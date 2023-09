Oppo Pad 2 Recensione: un buon tablet tuttofare, con qualche limite

Il nuovo Oppo Pad 2 è stato il nostro compagno durante questa torrida estate. Abbiamo avuto modo di testare a fondo il tablet della società asiatica, che ci ha inviato anche alcuni accessori per permetterci di provare appieno le funzionalità non solo legate all'intrattenimento, ma anche collegate alla produttività: a casa, infatti, abbiamo ricevuto anche la tastiera ed il pennino, che sicuramente risulteranno particolarmente utili a coloro che sono alla ricerca di un tablet per scrivere e disegnare in movimento senza la necessità di portarsi dietro un laptop. Ma non mancano i limiti.



Design

A livello estetico e di qualità costruttiva, il lavoro portato avanti da Oppo con Pad 2 non può che essere promosso. La scocca unibody in metallo è estremamente elegante e conferisce al tablet un aspetto premium.

Le linee morbide sono condite sul retro dalla fotocamera centrale circolare e dal logo Oppo, mentre sui bordi troviamo i pulsanti d'accensione, il bilanciere del volume e sulla parte inferiore un ingresso USB-C per la ricarica. Presenti anche quattro altoparlanti che mostrano i muscoli quando si dà il via alla riproduzione di contenuti multimediali, mentre i pin magnetici e lo slot di ricarica wireless servono rispettivamente per la tastiera ed il pennino, di cui parleremo tra poco.

Scendendo nei dettagli e snocciolando qualche numero, il tablet misura 6,5 x 258 x 189,4mm e pesa 552grammi: è leggero e comodo da portare nello zaino e occupa davvero poco spazio. L'unico neo dell'estetica è rappresentato dalle cornici forse un pò troppo spesse per il mercato dei tablet attuale e per la direzione che sta prendendo il settore: il pannello da 11,60 pollici infatti occupa il 90% della scocca frontale.



Hardware e software

Andando ad analizzare a fondo la scheda tecnica del tablet, siamo di fronte a un dispositivo di assoluto rispetto. Come dicevamo poco sopra, Oppo Pad 2 è dotato di un display da 11,61 pollici LCD IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz, risoluzione di 2800x2000 pixel, Dolby Vision e luminosità di 500 nits, che offre una buona resa visiva e una ottima fluidità durante la visione di contenuti e la navigazione sia sul web che attraverso l'interfaccia ColorOS 13.1 basata su Android 13.

Sul mercato italiano è disponibile la variante con 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage UFS3.1 non espandibile, mentre sotto la scocca è presente il SoC MediaTek Dimensity 9000 basato su processo produttivo a 4nm e accompagnato dalla GPU Mali-G710 MC10: non siamo di fronte a specifiche da top di gamma assoluto per questa generazione, ma comunque di un chip che offre una resa molto elevata durante i nostri test, mostrando al contempo una buona efficienza a livello energetico. A tal proposito, la batteria è da 9510 mAh e supporta anche la ricarica a 67W col cavo.



Il comparto fotografico è composto da una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel: non si tratta di un sensore in grado di offrire una qualità eccezionale per le foto, ma supporta i video in 4K con una buona stabilizzazione. Tuttavia, è raro trovare sul mercato tablet che possano pareggiare le prestazioni fotografiche degli smartphone top di gamma, per il semplice fatto che i produttori preferiscono investire le risorse a disposizione su altri aspetti, come appunto i display e la batteria.



La fotocamera frontale per i selfie invece è da 8 MP e permette di scattare buoni selfie e di effettuare call di ottima qualità tramite le varie app presenti sul mercato.

Come anticipato nel capitolo precedente dedicato al design, sono presenti quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos.

Gli speaker si sono rivelati abbastanza vigorosi durante la riproduzione di contenuti multimediali come serie tv e film dalle piattaforme di streaming, mentre quando abbiamo provato a riprodurre qualche canzone hanno mostrato i loro limiti soprattutto in termini di profondità dei bassi: è chiaro però che si tratta di un aspetto marginale dal momento che proprio per concezione i tablet non sono specificatamente progettati per l'ascolto di musica.

A livello software, troviamo ColorOS 13.1 basato su Android 13.

L'interfaccia grafica di Oppo si dimostra abbastanza intuitiva e leggera, con poche applicazioni preinstallate ed una buona esperienza di multitasking: questo aspetto è fondamentale soprattutto perchè stiamo parlando di un tablet che guarda soprattutto alla produttività. La modalità Split Screen - che permette di aprire due applicazioni in contemporanea - si è rivelata molto comoda e sfrutta bene lo schermo di ampie dimensioni. Il dock inferiore permette di passare rapidamente da un'app all'altra come su desktop, contribuendo ad alzare ulteriormente l'asticella di comodità d'utilizzo.



Due ottimi compagni di viaggio

Insieme all'Oppo Pad 2 abbiamo ricevuto anche i due accessori che ne hanno accompagnato il lancio: la Oppo Pencil e la Smart Touchpad Keyboard.



Partendo dalla Oppo Pencil, lo stylus ha un costo di 99 Euro ed è dotato di un nuovo meccanismo proprietario di Oppo che dichiara una latenza di 2 millisecondi e offre 4096 livelli di sensibilità alla pressione: questi due aspetti rendono il pennino estremamente preciso sia durante la scrittura che nel disegno, oltre che durante l'editing fotografico o il montaggio video.

Presente anche un algoritmo di ottimizzazione che adatta le curve durante il disegno e rende le linee uniformi. In termini di utilizzo, invece, è molto semplice: la ricarica e l'abbinamento con il tablet avvengono semplicemente agganciandolo alla cornice superiore di Oppo Pad 2, dove sono presenti dei pin magnetici che la fanno posizionare in maniera guidata. Facendo un doppio tap su Oppo Pencil, invece, si può attivare lo switch rapido da uno strumento all'altro o si può richiamare la gomma per cancellare.

Abbiamo provato anche la Smart Touch Keyboard, che ha un prezzo di 149,99 Euro e che di fatto trasforma il tablet in un laptop. La tastiera supporta tutte le gesture di ColorOS ed è magnetica: sin da quando la si tira fuori dalla confezione è pronta all'utilizzo e non necessita di alcuna alimentazione supplementare o di un abbinamento tramite il sistema operativo.

Non è presente il tastierino numerico laterale, una scelta ovvia per ragioni di spazio, ma i tasti comunque hanno una buona corsa e sono abbastanza comodi durante la scrittura. Il trackpad ovviamente non è grande quanto quelli delle tastiere presenti sui laptop ma è abbastanza preciso (seppur non impeccabile) ed offre una buona reattività oltre che comodità.



Il tablet Oppo Pad 2 è disponibile all'acquisto sia sul sito ufficiale che nei portali eshop specializzati. Il suo prezzo è di 599,99 euro sul portale di Oppo dove si potrà acquistare nel taglio da 8/256GB con colorazione Gray. In offerta, però, c'è anche un interessante bundle con caricabatterie SuperVOOC da 67W e Smart Case che funge da protezione per lo schermo e da piedistallo per l'utilizzo di tutti i giorni, rispettivamente del valore di 39,99 euro e 49,99 euro.