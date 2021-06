OPPO Find X3 Lite 5G Recensione: uno smartphone leggero e concreto

Uno smartphone deve saper "accompagnare" le giornate dell'utente, senza dare a quest'ultimo troppe preoccupazioni. Questo è quello che non poche persone cercano da un dispositivo mobile. Si va dunque oltre alle mera "forza bruta", puntando su un modello leggero, dalle prestazioni in grado di sorreggere un po' tutte le attività da svolgere durante la giornata (compreso un po' di gaming) e magari compatibile con gli ultimi standard in termini di connettività.

Cerca proprio di prendersi questo posto OPPO Find X3 Lite, smartphone venduto a 399,90 euro su Amazon Italia (8/128GB) che abbiamo avuto modo di provare nel corso delle ultime settimane. Si tratta del fratello minore dei già recensiti OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Pro. Andiamo, dunque, a completare le analisi della più recente serie di dispositivi mobili del noto brand.

Leggero e ben costruito

OPPO Find X3 Lite si fa notare sin da subito per via della sua maneggevolezza: le dimensioni sono pari a 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, per un peso pari a 172 grammi nella colorazione Starry Black che abbiamo avuto modo di provare (il modello Galactic Silver pesa circa 180 grammi, mentre la colorazione Astral Blue rimane sui 172 grammi). Non fraintendeteci: non si tratta di uno smartphone compatto, vista anche l'ampiezza dello schermo, ma in un mercato ormai costellato da dispositivi che superano agevolmente 9 mm di spessore e 200 grammi di peso, OPPO Find X3 Lite rappresenta sicuramente un modello più "piacevole" da utilizzare rispetto a molti altri.

Certo, i materiali non sono quelli dei modelli più costosi della serie, visto l'utilizzo della plastica, ma la solidità costruttiva non manca e dobbiamo dire che la sensazione premium c'è anche in questo modello.

OPPO ha investito sui dettagli e questo si nota molto anche per quel che riguarda le scelte stilistiche. Il modulo fotocamere sporge un po', ma in realtà lo smartphone non "balla" troppo se poggiato su una superficie piana. Anteriormente c'è invece un display con foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, che non dà alcun tipo di problema durante la visualizzazione di contenuti multimediali. Per il resto, la colorazione Starry Black, pur essendo ovviamente "scura", è in grado di creare ottimi giochi di luce e distinguersi dunque dalla miriade di dispositivi presenti sul mercato.



A qualcuno potranno sembrare aspetti di poco conto, ma sono proprio questi dettagli a fare la differenza tra un dispositivo ben pensato e costruito e uno che invece è stato lanciato per puntare unicamente sulla scheda tecnica. Un plauso a OPPO per aver mantenuto questa filosofia anche per la variante Lite della gamma.

Per quel che riguarda i tasti, sul lato destro troviamo il pulsante di accensione con un inserto verde, mentre sulla sinistra ci sono i due tasti per alzare e abbassare il volume, nonché il carrellino per la SIM (dual nanoSIM). In alto fa capolino il microfono. Infine, in basso ci sono il jack audio da 3,5 mm per le cuffie (che farà felice un certo tipo di utente), il secondo microfono, la porta USB Type-C 2.0 e l'altoparlante. Per quel che riguarda, invece, i metodi di sblocco, non mancano un sensore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo e il classico riconoscimento facciale. In entrambi i casi non abbiamo avuto alcun problema durante la nostra prova.

Passando alla confezione di vendita, al suo interno abbiamo trovato, oltre allo smartphone, una comoda cover trasparente, un cavo USB Type-A/USB Type-C, un caricabatterie da 65W, la spilla per l'estrazione del vano SIM, manualistica varia e delle discrete cuffie con jack audio. Insomma, non manca essenzialmente nulla.



Prestazioni non male nell'uso quotidiano

OPPO Find X3 Lite è supportato da un processore Qualcomm Snapdragon 765G, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4x, 128GB di memoria interna UFS 2.1 (non espandibile) e una GPU Adreno 620. Non si tratta di certo dello smartphone più prestante presente sul mercato, dato che monta lo stesso SoC, ad esempio, di OnePlus Nord (uscito a metà 2020), ma non c'è da lamentarsi troppo. Infatti, siamo su buoni livelli per l'uso quotidiano e in questa fascia di prezzo, soprattutto per un dispositivo leggero e ben costruito come questo, si tratta di un compromesso che si può sicuramente accettare. In ogni caso, i benchmark fanno segnare 389414 punti su AnTuTu Benchmark v9, nonché 611 punti in single-core e 1835 punti in multi-core su GeekBench. A supportare tutto questo c'è una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 65W.



In termini di autonomia, si riesce sempre ad arrivare a fine giornata, ma puntando a un refresh rate sempre elevato la carica residua alla sera non è molto elevata. Inoltre, difficilmente riuscirete a raggiungere le fatidiche due giornate con questo smartphone, ma il risultato non è nulla di trascendentale. Semplicemente, l'autonomia è nella media.



Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, touch sampling rate di 180 Hz, picchi di luminosità di 750 nit e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra. I colori sono ben bilanciati e la luminosità massima è buona, così come non mancano i DRM Widevine L1. In parole povere, è possibile visualizzare i contenuti di piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video in risoluzione Full HD. Presente anche una modalità Always On.

Nella media il comparto audio, che è mono ma dispone di un buon volume massimo. Utilizzare il dispositivo per guardare video su YouTube o film e serie TV è piacevole e molti utenti non riscontreranno alcuna pecca per questo tipo di utilizzo, soprattutto contestualizzando lo smartphone nella fascia di prezzo di appartenenza.

Troviamo poi una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.7) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4), nonché un sensore anteriore da 32MP (f/2.4). I video risultano nella media e possono essere registrati fino a 4K/30fps posteriormente e fino a 1080p/30fps. La stabilizzazione non è male in Full HD, ma i più esigenti troveranno sicuramente qualche pecca da questo punto di vista. Le foto scattate dallo smartphone sono tutto sommato buone di giorno, anche grazie al sapiente utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre si iniziano a notare alcune limitazioni nei contesti notturni.

Grandangolari, selfie e macro risultano nella media, mentre il massimo zoom raggiungibile in digitale è 20x (ma meglio fermarsi al 2x per l'uso lato social). Insomma, OPPO Find X3 Lite non è un camera phone, ma non è male per la fascia di prezzo e siamo sicuri del fatto che convincerà molti utenti non particolarmente esigenti. Se volete farvi un'idea più approfondita, consigliamo di consultare la nostra cartella Drive dedicata a OPPO Find X3 Lite, in cui sono presenti diverse foto non compresse.



Si può dire ben poco allo smartphone anche in termini di connettività. Il dispositivo supporta infatti 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 e NFC. OPPO ha lavorato bene, anche se manca la ricarica wireless.



Sistema operativo e gaming

Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1. Abbiamo già speso fiumi di parole sulle possibilità offerte dalla soluzione di OPPO. Per approfondire la questione, potete consultare il nostro approfondimento dedicato, così come l'analisi di alcune feature da non sottovalutare. In ogni caso, si tratta di un software pulito, che tra l'altro è supportato da una fluidità di sistema eccellente. Tra le funzionalità da citare, troviamo la possibilità di "forzare" la modalità scura per quelle applicazioni che non vogliono proprio saperne di supportarla. Immancabile inoltre la presenza di Spazio Giochi, che fa da hub ai vari titoli installati e permette di ottimizzare le prestazioni.



A proposito di questi ultimi, abbiamo messo alla prova OPPO Find X3 Lite con diversi titoli popolari. Call of Duty Mobile gira bene con preset e dettagli su "Molto Alto" (si possono impostare gli FPS su "Max", ma scendendo ad "Alto" per i dettagli), mentre ARK: Survival Evolved funziona come si deve con preset "Alto" (anche se in alcuni contesti è meglio scendere a "Medio"). Nessun problema per Crash On The Run, che dispone di un comparto tecnico meno esoso di risorse. Insomma, non siamo di certo dinanzi a uno smartphone da gaming, ma il dispositivo è comunque in grado di fornire delle buone soddisfazioni a chi non ha troppe pretese da questo punto di vista.