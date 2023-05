OnePlus Nord Buds 2 Recensione: auricolari ANC a un prezzo contenuto

Chi ha già letto la nostra recensione di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, smartphone che strizza l'occhio a un pubblico giovane e che ci ha convinto in linea generale, saprà che in tandem ci è stato fornito anche un altro prodotto.

Ci riferiamo ai nuovi auricolari OnePlus Nord Buds 2, che abbiamo provato in anteprima e che sono attualmente venduti a un prezzo di 69 euro.

Ci siamo concessi un po' più di tempo per mettere alla prova in tutti i contesti questi nuovi auricolari True Wireless, visto che l'esperienza offerta cambia anche a seconda del dispositivo Android abbinato: ecco come se la sono cavata.



Un buon rapporto qualità/prezzo

Il design degli auricolari OnePlus Nord Buds 2 si presenta in modo molto classico, con linee abbastanza conservative e qualche eccezione. Infatti, guardando attentamente da distanza ravvicinata il prodotto, si nota il primo particolare della versione Lightning White, ovvero una colorazione non del tutto uniforme ma con una particolare texture puntinata.

Questa peculiarità si conferma anche nell'altra variante in cui vengono proposti questi TWS, ovvero l'ancora più classica colorazione Thunder Gray, che non abbiamo provato ma comunque disponibile sul mercato.

Questo stile nella colorazione punta in qualche modo a sfoggiare la scelta di OnePlus di utilizzare materiali riciclati ed ecologici per la produzione, con un impatto ambientale ridotto.

Le dimensioni per singolo auricolare sono di 21,05 x 27,5 x 24,4 mm, per un peso di 4,7 grammi. Questo si traduce in un'esperienza tutto sommato comoda e leggera: non abbiamo mai avuto troppi problemi nell'uso degli auricolari anche durante sessioni prolungate, anche se va detto che in termini di ergonomia nelle fasce superiori si riesce a fare di meglio.

L'astuccio di ricarica, che presenta sul fronte un LED di stato e sul retro una porta USB Type-C insieme al pulsante per l'abbinamento, ha delle dimensioni anche loro abbastanza contenute e pari a 67,99 x 28,9 x 35,5 mm. Il peso, invece, è di 37,5 grammi.

Non manca la certificazione IP55 per sudore e spruzzi d'acqua. Non delude neanche la confezione di vendita, dato che troviamo auricolari, manualistica, un simpatico adesivo con l'occhio "strizzante", dei gommini extra (i tagli sono S, M e L) e un cavo USB Type-C/USB Type-A (anche se di lunghezza forse un po' troppo contenuta, come accade fin troppo spesso quando parliamo di questo tipo di prodotti).

Per quanto riguarda i controlli degli auricolari, che si possono eseguire premendo sulla parte alta del dorso, troviamo la possibilità di mettere in pausa/far ripartire la riproduzione audio mediante un semplice tap, mentre per passare al brano successivo è necessario un doppio tap.

Per cambiare modalità ANC basta un tap prolungato di circa un secondo, fino a quando non si riceve un segnale audio.

In questo modo si potrà navigare fra le tre modalità previste, ovvero Cancellazione del rumore, Off e Trasparenza, un grande classico in termini di gestione ma poi all'atto pratico l'ANC fino a 25 dB convince fino a un certo punto. La tecnologia implementata da OnePlus riesce infatti a ridurre in modo anche importante il rumore di sottofondo in determinati contesti, ma in altri non riesce a isolare al meglio l'ascolto.

Tutto sommato possiamo definire discreta la cancellazione attiva del rumore offerta dagli auricolari OnePlus Nord Buds 2, ma va detto che c'è di meglio nel settore. Un'altra mancanza che ci ha fatto storcere il naso è la mancanza di un'opzione di rilevamento in-ear.

Questo significa che dovrete gestire la riproduzione audio in manuale andando a premere sulla parte alta degli auricolari per mettere in pausa la riproduzione prima di rimuovere gli auricolari.

In determinati contesti in passato abbiamo visto un rilevamento in-ear non dei migliori, quindi forse non è del tutto un male il fatto che non sia stato inserito, ma durante la nostra prova ci è capitato più volte, togliendo gli auricolari e riponendoli, di premere per sbaglio in quella zona e far partire inavvertitamente la riproduzione.

Tradotto: una volta tornati, abbiamo trovato, ad esempio, il video YouTube in riproduzione più avanti di dove l'avevamo lasciato. Insomma, il modo in cui è stata studiata l'esperienza non ci ha convinto del tutto, nonostante non si tratti di nulla di trascendentale e basti in realtà prestare un po' d'attenzione.

Per il resto, si può intervenire seppur in maniera limitata sulla personalizzazione dei controlli touch. Per esempio, sul singolo tap si può disattivare l'azione associata, mentre un po' più di "libertà" in più la troviamo nel doppio tap e nel triplo tap (associato di base alla riproduzione del brano precedente), che sono legati alle azioni Riproduci/Pausa, Prossimo, Precedente, Assistente vocale e Game Mode.

Per il tap prolungato di circa un secondo si possono selezionare quali modalità ANC associare, mentre il tap più lungo si può associare al cambio di dispositivo.



Al netto della presenza di una Game Mode che mira a ridurre il più possibile la latenza e sincronizzare al meglio audio e video, nonché dell'immancabile Sound Master EQ su cui ci soffermeremo maggiormente in seguito, una delle funzionalità più interessanti offerte dagli auricolari è rappresentata, per l'appunto, dalla possibilità di passare rapidamente, ad esempio, da uno smartphone Android a un PC Windows.

Questa funzionalità supporta fino a due dispositivi contemporaneamente e va gestito in maniera manuale, ma la gesture possono rendere il passaggio un po' più rapido, soprattutto se si considera la fascia di prezzo in cui si contestualizza il prodotto.

Certo, ci vuole qualche secondo per il passaggio, ma non abbiamo avuto problemi nell'usare la funzionalità durante la nostra prova.

La presenza del supporto allo standard Bluetooth 5.3, poi, consente di utilizzare gli auricolari a distanze di circa 10 metri, una buona portata se si pensa a quanto usualmente offerto da prodotti di questo tipo.



Buona esperienza ma occhio al software

Il prezzo degli auricolari e le caratteristiche offerte, ANC compreso, risultano sicuramente interessanti per la fascia di prezzo. Il tasto dolente della proposta di OnePlus, invece, è rappresentato dal suo software.

Abbiamo già visto in passato, durante le prove di altri auricolari del brand, come l'app HeyMelody, ovvero quella che si utilizza su dispositivi Android di terze parti per gestire l'esperienza, non risulti propriamente delle più convincenti.

Se non si è in possesso di uno smartphone OnePlus (quale, ad esempio, il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G), infatti, non si avrà accesso all'integrazione nell'OS e ad alcune feature esclusive.

Ecco allora che "spariscono" l'accoppiamento rapido, che avviene aprendo il case, Dolby Atmos e il supporto al sintonizzatore audio Dirac integrato.



Insomma, non appena si fa uso di un dispositivo Android che non sia uno smartphone OnePlus, oltretutto recente, l'esperienza inizia a perdere qualche tassello e viene a galla un po' di "confusione", senza considerare che l'app HeyMelody è solamente in inglese.

In termini di ascolto, le codifiche supportate sono AAC e SBC, mentre ad animare gli auricolari ci pensano dei driver da 12,4 mm con diaframma in titanio.

La risposta in frequenza è 20 Hz - 20.000 Hz e ci sono quattro microfoni (due per auricolare).

A livello di chiamate la qualità è discreta. Quanto all'ascolto, una volta avviata la riproduzione a convincere sono soprattutto i bassi che, grazie anche all'algoritmo BassWave, risultano profondi in modo importante per questa fascia di prezzo. Tuttavia, il bilanciamento di questi auricolari sembra un po' esagerare nel puntare sui bassi, lasciando un po' a desiderare sui medi, che non vengono rappresentati nel migliore dei modi.



Gli alti tutto sommato squillanti, se si contestualizza il prodotto al prezzo a cui viene venduto, delineano un quadro generalmente positivo, che si può anche gestire mediante il Sound Master EQ con quattro preset classici e che permette di scegliere l'intensità di intervento dell'algoritmo BassWave. Apprezzabile poi la possibilità di aggiungere un equalizzatore custom.

Insomma, a livello di qualità sonora, gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 si difendono bene.



L'esperienza è sorretta da un'autonomia niente male, grazie alle batterie da 41 mAh degli auricolari e a quella da 480 mAh del case: pochi minuti di carica possono consentire ore di utilizzo e questo non passa inosservato.

Si arriva fino a 7 ore di ascolto senza ANC, che diventano 5 con Cancellazione Attiva del Rumore. Molto dipende dal tipo di utilizzo degli auricolari e si possono registrare anche risultati inferiori a questi, ma in linea generale con ANC attivato e aggiungendo il case, in totale si può arrivare a circa 25 ore di riproduzione. Se si disattiva l'ANC è possibile superare, sempre passando per il case, le 35 ore totali.