluidità di sistema garantita da Nord 3 5G.

Per i fan del brand vale la pena ricordare la presenza di un ampio numero di opzioni che ci si aspettano da un dispositivo OnePlus, da Zen Space (sì, è una Zen Mode migliorata) alla solita schermata Shelf.



Insomma, chi ha già utilizzato un dispositivo dell'azienda in passato si troverà a casa, potendo anche fare uso di novità come l'app O Relax, che consente di ascoltare suoni rilassanti ed entrare in un attimo nel mood "da spiaggia".

Interessante anche il supporto, per essere un medio gamma: la promessa di OnePlus è di tre major release di Android e quattro anni di patch di sicurezza.



Nonostante non si tratti di uno smartphone da gaming in tutto e per tutto, vale la pena notare che OnePlus Nord 3 5G, vista la presenza del prestante SoC MediaTek Dimensity 9000, riesce a difendersi come si deve anche in ambito videoludico. Un titolo casual come Call of Duty Mobile gira tranquillamente con qualità grafica Molto alta e FPS Max, ma anche un gioco particolarmente esoso di risorse come il temibile Diablo Immortal si lascia giocare senza problemi.



Il titolo di Blizzard Entertainment può essere giocato con Risoluzione Alta, qualità Molto alta e 60 FPS, nonostante si possa giocare un po' con le opzioni per cercare di evitare del tutto i cali di frame rate che possono verificarsi nelle situazioni più concitate.



Al netto di questo, come già accennato in precedenza, il sistema di raffreddamento basato su vapor chamber non è propriamente dei più avanzati, nonostante siano stati fatti dei passi in avanti importanti nell'arco della serie Nord, cosa che può far sentire il calore sulla scocca in seguito a sessioni prolungate, anche se non si tratta di nulla in grado di compromettere l'esperienza ed esistono sicuramente dispositivi più "caldi" anche in questa generazione.

Per il resto, come ben potete immaginare, non mancano le solite possibilità software offerte da OnePlus in campo gaming, dall'app Giochi che fa da hub ai titoli installati fino al pannello in-game che consente di gestire, ad esempio, i preset prestazionali e l'apertura di WhatsApp in Picture in picture.