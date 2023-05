Onyx Book Note Air2 Plus Recensione: tablet o eBook reader? Tutti e due!

Onyx è un brand cinese che si sta facendo conoscere anche in occidente, puntando tutto sulla qualità. Niente compromessi, nemmeno nel prezzo, in cambio però si può ottenere uno dei pochissimi ibridi tra tablet ed ebook reader presenti sul mercato, l'Onyx Book Note Air2 Plus.

Questo dispositivo è a tutti gli effetti un tablet con display e-Ink, non possiamo definirlo un ebook reader avanzato, per il semplice fatto che c'è un particolare che fa la differenza e lo rende nettamente più flessibile rispetto a questi device, ovvero il Play Store di Google.

A bordo è installato infatti Android 11 ed è possibile utilizzare tutte le applicazioni che funzionano sui tablet tradizionali. Ovviamente ci sono dei limiti alla sua flessibilità, ma sono nettamente inferiori rispetto ai vantaggi che una soluzione di questo tipo è in grado di offrire.

Un piccolo gioiello di design

Onyx Book Note Air2 è venduto in un'elegante confezione che contiene il tablet, un pennino con le sue punte di ricambio e il cavo di ricarica. Una volta preso in mano la qualità costruttiva si fa subito sentire, grazie alla scocca interamente in metallo e dallo spessore ridotto, solo 5.8 mm per 445 grammi di peso. Il verde che lo caratterizza è tagliato in alcuni punti da degli inserti in plastica, probabilmente si tratta di piccole sezioni che permettono una migliore ricezione del segnale Wi-Fi.

Sul frontale il design è asimmetrico, con lo schermo spostato leggermente a destra rispetto al centro: mancini e destrorsi non avranno problemi, basta infatti impostare la rotazione automatica per avere una presa ottimale in entrambi i casi. Il nostro sample è accompagnato da una cover protettiva in tessuto e similpelle, opzionale, molto utile per portare sempre con sé il pennino. In realtà il pennino si aggancia alla scocca magneticamente, tuttavia l'ancoraggio non è dei più forti, mentre con la cover si può bloccare meglio grazie al laccetto che la mantiene chiusa.

Sulla scocca si notano poi la presa di ricarica USB Type C, utile anche per collegare dispositivi esterni come memorie o cuffie, ma anche una tastiera se lo si desidera. Non mancano poi un altoparlante e un microfono, a conferma della versatilità del dispositivo, che si configura come un vero e proprio tablet "quasi" tuttofare.

A livello di ergonomia Note Air2 Plus è ben bilanciato e non affatica la presa, meglio però usarlo con la cover che migliora il grip, visto che il metallo lo rende più scivoloso.

Specifiche tecniche "ibride" e ottima autonomia

All'interno del Book Note Air2 Plus è installato un processore Qualcomm Snapdragon 662, insieme a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Specifiche piuttosto basse per uno smartphone o per un normale tablet, ma che in realtà funzionano a meraviglia in coppia con lo schermo e-Ink. Il Play Store di Google non impiega più di due secondi ad aprirsi, stessa cosa per applicazioni come Kindle e Kobo Books, c'è addirittura un browser web davvero utilizzabile, cosa non scontata visto lo schermo e-Ink, con qualche ovvio compromesso in termini di reattività ma comunque godibile.

Il Soc Qualcomm porta in dote anche il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0, utile ad esempio per collegare delle cuffie e ascoltare musica o audio libri: come abbiamo detto più volte la versatilità è uno dei punti di forza del Book Note Air2 Plus, una caratteristica possibile grazie all'hardware installato al suo interno. Hardware che viene alimentato da una batteria da 3700 mAh, quanto basta per utilizzare il tablet per minimo due settimane, ma il tempo di utilizzo può anche raddoppiare in base al tipo di compiti che si svolgono.

Uno schermo per grandi lettori

Non è semplice descrivere le funzionalità di questo Book Note Air2 Plus vista la loro quantità, ma vale la pena partire dallo schermo e dall'esperienza come ebook reader puro. Il display è molto ampio, da 10.3 pollici, ed è di qualità eccezionale, alla pari dei migliori prodotti sul mercato. La risoluzione è di 1872x1040 pixel per una densità totale di 227 PPI, è possibile poi regolare la retroilluminazione in modo fine tra toni caldi e freddi, in base alle proprie esigenze.

Lo schermo è uno dei punti forti del prodotto, ma è il Play Store a renderlo un vero e proprio hub per la lettura. Lo store proprietario non è adatto al mercato italiano, in compenso si possono scaricare dal Play Store le applicazioni di tutti i negozi presenti nel nostro paese, da Kindle a Kobo, passando per tutte le librerie che offrono il proprio catalogo online. Il pregio è ovviamente quello di avere un solo ebook reader per tutti i servizi, un vantaggio enorme perché così si possono sfruttare le offerte sui vari store per risparmiare, senza dover avere dispositivi dedicati, il difetto è che con la lettura tramite applicazioni esterne si perdono alcune delle funzionalità disponibili se ad esempio si leggono contenuti copiati direttamente sulla memoria interna (la compatibilità è garantita con tanti formati utilizzati, come ePub, Mobi, etc.).



La spaziatura, font e margini vengono infatti gestiti direttamente dalle singole applicazioni, poco male comunque non è un problema in realtà. A disposizione rimane invece la possibilità di gestire in modo fine i toni scuri e chiari per ogni singola app, inoltre il software permette di regolare la velocità di aggiornamento dello schermo in base al tipo di utilizzo, dando la priorità alla qualità di visione o alla rapidità di aggiornamento. Ovviamente queste sono solo alcune delle tonnellate di impostazioni e opzioni disponibili, molte delle quali sono legate al pennino e agli appunti.

Eccellente esperienza di scrittura

Il display del Book Note Air2 Plus ha un'altra particolarità che non abbiamo ancora raccontato, quella di rendere "reale" la scrittura. La sua superficie opaca una volta a contatto con la penna genera un effetto indistinguibile da quello di una matita sulla carta, sembra davvero di scrivere fisicamente su un foglio. La tecnologia alla base si chiama Wacom EMR e non funziona solo bene, è anche comoda da usare, soprattutto perchè la penna non va ricaricata.

Ogni tanto ci sarà solo da cambiare la punta del pennino, ce ne sono già diverse in dotazione, ma non serve altro. L'esperienza di scrittura è semplicemente eccezionale, a nostro avviso non ha paragoni con nessun altro dispositivo, grazie anche ai 4096 livelli di pressione e al riconoscimento dell'inclinazione. L'alta precisione, unit al feedback tattile dato dalla punta che scorre sullo schermo, metterà d'accordo anche chi è abituato a lunghe sessioni di scrittura su carta, è difficile notare la differenza.

Come per tutte le funzioni presenti nel Book Note Air2, anche qui troviamo tanti utilizzi differenti, si possono prendere appunti sui libri che si stanno leggendo così come editare i pdf. L'applicazione per le note preinstallata è poi un tripudio di funzionalità e di personalizzazioni, per altro dotata di un sistema di riconoscimento della scrittura manuale molto valido, che permette di convertire appunti a mano in testo a video in modo preciso. Ovviamente grazie al Play Store le possibilità diventano ancora di più, si possono ad esempio scaricare applicativi per il disegno, così come prendere appunti ed editare documenti presenti sui servizi cloud, da Google Drive a Dropbox.