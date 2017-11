Panasonic SC-ALL7CD Recensione: un sistema audio completo dal design raffinato

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti audio di Panasonic e, dopo la recensione dello speaker SC-ALL9 di qualche giorno fa, vi presentiamo oggi l'SC-ALL7CD; parliamo di un sistema audio davvero completo che integra al suo interno la piattaforma Qualcomm AllPlay. Tecnologia che consente di impiegare questo prodotto anche in configurazioni Multi-Room per riprodurre la musica in ogni stanza della nostra abitazione, proveniente da Spotify e dal lettore CD integrato. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'SC-ALL7CD partendo dal suo raffinato design.

Panasonic SC-ALL7CD: forme raffinate, curate in ogni dettaglio

L'SC-ALL7CD si presenta con forme particolarmente curate a partire dal frontale, dalle generose dimensioni, che va a restringersi verso il posteriore. Frontale che nasconde sotto una griglia gli speaker ed un display a matrice LED. Curato anche il design della scocca, curva ai lati, mentre stona la parte inferiore nera in plastica economica dove sono alloggiati vari pulsanti tra cui quelli del volume, la presa per le cuffie e una porta USB (supportato solo il Fat32). I restanti comandi, di tipo touch, sono stati invece posizionati nella parte superiore ed includono il pulsante di alimentazione, il selettore del Bluetooth e cinque tasti per le stazioni radio e per la riproduzione dei CD memorizzati all'interno dell'unità (funzione che vedremo più avanti). Non mancano vari LED dedicati alle principali funzioni posizionati sopra il display. Il posteriore include i due condotti Twisted Acoustic Port, utili ad enfatizzare l'emissione dei bassi, una porta Ethernet, la presa di alimentazione e lo spinotto per l'antenna a filo dedicata alle radio DAB e FM integrate. Concludiamo ricordando le due colorazioni disponibili, bianca e nera, e le dimensioni pari a 450 x 107 x 250 mm per un peso di 3,4 Kg.

Caratteristiche tecniche e registrazione CD

L'SC-ALL7CD integra al suo interno due altoparlanti a due vie con una coppia di Woofer Full range a cono da 6,5 cm e due Tweeter a semi cupola da 4 cm. La potenza è complessivamente di 40 Watt (20 W/canale 1 kHz, 8 ohm, 10% THD) con tecnologia XBS Master e amplificazione Panasonic Lincs D-Amp di terza generazione. Grazie alla piattaforma AllPlay, questa unità è in grado di riprodurre MP3, AAC, FLAC (fino a 192 kHz/24 bit), ALAC (fino a 192 kHz/24 bit), WAV (fino a 192 kHz/24 bit). Non manca un equalizzatore e la possibilità di abilitare un effetto surround. Per quanto riguarda la connettività wireless troviamo il Wi-Fi a/b/g/n a doppio canale ed il Bluetooth 2.1, assente il codec aptX. Sull'SC-ALL7CD è, ovviamente, possibile riprodurre i nostri CD preferiti che possono anche essere memorizzati all'interno dell'unità sfruttando i 4GB di storage integrati. Scendendo nel dettaglio, sono disponibili due modalità di registrazione, la prima in qualità CD a 1141 kbps consente di memorizzare cinque album; la seconda permette invece di memorizzare fino a 25 CD registrando in formato MP3 a 320 Kbps; il ripping è lento e non molto intuitivo e viene eseguito in real time. Terminiamo ricordando che l'SC-ALL7CD può essere acquistato ad un prezzo di listino di 399,99 euro.

Installazione, Spotify, multi-room e prestazioni

Configurare l'SC-ALL7CD richiede pochi e semplici passaggi; una volta collegato alla presa di alimentazione basterà semplicemente scaricare su uno smartphone o tablet con Android o iOS l'app dedicata Panasonic Music Streaming, applicativo che in pochi istanti collegherà l'unità alla nostra rete wireless. In alternativa è comunque disponibile una procedura tramite browser, WPS o si può utilizzare un semplice cavo LAN per collegare l'unità al nostro router. L'app di Panasonic consente anche di attivare lo speaker e di accedere a varie sorgenti integrandosi con Spotify (è necessario un abbonamento Premium con il supporto del servizio Connect), Napster e le numerosissime stazioni radio di TuneIn (tramite l'App AllPlay Radio). È possibile, inoltre, ascoltare la propria musica preferita memorizzata su uno smartphone, tablet o su un server DLNA. Per quanto riguarda il multi-room, l'app Panasonic Music Streaming consente di configurare tutti gli altoparlanti della serie ALL presenti in casa. Ad esempio, con questo software si può eseguire simultaneamente lo stesso brano su tutti gli speaker dislocati in casa o riprodurre una diversa sorgente in ogni stanza. Infine ricordiamo che è possibile utilizzare questa app anche per inviare l'audio di una sorgente riprodotta dallo stereo (ad es. Internet Radio, Lettore CD e Bluetooth) verso altri diffusori AllPlay installati in casa.



Concludiamo con le prestazioni di questo prodotto Panasonic, partendo dal comparto audio di qualità, dettagliato e dalla discreta potenza. L'SC-ALL7CD si adatta ad ogni genere musicale riuscendo a creare un ampio fronte sonoro nonostante le dimensioni contenute. Di buon livello la resa sulle frequenze medie e alte sempre ben definite, un po' carente invece la gamma bassa poco vigorosa e profonda. Anche con questo modello abbiamo riscontrato qualche problema di collegamento tra l'unità e l'app dedicata, dall'interfaccia ormai datata, ancora in lingua inglese. Non molto intuitivi i menù del lettore, è consigliabile quindi un'attenta lettura del manuale. Concludiamo con il telecomando fornito in dotazione con tasti ben dimensionati.