Oppo Reno 10 Pro Recensione: lo smartphone pensato per i ritratti

La serie Reno è una delle più apprezzate realizzate da Oppo in questi anni. Il motivo è semplice, a differenza dei Find X i telefoni Reno cercano di offrire un'esperienza premium a un prezzo molto più basso, facendo qualche sacrificio qua e là per limare il prezzo ma senza scendere troppo a compromessi. Quest'anno purtroppo in Italia i Find X non sono arrivati, l'azienda cinese ha puntato sul suo suo ottimo pieghevole, come abbiamo visto nella recensione di Oppo Find N2 Flip, ecco perché i nuovi Reno assumono ancora più importanza quest'anno.

Come sempre sono stati fatti dei sacrifici per cercare di contenere il prezzo, che arriva a 649.99 euro di listino per il modello Reno 10 Pro 5G, non pochi per un prodotto che convince più nell'utilizzo quotidiano e nelle fotocamere che nel rapporto prezzo-prestazioni.

Il design di Oppo Reno 10 Pro 5G

In apertura abbiamo detto che sono stati fatti dei sacrifici per limitare il prezzo, molti dei quali li ritroviamo a livello costruttivo. Niente certificazione IP68, quindi niente resistenza a liquidi e polvere, inoltre il frame cromato è in realtà di plastica, anche se è difficile accorgersene, perchè le superfici di contatto con le mani più importanti, ovvero la parte frontale e quella posteriore, sono realizzate in vetro.

Oppo è stata abile a utilizzare materiali meno nobili solo nelle zone che si toccano meno, un po' come si fa con le plastiche per gli interni delle auto, dove spesso la qualità scende nelle aree difficilmente raggiungibili con le mani.



Nella parte frontale troviamo un vetro di protezione AGC Dragontrail Star 2, sotto al quale sono installati, oltre allo schermo, anche il lettore d'impronte digitali e la cam in alto al centro, mentre al posteriore la backcover è anche questa in vetro, con il modulo fotografico realizzato in metallo. La particolare lavorazione del vetro posteriore funziona alla perfezione contro le ditate, meno invece a livello grip, risultando piuttosto scivolosa, meglio utilizzare questo smartphone con una cover. A livello di design Reno 10 Pro piacerà agli amanti dei bordi curvi, visto che sono presenti sia sul posteriore che nella parte frontale, ai lati dello schermo.

Decisamente positivi sono invece le dimensioni e il peso, di 162.3 × 74.2 × 7.89 mm, con un peso di 185 grammi. Utilizzato con una cover che aumenta il grip questo smartphone è sottile e molto comodo da portare con sé, una caratteristica sempre più apprezzata visto che sempre più dispositivi superano i 200 grammi di peso.

Prestazioni e autonomia

Rispetto al passato Oppo ha fatto un passo indietro a livello di prestazioni pure, almeno sulla carta, scegliendo un processore Qualcomm Snapdragon 778G, realizzato a 6 nm e presentato ben due anni fa, in coppia con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Abbiamo detto "sulla carta" perché nella realtà Reno 10 Pro funziona molto bene, non ci sono limiti particolari nelle applicazioni e nei giochi, ennesima conferma che la corsa alla potenza nei processori mobile può tranquillamente prendersi una pausa, in favore di una maggiore ottimizzazione.

Se però si guardano i numeri invece il divario prestazionale diventa palpabile. Su 3DMark Reno 10 Pro fa segnare 2485 punti, contro i 5774 del Reno 8 Pro, che montava un Dimensity 8100 Max di Mediatek. Passando invece a Geekbench 6 Reno 10 Pro raggiunge i 1022 punti in single core e i 2825 in multi core, mentre la GPU ha un punteggio di 2150. Reno 8 Pro invece tocca quota 1122 punti in single e 3538 punti in multi, con la GPU a 3502, segno evidente che proprio la GPU è stata quella più penalizzata dal cambio di processore.

Buona la gestione termica, con il sistema di raffreddamento che è risultato efficace nel contenere il calore. Il SoC è compatibile con diversi standard di comunicazione senza fili, troviamo il Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC e anche un trasmettitore IR.

Sul fronte autonomia è installata una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da ben 80 W, un valore elevato e consente di caricare il telefono in circa mezz'ora in caso di bisogno. L'autonomia trae vantaggio dal processore, poco energivoro, e si arriva sempre a fine giornata con questo Reno 10 Pro, mentre con un utilizzo meno intenso l'obiettivo dei due giorni rimane comunque alla portata.

Display e audio

Reno 10 Pro monta uno schermo OLED da 6.7 pollici con risoluzione di 2772x1240 pixel e refresh rate di 120 Hz, curvo ai lati, a differenza del modello precedente che invece ne utilizzava uno piatto. La qualità di questo pannello è buona, come buona è la luminosità di picco in esterna, che raggiunge i 950 nit secondo quanto dichiarato da Oppo.

Nella pratica lo si può utilizzare senza problemi anche sotto la luce del sole, senza però raggiungere la luminosità dei pannelli dei top di gamma.

L'audio, sviluppato in collaborazione Dirac, è eccellente in chiamata, mentre l'unico speaker installato in basso fa il suo dovere ma con una spazialità limitata, ma per questo sarebbe servito un secondo speaker nella parte alta che purtroppo manca.

Fotocamere e software

Le fotocamere del nuovo Reno 10 Pro sono sicuramente il fiore all'occhiello di questo telefono.

Oppo ha pensato a un sistema che fosse particolarmente indicato per i ritratti, formato da una fotocamera principale Sony IMX890 con apertura f/1.8 e OIS da 50 megapixel, abbinata a una grandangolare Sony IMX355 f/2.2 da 8 megapixel. Infine abbiamo un tele da 32 megapixel f/2.0 per lo zoom 2x, con una lunghezza focale di 47 mm, pensata espressamente i ritratti, e una cam da 32MP Sony IMX709 all'anteriore. Tutti questi sensori vengono gestiti attraverso un processore d'immagine Marisilicon, realizzato da Oppo. Le immagini scattate dalla fotocamera principale godono di un ottimo dettaglio sia di giorno che di notte, la velocità di scatto è buona e grazie a Marisilicon il bilanciamento dei colori è piuttosto naturale e non va a rendere artefatte le foto. Altro elemento in cui Reno 10 Pro spicca sono i ritratti, del resto il focus del comparto fotografico è proprio questo.

Già utilizzando la 2x si ottiene un effetto bokeh in modo semplice, con l'apposita modalità invece lo scontornamento del soggetto avviene via software e il chip Marisilicon lo svolge molto bene, anche spinto al massimo è difficile notare errori. I ritratti fatti con Reno 10 Pro sono ottimi e godono di un pulizia e di un livello di dettaglio notevole, a conferma del buon lavoro di Oppo svolto in questo ambito.

Sul fronte software invece c'è la ColorOS, giunta ormai alla versione 13.1, basata su Android 13 e con patch di sicurezza aggiornate a giugno nel momento in cui scriviamo. Abbiamo incontrato molte volte questa interfaccia nel corso del tempo e il riscontro è sempre stato molto positivo, a nostro avviso è una delle migliori del panorama Android.

A livello visivo le animazioni, così come i menù e le icone, sono curati e soprattutto personalizzabili con diversi stili e non manca l'always on display. L'unica pecca è la presenza di molte applicazioni preinstallate, poco più di una decina di giochi e uno store alternativo per le applicazioni. I giochi si possono rimuovere, lo store invece no, non è un difetto grave ma sul Reno 8 Pro non erano presenti.