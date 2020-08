Panasonic RB-M700B Recensione: cuffie con noise cancelling dai super bassi

La scelta di un paio di cuffie passa anche dalle proprie preferenze musicali. Gli amanti del Jazz o della Classica devono puntare a modelli dal sound più bilanciato, in grado di riprodurre al meglio il più ampio spettro di frequenze. Si tratta però di generi oggi sempre meno ascoltati dalla massa, basta accendere la radio per capirlo, tra rap, trap e dance, tutti caratterizzati dall'uso massiccio di frequenze basse.

Già dai propri gusti musicali si possono avere importanti indicazioni sul tipo di cuffie da prendere, a questi si aggiunge anche il noise cancelling, una tecnologia che, rispetto alle prime apparizioni, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Le migliori esponenti in questo ambito sono le Sony WH-1000XM4 che abbiamo da poco recensito, delle cuffie dal sound molto naturale ed equilibrato, adatto all'ascoltatore più attento ed esigente.

Cosa comprare però se si è in cerca di cuffie con cancellazione attiva dei suoni e dei bassi mostruosi, al giusto prezzo? In questo caso, le Panasonic RB-M700B diventano una scelta molto interessante.

Design e caratteristiche tecniche

Panasonic ha creato un prodotto con tutto quello che serve alla sua gestione disponibile direttamente sui padiglioni. Niente applicazione per smartphone quindi, all'insegna della semplicità. La qualità costruttiva è più che buona, non ci sono materiali pregiati o particolari, la casa giapponese ha scelto l'alluminio per l'archetto e la plastica per la scocca, mentre i padiglioni sono ricoperti di simil pelle, portando il peso totale a 317 grammi. Il comfort è eccellente, abbiamo avvertito solo una pressione leggermente superiore alla media sulla parte superiore del capo, inoltre la simil pelle non è proprio il massimo durante i mesi estivi, ma questo vale per quasi tutte le cuffie Over Ear.

I padiglioni ospitano al loro interno due driver da 40 mm al neodimio con tecnologia XBS DEEP, basata sul sistema Bass Reactor e su quello Free Edge. Nel driver è installato un diaframma in nanofibra dall'elevata elasticità, che gli consente movimenti più fluidi e una migliore riproduzione dei bassi.

Come si può capire da questi dettagli sono i bassi i principali protagonisti dello spettro sonoro, indirizzando le RB-M700B soprattutto agli amanti di determinati generi musicali.

La connessione al telefono avviene tramite Bluetooth 5, una buona notizia visto che questo standard riduce molto l'input lag durante la visione dei video. Abbiamo provato le cuffie in coppia con un Samsung Galaxy Note 10+, il ritardo è davvero minimo rispetto alle immagini, ma comunque avvertibile.

I due padiglioni ospitano tutti i controlli delle cuffie, da qui è possibile accenderle-spegnerle, controllare il volume, attivare-disattivare la cancellazione dei suoni e regolare il livello dei bassi secondo quattro preset. Non mancano il jack per le cuffie e la presa USB Type C per la ricarica.

Bassi potentissimi

Viste le tecnologie inserite all'interno della RB-M700B è logico presupporre una resa sonora incentrata sui bassi e così è. Il selettore presente sulle cuffie permette di regolarli su quattro impostazioni predefinite, la prima è quella meno spinta, ma anche qui i bassi trovano ampio spazio nella rappresentazione della scena sonora. Quando alzate al massimo le basse frequenze fanno letteralmente vibrare i padiglioni auricolari, per un effetto sicuramente di impatto ma anche eccessivo, meglio rimanere entro i primi tre livelli per non perdere troppi dettagli nei medi e negli alti. Le RB-M700B non hanno la pretesa di essere apprezzate dagli amanti dall'Hi-Fi, nascono per riprodurre al meglio i generi in cui i bassi la fanno da padroni e in questo sono un prodotto sicuramente riuscito.



Il sistema di cancellazione dei rumori è efficace ma non raggiunge le vette delle Sony WH-1000XM4, che costano però più del doppio, visto che le Panasonic hanno un prezzo di listino di 179.99€.

I suoni esterni continui e bassi sono quelli che vengono eliminati di più, mentre quelli alti e le voci riescono a passare, seppur ovattati dalla buona isolazione passiva offerta dalle cuffie. L'autonomia permette una ventina di ore di riproduzione continua, mentre la ricarica rapida fa ottenere un'ora e mezza di ascolto con quindici minuti di carica, valori nella media per questa tipologia di prodotti.