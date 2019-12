RealForce R2 Recensione: una tastiera diversa da tutte le altre

Le tastiere non sono tutte uguali e la RealForce R2 ne è la dimostrazione. Dai materiali al look si capisce subito che questa R2 è diversa dalle normali tastiere da gaming ed è pensata più per i professionisti che passano ore a battere sui tasti.

Giornalisti, ma anche programmatori e scrittori sono il target primario della RealForce R2 (il cui nome completo è RealForce R2 PFU Limited Edition), un prodotto di alta qualità e personalizzabile ma anche incredibilmente costoso. Per portarsela a casa servono poco più di 300€ e in cambio si ottiene una tastiera con tanti assi nella manica ma molto particolare, adatta solo al pubblico più esigente.



Una tastiera unica nel suo genere

Le immagini parlano da sole: soprattutto nella sua variante color avorio, come quella che abbiamo provato nel corso di questa recensione, la RealForce R2 è figlia del passato. Quando i PC hanno iniziato a diffondersi non esistevano tastiere a membrana, semplicemente perché non vi era la necessità di abbassare i prezzi. Un personal computer poteva costare diverse migliaia di euro e non esistevano alternative economiche. Con cifre di quel tipo si portava a casa anche una tastiera meccanica. All'aumentare della diffusione dei PC nelle case è arrivata l'esigenza di proporre tastiere più accessibili, fu così che arrivarono quelle a membrana, le più usate ancora oggi. Diffuse non vuol dire però migliori: di fatto, rispetto ai primi PC, oggi si utilizzano tastiere di qualità nettamente inferiore. Solo negli ultimi anni le tastiere meccaniche sono tornate in auge, complici prezzi che si sono abbassati sempre di più.

La RealForce R2 però è diversa anche da queste ed è stata pensata per offrire un'esperienza d'uso che unisce le caratteristiche delle prime tastiere meccaniche a quelle delle moderne periferiche. Non c'è illuminazione RGB sotto i tasti, gli unici LED presenti sono in alto a destra e non hanno alcuna funzione estetica, servono a segnalare la modalità con cui si sta utilizzando la keyboard.



Se siete tra coloro che hanno utilizzato una tastiera prima della diffusione massiccia dei PC rimarrete sorpresi dalle sensazioni tattili date dalla R2, perché le plastiche sembrano prese direttamente da un prodotto di fascia alta di almeno vent'anni fa. Con la R2 ritroviamo il feeling dell'epoca, compresi i tasti funzione, come ctrl, alt o altri, di colore diverso e il tutto con un feedback tattile unico.

Il policarbonato utilizzato per i tasti infatti non è liscio ma ha una texture leggermente disomogenea, che migliora il grip e fa trasparire tutta la cura riposta nella realizzazione di questo prodotto. Il merito va al materiale plastico utilizzato, il PBT, e alla tecnologia di stampa, realizzata con la tecnica della sublimazione termica, che garantisce una durata dei tasti praticamente eterna: RealForce afferma che i pulsanti mantengono il loro aspetto anche dopo 20 anni di utilizzo. Gli switch invece sono garantiti per 50 milioni di attuazioni. Erano anni che non sentivamo questa sensazione sotto le dita scrivendo su una tastiera, l'effetto nostalgia è assicurato ma anche la qualità costruttiva non è da meno, garantita anche dal luogo di produzione: la RealForce R2 è infatti interamente realizzata in Giappone.



Esperienza di scrittura personalizzabile.

Se il design è unico nella sua semplicità e qualità, anche all'interno non mancano le sorprese. La prima è l'utilizzo degli switch Topre, realizzati in Giappone dalla Topre Corporation. Avevamo sperimentato degli switch simili nella Cooler Master NovaTouch e ne eravamo rimasti positivamente impressionati, ma perché non sono così diffusi se sono così validi? Semplicemente perché gli switch Topre sono più costosi degli altri, inoltre hanno un feedback molto particolare. Dimenticate il classico "click" delle tastiere meccaniche, la R2 è molto silenziosa e questa caratteristica deriva direttamente dalla particolare conformazione degli switch Topre, che uniscono tutti i pregi delle classiche tastiere meccaniche alla silenziosità di quelle a membrana. Il feedback dei tasti è particolare, chi scrive molto lo apprezzerà sicuramente, se però non potete fare a meno del suono scaturito dagli switch allora questo non è il prodotto adatto a voi.



Come ogni tastiera meccanica è presente anche la funzione N-key rollover, che permette di riconoscere senza problemi la pressione simultanea di più tasti, utile più durante il gioco che nella scrittura.

Anche se non sembra, la RealForce R2 è anche una delle tastiere più personalizzabili che abbiamo provato, non nel look ma nell'esperienza di digitazione. È possibile infatti variare il punto di attuazione, da 1.5 fino a 3 mm, passando per i 2.2 mm. Cosa significa questo? Che si può scegliere a che livello di pressione di un tasto inviare effettivamente l'input al PC. Settando ad esempio gli 1.5 mm basta una leggera pressione per premere effettivamente il pulsante, con 3 mm invece bisogno pigiare più a fondo.

Nella confezione sono anche presenti due inserti in gomma, di spessore diverso, da applicare sotto alla parte centrale della tastiera, in questo modo si può personalizzare ulteriormente l'esperienza di digitazione. Esperienza che trova la sua massima espressione nella scrittura più che nel gaming, è digitando centinaia di caratteri che si apprezzano le qualità di questa tastiera. Non che nel gaming non sia valida, ma per costo e caratteristiche è nel campo lavorativo che questa RealForce R2 trova la sua vera natura.