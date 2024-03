Panasonic SoundSlayer GNW10 Recensione: soundbar indossabile per giocatori

Quando ci è stato proposto di provare lo speaker indossabile Panasonic Sound Slayer GNW10, non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo accolto immediatamente l'invito: siamo di fronte a un prodotto di certo affascinante e nuovo, per quanto in un formato non del tutto inedito, che ci ha stupito per alcuni aspetti e specifiche ma che per altri non è riuscito a convinvere del tutto, anche alla luce del prezzo di 299 euro di listino sullo shop ufficiale di Panasonic.



Pairing non immediato, si sente la mancanza del Bluetooth

Prima di soffermarci sugli aspetti legati alla qualità del suono e alla comodità, non possiamo non partire dall'unboxing e, soprattutto, dalla prima accensione.

All'interno della confezione troviamo, oltre allo speaker vero e proprio, un trasmettitore wireless con cavo UBC-C to USB-A e un altro cavo per effettuare la ricarica.

A dispetto di quanto si possa credere, almeno nel nostro caso abbiamo trovato il pairing piuttosto macchinoso e poco immediato, complice anche l'abitudine a utilizzare dispositivi Bluetooth di questo tipo.

La procedura, infatti, è risultata piuttosto difficoltosa anche a causa del posizionamento non certo intuitivo del pulsante d'accensione. Una volta trovato, deve essere premuto per circa tre secondi finché non inizia a lampeggiare la spia laterale al lato; a questo punto, bisognerà attendere la sincronizzazione con il trasmettitore, che a sua volta dovrà essere collegato alla console o al PC.

Interessante anche la possibilità di installare su PC un'applicazione dedicata, che permette di accedere a una platea molto ampia di funzioni che ci hanno stupito positivamente.



È disponibile, infatti, un vero e proprio equalizzatore per impostare il volume e il livello di ciascuna frequenza sonora, ma anche il bilanciamento del volume, la scelta tra varie modalità audio (di cui parleremo nei paragrafi successivi), il controllo del livello della batteria e, ovviamente, un pannello per aggiornare il firmware per godere di un'esperienza sempre ottimale e in linea con gli standard pensati dal produttore.



Comfort massimo, qualità del suono non al top

Prima di parlare della nostra esperienza d'utilizzo, è bene snocciolare qualche specifica tecnica della nuova SoundSlayer GNW10 per offrire un po' di contesto e capire ciò di cui stiamo parlando.

Partiamo col dire che definirle "cuffie da collo" sarebbe un errore, per il semplice fatto che non siamo di fronte a un paio di cuffie: sebbene la definizione possa sembrare più intuitiva per gli utenti, stiamo parlando di una soundbar wireless da poggiare sul collo e sulle spalle.

Il design è molto simile a quello osservato nella recensione della Panasonic GN01, soundbar da cui si trascina dietro anche alcune imperfezioni, nonostante le differenze a livello tecnico.

Sulla GNW10 troviamo un sistema con quattro speaker da 38mm che circondano il collo (ne è presente uno sulla parte frontale, uno dietro, uno a destra ed uno a sinistra) che offrono un'esperienza d'ascolto ultra immersiva garantendo al contempo il massimo comfort: abbiamo indossato lo speaker in sessioni di diverse ore senza percepire alcun problema di pesantezza.



Da questo punto di vista, il lavoro portato avanti dagli ingegneri Panasonic è davvero promosso a pieni voti in quanto quando si entra in comparti come questi il pericolo di lanciare prodotti scomodi è alto. L'ergonomia, anche alla luce della parte che vanno a toccare, diventa centrale al pari della qualità sonora e non possiamo che dirci soddisfatti. Nella documentazione ufficiale, l'azienda spiega che il posizionamento ottimale della GNW10 è inclinato in avanti di circa 30 gradi rispetto al piano orizzontale, in modo tale da farle seguire i contorni del corpo. In questo modo vengono garantite sia comodità che qualità.

Rispetto alle cuffie tradizionali, quindi, le differenze sono diverse e non legate esclusivamente a come vengono indossati i due tipi di prodotti. L'esperienza sonora è sicuramente più immersiva e, nel caso della SoundSlayer GNW10, a suo favore gioca anche il sistema TRUE M.A.G.E.S.S. (True Majestic Augmented Gaming Environment Sound System), che è stato progettato da Panasonic per riprodurre in maniera precisa e chiara la posizione e il movimento degli oggetti nel gaming.



Sui due bordi, nei pressi dei LED, sono presenti i due microfoni che, grazie a una tecnologia di Intelligo, sono in grado di offrire anche la cancellazione del rumore e dell'eco per offrire un suono chiaro e pulito durante le comunicazioni. Ciò è reso possibile da un chip proprietario di Intelligo Technology che rappresenta l'evoluzione di quello visto nell'SC-GN01.

Come dicevamo poco sopra, la GNW10 offre tre modalità sonore distinte, che si rivolgono ad altrettanti generi musicali: ce n'è una per i giochi di ruolo che immerge ulteriormente i videogiocatori nel mondo di gioco, una per gli FPS che è progettata per amplificare i suoni e una modalità voce che fornisce un'esperienza più coinvolgente ed è consigliata per i giochi d'avventura in cui sono più importanti i dialoghi.

Come accennato in precedenza, inoltre, se siete tra coloro che vogliono il massimo controllo su tutte le frequenze sonore, in vostro soccorso arriva l'applicazione ufficiale per PC che è caratterizzata da un'interfaccia grafica intuitiva e completa allo stesso momento, che consente di regolare tutti i livelli di equalizzazione.

La GNW10 è dotata della tecnologia WiFi a 2,4 GHz, che permette di ricevere l'audio a quattro canali con latenza inferiore a 20ms dal suo trasmettitore, il che riduce all'osso i ritardi soprattutto durante le comunicazioni in game.



In termini di casi d'uso, è chiaro che siamo di fronte a un prodotto rivolto principalmente ai videogiocatori, ma l'abbiamo utilizzato anche per la visione di qualche serie tv e film e per ascoltare un pò di musica su Spotify. L'esperienza non è chiaramente al pari con quella offerta dalle cuffie a padiglione o in-ear della stessa fascia di prezzo: alcuni suoni sfuggono totalmente e, soprattutto se si riproduce qualche traccia dance o elettronica, la resa potrebbe risultare confusionaria. Insomma: se avete intenzione di utilizzare SoundSlayer GNW10 per la musica, il consiglio è di prendere in considerazione altro perché non è il prodotto che fa per voi.

In termini di autonomia, Panasonic nella documentazione ufficiale parla di 9 ore di utilizzo continuo, e possiamo dire che la stima è più o meno veritiera, sebbene vari a seconda del volume impostato. La ricarica avviene attraverso la porta USB-C, che si completa in poco più di tre ore se completamente scarica. Lo stato di carica si può controllare sia attraverso l'applicazione per PC che tenendo premuto il pulsante Mode sulla GNW10: in base al colore mostrato su ciascun altoparlante, si riesce a capire a che punto è. Una soluzione poco intuitiva ma l'unica possibile in assenza di display o indicatori a led.