Razer Blackshark V2 Pro Recensione: design unico, comfort e versatilità

Un design unico, un ottimo comfort, un sound spiccatamente gaming e una doppia connessione wireless per il collegamento a PC, console e smartphone. Possiamo riassumere così le caratteristiche delle nuove Razer Blackshark V2 Pro, versione aggiornata e ora totalmente senza fili del modello uscito nel 2020. Con un prezzo di listino di 229.99 euro la proposta di Razer non è a buon mercato, questo va precisato, ma il brand californiano non si è mai distinto in questo.

Se state cercando però delle cuffie per il gioco wireless che funzionano bene su più piattaforme allora questo modello potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se il prezzo dovesse scendere sotto i 200 euro.

Design particolare e bundle completo

Il bundle proposto con le Razer Blackshark V2 è completo di manuali vari, un microfono ad archetto removibile, un cavo di ricarica per le cuffie USB A - USB C e una prolunga USB A. Le cuffie sono disponibili in due colori, nero e bianco, e si presentano molto bene al tatto per quanto riguarda l'archetto e le due capsule auricolari, un po' meno nei pulsanti, realizzati con un policarbonato di qualità inferiore.

La parte superiore dell'archetto è in simil pelle mentre quella inferiore è ricoperta da un tessuto traspirante, così come la parte a contatto con il viso dei padiglioni auricolari. Archetto e cuscinetti sono realizzati in memory foam per garantire il massimo comfort e in effetti svolgono in modo eccellente la loro funzione. Le cuffie, pur pesando circa 330 grammi, sono molto leggere sulla testa e il tessuto traspirante permette di limitare la sudorazione, anche se andrebbero testate in estate per capire se funzionano davvero bene come sembra.

Sul padiglione sinistro è presente un pulsante per passare dalla modalità di connessione Wi-Fi a quella Bluetooth (qui presente in versione 5.2), molto comodo ad esempio se si vuole accedere in modo rapido a PC e smartphone con una doppia pressione sul tasto. Una pressione singola invece permette di passare da un preset audio all'altro, alcuni dei quali dedicati a titoli esport tra i più utilizzati del momento.

Il padiglione destro invece ospita un jack per la connessione del microfono, la porta USB C per la ricarica, il tasto di accensione e quello per spegnere il microfono. Infine è presente un potenziometro per il volume piazzato direttamente sulla parte esterna del padiglione. Può sembrare un elemento un po' strano a livello di design, ma in realtà è molto comodo durante il gioco perché lo si raggiunge con estrema facilità.

A proposito di design, queste Razer Blackshark V2 sono delle cuffie davvero uniche, grazie al particolare aggancio tra archetto e padiglioni, realizzato in acciaio e che trasmette una buona sensazione di solidità. Questo permette una mobilità accentuata dei padiglioni, che riescono così ad adattarsi meglio al viso e a fornire un ottimo comfort, oltre a che a offrire un buon isolamento che sopperisce in parte alla mancanza di cancellazione attiva dei suoni. Piccolo appunto sul microfono: questo modello ne ha uno nettamente migliore rispetto alla versione precedente ma è un po' ingombrante, nulla che pregiudichi l'utilizzo ma si fa notare parecchio. Il motivo di queste dimensioni maggiorate è da ricercare nella tecnologia del microfono, di tipo a condensatore, perfetto per far sentire bene la propria voce durante le partite.

Cuffie pensate per il gaming

Razer Blackshark V2 è compatibile con quasi tutti i dispositivi da gioco oggi disponibili. Tramite il dongle Wi-Fi è possibile connettere PC, Mac e una Playstation, mentre con il bluetooth si possono collegare smartphone e Nintendo Switch, solo le console Microsoft rimangono fuori. Ovviamente la modalità di connessione consigliata è quella Wi-Fi, il bluetooth genera una percettibile latenza, ma rimane comunque comodo se volete utilizzare un paio di cuffie per tutto, per giocare e per sentire un po' di musica in mobilità.

Razer ha scelto dei driver da 50 mm con un risposta in frequenza tra i 12 Hz e i 28 kHz, più ampia rispetto alla norma. Numeri come questi potrebbero far pensare a delle cuffie adatte anche alla musica ma così non è, almeno se si è in cerca di una riproduzione bilanciata tra alti, medi e bassi. Sia chiaro, si può sentire la musica con le Razer Blackshark V2, ma non è certo il loro punto forte, salvo per i generi più votati ai bassi, dove invece la resa è molto buona.



Come dicevamo Razer punta al gaming con queste cuffie e in questo ambito si comportano molto bene, con la possibilità di attivare il THX Spatial Audio per il surround virtuale, non compreso nel prezzo purtroppo. Più che per il gioco in singolo tuttavia è meglio impiegarle nei titoli multigiocatore. Nel software di controllo Synapse sono disponibili dei preset dedicati ai titoli più utilizzati, da Apex Legend a Call of duty, passando per CS:Go, Fortnite e Valorant. La loro realizzazione ha coinvolto diversi gamer professionisti, che li hanno calibrati per offrire il massimo supporto durante il gioco online. Synapse offre l'accesso poi a tante opzioni, dall'equalizzatore fino a una modalità per aumentare la chiarezza della voce, o quella per enfatizzare i bassi.

In generale le cuffie si comportano molto bene durante le scorribande online, consentendo di sentire chiaramente i passi dei nemici in avvicinamento e offrendo un ottimo microfono per parlare con i propri compagni, senza disegnare però le esperienze in single player. Qui la tecnologia THX Spatial Audio fa un buon lavoro, ed è un peccato che non sia offerta in bundle visto il costo delle cuffie. Eccellente è poi l'autonomia, non siamo riusciti a scaricarle durante la prova, con una sola carica quindi possiamo confermare che si superano le 50 ore di utilizzo.