Razer Basilisk Essential e BlackWidow: un buon kit da gaming entry-level

Dopo la recensione delle cuffie Razer Kraken Tournament Edition, torniamo a parlare di accessori destinati ai videogiocatori su PC. Questa volta i prodotti che abbiamo testato sono il mouse Razer Basilisk Essential e la tastiera meccanica BlackWidow. Stiamo quindi parlando della gamma entry-level della società californiana, che si rivolge a coloro che stanno iniziando ora ad avvicinarsi al gaming su computer.

Non siamo dunque dinanzi a dei dispositivi particolarmente avanzati in termini di funzionalità offerte, ma il mouse Basilisk Essential e la tastiera BlackWidow, venduti rispettivamente a 49,99 euro e 129,99 euro sul sito ufficiale di Razer, sono pensati per offrire tutto ciò di cui un videogiocatore ha bisogno per avviarsi al magico mondo del PC.



Razer Basilisk Essential

Razer Basilisk Essential è un mouse da gaming con un sensore ottico da 6400 DPI, più che sufficienti per tracciare in modo preciso e con la giusta sensibilità i movimenti. Il tracking arriva fino a 220 pollici al secondo (IPS), mentre la frequenza di polling è di 1000 Hz. Il rivestimento esterno garantisce una buona solidità costruttiva e gli switch meccanici permettono, perlomeno da specifiche ufficiali, una buona durata nel corso del tempo.

Non manca ovviamente l'illuminazione RGB Razer Chroma, con la possibilità di configurare i LED (di default variano la gradazione del colore ogni 5 secondi circa). Le dimensioni del prodotto sono di 124 x 75 x 43 mm, per un peso di circa 95 grammi.

Il design è piuttosto aggressivo e presenta il logo Razer retroilluminato in bella vista nella parte anteriore e dei lati con impugnature caratterizzate da una trama differente, che aumenta il grip. Una volta che ci si è abituati al mouse, l'ergonomia risulta ottima e difficilmente abbiamo trovato un mouse di questa qualità in questa fascia di prezzo.



Oltre ai classici due pulsanti centrali e alla rotella (qui non troppo grande e con un clic ben distinguibile), sulla sinistra troviamo i due tasti per andare avanti/tornare indietro e quello per gestire la sensibilità, mentre sotto alla rotella è presente il pulsante per cambiare il profilo dei DPI.



Particolarmente interessanti le funzionalità offerte installando il software Razer Synapse. Quest'ultimo consente infatti di tenere aggiornato il firmware del mouse e di programmare come si vuole tutti i 7 tasti del mouse. Per farvi un esempio concreto, è possibile configurare il tasto Avanti del Razer Basilisk Essential per aprire il Blocco Note.

Non manca anche la possibilità di effettuare la calibrazione del mouse a seconda del tappetino utilizzato, di registrare macro e di impostare avanzati effetti legati alla retroilluminazione RGB attraverso Chroma Studio, che consente all'utente di creare la propria configurazione. Insomma, siamo di fronte a uno dei mouse entry-level più completi in circolazione ed è difficile chiedere di meglio in tal senso.

In definitiva, dopo la nostra prova, ci sentiamo di promuovere a pieni voti Razer Basilisk Essential, che va a piazzarsi un gradino sopra alla concorrenza. Potete acquistare questo mouse a un prezzo di 49,99 euro sul sito ufficiale di Razer.



Razer BlackWidow

Razer BlackWidow è invece una tastiera meccanica con switch Razer Green e anti-ghosting con N-Key rollover. La retroilluminazione Razer Chroma RGB dispone di ben 16,8 milioni di opzioni colore. La società californiana dichiara che i tasti hanno una durata di 80 milioni di battute. A livello di design, il logo Razer fa come sempre capolino in basso, mentre l'ergonomia rimane sempre quella ottima a cui la società californiana ci ha abituati con questa linea di prodotti.

La memoria integrata consente di programmare i tasti e di registrare macro in modo istantaneo, richiamabili attraverso dei pulsanti dedicati. Troviamo poi un polling rate di 1000 Hz e una connettività USB.



Non manca ovviamente il supporto al software Synapse, che consente di creare fino a cinque profili e di personalizzare i LED. Durante le nostre sessioni di gioco, la breve corsa dei tasti ha consentito un'attuazione rapida, mentre l'anti-ghosting e l'N-Key rollover permettono di non avere mai problemi con l'attuazione dei comandi. Il feedback tattile offerto dagli switch Razer Green è come sempre ottimo, preciso e avvertibile distintamente sulle dita.

Insomma, siamo dinanzi a una delle migliori tastiere da gaming in questa fascia di prezzo, forse un po' povera di funzionalità rispetto alla più costosa BlackWidow Elite, ma in ogni caso ottima per tutti coloro che stanno iniziando a giocare ora su PC. La tastiera Razer BlackWidow è attualmente venduta a un prezzo di 129,99 euro (versione italiana) sul sito ufficiale di Razer.