Optoma UHD65 Recensione: un proiettore 4K HDR dall'elevata qualità

Prosegue il nostro viaggio nel mondo dei proiettori per l'Home Cinema. Qualche tempo fa vi avevamo presentato l'economico Docooler GT-S8, un modello davvero low cost acquistabile a circa 60 euro. Lo scorso mese ci siamo poi occupati dell'interessante Acer V7500, un modello Full HD in grado di portare un'esperienza cinematografica in casa spendendo meno di 1000 euro. Oggi saliamo ancora di livello con la prova di un prodotto dal costo e dalle prestazioni davvero elevate, l'UHD65: un modello 4K HDR fino a 300 pollici realizzato da Optoma, azienda leader nella progettazione e produzione di proiettori per le imprese, centri di formazione, audio/video professionale e per l'home entertainment.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell'Optoma UHD65.



Design raffinato e costruzione curata

L'Optoma UHD65 si presenta con un design curato, a partire dal pannello lucido superiore che nasconde i controlli per lo zoom e per il lens shift verticale. Lungo i due lati e sul frontale troviamo inoltre un inserto in metallo e varie alette che nascondono le prese d'aria utili a raffreddare il proiettore con l'aria calda che esce dal frontale e dal lato destro. Anche il posteriore, stondato, risulta curato con una vano dalle generose dimensioni che accoglie tutte le varie connessioni, facilmente accessibili. Scendendo nel dettaglio troviamo una porta HDMI 2.0 con MHL e HDCP2.2, una HDMI 1.4a, una VGA (YPbPr/RGB), un ingresso e un'uscita audio jack da 3.5mm, un'uscita audio digitale S/PDIF, 2 USB (una per l'assistenza tecnica e una per alimentare dispositivi fino a 1.5A). Non manca inoltre un trigger da 12V, una seriale RS232 e una porta LAN RJ45 per il controllo remoto del proiettore.

Citiamo inoltre il pulsante di alimentazione e i comandi per il controllo dell'OSD posizionati sul lato destro e i due ricevitori IR per il telecomando all'anteriore e al posteriore; telecomando di buona qualità, ergonomico e con tasti ben dimensionati e retroilluminati. Concludiamo con le dimensioni, decisamente importanti, pari a 498 x 331 x 141 mm per un peso di 7.8 kg.



Caratteristiche tecniche e prezzo

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Anche se può essere definito come un modello 4K, l'Optoma UHD 65 non è in realtà un vero proiettore Ultra HD nativo.

Il sistema di imaging del proiettore si basa sulla tecnologia DLP 4K di Texas Instruments con ruota colori RGBRGB e tecnologia XPR (Expanded Pixel Resolution) con risoluzione nativa di 2.716 x 1.528 (4,15 milioni di pixel). Tecnologia XPR che grazie al refresh veloce dei microspecchi della matrice DMD riesce però a generare gli 8 milioni di pixel del 4K con risultati davvero elevati come vedremo più avanti.

Ricordiamo inoltre il supporto all'HDR10 (mancano Dolby Vision e HLG) e la lampada da 240 Watt con una durata da 4000 a 15000 ore (modalità dinamica).

Citiamo anche la luminosità di 2.200 lumen, il rapporto di contrasto di 1.200.000:1, lo zoom ottico 1.6X e il lens shift verticale +15%. L'analisi delle specifiche tecniche prosegue con il supporto della gamma colori Rec.709 e la tecnologia di elaborazione delle immagini PureEngine che analizzeremo più avanti. L'Optoma UHD65 ha una distanza di proiezione da uno a 9 metri con una diagonale che arriva a 300 pollici, senza ricorrere allo zoom. Non dimentichiamo l'audio con due altoparlanti da 4W ciascuno e la rumorosità dichiarata della ventola interna di 25db. Infine il prezzo di listino, l'Optoma UHD65 può essere acquistato a 3.759 euro, cifra certamente elevata ma in linea con le caratteristiche del prodotto.



Menù

L'Optoma UHD65 vanta un menù davvero ricco di opzioni in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Un'interfaccia suddivisa in 5 diverse sezioni con la principale "Visualizza" che ospita le varie voci per l'impostazione dell'immagine. Qui troviamo innanzitutto 9 modalità già preimpostate, modificabili dall'utente e denominate Cinema, HDR, Vivo, Gioco, Riferimento, Luminosa, Utente e ISF Giorno/Notte per una calibrazione professionale. Non manca inoltre il menù che consente di adattare la proiezione alla tonalità della parete e quello dedicato alla gestione dell'HDR. Ovviamente in questa sezione sono anche presenti le classiche voci per la regolazione di Luminosità, Contrasto, Nitidezza e Gamma.

Davvero completa la sezione dedicata al setting del colore, con numerose opzioni disponibili e CMS integrato. Citiamo inoltre altre voci che consentono di migliorare la resa visiva: il Brillant color, l'Ultra Detail e il Dynamic Black. Infine la sezione dedicata alla tecnologia PureEngine che integra vari menù: PureContrat, PureColor, PureMotion con relativa modalità demo.

La seconda sezione principale è invece dedicata alla gestione degli speaker, mentre la terza ospita le Impostazioni generali. Qui troviamo le voci dedicate alla posizione del proiettore, i menù della Lingua e le opzioni per l'alimentazione. La quarta sezione è destinata alle impostazioni della LAN per il controllo remoto del proiettore, mentre l'ultima voce del menù "Informazioni" ospita vari dati sul proiettore come le ore di utilizzo della lampada e la risoluzione visualizzata.



Prestazioni audio e video

Terminiamo la prova dell'UHD65 con l'analisi delle prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è decisamente positivo grazie alla qualità video davvero elevata. Il proiettore arriva già con un buon setup di fabbrica e con un'attenta regolazione si riescono a ottenere risultati ancora migliori sfruttando il completo OSD. Partiamo dalla riproduzione dei colori, naturali, vivaci e ricchissimi di sfumature; davvero buona la resa dei neri e degli incarnati. Ottima la gestione della luminosità con l'UHD65 utilizzabile anche in ambienti non completamente oscurati.

Eccezionale la riproduzione dei dettagli anche più piccoli; una nitidezza davvero elevata che permette di ammirare tutti i vantaggi della risoluzione 4K su un'immagine larga fino a 6 metri. Nessun problema inoltre per quanto riguarda uniformità e messa a fuoco manuale. Davvero buono il lavoro di upscaling da sorgenti in Full HD a 4K, da evitare invece la conversione da SDR a HDR, troppo contrastata.



Abbastanza positiva anche la valutazione sul PureEngine, che porta però dei buoni risultati solo con le varie opzioni settate al valore più basso. La qualità di questo proiettore è inoltre davvero alta non solo in ambito cinematografico ma anche nei videogiochi, con un'immersività decisamente elevata. Il 4K, l'HDR, lo schermo fino a 300 pollici, l'eccezionale dettaglio, la naturale riproduzione dei colori e la modalità Game consentono un'esperienza videoludica molto particolare e stuzzicante.

Non dimentichiamo la rumorosità decisamente bassa con la ventola interna praticamente inudibile e la resa solo sufficiente degli altoparlanti integrati. Concludiamo con l'OSD che non ci ha convinto del tutto con una grafica fin troppo semplice, con caratteri piccoli e poco visibili e qualche errore di traduzione delle varie voci.