OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Recensione: lo smartphone giovane e da battaglia

La fascia del mercato Android attorno ai 300 euro sta cercando di farsi valere, in un periodo in cui non è semplice per svariati motivi lanciare un dispositivo low cost tuttofare.

Arriva in questo contesto OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, smartphone che si presenta sin da subito come una soluzione che mira a chi è alla ricerca di un dispositivo da battaglia, l'identikit dello smartphone dedicato al classico "studente squattrinato".

Il prezzo per l'Italia è fissato a 329 euro, che in un periodo in cui altre fasce sfiorano tranquillamente i 1.000 euro possono potenzialmente rappresentare una sorta di cifra "salva portafogli".

Abbiamo avuto modo di mettere le mani su questa Core Edition, che si focalizza sulle funzionalità fondamentali, e siamo pronti a raccontarvi com'è andata.



Un design fresco

Il nuovo arrivato della gamma OnePlus Nord si fa sicuramente notare già dal primo impatto. Il motivo è presto detto: sul retro spiccano due grandi cerchi in cui sono disposte le tre lenti fotografiche, accompagnate sulla destra dal flash LED.

La sporgenza del modulo fotografico fa un po' ballare lo smartphone quando viene poggiato su una superficie piana, ma non si tratta di nulla di trascendentale e questo viene subito messo in secondo piano dalla colorazione Pastel Lime. Certo, sul mercato è disponibile anche la più classica Chromatic Gray, ma il modello più sgargiante, ovvero quello che abbiamo avuto modo di provare, riesce a far risaltare in modo importante le linee del dispositivo, dando vita a un design giovane e fresco (o fresh, come direbbe qualcuno).

Se parliamo di estetica, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un dispositivo che riesce a distinguersi dalla massa sembrando quasi, a prima occhiata, uno smartphone di fascia superiore.

È, poi, l'usuale prova al tatto a tradire la natura dei materiali non propriamente Premium: niente di sbalorditivo per questa fascia di prezzo.

Nonostante non si riescano a raggiungere i livelli di dispositivi più costosi, va tuttavia fatto un plauso a OnePlus per la solidità costruttiva e l'attenzione ai dettagli conferiti allo smartphone.



La cura nella progettazione si nota anche in virtù della buona maneggevolezza, garantita dalle dimensioni di 165,5 x x 76 x 8,33 mm (il peso è di 195 grammi).

Il lavoro svolto da OnePlus è essenzialmente ineccepibile in questo contesto, guardando anche al costo del dispositivo.



Anteriormente troviamo un display con foro per la fotocamera di piccole dimensioni, collocato in alto al centro, con quest'ultima abilitata anche al riconoscimento facciale.

Il lato destro ospita il pulsante d'accensione, che funge anche da lettore per le impronte digitali. In alto troviamo un microfono, mentre sulla sinistra fanno capolino il carrellino per la SIM ibrido (dual nanoSIM o nanoSIM e microSD) e i pulsanti per la gestione del volume.

In basso, infine, trovano posto il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, il secondo microfono, la porta USB Type-C e l'altoparlante. In generale, anche nella disposizione di tutto ciò, Nord CE 3 Lite 5G mantiene un design coerente e pulito.



Il grande assente è l'alert slider di OnePlus, ma questo non si è rivelato un problema durante la nostra prova e soprattutto è stato sacrificato anche su modelli di fascia più alta.

C'è ben poco da recriminare in termini di dotazione di vendita, dato che nella confezione sono presenti il caricabatterie SUPERVOOC da 67W, un cavo USB Type-C/USB Type-A, una comoda cover trasparente, la consueta manualistica e una spilla per l'estrazione del vano SIM. Non manca dunque essenzialmente nulla.

Da notare che il sample stampa include anche gli appena annunciati auricolari OnePlus Nord Buds 2, che in Italia vengono venduti separatamente a 69 euro (ci sarà modo di tornare in maniera più approfondita anche su quel prodotto, ma nel frattempo potreste volerci dare un'occhiata, visto che si fa comunque riferimento a una soluzione che amplia l'ecosistema OnePlus).



Un hardware bilanciato

Arriviamo ora a uno dei punti cardine della prova. Sotto la scocca c'è infatti un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, una soluzione di fascia media che non rappresenta però esattamente una novità: in effetti, anche il precedente OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, lanciato nel corso del 2022, disponeva del medesimo SoC.

Tuttavia, in questo caso si sale a 8GB di RAM LPDDR4X (espandibili in via virtuale di ulteriori 8GB), mentre la memoria interna è 128GB UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

La fluidità di sistema non è perfetta, ma OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno di quei dispositivi che riescono poi a convincere all'atto pratico.

Ciò che abbiamo riscontrato è infatti una soluzione equilibrata, che permette di effettuare con tranquillità tutte le classiche operazioni del quotidiano.

Dando un'occhiata ai benchmark sintetici, il dispositivo ha fatto registrare 404.292 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, nonché 884 punti in single-core e 2.056 punti in multi-core: numeri in linea con la fascia di prezzo.

Questo non è troppo un problema per il target a cui si rivolge OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, visto anche il risultato che si ottiene in termini di autonomia.



L'ampia batteria da 5.000 mAh riesce a portare senza troppi problemi al termine della giornata. Non tutti riusciranno probabilmente a raggiungere i fatidici due giorni, ma con un utilizzo meno intenso e magari sfruttando le funzionalità software di risparmio energetico, potrebbe non essere impossibile.

A convincere è soprattutto la ricarica rapida a 67W, non semplice da trovare in questa fascia e in grado di garantire ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente.

Lo smartphone presenta uno schermo LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120Hz, touch sampling rate di 240Hz, protezione Corning Gorilla Glass e picchi di luminosità di 680 nit.

Il primo aspetto che salta all'occhio è che non si tratta di un pannello AMOLED, con tutte le conseguenze del caso. Non si fa inoltre esattamente riferimento al più luminoso degli schermi, ma si tratta comunque di una buona unità.



Il bilanciamento dei colori è stato effettuato a dovere, quindi guardare contenuti multimediali non è per niente male, grazie anche alla presenza dei DRM Widevine L1 (per la visione in Full HD, ad esempio, dei contenuti di Netflix). Discreto invece il comparto audio stereo.

Interessante in questo contesto la presenza della modalità Ultra volume 200%, che si attiva semplicemente tenendo premuto il pulsante Volume Su. Abbiamo già visto questa feature in altri contesti, ma si tratta sempre di un'opzione in più. Poco da dire in termini di connettività: 5G, Wi-Fi dual-band, NFC e Bluetooth 5.1 sono al loro posto.



Passando al comparto fotografico, sul retro troviamo tre sensori da 108MP (f/1.75, Samsung HM6, zoom 3x lossless, EIS) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (per le macro).

Gli ultimi due moduli aiutano fino a un certo punto, considerata anche la limitata risoluzione delle macro, ma più che altro ciò che va sottolineato è l'assenza di una lente grandangolare, cosa che può far storcere un po' il naso.

I video si possono inoltre registrare solamente fino a 1080p/30fps. Ci sono però funzionalità potenzialmente interessanti come lo slow motion e il Video a Doppia Vista (che sfrutta entrambe le fotocamere per i vlog).



Quanto offerto dalle fotocamere può tranquillamente convincere il target di riferimento, anche sorprendendolo in alcuni casi.

Le foto escono bene di giorno, anche grazie a un sapiente uso dell'intelligenza artificiale. Di notte invece, come spesso avviene in questo campo, emergono un po' tutte le limitazioni di una soluzione di questa fascia. Anteriormente trova posto un sensore per i selfie da 16MP, in grado di convincere in molti contesti.

In linea generale il reparto è buono, se si prende in considerazione il prezzo del modello. Se volete approfondire maggiormente quanto offerto dal reparto fotografico del dispositivo, potreste voler dare un'occhiata alla nostra cartella Drive di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, in cui sono presenti alcuni scatti non compressi.



Un software pulito

Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione OxygenOS 13.1 e patch di sicurezza aggiornate al 5 marzo 2023 (al momento in cui scriviamo).

Abbiamo già sottolineato che la fluidità di sistema è discreta, ma vale la pena notare che la personalizzazione software di OnePlus offre molteplici funzionalità, rimanendo tra l'altro pulita: in questa fascia di prezzo, infatti, non è inusuale vedere bloatware o pubblicità, che qui sono totalmente assenti.

Ciò che non manca sono invece soluzioni come Shelf (che offre dei widget rapidi accessibili a partire da uno swipe verso il basso dalla Home), nonché feature come la modalità a una mano e Zen Space.

Insomma, sicuramente quello di OnePlus è un software pulito, che, anche se potrebbe non piacere proprio a tutti, riesce a convincere a livello generale.

In termini di supporto, il brand indica per questo modello due anni di major release e tre anni di patch di sicurezza.



Se guardiamo al gaming, al netto dell'app Giochi che fa da hub ai titoli installati, non manca un comodo pannello in-game, che permette di scegliere tra le modalità prestazionali (sì, c'è anche quella Pro Gamer), dare un'occhiata agli FPS e gestire altri aspetti dell'esperienza di gioco (non manca la possibilità di aprire in Picture in Picture, ad esempio, WhatsApp).

Per il resto, visto che non si fa propriamente riferimento a uno smartphone da gaming, le performance offerte in questo contesto sono nella media della fascia di prezzo. Un titolo come Call of Duty Mobile gira infatti senza problemi con dettagli e FPS su Molto Alto (o FPS su Max e dettagli su Alto), mentre le prime limitazioni serie si iniziano a riscontrare con titoli più pesanti come il temibile Diablo Immortal.

Il titolo di Blizzard Entertainment viene impostato di default con risoluzione Media e 30FPS: si riesce a giocare, ma bisogna scendere a compromessi e ci sono comunque di cali di framerate.

In parole povere, come d'altronde intuibile, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G può dare buone soddisfazioni in termini di casual gaming, soprattutto con titoli poco affamati di risorse e molto diffusi come Stumble Guys, ma non pensate di poter andare troppo oltre. In ogni caso, non abbiamo mai riscontrato particolari problemi sulle temperature durante le nostre sessioni.