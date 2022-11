OPPO Pad Air recensione: il primo tablet debutta e convince

OPPO debutta sul mercato dei tablet in Italia con il nuovo OPPO Pad Air, modello di fascia media che vuole stupire il pubblico con il suo prezzo aggressivo di 299,99 euro. In un mercato che vede i più blasonati iPad aumentare di prezzo a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione, OPPO si inserisce con fare deciso e voglia di competere nell'ecosistema del robottino verde.

Nella recensione di Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 abbiamo già evidenziato i vantaggi di un tablet per l'intrattenimento, ma come si colloca OPPO Pad Air nello stesso caso d'uso?

Lo scopriremo nella nostra recensione, inquadrando pregi e difetti di questo tablet di fascia media.



Design caratteristico

OPPO Pad Air appare in tutto e per tutto un tablet bello da vedere e robusto, grazie alla scocca in alluminio con doppia finitura nella cover posteriore: perlopiù liscia e completamente grigia, propone sulla parte superiore-laterale una fascia con texture 3D e finitura OPPO Glow, caratterizzata da riflessi molto piacevoli e un feedback tattile interessante, concepito anche per garantire un grip maggiore.

Proprio su questa striscia, peraltro, si colloca il singolo sensore fotografico posteriore.

Anteriormente, il display mostra bordi non molto spessi, per un rapporto schermo-cornice dell'83,5%, e ospitana sulla destra una piccola fotocamera. Nello spessore superiore si trovano il pulsante di accensione e due speaker accompagnati dal logo Dolby Atmos; nel margine inferiore, invece, ci sono altri due altoparlanti separati dalla porta USB-C. Sul lato destro sono visibili i fori dei microfoni assieme allo slot per la scheda MicroSD e i pulsanti per la gestione del volume. Purtroppo manca il jack da 3,5 millimetri, aggiunta che sarebbe stata davvero gradevole per l'utilizzo di cuffie cablate.

Le dimensioni sono piuttosto contenute, con 245,1 millimetri di lunghezza, 154,8 mm di larghezza e 6,94 mm di spessore, per un peso di 440 grammi.

Tutto considerato, OPPO Pad Air è piacevole all'occhio e comodo da utilizzare grazie al design particolarmente sottile e leggero, capace di distinguersi e resistente. Nella confezione, oltre al tablet e alla tipica manualistica, si colloca soltanto il caricabatterie da 18W SuperVOOC con annesso cavo USB Type-A/Type-C.



Non molto potente, ma resiste al multitasking

Analizziamo, allora, le specifiche tecniche, a partire da ciò che si trova sotto la scocca: in primis, il SoC è lo Snapdragon 680 di casa Qualcomm composto da 4 core Kryo 265 a 2,40 GHz e 4 core Kryo 265 a 1,80 GHz, assieme alla GPU Adreno 610 con frequenza operativa di 1115MHz.

Lato memoria, nell'unità che abbiamo avuto modo di provare erano presenti 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite MicroSD; l'unica alternativa offerta da OPPO per il Pad Air include la metà della ROM.

Qualcuno potrebbe già criticare i dati sulla carta, anche alla luce dei benchmark tutt'altro che stupefacenti: su Geekbench 5 si ferma a 386 punti in single-core - poco sopra a uno Xiaomi Redmi Note 7, per intenderci - e 1.669 punti multi-core, vicino a uno Xiaomi POCO X3 NFC. Con 3DMark Wild Life si posiziona a quota 449 punti, mentre su 3DMark Sling Shot Extreme raggiunge i 1.342 punti.



In poche parole, la forza bruta non è uno dei punti forti di OPPO Pad Air, ma è con l'uso quotidiano si rimane sorpresi dalla ottimizzazione di OPPO Pad Air.

Il software proprietario ColorOS, giunto alla versione 12.1, riesce a mantenere i consumi energetici bassi e a bilanciare le prestazioni sulla base dei casi d'uso, anche grazie all'espansione virtuale dinamica della RAM. Da ciò ne consegue un multitasking gestito in maniera estremamente efficace, complice la dotazione di funzionalità ad hoc come Dual Windows (per visualizzare su schermo due finestre della medesima app in contemporanea), il tradizionale split screen e le app in finestra per un utilizzo in background.

Coloro che sono in possesso di uno smartphone OPPO, invece, potranno utilizzare Multi-Screen Connect per trasmettere lo schermo del telefono sul tablet, o persino la condivisione di contenuti senza soluzione di continuità, trasportandoli da un display all'altro con un semplice swipe.



Anche senza sfruttare queste funzionalità pensate per gli amanti del brand, OPPO Pad Air rimane comunque un eccellente tablet Android tuttofare. Ne sconsigliamo soltanto l'utilizzo focalizzato sul gaming, dove questo dispositivo si fa notare positivamente quasi esclusivamente su strategici come Age of History II o Rusted Warfare, titoli poco esigenti adatti al formato.

La batteria da 7.100 mAh si distingue per i risultati ottenuti: nei test di utilizzo in condizioni tipiche si possono raggiungere più giorni di autonomia anche con un po' di bingewatching, mentre l'uso estremo e continuo ci porta a circa sette ore. In altri termini, le performance sono nella media per i tablet su questa fascia di prezzo, se non leggermente più elevate.



I pregi del comparto multimediale

Dove OPPO Pad Air si fa notare seriamente è sul fronte multimediale che, chiariamo subito, non è comunque esente da pecche, seppur limitate: le critiche vanno principalmente rivolte al comparto fotografico, composto anteriormente da un sensore da 5 megapixel e posteriormente da una lente da 8 MP.

Gli scatti che si ottengono con questo kit perdono facilmente dettagli essenziali dell'ambiente o dei soggetti ravvicinati e non rendono adeguatamente i colori, riempiendo anzi le immagini di rumore. La gestione di luci e ombre, invece, è buona. Il verdetto resta lo stesso per i video, con riprese il Full HD a 30fps tramite la fotocamera posteriore: c'è un margine di versatilità grazie a modalità Ritratto, Timelapse, vari filtri e Ritocco, ma le opzioni base non sono propriamente soddisfacenti. L'unico caso d'uso accettabile è per le videochiamate ma, anche in tal caso, le fotocamere di uno smartphone raggiungono una qualità nettamente migliore.



Lo schermo LCD TFT da 10,3 pollici combinato ai quattro altoparlanti con codifica Dolby Atmos sono promossi a pieni voti. Il pannello in dotazione, con risoluzione pari a 2000x1200 pixel, densità di 225 ppi, refresh rate di 60Hz e touch sampling rate a 120Hz, è ordinario ma perfetto per film, serie TV, video sui social e anche per la lettura di libri: i colori sono ben calibrati, il contrasto ottimo e i testi decisamente nitidi.

Una maggiore luminosità di picco avrebbe giovato, mentre la minima è davvero bassa e si rivela una gioia per gli occhi dopo una stancante giornata di lavoro, a conferma che la certificazione TÜV Rheinland non è soltanto un bollino applicato al prodotto.

Gli speaker in dotazione sono precisi negli alti ma carenti nei bassi, generalmente puliti nella riproduzione audio sia per film e serie TV, che per videochiamate e dirette streaming.

Nell'insieme, OPPO Pad Air rappresenta un pacchetto multimediale ottimo, che mette in luce il tablet nel suo mercato di riferimento, rendendo il debutto europeo di OPPO nel settore piuttosto positivo.