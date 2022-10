Pixel 7 Pro Recensione: il grande ritorno di Google

Google fa sul serio con la sua gamma di smartphone Pixel. Dopo qualche anno di alti e bassi e di ritardi nell'arrivo dei prodotti, soprattutto in Italia, la casa americana ha deciso di fare le cose per bene, con un lancio globale senza inutili attese e soprattutto con due telefoni eccezionali.

Il primo lo abbiamo analizzato nella recensione del Pixel 7, ora è arrivato il momento di trarre le conclusioni sul Pixel 7 Pro, uno smartphone che sembra essere nato per gettare scompiglio nella fascia alta del mercato. Il motivo? Con 899€ si porta a casa un dispositivo che non fa rimpiangere minimamente i top di gamma della concorrenza, anche quelli da oltre 1000€.

Design unico, che può piacere o meno, buon audio

Google nel corso degli anni ha creato smartphone molto particolari, in grado di distinguersi dalla massa, e il Pixel 7 Pro segue questo trend. Sul frontale ormai c'è poco da fare, tutti i telefoni si assomigliano l'uno con l'altro, sul retro invece la casa americana ha puntato su un modulo fotografico in alluminio a sviluppo orizzontale, che passa da una parte all'altra della scocca, mentre al centro della backcover si vede il piccolo logo dell'azienda.

Un design unico che può piacere o meno, resta il fatto che un Pixel è subito riconoscibile in questo modo. Ciò che davvero conta però è la sostanza e questo smartphone ne ha davvero tanta. Non è facile oggi proporre un telefono con scocca in metallo e vetro Gorilla Glass, per di più con certificazione IP68, in questa fascia di prezzo.

Sul fronte ergonomia le dimensioni si fanno sentire, così come il peso di 212 grammi. Pixel 7 Pro non è il più maneggevole della gamma, ma per questo è stata creata la variante base. Non ci è invece piaciuta la posizione del bilanciere del volume, posto in basso rispetto al tasto di accensione, uno soluzione strana, e a cui dopo quindici giorni di utilizzo non ci siamo ancora abituati. La ricarica avviene tramite la USB Type C presente nel bordo basso, in confezione purtroppo manca il caricatore rapido (massimo 30 W), venduto a ben 45 euro se si vuole l'accessorio originale.



Al fianco della porta USB si notano due speaker, che insieme alla capsula auricolare in alto offrono un sound potente ma che tende a perdere di qualità ad alto volume: messo di fianco a un iPhone 14 Pro il confronto è abbastanza impietoso, ma stiamo parlando del campione della categoria in questo ambito. Ad ogni modo gli speaker fanno il loro lavoro senza spiccare, abbiamo detto che il Pixel 7 Pro è uno smartphone di sostanza e considerata la qualità costruttiva eccellente si può passare sopra a qualche piccola mancanza sul fronte audio.

Tutta la potenza che serve e buono schermo

Molto spesso la potenza di un processore viene usata come leva di marketing per spingere un prodotto. Purtroppo però tutta questa forza bruta non trova sfogo nell'utilizzo reale: non tutti giocano con lo smartphone e non tutti hanno necessità di fare montaggio video in 4K o di utilizzare applicazioni pesanti per la CPU.

Google ha sviluppato il processore Tensor G2 tenendo bene a mente le reali necessità di uno smartphone, puntando più sul machine learning che sulla potenza nuda e cruda. Realizzato a 5 nm, è composto da due Core X1 per i compiti più pesanti, ci sono poi due Core Cortex A78 e quattro Core Cortex A55. Il cambiamento rispetto al passato è minimo, la stessa cosa non si può dire per la GPU, una Mali G710 MP07, che aumenta l'efficienza del 20% rispetto alla Mali G78 dei Pixel 6, ma porta in dote anche una nuova TPU. TPU sta per Tensor Processing Unit e si occupa di gestire tutte le operazioni legate al machine learning, con una potenza superiore del 60% e un'efficienza migliorata del 20% rispetto al recente passato. Tutto questo viene messo al servizio della fotocamera e degli altri elementi che sfruttano il machine learning sul telefono. Infine è presente il chip Titan M2 per la gestione della sicurezza sullo smartphone.



Come anticipato il Pixel 7 Pro non punta sulla forza bruta, nei benchmark rimane dietro rispetto agli altri top di gamma, nonostante questo durante l'utilizzo quotidiano non si sente minimamente la mancanza di maggiore potenza. Il sistema operativo scorre rapido, stessa cosa per lo scroll delle pagine. Il gaming, campo in cui potrebbe andare più in difficoltà, in realtà non riserva sorprese negative, almeno nei titoli che abbiamo provato, tra cui Diablo Immortal, non certo un gioco leggero. Insomma, non sarà il processore più potente oggi disponibile, ma il Tensor G2 ha altri assi nella manica.

Passando invece allo schermo, Google ha scelto un display da 6.7 pollici QHD+ con tecnologia LTPO da 120 Hz, in grado di generare 1500 nit di picco. Si tratta di uno schermo adatto a questa fascia di prezzo, con un'ottima luminosità massima che permette una perfetta visione anche sotto la luce diretta del sole. Peccato che la gestione del refresh rate sia solo da 60 a 120 Hz, la concorrenza riesce a gestire meglio questo aspetto, per il resto lo schermo non fa rimpiangere troppo soluzioni più costose.

Foto da top di gamma

Google ha deciso di non cambiare il sensore principale usato sui Pixel 6, affidandosi ancora una volta a una fotocamera da 50 Megapixel con apertura f/1.85. Miglioramenti arrivano invece per il sensore grandangolare da 12 Megapixel con apertura f/2.2 e per il teleobiettivo da 48 Megapixel, capace di gestire uno zoom 5x con perdita minima di qualità.

Partiamo dalla cam principale, in grado di scattare in ogni condizione di luce e con degli algoritmi di gestione dell'HDR eccellenti. Anche in controluce il telefono riesce a fare scatti molto validi e con un dettaglio elevato. Per chi è abituato ad iPhone forse la taratura generale del colore rimane un po' fredda, ma resta il fatto che siamo di fronte a uno dei migliori telefoni che si possano acquistare in questo ambito, per di più troviamo due funzioni molto utili ed esclusive della gamma Pixel.

Tramite il pannello di modifica delle immagini su Google Foto si accede infatti alla gomma magica e alla riduzione della sfocatura. Entrambe sfruttano le capacità legate al machine learning del processore Tensor G2 e funzionano molto bene, anche su immagini scattate da altri smartphone.

La gomma magica consente di cancellare elementi da un'immagine semplicemente cerchiandoli con il dito, esempio tipico di utilizzo sono le foto in spiaggia, come quelle degli esempi qui sotto (l'immagine è stata scattata con un Samsung S22 Ultra qualche mese fa).

Immagine originale Immagine ritoccata con Gomma Magica

La riduzione della sfocatura è un altro piccolo miracolo dell'IA di Google, che riesce a recuperare dettagli e nitidezza dalle immagini sfocate. L'esempio qui sotto è piuttosto evidente ed è applicabile anche a vecchie immagini, che possono così essere "restaurate" con pochi semplici tap sul telefono.

Immagine zoomata originale Immagine zoomata + deblur

Ciò che qualche anno fa sembrava fantascienza oggi è accessibile in tutta facilità su uno smartphone Pixel. La cam grandangolare è migliorata negli scatti con poca luce ma in queste condizioni perde comunque qualcosina rispetto ad altri smartphone, mentre il tele da 48 Megapixel riesce a fare dei veri e propri miracoli.

Gli algoritmi di riduzione del blur di Google sono eccezionali, e se non bastano si può sempre fare un passaggio in più tramite l'editor e l'opzione "riduzione della sfocatura". Quello che colpisce del Pixel 7 Pro è la versatilità, la rapidità nella messa fuoco e in generale la semplicità con cui si possono fare ottimi scatti in condizioni difficili.

Il set di fotocamere messo insieme da Google consente di scattare in ogni condizione, di giorno, di notte, da vicino, da lontano, ottenendo sempre risultati ottimi. Stessa cosa per i video, tra i migliori del panorama Android, anche se la modalità Cinema deve essere ancora ottimizzata a dovere.

Software e autonomia

Pixel 7 Pro utilizza Android 13 con le ultime patch di sicurezza. Google assicura tre anni di aggiornamenti, praticamente fino ad Android 16 nel 2025, e cinque anni di patch di sicurezza, quanto basta per coprire facilmente il ciclo di vita dello smartphone.

L'esperienza offerta è minimale, c'è solo lo stretto necessario, per il resto bisogna rivolgersi al Play Store. Di fatto siamo di fronte ad un Android Stock con alcune personalizzazioni di Google, tra cui troviamo le già citate funzioni legate alla fotocamera e la possibilità di dettare a voce messaggi e mail, oltre che tradurre conversazioni, in tempo reale.

Altre funzioni arriveranno successivamente, come la VPN Google One integrata, in generale l'esperienza offerta è eccezionale, almeno a livello di reattività, senza contare il vantaggio dato dagli aggiornamenti del software, che arrivano prima rispetto alla concorrenza.

Chiudiamo questa recensione con l'autonomia. La batteria da 5000 mAh, unita alla leggerezza del sistema operativo, ci aveva fatto credere di essere di fronte a un potenziale campione della categoria. Non è così, nonostante questo il Pixel 7 Pro arriva sempre alla fine delle giornate più impegnative, nel caso di un utilizzo più sporadico si può arrivare anche a due giorni, in generale però va ricaricato ogni sera.