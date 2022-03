OnePlus Nord CE 2 5G Recensione: una buona conferma nella fascia media

Il 2022 si sta rivelando un anno particolarmente atipico, specialmente nelle fasce inferiori del mercato Android, con i produttori che stanno faticando non poco a lanciare dispositivi in grado di lasciare il segno. D'altronde, la situazione non è delle più rosee per l'industria e l'intero settore sta provando a rispondere come possibile. Tuttavia, tra crisi dei chip e altre problematiche, i prezzi continuano a essere in salita. Arriva, in questo contesto non proprio fortunato, OnePlus Nord CE 2 5G, successore di uno smartphone che nel 2021 era riuscito a ritagliarsi il suo spazio con merito. Il prezzo questa volta è di 359 euro sul portale OnePlus per il modello da 8/128GB. I passi in avanti non sono poi così marcati, ma durante la nostra prova il dispositivo si è rivelato valido sotto diversi punti di vista.

Un design che lascia il segno

La colorazione Bahama Blue di OnePlus Nord CE 2 5G è particolarmente gradevole alla vista, grazie anche ai giochi di luce della scocca posteriore e all'isola del comparto fotografico, che ricorda per certi versi una lastra di ghiaccio e ci ha riportato alla mente il look di alcuni dispositivi OPPO.

Questa tipologia di soluzione ci piace molto, ma se non incontra i vostri gusti potreste voler dare un'occhiata alla colorazione Gray Mirror. Un altro aspetto positivo del modello risiede nella maneggevolezza conferita da peso e dimensioni più contenuti rispetto a molti altri smartphone presenti sul mercato (160,6 x 73,2 x 7,8 mm, per 173 grammi). La sporgenza dell'imponente modulo fotocamere c'è, ma non è nulla di trascendentale. OnePlus ha lavorato molto bene in termini di design, anche se l'utilizzo preponderante della plastica nella costruzione di questo smartphone può far storcere un po' il naso.

Anteriormente si fa notare un display con foro per la fotocamera di dimensioni non esagerate, collocato in alto a sinistra. Lo schermo, inoltre, integra un sensore per le impronte digitali, che affianca il classico riconoscimento facciale. Nel tour dei lati si fa invece notare l'assenza del classico slider per silenziare lo smartphone, che gli appassionati del brand conoscono molto bene, ma in realtà non è la prima volta che questo accade (anche il predecessore presentava questa mancanza). Si tratta comunque di un fattore trascurabile, anche perché al netto di questo la dotazione è completa.



Sul lato destro fa capolino il pulsante d'accensione, mentre bilanciere del volume e carrellino per la SIM (triplo slot, Dual SIM e microSD) si trovano sulla sinistra. In alto c'è il primo microfono, mentre il secondo è in basso, affiancato da altoparlante, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. In poche parole, tutto è rimasto come ce lo ricordavamo sul primo OnePlus Nord CE 5G.

Ciò che cambia in modo interessante è il contenuto della confezione di vendita: all'interno c'è, infatti, un caricabatterie da 65W (nel precedente modello era da 30W), uno dei passi in avanti più importanti rispetto alla precedente generazione. In ogni caso, in confezione non mancano anche un cavo USB Type-C/USB Type-A, la consueta manualistica e la spilla per l'estrazione del vano SIM. Per il resto, il nostro sample stampa è arrivato, come da tradizione OnePlus, insieme a diverse cover che vengono vendute a parte. Più precisamente, questa volta abbiamo avuto modo di provare le varianti Sandstone Black e Blue Vacation. Potete trovare ulteriori informazioni in merito sul sito Web ufficiale di OnePlus: di solito il prezzo di queste cover è pari a 19,99 euro.

Nessuna rivoluzione sotto la scocca, ma c'è tutto quel che serve

I cambiamenti sotto la scocca ci sono, ma non aspettatevi nulla di rivoluzionario. Infatti, il processore montato da OnePlus Nord CE 2 5G è un MediaTek Dimensity 900, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.2 (questa volta espandibile tramite microSD fino a 1TB).

Si tratta di un comparto tecnico nella media per la fascia di prezzo, che è in grado di garantire una buona fluidità per quel che riguarda le classiche operazioni quotidiane. Tuttavia, si tratta anche di una configurazione non perfetta, che può a volte comportare delle limitazioni (vedremo più avanti la questione lato gaming).

Insomma, un passo in avanti c'è stato da questo punto di vista, ma probabilmente non poche persone si aspettavano di più da OnePlus. In ogni caso, per intenderci, si tratta di un dispositivo che raggiunge 426.631 punti su AnTuTu Benchmark v9.3.3, quindi non c'è male.



Non manca una batteria da 4.500 mAh, che durante i nostri test è sempre riuscita a portare a sera senza troppi problemi. Difficilmente riuscirete a raggiungere le due giornate, specialmente se siete soliti fare un uso intenso del dispositivo, ma l'autonomia è nella media e siamo sicuri che gran parte delle persone non avrà troppi problemi. Come già accennato, poi, finalmente arriva la ricarica rapida a 65W, che riesce a a garantire ore di autonomia con pochi minuti di collegamento alla presa di corrente.

Ottimo sia in termini di bilanciamento di colori che di luminosità massima lo schermo Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), che vanta un refresh rate di 90 Hz, la protezione Corning Gorilla Glass 5 e il supporto all'HDR10+. Presenti i DRM Widevine L1, che permettono la riproduzione dei contenuti id servizi di streaming come Netflix in Full HD. Non manca, inoltre, la funzionalità Schermo Ambient sempre attivo. Il comparto multimediale dello smartphone si completa poi con un discreto reparto audio mono, che fa il suo pur non piazzandosi al top del mercato.



Convince il reparto connettività, completo di 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.2. Insomma, OnePlus propone ancora una volta un dispositivo completo sotto svariati punti di vista, che pur non stupendo rappresenta una buona conferma.



Questo avviene anche in ambito fotografico, dove troviamo una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.9, principale) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, macro). Anteriormente fa invece capolino un sensore da 16MP (f/2.4). I video arrivano anche fino al 4K/30fps, ma per avere il meglio a livello di stabilizzazione è bene scendere a 1080p. Per il resto, il reparto è esattamente quello che vi aspettate: gli scatti escono tutto sommato bene di giorno, grazie anche a un sapiente uso dell'IA. Di notte, invece, il rumore si fa notare in svariati contesti, anche sfruttando l'apposita modalità. Il massimo zoom che si può raggiungere in digitale è il 20x, le macro hanno sempre una risoluzione troppo bassa per un uso più che amatoriale, mentre le foto grandangolari non sono male. Anche i selfie, a modo loro, non convincono del tutto.



Siamo davanti a un comparto fotografico che certamente potrà soddisfare qualche utente, ma non è quello che gli appassionati avrebbero voluto. Per maggiori dettagli in merito alle fotocamere, potete prendere visione di alcune foto non compresse presenti all'interno della nostra cartella Drive dedicata a OnePlus Nord CE 2 5G.

Tra OxygenOS e gaming

In ambito software, troviamo Android 11 con personalizzazione Oxygen OS 11.3. Al momento in cui scriviamo, le patch di sicurezza sono quelle di gennaio 2022. La fluidità dell'OS è buona e non mancano tutte le classiche peculiarità che OnePlus è solita inserire nei suoi dispositivi, tra cui l'Ottimizzazione RAM. Quest'ultima in particolare risulta interessante, dato che cerca di prevedere quali app verranno avviate dall'utente e precarica i dati di conseguenza. L'obiettivo è quello di tentare di rendere più rapide le solite attività del quotidiano, mirando a sfruttare al massimo la RAM.

A livello generale, il software è esattamente quello di uno smartphone OnePlus e sono sempre garantiti, a livello di supporto, 3 anni di patch di sicurezza e 2 major release di Android.

Passando al gaming, c'è purtroppo da segnalare qualche pecca. Infatti, l'adozione del processore di fascia media MediaTek Dimensity 900 richiede di scendere a qualche compromesso con determinati titoli. Per farvi un esempio concreto, Fortnite viene indicato come non compatibile ufficialmente. Tuttavia, andando oltre al messaggio che compare a schermo, alla fine si riesce comunque a giocare discretamente con preset Medio.

In ogni caso, gli strani tempi del mercato si stanno ripercuotendo in vari modi sui dispositivi arrivati nel corso del 2022, come spiegato in apertura.

Questo non significa che qualche sessione di gaming sia impossibile e Call of Duty Mobile gira bene con dettagli su Alto e FPS su Molto Alto. Tuttavia, provando a impostare il preset Max in termini di FPS, il gioco scala automaticamente i dettagli a Basso. Capite bene, dunque, che la situazione non è delle migliori e che paradossalmente, nonostante i passi in avanti lato performance generali, in campo gaming c'è stato anche qualche passo indietro.



Non mancano le classiche funzionalità software per tenere sotto controllo temperature e stato della batteria, nonché per eseguire operazioni come l'apertura di WhatsApp in Picture in Picture, ma in questo caso non possono fare più di tanto. Insomma, se puntate al gaming, OnePlus Nord CE 2 5G non è uno smartphone che mette il focus sui videogiochi.