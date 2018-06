Philips Hue: in prova l'evoluto sistema di illuminazione intelligente

Nel nostro viaggio all'interno del mondo della domotica non poteva mancare la prova di un prodotto Philips Hue. Tra le più note soluzioni del settore, la gamma Hue comprende prodotti di vario genere: non solo diversi modelli di lampadine, ma anche faretti, lampade, lampadari e strisce LED, senza dimenticare i sistemi di controllo con sensori di movimento e interruttori wireless. Tra i vari Starter kit dell'azienda abbiamo avuto modo di provare il modello Hue White, formato da tre lampade E27 con luce bianca calda, il bridge e un interruttore wireless. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questa evoluta piattaforma domotica.



Starter Kit E27 Hue White: caratteristiche tecniche e prezzo

Lo Starter Kit Hue White contiene al suo interno tre lampadine LED con luce bianca calda (2700 K) da 9 watt e attacco E27. Si tratta di lampade da 806 lm, dalla classica forma a pera, garantite per 25.000 ore. Incluso nel pacchetto anche il Philips Hue Bridge, un piccolo box che fa da tramite tra l'illuminazione e il router. Realizzato in plastica bianca, con dimensioni di 8 x 8 x 2,6 cm e peso di 200 grammi, presenta un vistoso pulsante centrale dotato di illuminazione a LED blu, utile per il setup iniziale della piattaforma. Non mancano altri tre LED di stato, sempre blu, mentre per quanto riguarda le connessioni troviamo una porta Ethernet per il collegamento al router e una presa per l'alimentazione elettrica.

Il dispositivo può essere installato anche a parete ed è in grado di gestire fino a 50 lampadine e 10 accessori tramite la tecnologia ZigBee a basso consumo energetico. Le lampadine in dotazione possono essere controllate tramite un piccolo telecomando programmabile che può essere utilizzato anche come un tradizionale interruttore grazie a un supporto magnetico da incollare (tramite strip adesive) su una parete della nostra abitazione. Questo telecomando, che può anche essere acquistato separatamente come tutti gli altri prodotti dello Starter kit, è dotato di quattro pulsanti di generose dimensioni. L' E27 Hue White è acquistabile nella sua interezza a 99,90 euro.



App e funzionalità

Cuore della piattaforma di Philips è l'app dedicata Hue, ora giunta alla terza generazione e disponibile per dispositivi Android e iOS. Si tratta di un software davvero completo, ricco di funzionalità e dal design curato. Quattro le sezioni principali in cui è diviso. La prima, denominata Casa, consente il controllo completo delle varie luci posizionate nelle diverse stanze della nostra abitazione. Oltre ad accensione e spegnimento è possibile regolare, con una buona precisione, l'intensità delle varie sorgenti luminose, scegliendo tra tre modalità predefinite: luce soffusa, notturna e brillante. In aggiunta troviamo la possibilità di configurare settaggi personalizzati tramite la modalità "scena", presente sempre in questa sezione. Il secondo menù è destinato invece al controllo delle attività quotidiane. Qui è possibile impostare il comportamento delle varie luci quando usciamo o rientriamo a casa, sfruttando i servizi di geolocalizzazione del nostro cellulare. Non manca un pratico timer e la possibilità di configurare una determinata illuminazione al nostro risveglio o quando andiamo a letto, o creare comandi (definiti routine) legati alle nostre attività giornaliere.



La terza sezione, denominata "Esplora" consente di espandere le funzionalità del nostro sistema di illuminazione intelligente. Hue è infatti una piattaforma aperta, con tantissime app aggiuntive che consentono di implementare nuove caratteristiche e personalizzare ogni minimo dettaglio della nostra configurazione domestica. Philips ha anche creato la sezione "Hue Labs", dove è possibile provare nuove funzioni ancora in via di sviluppo. Ricordiamo, ad esempio, la possibilità di attivare automaticamente le luci del garage al nostro rientro o simulare la luce di una candela in camera da letto. In quest'area troviamo inoltre la sezione dedicata all'intrattenimento, che consente di collegare il nostro sistema d'illuminazione intelligente con musica, film e videogiochi riprodotti su TV e Pc, sfruttando la nuova app dedicata di Philips Hue per Windows 10 e Mac. Purtroppo non è stato possibile testare questa interessante aggiunta, non compatibile con le lampadine bianche in prova. Nel menù impostazioni è infine possibile configurare luci, stanze, accessori e aggiornare il software di questa piattaforma.

Presente anche la certificazione IP20 nonché la compatibilità del sistema con gli assistenti virtuali di Apple, Google, Microsoft, Amazon e con la piattaforma IFTTT. La procedura d'installazione si è rivelata davvero semplice e può essere eseguita in pochi minuti sfruttando la guida passo-passo presente per l'occasione. Nel complesso l'applicazione si è dimostrata davvero valida e sempre veloce nell'impartire i comandi alle nostre lampadine. Nessun problema nemmeno nel collegamento tra smartphone e Hue, anche da remoto, e nella gestione delle varie funzionalità, compresa la geolocalizzazione.