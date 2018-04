OUTXE, la recensione di due versatili powerbank per le attività outdoor

Prosegue il nostro viaggio alla ricerca di interessanti gadget hi-tech adatti per tutte le tasche. Oggi in prova due accessori dalle interessanti caratteristiche prodotti da OUTXE, azienda cinese specializzata in device per l'outdoor, da utilizzare ad esempio in campeggio o durante una gita in montagna. OUTXE (abbreviazione di Outdoor Xtreme Energy) vanta nella sua gamma vari prodotti "rugged" come il powerbank Savage con pannelli solari integrati e batteria da ben 20.000 mAh e una versatile lampada a LED con all'interno anche un accumulatore da 2.600 mAh e una pratica torcia. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questi due particolari powerbank.

Savage powerbank

Il Savage powerbank (sigla modello: PCPB20000WS) è un accumulatore che si distingue innanzitutto per il suo look rugged con una scocca in plastica nera con generose protezioni in rosso agli angoli. Questo accessorio vanta inoltre la certificazione IP66, impermeabile e totalmente protetto dalla polvere. Per quanto riguarda l'aspetto esterno spicca inoltre il pannello solare in grado di erogare 5V/400 mAh - 2 W in condizioni di elevata luminosità. Altra caratteristica interessante è il doppio ingresso USB protetto da una protezione in gomma che consente, utilizzando entrambe le porte, di ricaricare l'accumulatore da 20.000 mAh in circa 6,5 ore. Scendendo nel dettaglio troviamo un ingresso Micro-USB da 5V/2A e uno di tipo C fino a 5V/3A. Doppie anche le uscite, sempre con protezione in gomma e in formato USB standard, con una porta dotata di funzionalità Quick Charge 2.0 - 3.0 da 5V/3A, 9V/2A e 12V/1,5A. La seconda uscita supporta invece 5V/2.4A. Ricordiamo inoltre che questo powerbank è anche una lampada di emergenza, essendo dotato di 6 LED dall'elevata luminosità (200lm) con inclusa una funzione SOS.

Non manca infine un pulsante di alimentazione sul lato inferiore affiancato da piccoli LED rossi per monitorare l'attività del pannello solare e la carica della batteria. Per quanto riguarda le dimensioni, questa batteria misura 170×86×30 mm per un peso di 525 g.

Concludiamo con l'esperienza d'uso: l'OUXTE Savage è un prodotto dalla buona qualità costruttiva, ideale da portare in vacanza o in campeggio. Il pannello solare si attiva automaticamente quando si espone il powerbank alla luce del sole, ma è da considerarsi solo come una fonte energetica di emergenza; sono infatti necessarie 70 ore per una ricarica completa della batteria.

Powerbank che durante le nostre prove non ha mai manifestato problemi con una capacità vicina a quella dichiarata. Infine la confezione di semplice cartone che include un piccolo manuale in italiano, due cavi USB-Micro USB e USB-Type C, due moschettoni di metallo e due ulteriori laccetti (uno è già installato). Il prezzo di questo powerbank è di 49.99 euro e può essere acquistato su Amazon.





OUTXE powerbank - lampada di emergenza

OUTXE vanta nella sua gamma anche un interessante gadget 3 in 1 che include all'interno di una struttura cilindrica un powerbank da 2.600 mAh, una lampada nella parte frontale e una torcia in alto, entrambe a LED. Non manca un LED di stato e un pulsante che consente di attivare le varie funzioni disponibili con 5 diverse opzioni per l'illuminazione da 200 lm (normale, luminosa, flash, flash rosso, SOS rosso) con un'autonomia fino a 30 ore (3.5 ore con la luce alla massima potenza).

In basso troviamo, invece, una potente calamita e un coperchio a vite che protegge la porta USB per la funzione di powerbank (5V/1,2A) e la micro USB (5V/0,8A) utile alla ricarica di questo gadget in circa tre ore. Si tratta di un prodotto certificato IP68, impermeabile fino a 30 metri e con dimensioni di 168,5x42,5x42,5 mm per un peso di 187 g.

Parliamo di un versatile gadget ideale per il campeggio o utile anche in auto in caso di situazioni di emergenza. Un prodotto dalle dimensioni ridotte, in plastica di buona qualità e con una capacità vicina a quella dichiarata, acquistabile su Amazon al prezzo di 32,99 euro. Nella confezione trovate un manuale in lingua inglese, due laccetti e un cavetto USB-micro USB.