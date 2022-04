OPPO Find X5 Recensione: un cameraphone con pochi difetti

Abbiamo già pubblicato su questa pagina la recensione di OPPO Find X5 Pro, il prodotto di punta del portfolio dell'azienda, che ci ha convinto particolarmente. Nelle ultime settimane abbiamo messo alla prova anche la variante "base" della gamma, ovvero OPPO Find X5. Questa scende ad alcuni compromessi rispetto alla variante Pro, specialmente in termini di processore, ma come ben potete immaginare anche il prezzo cala.

Si fa infatti riferimento a 999,99 euro sul portale ufficiale di OPPO, che nella prima fase di vendita equivalgono a portarsi a casa anche una Masterclass di fotografia tenuta da Paolo Raeli, gli auricolari Enco X, l'indossabile Watch Free e la custodia Kevlar Protective Case. Insomma, il prezzo rimane sicuramente da top di gamma, ma risulta inferiore di 300 euro rispetto a quello del modello Pro e gli omaggi al lancio non mancano di certo. Si tratta di un buon compromesso? Approfondiamo la questione.



Il design è sempre Premium

OPPO ha sempre dimostrato grande attenzione alla cura nei dettagli, soprattutto a livello di top di gamma. OPPO Find X5 non fa eccezione, presentando materiali Premium, così come adottando peso e dimensioni non esagerati: 160,3 x 72,6 x 8,7 mm, per 196 grammi. Il risultato è uno smartphone solido e dalla buona maneggevolezza, forse in quest'ultimo caso anche migliore del modello Pro.

Da non sottovalutare la presenza della certificazione IP54, anche se avremmo preferito una completa IP68. La versione Black non rende giustizia al dispositivo, ma sul mercato c'è anche la variante White, dunque la possibilità in termini di scelta non manca. Per il resto, OPPO è riuscita a bilanciare la sporgenza del modulo fotografico posteriore, nonché a mettere ben in evidenza sulla scocca la partnership con Hasselblad.

Per lo sblocco ci sono sia il riconoscimento del viso che il sensore di impronte digitali collocato sotto allo schermo. A proposito di quest'ultimo, OPPO ha sapientemente collocato il foro per la fotocamera anteriore in alto a sinistra, così da da non dare troppo fastidio all'utente in fase di visualizzazione dei contenuti multimediali. Nel bordo destro troviamo il pulsante d'accensione, in alto troviamo un microfono, a sinistra ci sono i pulsanti per la gestione del volume e in basso si fanno notare carrellino per la SIM (dual nanoSIM), secondo microfono, porta USB Type-C e altoparlante.

Interessante il contenuto della confezione di vendita: oltre alla spilla per l'estrazione del vano SIM e alla classica manualistica varia, troviamo un'ottima cover morbida nera, un adattatore da USB Type-A a USB Type-C, un cavo USB Type-A/USB Type-C e soprattutto un caricabatterie da 80W.



Qualcomm Snapdragon 888 e la questione autonomia

Se in determinati campi le divergenze con il modello Pro sono centellinate, una delle differenze che si fa notare di più è sotto la scocca. Infatti, OPPO Find X5 adotta il processore Qualcomm Snapdragon 888. Al fianco di quest'ultimo ci sono 8GB di RAM LPDDR5 (espandibile tramite RAM virtuale fino a 5GB) e 256GB di memoria UFS 3.1 (non espandibile). Le prestazioni risultano buone, in fondo si tratta della CPU flagship dello scorso anno di Qualcomm, che non ha dunque problemi né in ambito quotidiano né in quello un po' più esigente del gaming (come vedremo in seguito).

In realtà un occhio allenato noterà qualche leggero lag in determinate situazioni, ma non si tratta di nulla di trascendentale e anche coloro che sono abituati ai top di gamma probabilmente non ci faranno troppo caso. Per intenderci, si fa riferimento a uno smartphone che fa segnare 743.102 punti su AnTuTu Benchmark v.9.3.4. Insomma, si scende a compromessi, ma siamo comunque su ottimi livelli in ambito di performance.



Risulta però più importante approfondire la questione autonomia, in quanto la scelta di OPPO in termini di processore va a influire anche da questo punto di vista. Durante la nostra prova la batteria da 4.800 mAh ha svolto bene il suo lavoro, portandoci essenzialmente sempre a sera senza troppi problemi.

Si tratta però di una configurazione che in alcuni casi può entrare un po' in affanno rispetto ad altri top di gamma attuali: effettuando un uso stress, la questione si fa sentire.

Non siamo dunque al top in termini di autonomia, ma non è nemmeno giusto inserire quest'ultima tra i difetti, in quanto siamo sicuri che molti utenti, anche tra coloro che sono soliti puntare sulla fascia alta, riusciranno a svolgere tutto senza problemi, anche in virtù del supporto all'ottima ricarica rapida a 80W e alla ricarica wireless a 30W (non manca anche la ricarica inversa). Era però giusto mettervi al corrente della questione, in quanto magari potreste voler spendere quei 300 euro per puntare sulla variante Pro e sul suo Snapdragon 8 Gen 1, che migliora la situazione anche in termini di efficienza.



Ribadiamo però che stiamo veramente trovando l'ago nel pagliaio, in quanto la ricarica è ormai talmente rapida che per la maggior parte degli utenti l'autonomia non sarà un problema. Tenete solamente a mente il fatto che OPPO Find X5 non è uno smartphone con cui si raggiungono agevolmente le due giornate.

C'è ben poco da dire invece in termini di schermo: il pannello AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), bordi leggermente curvi, profondità 10 bit, foro per la fotocamera di piccole dimensioni collocato in alto a sinistra, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus è ottimo, sia nel bilanciamento dei colori che nella luminosità massima. OPPO ha messo in pratica una tecnica per generare un "effetto wow" alla prima accensione, impostando uno sfondo animato che genera un'esplosione di colori (spoiler: funziona).



Per il resto, sono presenti tutte le funzionalità che vi aspettate, dal miglioramento della nitidezza delle immagini alla modalità video HDR luminosa, passando per l'Always On personalizzabile con diversi modelli e per gli immancabili DRM Widevine L1, che permettono la riproduzione in Full HD su Netflix e simili. Niente male anche il reparto audio stereo Dolby Atmos, che non delude sia per resa sonora che per volume massimo.

In parole povere, se siete soliti effettuare un uso multimediale dello smartphone, OPPO Find X5 può rivelarsi un ottimo compagno un po' in tutti i contesti. Tra l'altro, non c'è nulla da recriminare anche a livello di connettività: 5G, Wi-Fi 6, Dual SIM, eSIM, NFC e Bluetooth 5.2 sono al loro posto.



Se pensate che OPPO sia scesa particolarmente a compromessi in termini fotografici rispetto alla versione Pro, vi sbagliate. Infatti, sul retro troviamo una doppia fotocamera da 50MP (Sony IMX766 f/1.7 e una ultragrandangolare Sony IMX766 f/2.2), oltre a una cam da 13MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom ottico ibrido 5x, zoom digitale 20x), mentre anteriormente fa capolino un sensore da 32MP (f/2.4, Sony IMX615). La collaborazione con Hasselblad e soprattutto la NPU MariSilicon X hanno dato i giusti frutti: OPPO Find X5 scatta ottimamente in essenzialmente tutte le condizioni di luce, sia di giorno che di notte.



Si tratta di un connubio hardware e software molto interessante, che mira a una maggiore naturalezza delle immagini. Il risultato è ai vertici della categoria ed escono bene anche le grandangolari e le macro. Non mancano inoltre chicche come la modalità XPan, che come i più esperti avranno intuito simula il formato da 35mm della fotocamera Hasselblad, consentendo all'utente di scattare panoramiche uniche.

Quel che è maggiormente importante è però il fatto che i punta e scatta risultano ottimi anche senza ritocchi: ci pensa direttamente la soluzione di OPPO a ottimizzare tutto. Insomma, gli sforzi in ambito di fotografia computazione svolti dal brand vanno verso la giusta direzione e ci fanno definire OPPO Find X5 come un cameraphone.

I video arrivano fino al 4K/60fps e risultano ben stabilizzati (anche se qualcuno potrebbe sempre voler scendere con la risoluzione). Qui la NPU MariSilicon X entra in gioco principalmente per ridurre il rumore nelle aree scure nei video notturni in 4K, nonché per rendere possibili i video HDR 4K anche in controluce o comunque in condizioni di illuminazione sfavorevoli.

Insomma, la soluzione di OPPO è intrigante sotto vari punti di vista. In ogni caso, se volete farvi un'idea più concreta relativamente al risultato finale, potete trovare alcune foto non compresse nella nostra cartella Drive dedicata a OPPO Find X5.

La ColorOS si conferma una delle personalizzazioni migliori

Il sistema operativo è basato sull'affidabile personalizzazione software ColorOS 12.1 (Android 12), che al momento in cui scriviamo presenta le patch di sicurezza di febbraio 2022. Conosciamo ormai a menadito questa tipologia di soluzione, tra funzionalità come O-HAPTICS (per un feedback tattile realistico) e Finestre flessibili (per il multitasking). In questo specifico caso l'espansione della RAM virtuale è impostata di default a 3GB, ma è possibile farla arrivare anche a 5GB (oppure farla scendere a 2GB o disattivarla, nel caso si abbia bisogno di storage interno).

Per il resto, tutto è come ve lo aspettate: c'è un'interfaccia pulita e priva di bloatware e la fluidità di sistema non è niente male (anche se qualche leggero lag lo abbiamo riscontrato, ma si tratta di aspetti pressoché trascurabili).

Pochi problemi anche a livello di gaming: basti pensare al fatto che COD Mobile gira come si deve con dettagli su Molto Alto e FPS su Max. Fortnite, invece, funziona bene con preset Epico a 60 FPS, ma potrebbe risultare una scelta saggia scendere un po' con i dettagli per avere una fluidità migliore. In ogni caso, non mancano funzionalità come il comodo pannello in-game che permette, ad esempio, di avviare WhatsApp in Picture in Picture tenere d'occhio le temperature.

A propositto di queste ultime, dato che si fa riferimento a un top di gamma, nonché dunque a un dispositivo che mira a utenti particolarmente attenti ai dettagli, è giusto soffermarsi sul fatto che, in seguito a operazioni particolarmente stressanti, il calore si fa un po' sentire sulla scocca posteriore. Non si tratta tuttavia di nulla di trascendentale, visto anche il tutto sommato buon lavoro svolto dal sistema di raffreddamento a base di vapor chamber, ma era giusto sottolinearlo. Tirando le somme, OPPO Find X5 è in grado di offrire buone soddisfazioni anche da questo punto di vista, nonostante non sia uno smartphone focalizzato sul gaming.