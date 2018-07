Proscenic 811GB: un versatile aspirapolvere robot che lava anche i pavimenti

I robot aspirapolvere sono sempre più apprezzati anche nel nostro Paese. Prodotti davvero utili nelle pulizia quotidiana della nostra abitazione, disponibili sul mercato in un'ampia varietà di modelli realizzati da numerosi brand.

Oggetto oggi della nostra prova è il vSLAM-811GB di Proscenic, azienda cinese con una completa gamma di aspirapolveri, anche robot, per tutte le tasche.

L'811GB si distingue in particolare per la funzione lavapavimenti con pompa elettrica dell'acqua, per il virtual wall e per il WiFi integrato, che consente il controllo anche tramite smartphone e tablet. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo completo robot.



Proscenic 811GB: design e caratteristiche

L'811GB adotta il tipico design a disco, distinguendosi però per l'elegante colorazione azzurra della parte centrale. Anteriormente non mancano i sensori anti-collisione e un utile bumper con funzione antiurto, mentre sul lato superiore è presente un comando touch per l'avvio del programma "Auto", posizionato subito sopra il LED di stato del WiFi.

A destra è stato, invece, inserito il pulsante per l'alimentazione e la presa per il collegamento alla rete elettrica, da utilizzare in alternativa alla classica base di ricarica.

La parte inferiore ospita i sensori anti-caduta, in grado di rilevare eventuali gradini o scale, le due spazzole laterali, quella principale (in corrispondenza della bocca dell'aspirapolvere), dotata anche di profili in gomma, e la batteria non estraibile da 2150 mAh.

La parte posteriore del robot è sicuramente la più interessante, qui infatti è stato inserito il serbatoio removibile per il lavaggio dei pavimenti, che ospita su un lato una pompa elettrica che consente un'ottimale gestione dell'acqua (funzione che esamineremo più avanti).

Nella parte centrale del serbatoio troviamo inoltre il contenitore della polvere (con filtro Hepa) che può essere facilmente rimosso grazie a una pratica maniglia. Realizzato interamente in plastica di qualità, l'811GB ha un diametro di 335 mm, un'altezza di 79 mm con un peso di 2.4 Kg.

Passando alla confezione, questo robot viene fornito con base di ricarica dotata di spina italiana, telecomando, un nastro in plastica per il virtual wall e un accessorio per la pulizia della varie parti del robot. Non mancano inoltre due panni in microfibra per il lavaggio dei pavimenti e utili ricambi (un filtro Hepa e due spazzole rotanti).



Programmi e telecomando

L'811GB è un prodotto facile da utilizzare da chiunque, basta infatti premere il pulsante nella parte superiore per avviare il programma di pulizia "Auto", che può anche essere utilizzato insieme alla modalità Max con una maggiore potenza di aspirazione. Quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla base di ricarica, ma solo se questa è presente nello stesso ambiente.

Oltre alla modalità Auto, troviamo la modalità "pulizia circoscritta", con l'811GB che si concentra su una specifica area da pulire, muovendosi a spirale. Non manca inoltre il programma di pulizia dei bordi e degli angoli di una stanza, il movimento a Zig-Zag e la modalità di ritorno alla base di ricarica.

Tutte queste funzioni sono attivabili tramite il buon telecomando, dotato di display, che consente anche di impostare un orario per la pulizia della propria abitazione.

L'811GB è anche accompagnato da un nastro avvolgibile in plastica (da posizionare sul pavimento) dedicato alla funzione "virtual wall", utile per far rimanere il robot all'interno di una stanza impedendo il suo accesso a particolari aree della casa.

Passiamo ora alla funzione di lavapavimenti, particolarmente curata in questo prodotto. Questo modello ospita infatti un piccolo serbatoio d'acqua integrato che va a bagnare un panno a contatto con il pavimento. Serbatoio dotato di una pompa elettrica che va a regolare in modo omogeneo la distribuzione dell'acqua sul pavimento, attraverso quattro piccoli ugelli disposti nella parte bassa del serbatoio. Pompa che inoltre blocca il flusso d'acqua durante la fase di carica della batteria.

Tramite l'app dedicata (che vedremo nel prossimo paragrafo) è inoltre possibile impostare la quantità di acqua da utilizzare in base alle proprie esigenze.

Non manca infine il supporto ad Amazon Alexa e un utile assistente integrato che comunica tramite suoni e messaggi vocali, in lingua inglese, le varie attività del robot.



App dedicata, prestazioni e prezzo

L'811GB è controllabile, oltre che dal telecomando, anche tramite WiFi, sfruttando l'app dedicata " Proscenic robot", utilizzabile anche fuori casa. Software in italiano (con qualche piccolo problema di traduzione), dalla grafica moderna che consente di selezionare le varie modalità di pulizia o inviare il robot alla base di ricarica. Applicazione che mostra inoltre l'attività dell'aspirapolvere e la carica residua della batteria, con la possibilità di impostare anche una programmazione settimanale. Non manca infine il controllo manuale dei movimenti dell'811GB e un menù dedicato all'aggiornamento del firmware, che però non risulta attivo sul nostro modello.

Concludiamo la prova dell'811GB con l'analisi delle sue prestazioni. Durante i nostri test, questo robot si è dimostrato poco rumoroso e adatto alla pulizia di pavimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet e tappeti privi di frange. Buona la potenza di aspirazione con la spazzola principale dotata anche di elementi in gomma.

Solo discreto invece il sistema di rilevamento degli ostacoli, in grado di far evitare al robot esclusivamente grandi mobili o pareti. L'811GB non è infatti capace di rilevare piccoli oggetti come le gambe di una sedia, mobili di metallo o di colore nero.



L'aspirapolvere di Proscenic non è purtroppo dotato di funzionalità avanzate per la mappatura della stanza, può quindi capitare di trovare delle piccole aree ancora sporche con il robot che continua a pulire finché la batteria non si esaurisce.

Per quanto riguarda l'autonomia, questo prodotto è in grado di funzionare per un paio di ore, con il 60% della carica si riesce a coprire un'area di circa 100 mq (molto però dipende dalla forma delle stanze e dagli oggetti presenti all'interno). La ricarica della batteria richiede, invece, circa 4 ore.

Non dimentichiamo il cassetto per la raccolta della polvere, non grandissimo, facile da pulire e da rimuovere. Positiva infine anche la valutazione del virtual wall, con il robot che si è sempre fermato in prossimità del nastro.

Concludiamo con la funzione di lavapavimenti che non ci ha convinto completamente; l'811GB, come altri modelli presenti sul mercato, si limita a trascinare un panno umido per la stanza. Buona comunque la gestione del flusso d'acqua, grazie alla pompa interna al serbatoio (da circa 200 ml) che consente il lavaggio dei pavimenti di un paio di stanze.

Infine il prezzo del Proscenic 811GB, che può essere acquistato su Amazon a 229 euro; prezzo che scende del 10% applicando il codice sconto H5FOMAUX.