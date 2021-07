OPPO Enco X Recensione: design e qualità premium firmati Dynaudio

Il marchio OPPO è principalmente noto al pubblico per i suoi smartphone, dai modelli low cost come OPPO A52 agli ultimi, eleganti top di gamma come OPPO Find X3 Pro, di cui potete leggere la nostra recensione. Il suo portfolio però ha visto l'introduzione, con il tempo, di prodotti differenti come la prima smartband OPPO Band e auricolari True Wireless come l'ultimissima iterazione di fascia alta OPPO Enco X, lanciati in Italia nel novembre 2020 e da noi provati recentemente. Realizzati in collaborazione con gli esperti danesi di Dynaudio, noti dagli audiofili per l'eccezionale qualità dei loro sistemi Hi-Fi di fascia alta potenziati dai driver sviluppati internamente, sulla carta e a un primo sguardo le OPPO Enco X appaiono come un prodotto colmo fino all'orlo di piccoli dettagli che vanno a determinare la sua elevata qualità. Per la cifra di listino pari a 160 Euro risultano un must-buy? Scopriamolo assieme.

Design, materiali ed ergonomia

Partendo dalla confezione, gli auricolari OPPO Enco X vengono proposti in una scatola nera con i marchi Dynaudio ed Enco X ben visibili e con un effetto lucido decisamente gradevole all'occhio, il tutto contenuto in una tradizionale confezione bianca dai dettagli alquanto simili. Se sul retro appaiono tutte le specifiche tecniche, all'apertura troviamo innanzitutto un divisore contenente le guide per l'utilizzo, avvio rapido e sicurezza, a cui seguono il ritaglio con la custodia di ricarica e uno scompartimento apposito per mostrare i gommini alternativi nelle dimensioni small e large, mentre quelli medium sono già montati sugli auricolari; sotto questo slot, infine, troviamo un ultimo contenitore con il cavo USB-C per la ricarica dalla lunghezza estremamente ridotta, forse troppo. L'unità giuntaci è nera, ma gli OPPO Enco X vengono proposti anche nella colorazione bianca; la custodia di ricarica ha una finitura lucida con cornice argentata in metallo e, nella giuntura del coperchio magnetico, viene ribadita nuovamente la collaborazione con Dynaudio. L'aspetto completamente premium è dunque evidente e un bonus riguarda la compattezza e il peso, pari a 42,5 grammi e per questo estremamente facile da portare con sé anche in tasca.

Anteriormente troviamo la luce LED che segnala lo stato di connessione e la carica della batteria da 535 mAh, mentre sul lato destro appare il pulsante di associazione; in alto troviamo il logo OPPO e sotto figura la porta USB-C per la ricarica. L'apertura della custodia, caratterizzata internamente da fessure lucide e finitura opaca circostante, è immediata anche con una mano e la rimozione degli auricolari è altrettanto semplice. Questi ultimi al tatto risultano subito anch'essi di alta qualità e, soprattutto, leggerissimi (pesano 4,8 grammi ciascuno); esteticamente ricordano molto le AirPods Pro e gli steli lucidi hanno un unico dettaglio nei punti di ricarica a specchio, ove si notano (anche se sono poco visibili) le lettere L e R per capire come indossare gli auricolari.

Questo elemento, però, non risulta estremamente necessario essendo già chiaro all'apertura quale cuffietta va in quale orecchio. Il feeling di leggerezza e comodità delle OPPO Enco X durante l'utilizzo viene confermato senza ombra di dubbio, anche nel caso di un ascolto prolungato. Decisamente gradito il fatto che gli auricolari abbiano la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e acqua, che li rende un prodotto premium anche per l'allenamento o utilizzabile comunque sotto la pioggia.



Software e funzionalità

Sin dall'apertura della confezione sarà sufficiente accendere il Bluetooth sul nostro smartphone per far sì che le OPPO Enco X si connettano subito e automaticamente al nostro dispositivo Android, grazie alla dotazione di Bluetooth 5.2 negli auricolari che garantisce anche il supporto alla trasmissione binaurale a bassa latenza per usare anche una sola cuffietta. Nel caso di iOS e altri smartphone non compatibili (si prevedono anche i dispositivi con HarmonyOS 2.0), invece, sarà necessario usare il pulsante a lato della custodia di ricarica.

Restando sul lato connettività e funzionalità per prodotti non Android, è doveroso segnalare che l'applicazione HeyMelody non è disponibile su negozi di applicazioni oltre Google Play Store. Essendo tale app necessaria per aggiornare il firmware delle OPPO Enco X, gestire i controlli touch, controllare il livello di batteria delle cuffiette e della custodia ed effettuare il test di adattamento degli auricolari per scegliere i gommini ideali per garantire la migliore esperienza audio possibile, agli utenti possessori di iPhone ci sentiamo di sconsigliare l'acquisto di questo prodotto fino all'approdo di HeyMelody su App Store. Gli utenti Android e soprattutto OPPO, però, potranno provare sin dal primissimo utilizzo anche senza app HeyMelody funzionalità come i controlli touch, impostati di default come segue ed eseguibili su entrambi gli auricolari:

• Doppio tocco: passare al brano successivo e rispondere alle chiamate

• Triplo tocco: nessuna funzione

• Scorrimento dal basso verso l'alto e viceversa: rispettivamente, per alzare e abbassare il volume

• Tocco e pressione per un secondo: attivare o disattivare la cancellazione del rumore

• Tocco e pressione per tre secondi: nessuna funzione



Una volta installata l'applicazione HeyMelody sarà poi possibile personalizzare questi controlli come meglio si desidera, usando per esempio il doppio tocco su uno degli auricolari per tornare al brano precedente e sull'altro per andare a quello successivo; o ancora, si può modificare la "potenza" della tecnologia ANC scegliendo due tra quattro modalità: Cancellazione del rumore disattivata, Trasparenza, Cancellazione del rumore e Cancellazione massima del rumore. All'uscita dalla scatola, le OPPO Enco X passano dalla Trasparenza alla Cancellazione massima del rumore.

Infine, il triplo tocco può essere utilizzato per attivare l'Assistente Google e la pressione per tre secondi può essere associata al passaggio a un altro dispositivo precedentemente collegato agli auricolari, l'unico dei controlli touch che durante i nostri test non risultava sempre perfettamente funzionante. Per il resto, però, la risposta al loro utilizzo è immediata, specialmente nel caso dello "swipe up/down" per controllare il volume. Ultima funzionalità da segnalare è il rilevamento dell'utilizzo degli auricolari: se a qualcuno potrà annoiare l'avvio automatico dell'ultimo brano riprodotto al primo inserimento delle OPPO Enco X nel padiglione auricolare, la pausa alla rimozione di una o entrambe le cuffiette sarà decisamente gradita.



Test di utilizzo, ascolto e batteria

Giungendo al test nell'utilizzo, partiamo con una nota decisamente positiva riguardo il chip Bluetooth 5.2, che garantisce una latenza audio estremamente bassa durante il gaming e assente durante l'ascolto e visione di contenuti multimediali, che si tratti di video su YouTube, film e serie TV su Amazon Prime Video o brani musicali da Spotify. Inoltre, la comunicazione tra dispositivo e auricolari non risulta perdersi fino a 10 metri, anche nel caso in cui ci si muova in un altro piano della propria abitazione. Altro dettaglio importante riguarda poi la presenza della cancellazione attiva del rumore di cui abbiamo già parlato.



Le quattro modalità precedentemente citate funzionano grazie al chip dual-core e al design a triplo microfono che riducono egregiamente il suono di aspirapolvere, aspiratori da cucina, lavatrici, televisori e di basse frequenze in toto; meno efficace è invece nel caso di voci vicine o altre frequenze alte. Il blocco dei rumori circostanti anche con la modalità di cancellazione massima, comunque, non è completo ma rimane soddisfacente. I tre microfoni in dotazione (Feedback + Feed-forward + microfono interno) funzionano inoltre molto bene sia durante chiamate normali che con applicazioni come Discord e Google Meet, garantendo la massima nitidezza all'ascolto all'altro capo.

Passiamo dunque ai dettagli tecnici: gli auricolari OPPO Enco X presentano una configurazione coassiale dual-driver (dinamici a membrana da 11 mm e bilanciati magnetici da 6 mm), hanno un intervallo di risposta che va dai 20Hz ai 20kHz e supportano i codec AAC, SBC e LHDC. Nel test di ascolto abbiamo ascoltato brani come The Logical Song dei Supertramp, Abandon Window di Jon Hopkins, Touch dei Daft Punk, A Moment Apart di ODESZA, The Ballad of Howie Bling di Daniel Lopatin, Deutschland dei Rammstein, Remember Summer Days di Anri, Applying Pressure di J. Cole e Blue in Green di Miles Davis, notando infine un suono coinvolgente seppur in certi casi leggermente condensato e una risposta soddisfacente dagli alti, dai bassi, che non invadono mai altre tonalità e risultano abbastanza morbidi, e dai medi, che permettono di sentire anche diversi dettagli di sfondo e una voce decisamente chiara. Insomma, un'esperienza in toto convincente, anche se non eccellente.

Lato autonomia troviamo una cella da 535 mAh all'interno della custodia e una batteria da 44 mAh per singolo auricolare, ottenendo così quattro ore e mezza di riproduzione con ANC attivo alla modalità massima o cinque ore e mezza senza ANC; considerando anche la custodia, invece, si raggiungono le 20/25 ore di autonomia con e senza ANC. Viene garantito, infine, il supporto alla ricarica wireless Qi per quest'ultima.