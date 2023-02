Oppo Find N2 Flip Recensione: lo smartphone a misura di tasca

Sarà questo l'anno della definitiva consacrazione degli smartphone pieghevoli? L'unica certezza è che da qui ai prossimi mesi vedremo diversi nuovi modelli arrivare dalla Cina, il cui primo esponente è da poco sbarcato in Italia. Oppo Find N2 Flip ha tutte le carte in regola per fare bene, grazie anche a una concorrenza tutto sommato ristretta, fatta dal Galaxy Z Flip4, dal Motorola Razr e dal P50 Pocket di Huawei. Ognuno di questi smartphone ha dei pro e dei contro, compromessi fatti per poter adottare il design a conchiglia, che è poi il punto forte di tutti questi dispositivi.

Il Find N2 Flip non fa differenza, semplicemente punta a dare il massimo in ambiti in cui gli altri modelli non spiccano, come ad esempio l'autonomia. Ma è riuscita Oppo a creare un flip phone in grado di differenziarsi davvero dalle altre proposte sul mercato?

Ben realizzato e comodo da trasportare

Come abbiamo visto nelle nostre prime impressioni su Oppo Find N2 Flip la casa cinese ha fatto un ottimo lavoro sul fronte del design. Anche se la colorazione viola ricorda un po' quanto visto su altri lidi il colpo d'occhio generale si differenzia dai concorrenti, merito del display esterno verticale, una soluzione unica nel panorama dei flip phone, che finora hanno puntato a schermi a sviluppo orizzontale.

La scocca è realizzata in vetro Gorilla Glass 5 mentre il frame è in alluminio, manca invece la certificazione di resistenza ai liquidi. Find N2 Flip è uno smartphone elegante e con una cerniera davvero funzionale, pensata per resistere a oltre 400000 aperture, e che a smartphone chiuso non permette l'ingresso della polvere.



Oltre a questo il meccanismo permette di bloccare l'apertura a 45 e a 110 gradi, due modalità che possono tornare utili. Ad esempio per scattare dei selfie (ma per questo meglio usare lo schermo esterno), oppure per poter impugnare il telefono in modo simile a una vecchia handycam mentre si filma, oppure ancora appoggiato su un tavolo per una videochiamata.

Ovviamente il vantaggio più grande della cerniera è dato dalla possibilità di chiudere il telefono, abbattendone l'ingombro. Che sia nella tasca dei jeans, in una giacca o in una borsa non c'è partita, questo form factor è il più comodo da portare in giro, senza contare che con i suoi 191 grammi Find N2 Flip è uno dei pieghevoli più leggeri in circolazione.

I metodi di sblocco invece non ci hanno convinti del tutto. Il lettore d'impronte è installato sul bordo destro e ha dimensioni un po' piccole, tanto che i mancati rilevamenti non sono così rari. C'è anche il riconoscimento del viso che da una mano, ma in generale lo sblocco non è reattivo come vorremmo.

Due schermi per uno smartphone

Oppo ha dotato il Find N2 Flip di due display, uno esterno pensato per i compiti più brevi e uno interno, entrambi AMOLED. Quello esterno è da 3.26 pollici con risoluzione di 382x720 pixel e luminosità di picco di 900 nit, quanto basta per essere sempre visibile.

La casa cinese ha puntato su un pannello verticale, che potesse replicare in piccolo l'esperienza offerta da quello principale, da utilizzare per i compiti più brevi. Compiti che vengono gestiti attraverso dei widget creati appositamente da Oppo e non dagli sviluppatori: da una parte è un vantaggio, perchè arriveranno solo widget di qualità e perfettamente funzionanti, dall'altro però la quantità sarà molto limitata.



Allo stato attuale c'è un widget che permette gestire le fotocamere, uno per il meteo, uno con il calendario, un cronometro e uno per la gestione delle cuffie wireless. Durante l'evento di lancio se n'è visto anche uno legato a Spotify che ancora non è disponibile, ma è chiaro che non se ne vedranno a decine, almeno finché Google non provvederà a integrare meglio questo tipo di display all'interno di Android. Oltre ai widget è possibile accedere ai toggle rapidi, ad esempio per attivare o spegnere la modalità aereo, come anche leggere le notifiche.

Anche qui i limiti ci sono, ad esempio nel caso delle mail su Gmail è possibile leggere una breve anteprima, ma una volta tappato su "Rispondi" lo schermo invita a passare al display principale per eseguire la richiesta. Nel caso dei messaggi di testo o di WhatsApp invece si possono utilizzare delle risposte brevi preimpostate, oppure se ne possono aggiungere di personalizzate. Durante la presentazione del telefono è stata mostrata la funzione che permette di dettare il testo con la voce, ma ancora non è disponibile. Insomma, il display esterno ha un ottimo potenziale ma per ora il suo utilizzo è limitato.

Lo schermo principale è il vero fiore all'occhiello del Find N2 Flip, non solo per la qualità d'immagine ma anche per il contributo dato dalla cerniera all'eliminazione della piega. Il pannello ha una diagonale di 6.8 pollici con risoluzione di 2520x1080 pixel, aspect ratio di 21:9 e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. La luminosità di picco dichiarata è di 1600 Nit, quella reale al massimo è leggermente più bassa ma resta comunque eccellente e permette di utilizzare il telefono anche sotto la luce diretta del sole.



Il vero punto di forza è però nella piega, invisibile durante l'uso grazie alla tensione applicata al pannello. Tensione che permette anche di renderlo rigido, tanto che sembra quasi di utilizzare uno schermo in vetro. L'unico modo per vedere la piega è cercarla appositamente, illuminando lo schermo frontalmente e girandolo leggermente di lato, non certo una condizione di utilizzo normale.

Oppo ha fatto un lavoro eccezionale sotto questo fronte, sembra davvero di trovarsi di fronte a uno schermo senza alcuna piega.

Il form factor poi non ha limitato Oppo nella qualità audio: i due speaker stereo suonano davvero bene e non hanno carenze nemmeno nei bassi, per quanto possibile ovviamente.

Il Dimensity 9000+ spinge, senza consumare troppa batteria

La nostra prima prova del processore Dimensity 9000+ aveva rilevato prestazioni eccellenti ma con qualche problema nella gestione termica. Probabilmente l'implementazione fatta da Asus sul ROG Phone aveva spinto troppo oltre le frequenze della CPU, perchè in questo Find N2 Flip le temperature rimangono sotto controllo, anche durante il gioco.

In generale le prestazioni non fanno rimpiangere i processori Qualcomm nell'utilizzo quotidiano, con l'interfaccia che scorre sempre bene e senza rallentamenti, merito anche degli 8 GB di RAM e dei 256 GB di memoria interna UFS 3.1.



Su questo avevamo pochi dubbi, la potenza non manca di certo al SoC Mediatek, nel gaming invece avevamo qualche riserva, visto che si tratta di un compito intensivo e uno smartphone pieghevole ha meno spazio per ospitare sistemi di dissipazione avanzati. In realtà anche in questo campo il Find N2 Flip si comporta bene, dopo mezz'ora di gioco su Diablo Immortal il calore si avverte ma non è fastidioso, permettendo inoltre di giocare impostando dettagli massimi e 60 fps, che vengono mantenuti in modo costante.

Buone notizie arrivano dalla batteria da 4300 mAh, la più grande disponibile in un flip phone, per altro con ricarica rapida da 44 W. L'abbiamo messa alla prova in modo intensivo durante l'evento di presentazione londinese del telefono, utilizzando il Find N2 Flip per fare decine di foto e video, per gestire messaggi e anche come hotspot, compito tra i più energivori in circolazione. Siamo riusciti a portare a termine una lunga giornata di lavoro durata dalle 9 alle 24, trascorsa tutta sotto rete mobile, un risultato tutt'altro che scontato visto che gli smartphone a conchiglia non sono famosi per la loro autonomia.

La fotocamera principale è da top di gamma

Oppo ha installato sul Find N2 Flip un sensore principale di prima qualità, un Sony IMX890 da 50 Megapixel con apertura f/1.8, oltre a un secondo da 8 Megapixel ultra wide con apertura f/2.2. All'interno c'è invece una cam nella parte alta dello schermo da 32 Megapixel, una Sony IMX709.

Iniziamo subito col dire che per rapidità nella messa a fuoco e nella gestione del colore (curata da Hasselblad) siamo di fronte a un telefono paragonabile al Find X5, merito anche del processore d'immagine Marisilicon X, prodotto internamente da Oppo. Gli scatti sono dettagliati e con una buona gamma dinamica, sia di giorno che di notte, dove interviene in modo automatico una Night Mode che ci ha convinto. Molto utile è poi la presenza dello zoom 2x, che può tornare comodo in diverse occasioni. Nonostante l'assenza della stabilizzazione ottica, sacrificata quasi certamente per motivi di spazio, i video godono della stessa qualità, con una stabilizzazione digitale che fa un buon lavoro e che non pone particolari limiti.

Il connubio tra il sensore Sony e il processore d'immagine Marisilicon X funziona molto bene e pone il Find N2 Flip vicino alla qualità di un top di gamma tradizionale, un risultato eccellente se si pensa che la fotografia non è certo il punto forte degli smartphone pieghevoli. Non dello stesso livello è invece il sensore grandangolare: i colori rimangono ottimi e coerenti con quelli catturati dal sensore principale ma manca definizione. La cam da 32 Megapixel interna invece non delude ed è in grado di scattare ottimi selfie: grazie allo schermo esterno tuttavia conviene comunque utilizzare il sensore principale, che alza molto l'asticella della qualità.

ColorOS 13: tante funzioni e aggiornamenti di 5 anni

Durante l'evento di lancio Oppo ha fatto un annuncio importante: aggiornamenti garantiti per quattro anni sulla ColorOS e di cinque anni sulla sicurezza. Una vera garanzia sulla longevità del prodotto, che supporterà tante versioni differenti di Android nel futuro. La ColorOS la conosciamo bene e oggi una delle interfacce più apprezzate.

Al netto di qualche applicazione preinstallata di troppo, che si possono comunque rimuovere, ci siamo trovati molto bene e rispetto all'esperienza fatta con il Find X5 ci sono delle novità dedicate proprio al Find N2 Flip. Ad esempio, con il telefono piegato a 45 gradi, è possibile fare una foto utilizzando lo schermo esterno come preview e un gesto della mano per far scattare l'immagine. La modalità Flex con schermo a 45 gradi è poi compatibile con diverse applicazioni, come YouTube, che divide lo schermo in due in cui la parte alta è occupata dal video e quella bassa dai commenti, ma anche con le video chiamate, risultando comoda in determinati contesti. A questo si aggiungono le potenzialità offerte dallo schermo esterno di cui abbiamo già parlato, la cosa certa è che con i prossimi aggiornamenti dovremmo vedere ulteriori sviluppi nell'integrazione del particolare form factor all'interno della ColorOS.