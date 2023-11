OPPO Reno10 5G Recensione: un medio gamma leggero ed elegante

Nonostante il mercato degli smartphone sia ormai da anni in una fase fortemente iterativa e con poche idee davvero entusiasmanti, sia lato design che funzionalità, c'è chi riesce a rimanere "leggero" nella sua proposta, volando con la creatività. È quello che cerca di fare OPPO già da tempo e che vale anche quest'anno con il suo nuovo medio gamma Reno10 5G, proposto a 399 euro sul il portale ufficiale.

Si tratta, infatti, di una soluzione leggera ma al contempo elegante, buona per le foto e che offre anche il giusto accesso ai contenuti multimediali. Abbiamo avuto modo di mettere sotto stress lo smartphone nelle ultime settimane e siamo pronti a raccontarvi com'è andata.



Un design elegante

Sarà che in questo periodo, tra Halloween e le festività natalizie ormai alle porte, la nostra mente risulta maggiormente stimolata a livello creativo, ma il modulo fotocamere posteriore di OPPO Reno10 5G ci ha un po' ricordato Bender di Futurama, perlomeno nella colorazione Silvery Grey.

Per chi è alla ricerca invece di una soluzione più sgargiante, sul mercato c'è anche la variante Ice Blue.

Al netto della fantasia, il design dello smartphone è curato su tutti i fronti, dalle curve alle dimensioni, pari a162,43 x 74,19 x 7,99 mm, per un peso di 185 grammi. Il dispositivo si lascia tenere in mano abbastanza bene e trasportare senza alcun problema, offrendo al contempo un look Premium non semplice da trovare nella fascia media.

Il fatto che tra i principali materiali ci sia la plastica, cosa per certi versi necessaria per contenere i costi, non si fa in realtà notare più di tanto, dando la sensazione che ci sia una sorta di mix di metallo e vetro. Insomma, OPPO Reno10 5G fa volare la fantasia anche da quel punto di vista, segno di quanta cura abbia riposto il brand nel look dello smartphone.



Uno dei pochi aspetti che potrebbe far storcere un po' il naso è che la sporgenza del modulo fotocamere è importante, ma non l'abbiamo mai visto come un problema durante l'uso quotidiano. Più concreta è invece la mancanza di una qualsivoglia certificazione IP, ma visto il prezzo si può chiudere un occhio.

Convince però sin da subito lo schermo leggermente curvo ai lati con foro per la fotocamera di piccole dimensioni posto in alto al centro, che grida "intrattenimento" sin dai primi istanti. Lo schermo integra tra l'altro un comodo sensore per le impronte digitali, che si abbina alla presenza di un rapido riconoscimento facciale.

Non delude nemmeno il tour dei lati, che vede la presenza sulla destra di pulsante d'accensione e bilanciere del volume, mentre colloca in basso il carrellino SIM (dual nanoSIM o nanoSIM + microSD), un microfono, l'immancabile porta USB-C e l'altoparlante. In alto fanno poi capolino un microfono e il sensore infrarossi. Allo stesso modo, c'è poco da recriminare anche in termini di confezione di vendita. Il packaging include infatti un caricabatterie SUPERVOOC da 67W, un cavo USB-C/USB-A, la spilla per l'estrazione del vano SIM e manualistica varia. Certo, non è presente alcuna cover, ma non ci si può nemmeno lamentare vista la fascia di prezzo.



Un comparto multimediale interessante

È stato chiaro sin dalle prime ore della nostra prova che il punto forte del pacchetto è la multimedialità. Un aspetto che ci ha convinto sin da subito è infatti il display AMOLED 3D da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate fino a 120Hz e touch sampling rate fino a 240Hz.

Si tratta di un pannello che offre sia colori ben tarati che una buona luminosità massima (fino a 950 nit in HDR), ma anche un design interessante. I bordi sono leggermente curvi e in alto non manca un foro per la fotocamera di piccole dimensioni, tutte scelte non casuali, visto che si punta a una maggiore immersività durante la visione di contenuti come, ad esempio, quelli di Neflix e Amazon Prime Video. È qui che entra in gioco la presenza dei DRM Widevine L1, che consentono anche la riproduzione in Full HD.

Presente la modalità Always On. Non male anche l'audio stereo, per un reparto che convince sotto tutti i punti di vista per la fascia media.

OPPO Reno10 5G offre un reparto connettività completo di 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC.



Quanto alla batteria da 5.000 mAh, al netto delle solite variabili relative alle modalità di utilizzo, durante la nostra prova è sempre riuscita a portare a termine la classica giornata lavorativa senza problemi. Certo, non si tratta di un battery phone in grado di raggiungere sempre le fatidiche due giornate, ma probabilmente un uso meno impegnativo del nostro può portare anche a quel risultato.



Quel che è certo è che, se durante la vostra routine avete spesso accesso a una presa di corrente, la ricarica rapida SUPERVOOC a 67W può rappresentare una manna dal cielo, in quanto offre ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di ricarica. Assente invece la ricarica wireless, ma in molti non ne sentiranno la mancanza.

Un'attenzione particolare è posta anche sul comparto fotografico, con al centro la modalità Ritratto, sfruttando un teleobiettivo da 32MP (f/2.0, 49 gradi, AF, Sony IMX709) per ottenere risultati interessanti.

A OPPO Reno10 5G riesce molto bene mettere in risalto il soggetto, motivo per cui chi apprezza questo tipo di scatti potrebbe sentirsi a casa.

A completare il modulo posteriore ci pensano un sensore principale da 64MP (f/1.7, 81 gradi, AF) e una lente ultragrandangolare da 8MP (f/2.2, 112 gradi, zoom ottico ibrido 2x, zoom digitale 20x). Le foto escono bene di giorno e si difendono tutto sommato bene anche di notte, sfruttando l'apposita funzione. Sono però più che altro le grandangolari e i selfie del sensore frontale da 32MP (f/2.4) a soffrire maggiormente, specialmente nei contesti in cui c'è ampia luce. Buoni invece i video in 1080p, mentre abbiamo riscontrato qualche incertezza in termini di stabilizzazione salendo alla risoluzione 4K. Non è insomma propriamente tutto rose e fiori, come potete approfondire anche dagli scatti esemplificativi inseriti nella nostra cartella Drive dedicata a OPPO Reno10 5G, ma sicuramente il dispositivo si difende bene nell'ambito della fascia media.



Un aspetto che può far storcere il naso ai più esigenti risiede invece nelle prestazioni. Queste ultime sono infatti sorrette da un processore MediaTek Dimensity 7050, annunciato a maggio 2023 ma che ricalca per molti versi le caratteristiche del Dimensity 1080 del 2022. Basta dunque unire quest'informazione alla presenza di 8GB di RAM LPDDR4X (espandibile in via virtuale di un massimo di ulteriori 8GB) e 256GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD) per comprendere che si fa riferimento a prestazioni di fascia media non delle più recenti.

Oltre alle sensazioni alla mano, in cui ogni tanto si nota qualche leggera incertezza nelle più pesanti operazioni del quotidiano, ci pensano i benchmark a confermare la situazione. AnTuTu ci ha infatti chiesto direttamente di installare la versione Lite, in modo da non stressare troppo la GPU ARM Mali-G68 MC4. Il punteggio finale? 540.558 punti su AnTuTu Benchmark v10, risultato non a caso associabile a quello che si può ottenere con un Samsung Galaxy A34 5G annunciato a inizio 2023. Per intenderci, su AnTuTu Benchmark v9 quest'ultimo fa segnare circa 538.000 punti. Siamo insomma su livelli non al top di mercato, ma comunque nella media della fascia di prezzo. Per intenderci, su Geekbench 6 lo smartphone ha fatto registrare 952 punti in single-core e 2.346 punti in multi-core.



Un software con qualche ombra

È probabilmente il software l'aspetto che convince in assoluto di meno di questo OPPO Reno10 5G, non tanto per la classica personalizzazione ColorOS 13.1, che tra l'altro ha ricevuto un aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre 2023 negli ultimi giorni della nostra prova, bensì per la decisione di preinstallare molteplici app di dubbia utilità, che riempiono la schermata Home sin da subito. Si tratta più che altro di giochi poco conosciuti, da Cube Master 3D a BridgeRunIO, passando per Crowd Rush 3D e Fami Mart. Inutile dire che non le abbiamo mai aperte e che, a un certo punto, abbiamo optato per la disinstallazione (operazione che per fortuna si può svolgere senza particolari impedimenti).



La necessità di contenere i costi anche in questo modo è comprensibile, specialmente in un periodo non propriamente roseo a livello economico come quello attuale, ma dal nostro punto di vista si sta andando un po' troppo oltre con la ColorOS. Questo anche considerando la presenza di un App Market targato OPPO, che si affianca all'immancabile Play Store. Il fatto è che la soluzione di OPPO sembra basarsi per certi versi sullo store di casa Google, risultando essenzialmente superflua. Eppure, le notifiche relative all'aggiornamento delle app arrivano puntuali, andando a delineare un quadro in cui la pulizia software viene un po' a mancare.



Un peccato, anche perché le funzionalità interessanti della ColorOS, dalla schermata Shelf alla barra rapida per accedere alle app, non mancano di certo. Questo anche quando si entra nel vivo del gaming. Viste anche le premesse in ambito di performance, avrete probabilmente già compreso che non si fa riferimento a un dispositivo al top del mercato in questo campo, ma in realtà nel casual gaming non presenta grossi problemi.



Il nostro primo test è stato quello con Call of Duty Mobile, titolo casual ampiamente giocato, che riesce a divertire con dettagli su Alto e FPS su Molto Alto. Una prova più intensiva si è poi svolta col temibile Diablo Immortal, produzione ben più esosa in termini di risorse. È qui che si notano i principali compromessi, visto che bisogna scendere al preset Qualità Bassa, nonché a una Risoluzione Media, per potersi godere come si deve l'esperienza. Tuttavia, OPPO Reno10 5G è uno smartphone che, pur non disdegnando il casual gaming, predilige un altro tipo di multimedialità, quindi non ci aspettavano risultati diversi da quelli che abbiamo poi effettivamente riscontrato sul campo. Non manca in ogni caso un pannello laterale accessibile in fase di gioco che consente di monitorare gli FPS, gestire le modalità prestazionali e fare uso delle classiche opzioni di ottimizzazione.

Da sottolineare il fatto che non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema di surriscaldamento durante la prova, nonostante le elevate temperature esterne (sì, anche settembre/ottobre 2023 si sono rivelati dei mesi caldi dalle nostre parti).