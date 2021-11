Panasonic GN01 Recensione: uno speaker indossabile comodo ma imperfetto

Il variegato mondo delle periferiche da gaming offre una soluzione a ogni esigenza. Dai mouse alle tastiere, passando per monitor e pad, le alternative disponibili coprono ormai tutte le necessità dei giocatori. In campo audio ad esempio si può contare oggi sulle classiche cuffie, con e senza cavo, oppure sulle soundbar, senza dimenticare l'opzione migliore ma più scomoda, ovvero quella di dotarsi di un vero impianto 5.1. Cosa fare però se nessuna di queste opzioni è percorribile?

Secondo Panasonic un'alternativa può essere il sistema di casse indossabile GN01, un prodotto molto particolare e che abbiamo avuto modo di provare nelle ultime settimane. A fronte di una resa sonora non sempre votata alla qualità dobbiamo ammettere che il design scelto dalla casa giapponese, oltre a essere accattivante, permette anche un comfort che non ci aspettavamo, e che rappresenta forse il vero punto di forza delle GN01.

Comfort ai massimi livelli

Il sistema di casse Panasonic GN01 è venduto in una confezione di vendita senza troppi fronzoli. All'interno troviamo lo speaker e un cavo jack da 3.5 mm, non ci sono altri accessori ma non se ne sente il bisogno. Il primo contatto con il prodotto è davvero ottimo, è la sua leggerezza a colpire subito nel segno, con soli 244 grammi di peso.

Altro elemento molto positivo sono i materiali, la parte superiore è ricoperta di tessuto, che va a nascondere il sistema di casse, e da una gomma morbida e di alta qualità nella parte posteriore. La stessa gomma morbida la si trova nella zona inferiore, con quattro piccoli supporti che impediscono alla GN01 di spostarsi una volta indossata. Il resto della scocca è sempre in plastica ma più rigida e di qualità inferiore, la cosa importante è che le zone a contatto con il corpo sono realizzate con un policarbonato morbido che non da alcun fastidio anche a contatto con la pelle. Dall'archetto sinistro parte il cavo USB, lungo 3 metri, e sempre in questa zona troviamo l'ingresso per il jack audio, il tasto per silenziare il microfono e quello per selezionare il preset audio più adatto al contesto d'uso. L'archetto destro invece è caratterizzato dal bilanciere del volume e dal tasto per disattivare del tutto l'audio.

Una volta indossate le GN01 svelano rapidamente il loro punto di forza primario: il comfort. Il peso sulle spalle non si sente e l'ancoraggio è saldo, ma vanno posizionate nel modo corretto, ovvero con l'archetto quasi a contatto con il collo. Se non sopportate le cuffie e i sistemi audio esterni, come soundbar o casse, non fanno per voi, allora le GN01 diventano un'alternativa da tenere in considerazione, non ci sono altri dispositivi audio che possono garantire lo stesso comfort. Considerata anche la presenza di due microfoni con riduzione del rumore e dell'eco, questo dispositivo è valido anche per un utilizzo alternativo inaspettato, ovvero le chiamate. Soprattutto in questo periodo, dove gli appuntamenti in presenza sono ancora ridotti, un sistema di questo tipo permette di gestire ore di telefonate garantendo il massimo comfort.

Comodo ma imperfetto

Finora abbiamo elencato solo gli aspetti positivi che abbiamo osservato nelle GN01, ma ce ne sono anche di negativi, figli di un prodotto ancora giovane e che necessita di essere sviluppato maggiormente per raggiungere la piena maturità.

Il primo elemento che non ci ha convinto è la connessione cablata, un sistema audio di questo tipo deve garantire maggiore libertà per un utilizzo ottimale e soprattutto per adattarsi ai diversi contesti d'uso. Partiamo dal presupposto che la USB è sempre necessaria, anche se si vuole utilizzare un dispositivo con jack da 3.5. L'alimentazione passa infatti proprio dalla USB, senza la quale le GN01 non possono funzionare. L'utilizzo con un PC rappresenta la situazione ottimale, alimentazione e input audio vengono forniti dalla USB, inoltre di norma il computer è collocato vicino al monitor e al giocatore, per cui non ci sono problemi derivanti dalla lunghezza del cavo. Se pensiamo però al mondo console le cose si complicano, perché di solito sono disposte a una distanza maggiore. Con PS4/PS5 e Switch basta collegare l'USB per poter utilizzare la cassa, con Xbox One, Series X e Series S invece va connesso anche il jack da 3.5 mm al pad.

Questo porta due problemi: da un lato un cavo di tre metri potrebbe non bastare a raggiungere la propria console, dall'altro, soprattutto nel caso di Microsoft, la presenza di un secondo cavo rende più scomoda l'esperienza di gioco. Appare chiaro che un sistema simile funzioni al meglio senza il bisogno di fili, un contesto d'uso decisamente preferibile, e che permetterebbe un impiego anche con gli smartphone, tagliati fuori dalla necessità di avere una USB nelle vicinanze. Certo questo avrebbe causato altri problemi, con l'aggiunta di una batteria il peso sarebbe aumentato ad esempio, diminuendo il comfort, ma in un mondo sempre più senza fili questa soluzione appare un po' datata e limitante.

Sul fronte audio, sulla carta c'è tutto quello che serve. All'interno della scocca sono nascosti quattro altoparlanti pensati per simulare un'esperienza surround immersiva.

Diciamolo subito, la resa è inferiore a quella ottenibile con una soundbar o con un paio di buone cuffie, soprattutto per quanto riguarda la riproduzione dei bassi. Durante il gioco invece il posizionamento dei suoni è abbastanza convincente, a patto di mantenere la testa in asse con il dispositivo. Basta piegarla di lato per uscire dal campo sonoro e perdere così l'effetto surround.

I preset disponibili sono diversi e includono tre impostazioni dedicate al gioco (RPG, FPS e Voce), una per la musica, una per il cinema e una per avere un semplice effetto stereo.

Durante il gioco o la visione di un film è semplice trovare un preset adatto al contesto, per una resa soddisfacente anche se non paragonabile a quella ottenibile con cuffie o con altri dispositivi audio tradizionali. Più difficile invece è il discorso se vuole ascoltare della musica. In questo caso abbiamo assistito a dei problemi evidenti, in alcuni brani le GN01 tagliano letteralmente fuori dal campo sonoro elementi come la voce o alcuni strumenti, questo è certamente il contesto meno ideale di utilizzo per questo prodotto, anche perché non abbiamo trovato un preset che ci convincesse appieno.