Oppo Enco Air3 Pro Recensione: un buon ANC e audio bilanciato

Sono disponibili già da qualche settimana anche in Italia i nuovi Oppo Enco Air3 Pro.

Si tratta della new entry all'interno del listino del marchio asiatico, che va ad aggiungersi all'altrettanto nuovo Oppo Reno10. Rispetto agli auricolari True Wireless Oppo Enco Air2 Pro ci sono delle piccole ma sostanziali novità a livello estetico, ma chiaramente quelle più importanti sono da ricercare nella scheda tecnica.

Abbiamo passato qualche giorno in loro compagnia: ecco com'è andata.



Design e comodità d'uso

Come sempre in casi come questi, partiamo dalla nostra analisi soffermandoci su quello che è stato il nostro primo contatto con gli auricolari. La confezione è minimal e all'interno sono presenti, oltre alla custodia di ricarica con i relativi auricolari, un cavo USB-A to USB-C che permette di caricare l'astuccio e un set di adattatori di varie dimensioni per i singoli auricolari per garantire l'adesione proprie orecchie.

Sulla custodia, caratterizzata da un coperchio traslucido che è ormai anche marchio di fabbrica della serie, è presente anche un piccolo led sotto al logo Oppo che si illumina per permettere l'identificazione dello stato, dalla modalità abbinamento (che si attiva immediatamente appena si apre l'astuccio) alla ricarica.

Per quanto riguarda il peso e le dimensioni, ciascun auricolare pesa 4,3 grammi, che con la custodia raggiungono 47,3 grammi in totale.

Abbiamo provato a utilizzarle per l'ascolto di tutti i giorni di musica, da casa, in giro per la città e in palestra senza riportare grossi problemi: i singoli auricolari sono leggeri e confortevoli e le dimensioni della custodia permettono anche di inserirla nella tasche più piccole.

Interessante anche come gli stessi auricolari abbiano ricevuto la certificazione IP55, che li rende resistenti sia alla polvere che all'acqua.



Un ottimo sound e cancellazione del rumore

Per quanto riguarda l'esperienza di utilizzo, invece, come sempre abbiamo avuto modo di mettere alla prova gli auricolari con vari generi musicali, formati e servizi di streaming.

All'interno degli auricolari troviamo un diaframma a cupola a fibra di bambù che garantisce un'esperienza di ascolto ben bilanciata: il range di risposta in frequenza è di 20~40KHz con sensibilità del driver di 107dB a 1KHz. Si tratta di dati sicuramente molto interessanti e non certo comuni anche per la fascia di prezzo in cui si vanno ad inserire gli auricolari.

Oppo spiega che i diaframmi sono il 40% più leggeri di quelli placcati in titanio dello stesso spessore e sono in grado di rispondere in maniera più rapida ai cambiamenti sonori delle tracce. Sempre in merito ai diaframmi, sono anche il 44% più rigidi rispetto alla controparte in titanio: questo è possibile grazie alla fibra di bambù che ha un punto di deformazione più elevato di 50 kHz, che va ben oltre la gamma udibile dall'orecchio umano.

Gli auricolari supportano anche il formato LDAC fino a 990Kbps, mentre la cancellazione del rumore è accompagnata da un sistema adattivo.



La gestione avviene attraverso l'applicazione HeyMelody per iOS e Android, che permette di accedere a una serie di interessanti opzioni: oltre a poter verificare lo stato di carica di ciascun auricolare, infatti, l'app permette di controllare la cancellazione del rumore tramite tre modalità: Cancellazione del Rumore che garantisce un buon grado d'isolamento dai rumori circostanti, Trasparenza che amplifica questi ultimi rumori e che è particolarmente indicata se si fa sport all'aria aperta o se si è in strada, e Off che disattiva tutte e due le modalità.

Disponibile anche un sistema di cancellazione del rumore personalizzato che, se attivo, personalizza gli effetti in base alla struttura del proprio canale uditivo e all'adesione degli auricolari per fornire un suono più limpido.

Limitato l'equalizzatore dell'applicazione, che permette di scegliere solo tra "Sound Original", "Bass Boost" e "Natural Ispiration". Non è possibile sincronizzare le singole frequenze in base ai propri gusti.

Molto interessante la funzione "Golden Sound" che, quando la si attiva per la prima volta, passa attraverso una configurazione che mira a garantire una qualità audio personalizzata in base alla struttura del condotto uditivo e alle proprie caratteristiche uditive: il processo di setup avviene in maniera univoca per ciascun auricolare.



L'applicazione a questo punto riproduce diversi suoni a varie frequenze e chiede agli utenti di abbassare il volume fin quando il bip non scompare. Ovviamente è presente anche la modalità d'ascolto immersiva, battezzata "Oppo Alive Audio", così come una "Game Mode" che aumenta la responsività e la possibilità di connettere due dispositivi in contemporanea per effettuare lo switch in maniera semplice e immediata.



A livello di connettività, le Enco Air3 Pro supportano il Bluetooth 5.3 a bassa latenza. L'applicazione permette di impostare una serie di gesture per controllare la riproduzione sonora oppure di agganciare al termine di una chiamata, oltre che attivare o disattivare la modalità trasparenza.

In termini di durata della batteria, con la custodia e cancellazione del rumore disattivata si superano le 30 ore, mentre chiaramente con l'ANC attivata si scende un po'.