Philips EVNIA 34M2C7600MV Recensione: un maestoso nuovo inizio con MiniLED

Mentre in questi giorni a Maiorca Philips e AOC presentavano i nuovi monitor EVNIA e AGON per il 2023, abbiamo avuto modo di toccare con mano uno dei prodotti di fascia alta del sub-brand EVNIA dell'attuale lineup, il nuovo 34M2C7600MV, un poderoso 34 pollici curvo a MiniLED in formato Ultrawide, pronto a soddisfare anche i palati più esigenti in termini di colore, contrasto e refresh rate.

Già provato a Parigi durante l'evento di presentazione del marchio EVNIA, il monitor rappresenta una delle soluzioni più interessanti della gamma, sia per la sua piena aderenza ai caratteri identitari e puramente filosofici del brand, sia per la presenza di tecnologie esclusive come Ambiglow, una proposta che mira a portare sulla scrivania l'esperienza di Ambilight.



Una dotazione di tutto rispetto

Proposto inizialmente a una cifra superiore ai 2000 euro, l'EVNIA 7600 si può attualmente trovare anche a cifre inferiori al 1600 euro e a queste cifre rappresenta più che mai un prodotto da tenere sotto osservazione in virtù di una scheda tecnica più che completa.

Alla tecnologia Ambiglow, una cornice posteriore a LED RGB che riproduce sul retro i colori presenti a schermo per una maggiore immersività, si affianca un pannello VA curvo da 34 pollici a risoluzione WQHD (ovvero 3440x1440 pixel) con refresh rate fino a 165 Hz, tecnologia MiniLED a 1152 zone di illuminazione, compatibilità piena con HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

A bordo troviamo la certificazione VESA DisplayHDR 1400 con diversi preset di accompagnamento, oltre ad altre feature d'obbligo in questa fascia di prezzo, tra cui il MultiClient KVM switch per la proiezione di due sorgenti video contemporaneamente e la presenza di un sistema audio integrato a doppio canale da 5W, caratteristica mai troppo banale o scontata su un monitor per un utilizzo standalone con console da gioco.



Il fattore estetico è sicuramente uno degli elementi di maggior rilievo dell'offerta di EVNIA, una linea di MMD pensata per proporre un nuovo concetto di gaming, neutro e libero da quelle caratteristiche tipiche del mondo del gaming, perlomeno secondo l'immaginario collettivo.

Qui troviamo infatti delle linee più classiche ma non meno spigolose, oltre a un'unica colorazione bianca con un particolare effetto puntinato, in tandem con alcuni, piccoli accenti silver.

La scocca è in plastica, mentre il piedistallo ne è rivestito ma presenta un'anima completamente metallica. Il peso dell'intero prodotto assemblato è importante, superiore ai 10 Kg, e questo contribuisce in parte a conferirgli quella sensazione di qualità che ci si aspetterebbe da un monitor di questo tipo.

Tornando al piedistallo, questo presenta un meccanismo di serraggio inedito, la cui realizzazione poteva essere sicuramente migliore, soprattutto nella direzione opposta, ovvero nel caso in cui sia necessario smontarlo. Per l'assemblaggio, invece, sono richiesti letteralmente pochi istanti. Sono consentiti una abbondante escursione in altezza (150 mm), la rotazione a destra e sinistra di +/- 20 gradi e l'inclinazione da -5 a +20 gradi. La rotazione frontale, come per qualunque altro monitor Ultrawide, non è permessa per ovvie ragioni di spazio.



Presente in confezione anche un comodo adattatore VESA 100x100, anch'esso dotato di aggancio rapido di serie.

L'alimentatore è esterno e in confezione troverete una lunga serie di cavi, tra cui anche DisplayPort, HDMI e USB per l'upstream, tutti color crema. L'assorbimento dichiarato è di circa 65W, pertanto un'efficienza discretamente elevata.

Riguardo i terminali presenti sul pannello, si trovano tutti sul fondo, rivolti verso il basso e consistono in una porta di alimentazione, due HDMI, una DisplayPort, una USB Type-C (con PD fino a 90W) e un ingresso jack da 3,5 mm. Completa la dotazione di porte un hub USB completo con una porta tipo B per l'upstream e quattro terminali classici tipo A.



Convince (quasi) sempre

Passando al video, come già accennato ci troviamo di fronte a un pannello VA curvo 1500R. La copertura DCI-P3 è quasi completa (97%), mentre lo spettro sRGB punta al 140%. L'azienda dichiara un Delta E inferiore a 2 (sRGB) e promette una calibrazione ad hoc di fabbrica che dovrebbe consentire di ottenere un'esperienza ottimale di tipo plug and play.

Presenti sia la compatibilità G-Sync che Freesync, ma fa storcere il naso che non si vada oltre il mero supporto alle tecnologie di base, con Adaptive Sync e VRR.

Oltre al Refresh Rate che punta ai 165 Hz, Philips dichiara tempi di risposta gray to gray fino a 2.5 ms, abbastanza bassi ma non stupefacenti.

Utilizzando i vari preset di sistema l'immagine ci ha convinti per una buona qualità complessiva e dei contrasti davvero profondi, merito anche del local dimming che svolge un ottimo lavoro nel migliorare l'impatto visivo.



I colori restano eccessivamente saturi ma l'impatto visivo è davvero soddisfacente, anche solo con il preset iniziale. Chi cerca questo tipo di esperienza resterà piacevolmente stupito, mentre chi punta a una maggiore fedeltà dovrà optare per altri scenari a disposizione, altrettanto efficaci nel soddisfare le esigenze più disparate.

Tornando sul local dimming, altrettanto buona è la gestione del blooming, davvero ridotto all'osso, mentre i tempi di risposta sono soddisfacenti per un gaming rilassato ma nulla più.

C'è da dire che chi punta al competitivo cercherà in partenza ben altre soluzioni anche in termini di refresh rate, ma se si vuole quel qualcosa in più, attivando l'overdrive si otterrà come conseguenza anche un evidente ghosting inverso.

L'HDR, soprattutto su PC, rimane un boccone amaro per i videogiocatori e anche qui l'esperienza non è stata del tutto soddisfacente, restituendo immagini particolarmente sbilanciate nella gestione dei colori.



User Experience al primo posto

I preset presenti sono davvero molti e accessibili tramite un OSD grafico, particolarmente accattivante e facile da navigare.

Non ci ha pienamente convinto il sistema di regolazione dell'immagine tramite menu, il cui impatto nel regolare la resa dell'immagine in maniera personalizzata è abbastanza marginale e non sempre il risultato potrebbe raggiungere il massimo grado di soddisfazione.

Sempre dallo stesso menu è possibile impostare o meno un crosshair in sovrimpressione e gestire gli effetti di luce sul retro per decidere di puntare su uno schema più o meno fisso o dinamico, ovvero sincronizzato in completa autonomia con le immagini riprodotte a schermo.

Questa tecnologia funziona molto bene, ma i più attenti noteranno un leggerissimo ritardo nell'adattamento dei colori con la schermata. Niente di grave e si tratta di una chicca esclusiva che altri dispositivi possono acquisire solo tramite dispositivi esterni non sempre all'altezza e con ben altro tipo di limitazioni.

Aspetto da non sottovalutare rimane l'audio, dignitoso per degli speaker "di servizio" ma non molto altro.

Non si tratta infatti di un setup completo pensato per la visione di contenuti di qualità elevata, ma solo di un sistema sonoro ausiliario da utilizzare in prima battuta in assenza di un impianto dedicato.

Chi non ha troppe pretese troverà comunque un ottimo alleato di gioco, con una discreta spazialità e un suono abbastanza equilibrato, sicuramente utile per una scrivania pulita ed essenziale.