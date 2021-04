OPPO A94 5G Recensione: uno smartphone leggero pronto per il futuro

Ci sono smartphone che vanno oltre la semplice "forza bruta". Infatti, non sono pochi gli utenti che cercano altro da un dispositivo mobile, puntando più su aspetti come autonomia e maneggevolezza rispetto alle mere prestazioni e benchmark. Se poi un dispositivo guarda al futuro della connettività, supportando il 5G, tanto meglio.

Si inserisce proprio in questo contesto OPPO A94 5G, uno smartphone che "dimentica" la corsa al refresh rate più elevato e approda in Italia a un prezzo di 369,99 euro. Fino al 9 maggio 2021, coloro che acquisteranno il dispositivo si porteranno a casa anche gli auricolari OPPO Enco Air, dal valore commerciale di 99 euro.

Come si presenta

La scritta presente sul retro, all'interno del modulo fotocamere, è una dichiarazione d'intento: "5G". D'altronde, la parte in alto a sinistra della backcover di OPPO A94 5G è quella che si fa notare maggiormente a un primo sguardo, dunque giustamente il produttore ha voluto sottolineare in questo modo il fatto che si tratta di uno smartphone che guarda al futuro in termini di connettività. Anteriormente troviamo invece un display con foro per la fotocamera di dimensioni contenute, aspetto che ci ha fatto piacere.

Non convince invece del tutto il fatto che la backcover trattenga un po' troppo le ditate, così come il fatto che i materiali utilizzati non restituiscono una sensazione "premium". Tuttavia, questo consente allo smartphone di pesare appena 173 grammi e la maneggevolezza risulta dunque migliore di molti altri modelli, considerando anche le dimensioni pari a 160,1 x 73,4 x 7,8 mm.



La colorazione che abbiamo avuto modo di provare è quella Fluid Black, che a nostro modo di vedere non rende troppa giustizia al retro del dispositivo, ma sul mercato non manca anche la più vivace Cosmo Blue e in ogni caso si tratta di gusti personali. Per il resto, la sporgenza del modulo fotocamere c'è, ma viene sapientemente "risolta" mediante l'uso della comoda cover trasparente presente all'interno della confezione di vendita.

A proposito di quest'ultima, troviamo anche un caricabatterie da 30W, un cavo USB Type-C/USB Type-A, la spilla per l'estrazione del vano SIM, manualistica varia e delle cuffie con cavo jack di discreta qualità. Va fatto dunque sicuramente un plauso a OPPO per aver inserito praticamente tutto in confezione.

Le cuffie in confezione preludono alla presenza del jack da 3,5 mm in basso, a fianco di un microfono, della porta USB Type-C e dell'altoparlante. A destra c'è invece il pulsante d'accensione, mentre sulla sinistra fanno capolino il bilanciere del volume e il carrellino per la SIM (triplo slot, fino a due nanoSIM e una microSD contemporaneamente). In alto c'è un secondo microfono.

Insomma, non manca nulla per l'utilizzo dello smartphone che l'utente medio è solito effettuare in genere. Per intenderci, ci sono anche un sensore di impronte in-display e il riconoscimento facciale, che non ci hanno mai dato particolari problemi durante la prova.

Come si comporta OPPO A94 5G nell'uso quotidiano

Come già anticipato, OPPO A94 5G non è uno smartphone che cerca la "forza bruta", ma non è nemmeno un dispositivo che presenta particolari problemi durante l'uso quotidiano. Infatti, sotto la scocca c'è un processore MediaTek Dimensity 800U 5G, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile fino a 256GB tramite microSD). Le prestazioni per effettuare tutte le classiche attività giornaliere ci sono tutte e in realtà c'è anche quel piccolo "guizzo" in più per effettuare qualche operazione avanzata.

A tal proposito, i benchmark sono molto chiari: 309616 punti su AnTuTu Benchmark, nonché 597 punti in single-core e 1779 punti su GeekBench. Siamo insomma su livelli vicini a quelli fatti registrare da OnePlus Nord, Motorola Moto G 5G Plus, Realme 7 5G e gli altri smartphone che hanno puntato sul 5G tra il 2020 e l'inizio del 2021.

Tra gli aspetti che ci hanno convinto di più della proposta di OPPO, troviamo il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 90,8% e aspect ratio 20:9. Si tratta infatti di un pannello luminoso e ben tarato, che tra l'altro è supportato dalla presenza dei DRM Widevine L1, che permettono di visualizzare in Full HD i contenuti di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video. Inoltre, le dimensioni ridotte del foro per la fotocamera consentono allo smartphone di collocarsi bene in ambito multimediale.



Al netto del fatto che il comparto audio è nella media, sia per volume massimo che per qualità, l'unica reale pecca in realtà è rappresentata dal refresh rate solamente standard, ovvero 60 Hz. Manca dunque quella fluidità in più offerta da altre soluzioni, ma siamo sicuri che il target a cui è rivolto questo smartphone non avrà particolari problemi ad accettare questo compromesso.

Infatti, si tratta di una scelta effettuata in ottica autonomia, che supporta la presenza di una batteria da 4310 mAh. Si riesce essenzialmente sempre a portare a termine la classica giornata lavorativa e con uso meno intenso del nostro probabilmente si possono toccare anche i due giorni: il merito di questi risultati è sicuramente anche della frequenza di aggiornamento dello schermo. Non manca il supporto alla ricarica a 30W, che consente di effettuare una carica completa in un'ora circa.

Per quel che riguarda il comparto fotografico, sul retro fa capolino una quadrupla fotocamera da 48MP (f/1.7) + 8MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto) + 2MP (f/2.4, per le macro). Anteriormente troviamo invece un sensore da 16MP (f/2.4). I video fino al 4K/30 fps posteriormente, mentre per la fotocamera frontale si arriva al 1080p/30 fps. Proprio quest'ultima è la risoluzione che consigliamo di utilizzare per non avere "problemi" in termini di stabilizzazione. In ogni caso, la qualità degli scatti è quella che ci si aspetta da uno smartphone di fascia media: le foto escono bene di giorno, nei contesti con molta luce, ma le fotocamere "soffrono" invece di notte, quando il rumore digitale si fa notare, anche utilizzando l'apposita modalità. Le macro sono nella norma, mentre le grandangolari presentano qualche distorsione di troppo.



Non male invece il lavoro svolto dall'intelligenza artificiale, che in alcuni contesti riesce a migliorare sensibilmente il risultato finale, pur andando a snaturare i colori in certi casi. Insomma, il reparto fotografico del dispositivo è nella media: non riesce a spiccare, ma siamo sicuri che convincerà l'utente medio. Se volete approfondire la questione, potete dare un'occhiata ad alcune foto non compresse presenti nella cartella Drive dedicata a OPPO A94 5G.

Se c'è un comparto dello smartphone a cui non si può dire nulla è certamente quello connettività. Infatti, oltre al 5G e al jack audio per le cuffie, non mancano anche NFC e Bluetooth 5.1, nonché Wi-Fi dual-band. La nostra preoccupazione era quella che OPPO decidesse di non implementare l'NFC come visto con OPPO A94 in UAE, ma per fortuna in questo caso l'NFC è presente.

Software

Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1. Le funzionalità offerte da quest'ultima le conosciamo bene, tanto che su queste pagine potete trovare anche un approfondimento dedicato, nonché l'analisi di alcune feature interessanti poco conosciute. Si tratta sicuramente di un software completo, che include, ad esempio, la possibilità di "forzare" il tema scuro anche per le applicazioni di terze parti che non lo supporterebbero. Non mancano poi varie funzionalità lato privacy, nonché la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente. Insomma, la ColorOS la conosciamo bene e non delude. Su OPPO A94 5G la fluidità di sistema è nella norma e non ci sono particolari problemi.

Gaming

Nonostante non si tratti certamente di uno smartphone da gaming, OPPO A94 5G rappresenta in ogni caso un dispositivo che può tutto sommato fornire qualche discreta soddisfazione. Infatti, senza puntare al top, non mancano delle prestazioni in grado di far girare Call of Duty Mobile come si deve con dettagli su "Medio" e FPS su "Alto". Nessun problema con Crash On The Run, anche se si vede che il gioco viene tarato un po' verso il basso.

Le limitazioni del comparto hardware si notano realmente con ARK: Survival Evolved, che risulta giocabile con preset "Medio" ma c'è un elevato pop-up delle texture in lontananza. Per il resto, non mancano le funzionalità gaming della ColorOS, dalla Focus Mode, che blocca tutte le possibili distrazioni, alle notifiche delle principali app che compaiono in posizione strategica. Presente inoltre il classico Game Space, anche se il focus dello smartphone non è posto su questo tipo di utilizzo.