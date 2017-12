Panasonic SC-ALL8: lo speaker Wi-Fi per la musica liquida

I diffusori wireless, Wi-Fi o Bluetooth, sono sempre più apprezzati dagli utenti per la loro versatilità e facilità d'uso. Sul mercato l'offerta di questa prodotti è decisamente vasta con soluzioni di ogni genere, da modelli di piccole dimensioni alimentati anche a batteria a soluzioni più raffinate come il Panasonic SC-ALL8 che abbiamo provato. Si tratta di un evoluto sistema audio appartenente alla famiglia AllPlay; prodotti di cui ci siamo occupati, anche di recente, con le recensioni dello speaker SC-ALL9, dell'evoluto sistema audio con lettore CD SC-ALL7CD e del compatto SC-ALL05 alimentato anche a batteria. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Panasonic SC-ALL8 partendo dal suo aspetto esterno.

Panasonic SC-ALL8, un elegante speaker da salotto

Panasonic SC-ALL8 ricalca le linee dell'SC-ALL9 che vi abbiamo presentato qualche settimana fa. Quest'ultimo, infatti, può essere considerato come l'evoluzione dell'ALL8 sia per quanto riguarda il design sia nelle caratteristiche tecniche. Analizzando l'aspetto esterno il Panasonic SC-ALL8 si differenzia dall'ALL9 per alcuni dettagli cromatici e per la presenza di una griglia frontale in metallo.

Si tratta di un prodotto realizzato con un design curato e moderno, dalle dimensioni generose pari a 373 x 224 x 138 mm per un peso di 4,2 Kg. Disponibile nella colorazione in finitura nera o grigia, questo speaker ospita nella parte superiore tutti i comandi di tipo touch accompagnati da quattro LED di stato; in questa zona sono stati inseriti il pulsante di alimentazione, i comandi per la regolazione del volume e quelli dedicati al WPS e alla selezione di una sorgente esterna. Sul retro troviamo il condotto bass-reflex del subwoofer, l'ingresso per l'alimentazione e una porta Ethernet ed uno spinotto da 3,5 mm per la connessione di una sorgente analogica. Concludiamo ricordando la possibilità di installare questo speaker anche a parete.

Installazione e caratteristiche tecniche

La procedura di installazione e configurazione del Panasonic SC-ALL8 è la stessa già vista sugli altri altoparlanti della serie ALL; setup basato sull'app dedicata Panasonic Music Streaming compatibile con Android o iOS. Grazie a questo software sarà possibile collegare lo speaker alla nostra rete wireless in pochi e semplici passaggi. In alternativa è comunque disponibile una procedura tramite browser, WPS o si può anche utilizzare un cavo LAN per collegare l'unità al nostro router.

Occupiamoci ore delle caratteristiche audio del Panasonic SC-ALL8, un sistema chiuso dotato di 2 altoparlanti a 2 vie con due woofer da 8 cm e due tweeter a semi-cupola da 2,5 cm; sistema 2.1 dotato di subwoofer integrato da 12 cm con condotto bass-reflex al posteriore. Per quanto riguarda l'amplificazione (LincsD-Amp di terza generazione di Panasonic), la potenza dei canali anteriori è complessivamente di 40 W (20 W per canale, 1 kHz, 8 ohm, 10% THD) con il sub che eroga 40 W (100 Hz, 4 ohm, 10% THD). L'SC-ALL8 è in grado di riprodurre tramite la piattaforma AllPlay brani nei formati MP3, AAC, FLAC (fino a 192 kHz/24 bit), ALAC (fino a 192 kHz/24 bit), WAV (fino a 192 kHz/24 bit). Terminiamo ricordando il Wi-Fi a/b/g/n a doppio canale ed il prezzo sui vari shop online di circa 250 euro.

App Panasonic e multi-room

Anche l'SC-ALL8, come tutti i device della serie AllPlay, può essere comandato tramite l'app dedicata Panasonic Music Streaming; software che consente di attivare lo speaker e di riprodurre varie sorgenti come Spotify (è necessario un abbonamento Premium con il supporto del servizio Connect) o le numerosissime stazioni radio di TuneIn (tramite l'App AllPlay Radio). È possibile, inoltre, ascoltare la propria musica proveniente da smartphone, tablet o da un server DLNA.

L'app Panasonic Music Streaming consente di configurare tutti gli altoparlanti della serie ALL presenti in casa per creare un'evoluta configurazione multi-room in grado di eseguire simultaneamente lo stesso brano su tutti gli speaker dislocati nella nostra abitazione o riprodurre una diversa sorgente in ogni stanza. Il software di Panasonic permette inoltre di collegare insieme due prodotti della serie ALL per configurazioni stereo.

Prestazioni audio

Concludiamo la recensione del Panasonic SC-ALL8 analizzando le sue prestazioni con un giudizio generale più che soddisfacente grazie ad un audio dettagliato e dall'elevata potenza; discreta la separazione dei canali nonostante le dimensioni del prodotto. L'SC-ALL8 si adatta ad ogni genere musicale, segnaliamo però un Sub un po' troppo invadente che spesso tende a coprire le altre frequenze, con medi che in alcuni casi risultano piatti e poco corposi e alti non sempre ben definiti. Concludiamo con gli aspetti che meno ci hanno convinto ricordando l'assenza di Bluetooth e AirPlay, di un ingresso digitale e del telecomando.

Infine non dimentichiamo l'App dedicata di Panasonic che anche in questo caso ha faticato più di una volta a riconoscere lo speaker. Software in lingua inglese e con un'interfaccia ormai obsoleta.