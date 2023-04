Pico 4 Recensione: un visore leggero e completo

Dopo un periodo di calma apparante, il mondo della realtà virtuale sembra improvvisamente aver trovato un momento di slancio. Questa nuova "primavera" è stata sicuramente favorita dall'arrivo di una nuova generazione per Sony (qui la nostra recensione di PSVR 2) e ha allargato la propria influenza sugli altri dispositivi. Tra gli headset più interessanti c'è sicuramente il Pico 4, visore stand-alone prodotto da ByteDance, la stessa azienda che possiede TikTok e che punta a rivaleggiare con il concorrente (anche social) Meta Quest 2.



Si tratta di un casco per la realtà virtuale di dimensioni estremamente ridotte, leggero, con una buona autonomia e che riserva alcune interessanti funzionalità per gli amanti del fitness: ecco cosa abbiamo scoperto vagabondando nei meandri della VR con Pico 4.



Minimal e funzionale

Una volta estratto dalla confezione, ciò che balza immediatamente all'occhio sono le dimensioni ridotte all'osso di Pico 4 e l'evidente (ma curata) razionalizzazione delle forme: l'headset ha una larghezza totale di 163 mm, per una lunghezza che varia dai 255 ai 310 mm massimi. La maschera frontale, dove risiede tutta la tecnologia del visore, misura appena 80 x 35.8 mm per un peso di soli 295 grammi (senza cinturino posteriore).

Le linee sono morbide e piacevoli e per forme e dimensioni Pico 4 somiglia molto ad una moderna mascherina da sci/snowboard.

La colorazione bianca dell'intero casco è interrotta solamente nella parte anteriore, dove trovano spazio tutti i sensori e le telecamere.

Le lenti sono invece protette da una corposa membrana in tessuto di colore grigio che lascia spazio al distanziatore opzionale (incluso nella confezione), utile per chi indossa gli occhiali, e un nasello centrale protegge il naso e impedisce l'ingresso eccessivo di luce.

Il tasto di accensione è posto sul lato sinistro; sulla parte destra è presente l'unica porta USB-C disponibile, mentre su entrambi i lati sono disposti i due altoparlanti stereo surround.

Una fascia in plastica semirigida porta poi alla parte posteriore che nasconde il meccanismo di regolazione dell'headset e che poggia comodamente sulla nuca grazie a un cuscino in gomma di colore grigio. Una fascia superiore regolabile offre ulteriore stabilità e previene movimenti indesiderati.

I due controller seguono scrupolosamente lo stile del casco e portano in dote quattro tasti frontali e uno stick di controllo più due trigger, uno posteriore ed uno laterale. Una fascia di protezione in plastica rigida congiunge la parte superiore a quella inferiore conferendo bilanciamento e protezione dagli urti accidentali.

In generale la costruzione di Pico 4 è solida e i materiali sono di buona qualità: l'headset si indossa comodamente e dopo una rapida regolazione è subito pronto all'uso.

Il vano lenti è abbastanza protetto anche se, soprattutto durante i primi utilizzi, c'è il rischio che un po' di luce riesca a filtrare: una volta che il cuscino frontale prende la forma dei vostri lineamenti, il problema tende a scomparire. Il sistema di areazione interno previene in maniera efficace la formazione di condensa, che però non può essere eliminata del tutto e infatti si presenta occasionalmente nelle fasi più concitate di utilizzo.

Insomma, due incertezze abbastanza comuni e che comunque non pregiudicano la godibilità del visore.



Un piccoletto dal grande cuore

Dal punto di vista tecnico Pico 4 è un headset completo e funzionale: basato su piattaforma Qualcomm XR2 con 8 core a 16-bit, il visore può contare su una CPU Kyro 585 e una GPU Adreno 650 in grado di fornire una buona dose di potenza. Completano il quadro8 GB di Ram LPDDR4X a 2133 MHz e una memoria UFS 3.0 nei tagli 128 e 256 GB .



Il doppio display LCD da 2,56 pollici è in grado di restituire una risoluzione 4K+ di 4.320 x 2.160 pixel con refresh rate fino a 90 Hz. Le ottiche Pancake offrono invece un campo di visione di 105° e dispongono di un meccanismo elettronico per la regolazione IPD fino a 72 mm.

Ampia la dotazione di sensori: le quattro telecamere fisheye e una telecamera RGB da 16 MP consentono al visore di analizzare l'area di gioco e di aprire una finestra sul mondo reale, oltre a fornire una serie di applicazioni in AR. Un sensore a nove assi, un sensore P e un Hall contribuiscono efficacemente al tracciamento dell'headset.

Pico 4 è un casco per la realtà virtuale che non necessità di alcun cavo e l'estrema libertà di movimento è resa possibile anche dal pieno supporto a Wi-Fi 6 2.4 e 5 GHz e al Bluetooth 5.1.

Il sistema audio integrato è andato oltre le nostre aspettative ed è in grado di fornire un'ottima spazializzazione 3D con suoni dettagliati e profondi. Non manca ovviamente la possibilità di collegare headset o auricolari esterni ma non ne abbiamo mai sentito la necessità.

Infine, c'è una batteria da 5300 mAh che consente un uso attivo di circa 3 ore prima di essere ricaricata.

I controller sono dotati di sensori a sei assi con giroscopio e accelerometro e di un motore aptico abbastanza sensibile e in grado di restituire sensazioni fedeli. L'alimentazione in questo caso è data da due batterie AA che possono durare fino a 80 ore.



Non solo gaming

Iniziamo da un dato fondamentale: la nostra esperienza con Pico 4 è stata positiva. L'headset all-in-one ci ha regalato più di una serata di divertimento. La qualità delle immagini restituite dal binomio display/ottiche è di buon livello e al netto di qualche piccolo riflesso l'immersione nella realtà virtuale è pressoché totale.

I classici VR vengono riprodotti alla perfezione e il visore non cede il fianco a critiche in termini di performance.

Il refresh rate fino a 90 Hz e un buon campo di visione limitano al minimo i problemi di "motion sickness" anche nelle sessioni più concitate. Pico 4 può anche trasmettere i giochi da PC in streaming tramite l'app Streaming Assistant: dopo una breve configurazione si può accedere alla propria libreria di Steam VR senza troppi problemi, a patto di avere una banda sufficiente o di utilizzare il cavo in dotazione.

Lo streaming è di buona qualità e la latenza è ridotta ai minimi termini, in particolare con il cavo: giocare da PC è quindi una possibilità concreta che allarga ulteriormente le possibilità di divertimento.

Come successo in altri casi, più o meno illustri, l'unico possibile limite di Pico 4 è il supporto delle terze parti: sebbene lo store sia ben fornito, alcuni titoli non sembrano sfruttare al massimo tutte le capacità del visore e si limitano spesso al semplice porting da altri dispositivi. Da questo punto di vista si può ancora migliorare e le possibilità tecniche ci sono tutte.



Quello che però ci ha veramente colpiti è la caratterizzazione "sportiva" del visiore: Pico 4 è infatti studiato per incoraggiare l'attività fisica e le funzionalità dedicate al fitness sono integrate nel Sistema Operativo.

PICO OS 5.0 mette a disposizione dell'utente un'intera sezione chiamata Sports Centre per il tracciamento dell'attività fisica che prende ispirazione dalle tante app disponibili su smartphone: il sistema CalSense tiene traccia di tutti i dati, dalle calorie spese ai passi effettuati, e li riporta con precisione. In questo modo, divertimento e salute si fondono e aprono le porte a un utilizzo - neanche troppo - atipico, ma molto molto efficace. Tutto poi è facilitato dalla possibilità di tornare al mondo reale con un semplice gesto: allacciarsi le scarpe, bere o fare una semplice pausa non richiederà la rimozione del casco, che può restare saldamente in testa.



Pico 4 è anche un ottimo dispositivo multimediale e social (non poteva essere altrimenti): guardare i contenuti YouTube in 4K o un film su Disney Plus è un piacere per gli occhi e la modalità cinema funziona a dovere. È anche possibile condividere la visione con i propri amici grazie all'interfaccia messa a disposizione dal sistema operativo, che trasforma l'headset in un piccolo cinema.