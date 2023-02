Oppo Enco Air 2 Pro Recensione: auricolari TWS completi ed economici

La ricerca di un paio di auricolari che si adatti alle specifiche esigenze di ognuno può diventare un'impresa assai ardua. Negli ultimi anni anche in questo segmento abbiamo osservato un innalzamento medio della qualità, abbassando considerevolmente la soglia di ingresso a tecnologie una volta riservate ai prodotti di fascia alta.

Comodità, qualità del suono e autonomia rimangono le caratteristiche chiave da considerare quando si valuta l'acquisto di un dispositivo true wireless: in questo senso i nuovi OPPO Enco Air2 Pro sviluppano la formula dei precedenti Enco Air2, offrendo specifiche degne di nota al netto di un design rinnovato e mettendo in campo funzionalità premium come l'annullamento attivo del rumore, il tutto ad un prezzo interessante, pari a 79,99 euro sui canali ufficiali.

Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia dei nuovi auricolari targati OPPO e siamo pronti a raccontarvi com'è andata nella nostra recensione: mettetevi comodi e buona lettura!



Semplicità e stile, una sintesi riuscita

Gli OPPO Enco Air2 Pro si presentano con un design minimale, pulito e con una naturale continuità tra astuccio e auricolari. Questi ultimi segnano le maggiori differenze rispetto al modello "non Pro" (potete fare riferimento alla nostra recensione di OPPO Enco Air2), proponendo una soluzione completamente in-ear: i tre set di gommini a disposizione lasciano intravedere la griglia posta a protezione dei driver e si adattano alle differenti forme anatomiche, offrendo una maggiore stabilità e un miglior isolamento acustico.

Il corpo, bianco e lineare, presenta una rifinitura in corrispondenza dei sensori touch, mentre nella parte inferiore un piccolo foro evidenzia la presenza del microfono principale. Nella parte interna, due piccoli loghi in rilievo e di colore grigio segnalano la disposizione del singolo auricolare con le classiche lettere L e R.

L'astuccio di ricarica è caratterizzato da linee morbide, accentuate da una particolare rifinitura sulla parte superiore, dove mette in mostra una doppia superficie traslucida che offre un gradevole effetto visivo.

Nella parte anteriore è presente un singolo LED di segnalazione mentre sul retro ospita l'ingresso USB-C per la ricarica.

Il case è pratico e maneggevole, con misure di 66,84 x 51,45 x 25,04 mm per un peso di 41,8 grammi. Gli auricolari sono molto leggeri e si fermano a 4,3 grammi ciascuno.

Da segnalare, infine, la certificazione IP54 che garantisce la resistenza a spruzzi e polvere: abbiamo utilizzato gli Enco Air2 Pro sotto la pioggia battente senza riscontrare problemi di sorta.



Tutto quello che serve ma senza esagerare

Dal punto di vista squisitamente tecnico, gli OPPO Enco Air2 Pro sono degli auricolari True Wireless equipaggiati con driver da 12,4 mm con diaframma rivestito in titanio, capaci di restituire una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz con supporto ai codec AAC e SBC.

L'importante diametro della camera acustica consente alle cuffie di raggiungere picchi di pulizia audio solitamente riservati a sistemi di fascia più alta: sebbene manchi il supporto a codec lossless il suono risulta profondo e dinamico, con un leggero sbilanciamento sulle frequenze alte che però rimangono cristalline. Il preset Bass Boost messo a disposizione da OPPO aiuta nell'ascolto dei generi musicali più aggressivi, mentre il preset Vocals è più indicato per i Podcast e per le chiamate in generale.

Il vero punto di forza degli Enco Air2 Pro è l'ANC, che può fare affidamento su due microfoni e su un algoritmo basato su IA piuttosto funzionale: il FF mic posto nella parte superiore dell'auricolare capta i rumori di fondo mentre il microfono principale, nella parte inferiore, è dedicato alla ricezione della voce. Il lavoro simbiotico dei due sensori consente all'algoritmo di eliminare le frequenze in eccesso con risultati convincenti, specialmente considerando la fascia di riferimento del prodotto.

Voci e suoni secondari vengono filtrati con efficacia mentre la voce principale rimane in primo piano. Può capitare, in ambienti molto rumorosi, che l'algoritmo tenda a comprimere eccessivamente la voce, provocando un effetto ovattato che però non compromette la chiarezza generale.



Il protocollo Bluetooth 5.2 garantisce una solida connessione fino a 10 metri di distanza dalla fonte e permette una discreta mobilità.

Va sottolineata la bassa latenza offerta da questi auricolari: in condizioni ottimali, il ritardo degli Enco Air2 Pro si aggira tra i 94 e i 100 ms, caratteristica che apre le porte all'utilizzo videoludico.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 43 mAh per gli auricolari e di 440 mAh per la custodia di ricarica: con ANC attivo, volume al 100% e AAC siamo riusciti a toccare le 3 ore di utilizzo.

Il case, che promette fino a 20 ore di autonomia, ci ha invece consentito almeno tre ricariche piene prima di dover cercare una presa a muro. La funzionalità di ricarica rapida permette un utilizzo di almeno 2 ore con soli 10 minuti di ricarica. Il livello della batteria è opportunamente indicato dal LED posto sull'astuccio che si illumina di verde, giallo e rosso a seconda dello stato.



Software ed utilizzo quotidiano

Gli OPPO Enco Air2 Pro possono essere impostati e personalizzati tramite l'applicazione HeyMelody che permette di accedere a tutte le loro funzionalità: si possono personalizzare le gesture per ogni singolo auricolare, impostare gli effetti sonori, settare le impostazioni associate alla fotocamera, impostare la cancellazione attiva del rumore e infine utilizzare la feature "Trova i miei auricolari" nonché aggiornare il firmware.

L'utilizzo risulta semplice e immediato, l'interfaccia è pulita e non offre il fianco a possibili errori.

Tenendo a mente la fascia di prezzo, gli OPPO Enco Air2 Pro ci hanno stupito positivamente e l'utilizzo quotidiano si è rilevato piacevole in diversi contesti: che fossimo in una sessione di allenamento o all'ascolto di un podcast al supermercato, piuttosto che alle prese con una chiamata di lavoro, questi auricolari hanno svolto egregiamente il loro compito in completa autonomia e senza alcun tipo di problema. Anche sul fronte dell'autonomia gli Enco Air 2 Pro non hanno mostrato debolezze, arrivando a fine giornata in tutti i frangenti, anche dopo un lungo viaggio in treno.