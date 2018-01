Panasonic SC-HTB688: una compatta soundbar 3.1 con subwoofer wireless

Panasonic, nella sua ampia gamma di prodotti audio, vanta una ricca offerta di soundbar per tutti i gusti; da modelli entry level per tutte le tasche a soluzioni complete, potenti, anche in configurazione 5.1, come la SC-HTB885 provata qualche tempo fa. Non mancano inoltre modelli evoluti con WiFi e supporto al multi-room come la SC-ALL70T recensita la scorsa estate. Oggetto oggi della nostra prova è il modello SC-HTB688, una compatta soundbar affiancata da un subwoofer wireless con una potenza complessiva di 300 Watt. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo interessante prodotto audio partendo dal suo design.

Panasonic SC-HTB 688: design, caratteristiche e prezzo

La Panasonic SC-HTB688 utilizza una scocca in plastica con un rivestimento in tessuto che protegge gli speaker. Le sue dimensioni sono di 853 x 60,5 x 90 mm per un peso 2.3 kg. Buona la qualità costruttiva generale con il lato superiore che ospita i pulsanti per il controllo delle varie funzionalità accompagnati da piccoli LED bianchi poco visibili dall'utente.

Sul retro troviamo, invece, un piccolo vano che ospita una porta HDMI compatibile con il formato ARC (Audio Return Channel), un ingresso digitale ottico e una USB utilizzabile solo dall'assistenza tecnica.

Questa soundbar, ideale per TV dai 40" in su, è installabile anche a parete grazie ai supporti forniti in dotazione.

Passando alle caratteristiche tecniche, al suo interno sono stati installati tre altoparlanti full range a cono (4,5 x 12 cm) in bass reflex da 60 Watt ciascuno (1kHz, 6 ohm, 10% THD). Occupiamoci ora del subwoofer wireless (richiede solo l'alimentazione elettrica), dotato di woofer da 16 cm in bass reflex con tubo di accordo rivolto verso l'utente, potenza di 120 Watt (100 Hz, 3 ohm, 10% THD) e costruzione in legno. Subwoofer che misura 185 x 303 x 337 mm per un peso di 4,3 kg. Non manca inoltre il Bluetooth in versione 4.0, privo di codec aptX. Infine non dimentichiamo il piccolo ma completo telecomando e il prezzo di listino pari a 299,99 euro.

Installazione e prestazioni

Installare la Panasonic SC-HTB688 è un'operazione elementare eseguibile in pochi minuti. Basta infatti collegarla alla porta HDMI ARC del TV con il sub che si configura automaticamente. Soundbar che si attiva all'accensione della TV, con il livello del volume controllabile direttamente dal telecomando di quest'ultima.

Per quanto riguarda il setup, è possibile regolare separatamente il livello di emissione del subwoofer e scegliere, oltre alla modalità di surround virtuale che allarga il fronte sonoro, altre 5 impostazioni (standard, cinema, music, news e voice) per migliorare l'audio riprodotto.

Concludiamo la prova della Panasonic SC-HTB 688 analizzando le sue prestazioni. Decisamente buono il giudizio generale con un audio dettagliato e un'ottima riproduzione delle frequenze alte e medie. Il subwoofer, dopo un'attenta regolazione dei suoi livelli di emissione, ha un'ottima resa con bassi ricchi e profondi. Durante la visione dei film è possibile apprezzare una convincente riproduzione delle colonne sonore e una resa molto naturale dei dialoghi. Buono anche il lavoro svolto dai vari programmi audio, in particolare dalla modalità cinema.

Positivo anche il giudizio in ambito musicale, con la SC-HTB688 che può essere facilmente collegata anche a smartphone e tablet via Bluetooth; collegamento stabile che non ha mai manifestato problemi durante le nostre prove.