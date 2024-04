Oppo Pad Neo: un buon tablet con un ottimo multitasking

Con Oppo Pad Neo, Oppo ha fatto centro considerando al mercato a cui si rivolge: nel corso delle ultime settimane, abbiamo trascorso molto del nostro tempo libero insieme a questo interessante prodotto.

Disponibile in Italia al prezzo di 299,99 Euro, il prezzo di Oppo Pad Neo è giustificato ampiamente dalle specifiche tecniche e dalle funzionalità che lo rendono un buon compagno di viaggio per gli utenti che non vogliono spendere molto per un tablet ma che al contempo sono alla ricerca di un dispositivo con un display ampio su cui poter navigare su internet, ma anche per guardare contenuti multimediali, controllare la mail e, perché no, effettuare anche qualche operazione di base per il lavoro.

Oppo Pad Neo, infatti, rappresenta un ottimo connubio di software e hardware e dimostra ancora una volta come il brand sia ancora tra i più capaci nella progettazione di tablet Android di fascia media.



Design e specifiche

Sottile e leggero, Oppo Pad Neo misura solo 255x188x6,89mm con 538 grammi di peso. Tali dimensioni lo rendono comodo e maneggevole da tenere in mano, anche grazie all'ottimo grip restituito dalla scocca in metallo satinata sulla parte posteriore, dove campeggiano il logo Oppo e la fotocamera a singola lente integrata al centro di una striscia lucida.

Il lavoro portato avanti da Oppo sul fronte del design ci ha stupito favorevolmente: grazie a questa scelta, dopo settimane di uso sulla parte posteriore sono ancora completamente assenti segni di impronte digitali o di sporco.

Sulle cornici laterali troviamo il bilanciere del volume, il pulsante per l'accensione e lo spegnimento e la porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, che è contornata da quattro altoparlanti, due in alto e due in basso.

In alto è presente anche il carrellino per l'inserimento della SIM, poiché Oppo Pad Neo supporta le reti LTE e può essere utilizzato con una scheda solo dati per la navigazione su internet e lo streaming di contenuti multimediali.



Protagonista indiscusso della parte frontale è il Display ReadFit 2.4K da 11,4 pollici, contornato da cornici forse un po' troppo spesse per essere un tablet del 2024, ma che sono giustificate in parte anche dall'integrazione di una piccola fotocamera frontale da utilizzare per le videochiamate. Il display ha una risoluzione di 2.4K da 2408x1720 pixel con colori a 10-bit, densità di 260 ppi, refresh rate fino a 90Hz che garantisce fluidità durante l'utilizzo quotidiano e luminosità massima di 400 nit.

L'aspect ratio 7:5 rende il pannello significativamente più largo rispetto a quelli tradizionali, ma al contempo consente di godere di un'ottima esperienza di visione di contenuti multimediali e di effettuare operazioni in multitasking in totale comodità.

La resa dei colori è ottima: non siamo certo ai livelli di uno schermo OLED, ma l'LTPS è significativamente migliore rispetto agli IPS.

Tramite le impostazioni di display e luminosità è possibile scegliere tra modalità chiara e scura, programmabile anche in base all'ora del giorno, ma anche ad alcune impostazioni dei colori: è possibile optare per colori vivaci, che garantiscono una resa più brillante, e la modalità naturale che invece li attenua.

Nella stessa sezione viene anche data la possibilità di regolare la temperatura del colore dello schermo con un cursore. Ovviamente presente anche una modalità riposo per attenuare le luci blu con il calare del sole e consentire di utilizzarlo anche di notte favorendo il ciclo naturale del sonno e un addormentamento più semplice.





Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G99 a 8 core, basato su nodo a 6nm e caratterizzato da due core Cortex-A76 e sei core Cortex-A55. A questi si aggiungono la GPU MALI-G57 e 8GB di RAM LPDDR4x. Quanto allo spazio di archiviazione, 128 GB di storage UFS 2.2 sono un taglio decisamente ampio e possono essere espansi fino ad 1TB tramite lo slot microSD.

Il processore si è dimostrato valido anche quando abbiamo messo sotto stress il tablet: la scocca è rimasta fredda e non abbiamo avvertito la necessità di pause, a dimostrazione di come sia stato ben ottimizzato dal produttore.

Sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono da 8 megapixel, quanto basta per scattare foto a documenti o scansionarli ed effettuare videochiamate senza troppi problemi.

La batteria, invece, è da 8000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 33W. Nel nostro test abbiamo utilizzato il tablet principalmente per la visione di contenuti da Netflix, Disney+ e Crunchyroll, senza alcuna SIM attiva all'interno ma utilizzando solo la connettività WiFi e abbiamo potuto constatare un'eccellente autonomia.

Quando l'abbiamo lasciato in standby (di notte soprattutto), i consumi sono stati minimi e la percentuale della batteria è scesa di poco. Il produttore nella scheda tecnica parla di 14,5 ore di riproduzione video, 40 ore di riproduzione musicale e 514 ore di standby, ma come sempre sono dati da prendere con le pinze in quanto legati all'utilizzo da parte di uno specifico utente e alle sue abitudini.



Interfaccia e software

A livello software, Oppo Pad Neo è basato su Android 13 con interfaccia ColorOS 13.2. La UI è veloce e scorrevole e offre un buon grado di personalizzazione sia a livello grafico che di gesture. Il feeling con ColorOS 13.2 è stato immediato e dopo pochi minuti abbiamo preso manualità con le sue principali funzioni.



Come avviene su Android "stock", è possibile inserire dei widget nella homescreen, mentre sulla parte inferiore trova spazio una sorta di dock in cui è possibile trascinare le icone delle applicazioni che si utilizzano di più. Il centro notifiche si può visualizzare con uno swipe dall'alto verso il basso e mostra non solo i comandi rapidi che possono risultare utili mentre si utilizza una qualsiasi app (come il blocco rotazione, l'attivazione o disattivazione del WiFi ed altro), ma anche le notifiche ricevute.

Se il tablet è in orizzontale, la schermata si divide a metà, mentre se è in verticale le impostazioni rapide sono presenti in alto e le notifiche in basso.

Tuttavia, è nelle operazioni in multitasking che Oppo Pad Neo riesce a esprimersi al meglio: è possibile aprire le applicazioni sotto forma di finestre mobili ma anche affiancarne due. Questo è particolarmente utile per trasferire il testo da una parte all'altra, caratteristica che troviamo sempre più spesso anche negli smartphone ma che su tablet assumono ben altra utilità.