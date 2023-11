Realme 11 5G Recensione: prezzo basso, ma manca la qualità

Il mercato degli smartphone ha vissuto un rallentamento enorme negli ultimi mesi (o anni?), è inutile girarci intorno.

La perdita del momentum nel settore riguarda due fronti ben distinti tra loro: quello commerciale, con le vendite degli smartphone ai minimi storici, e quello tecnologico, con dei dispositivi top di gamma sempre più simili tra loro per estetica, design, specifiche e funzionalità.

In un panorama così desolante, l'unica fascia dove resistono un po' la competitività e l'innovazione è quella media e medio-bassa, nella quale il fattore prezzo diventa un discriminante di enorme importanza e la "corsa" tra le aziende del settore è quella a rilasciare smartphone quanto più completi possibile al costo più basso possibile. Realme, tradizionalmente, è uno dei player più apprezzati su questa fascia e con la sua Serie 11 mira a consolidare le sue posizioni. Sfortunatamente, però, a questo giro la compagnia cinese sembra essere rimasta indietro rispetto alla concorrenza, compresa quella tutta interna di OPPO e OnePlus: ecco le nostre impressioni su Realme 11 5G.



Tutta una questione di compromessi

Come già accennato nell'introduzione, il prezzo è una componente fondamentale per Realme 11 5G, perché tutta la recensione dello smartphone deve per forza di cose inquadrarsi in un'ottica di rapporto qualità-prezzo: il MSRP è di 299,99 Euro, che però scendono a 279,99 Euro con un'offerta di lancio disponibile da Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Tim.

Realme 11 5G è arrivato in Italia il 25 ottobre, a qualche mese di distanza dal lancio nostrano di Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ 5G.

A un prezzo simile, non ci si può certo aspettare una scheda tecnica da top di gamma, né tantomeno un software impeccabile, delle fotocamere di alta qualità o un'esperienza utente rifinita fin nei più piccoli dettagli. Quello della fascia medio-bassa è un gioco di compromessi e Realme ne è ormai un'esperta: la nostra recensione di Realme 11 Pro+ 5G, uno smartphone di fascia medio-alta che riesce a "fingersi" un flagship tagliando sul superfluo, lo dimostra in pieno. Proprio per questo, alcune scelte del produttore cinese per il modello base della Serie 11 appaiono quantomeno discutibili e in aperto contrasto con la linea adottata per gli altri device.

A meno di 300 Euro non si può certo avere tutto ma, proprio per questo, alcune parti dello smartphone diventano più importanti di altre: sta ai produttori identificarle e spingere su di queste. Realme, stavolta, non l'ha fatto.



Partiamo dal design e dall'unboxing del dispositivo: il "pacchetto" Realme 11 5G è lo standard proposto dalla compagnia produttrice. Aperta la confezione, ci troviamo di fronte allo smartphone, alla manualistica, all'eiettore per la SIM, ad una cover in silicone trasparente e alla combinazione tra presa da muro e cavo di ricarica USB-C. Un kit completo, dunque, perfetto per chi acquista Realme 11 5G come primo smartphone o per chi "salta" verso un device di nuova generazione dopo diversi anni.

Nessun compromesso sotto questo punto di vista, dunque, così come nessun taglio è stato operato sul settore batteria: il device entry-level cinese ha una batteria Li-Po da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W. Non c'è ovviamente la ricarica wireless (e il pannello posteriore in plastica lo conferma subito), ma poco male: lo smartphone si ricarica rapidamente (in 17 minuti si arriva al 50%, secondo Realme) e, soprattutto, la durata della batteria è ottima. Nelle nostre prove, infatti, Realme 11 5G ci ha portati tranquillamente a fine giornata ed è riuscito ad arrivare persino a metà del giorno successivo: merito di una batteria di grandi dimensioni, che si combina con un hardware poco energivoro - in massima parte perché poco performante, ma ci arriveremo tra poco.



In termini di design, Realme 11 5G è uno smartphone divisivo, come già lo era il "fratello maggiore" Realme 11 Pro+ 5G. Il dispositivo ha uno schermo piatto con protezione pre-applicata e selfie-camera con foro al centro del lato superiore.

Il corpo centrale è invece in metallo, mentre il retro è in plastica. Il pannello posteriore di Realme 11 5G è minimale e opaco: non ci sono loghi al di fuori di quello dell'azienda produttrice, mentre nell'angolo in alto a sinistra troneggia l'alloggiamento per le fotocamere, di forma circolare.

Mentre il pannello in sé convince, grazie anche ad una finitura che non trattiene troppo le impronte digitali, il camera bump lascia qualche perplessità di troppo: si tratta di un alloggiamento vistoso e di enormi dimensioni, non giustificate dai due obiettivi che contiene, e per giunta dal design discutibile. Bilancia questa caduta stilistica un comparto I/O molto curato: sul lato inferiore, oltre allo speaker e al microfono, abbiamo la porta USB-C Type 2 e l'intramontabile jack da 3,5 mm per le cuffie; su quello sinistro troviamo l'alloggio per le SIM (Realme 11 5G supporta il Dual-SIM) e per la scheda di espansione microSD; su quello destro abbiamo il pulsante di accensione con scanner per le impronte digitali e quello di regolazione del volume. In termini di peso e dimensioni, lo smartphone misura 165,7 x 76,0 x 8,1 millimetri e ha una massa di 190 grammi circa, risultando piuttosto leggero una volta impugnato. Nonostante ciò, il form factor allungato pregiudica l'utilizzo del device ad una mano.



Un chip discutibile, uno schermo antiquato

Se in termini di design la proposta di Realme sembra tutto sommato in linea con quelle della concorrenza (non si tratta di un complimento, sia ben chiaro: per vendere nella fascia media bisogna distinguersi, non conformarsi), è la scheda tecnica di Realme 11 5G a deludere sotto vari aspetti. Il primo è proprio lo schermo: siamo di fronte a un pannello IPS LCD da 6,72" con risoluzione FullHD+ pari a 1080 x 2400 pixel.

Niente OLED, dunque, nonostante si tratti dello standard del mercato, mentre il refresh rate è a 120 Hz, con la possibilità di ridurlo a 60 Hz negli applicativi dove una frequenza elevata risulti superflua, in modo da risparmiare batteria. La luminosità massima è bassa: 550 nit di picco.

Ciò significa che Realme 11 5G è sì utilizzabile sotto la luce solare diretta, ma non senza fatica. Se avete bisogno di rispondere a un messaggio mentre vi trovate all'esterno, insomma, potrete farlo, ma scordatevi di guardare video in spiaggia o di scorrere i social all'esterno. Per fortuna, perlomeno c'è la certificazione Widevine L1 per lo streaming di contenuti FHD da piattaforme come Netflix, anche se l'esperienza visiva non è certamente delle migliori ed è peggiorata dalla presenza di un solo speaker, che garantisce un audio mono non particolarmente avvolgente.

Ciliegina sulla torta: il sensore biometrico per le impronte digitali non è sotto al display ma integrato sul lato del device. Nulla di troppo strano per la fascia medio-bassa, ma a far storcere il naso è l'elevata imprecisione del sensore stesso, che più volte ci ha costretti allo sblocco tramite codice. Come sempre, c'è anche il "Face ID" bidimensionale, che però può risultare poco sicuro in caso di furto dello smartphone.



Un display non certo entusiasmante non può che accompagnarsi ad una scheda tecnica a sua volta poco ispirata.

Il SoC di Realme 11 5G è un Dimensity 6100+, la proposta di fascia media di nuova generazione di MediaTek. Il chip - che finora è stato utilizzato solo da Realme e che proprio con questo smartphone fa il suo debutto occidentale - non è certamente un mostro di potenza, anche se il nodo produttivo utilizzato per la sua realizzazione è a 4 nm e la sua configurazione è quella di un Octa-Core con 2 P-Core Cortex-A76 a 2,20 GHz e 6 E-Core Cortex-A55 a 2,00 GHz.

In occidente, Realme 11 5G arriva nella sola variante con 8 GB di RAM (in altri mercati, invece, c'è anche quella da 6 GB) e con 256 GB di memoria: le due colorazioni di lancio sono invece chiamate Glory Black (quella del device che ci è stato fornito in prova) e Glory Gold. Infine, lo storage integrato ha la tecnologia UFS 2.2 e può essere espanso tramite scheda microSD, mentre la GPU del device è una Mali-G57 MC2.

Già prima di scendere nel dettaglio dei benchmark, vi confermiamo che il dispositivo non è certamente un gaming phone. Non c'era da aspettarselo, d'altro canto: chi vuole giocare ad alte prestazioni su smartphone deve guardare ad altri prodotti e ad altri prezzi. Al contempo, però, è inaspettata la relativa fatica di Realme 11 5G con il multitasking: l'utilizzo di tutti i giorni (consultazione dei social, navigazione sul web, visione di video e contenuti in streaming) non dà alcun problema, ma l'apertura di più app in background e il "salto" tra l'una e l'altra sembrano creare qualche grattacapo allo smartphone. Fortunatamente, le temperature restano basse quasi sempre: solo durante le nostre prove videoludiche - peraltro piuttosto brevi - abbiamo avvertito il riscaldamento del pannello posteriore.



Ma diamo un'occhiata ai numeri: il benchmark CPU di GeekBench 6 fornisce un risultato pari a 729 punti in Single-Core e 1.933 punti in Multi-Core, decisamente al di sotto della media per uno smartphone midrange e che lascia a desiderare anche a confronto con alcuni dispositivi entry-level.

Il GPU benchmark, invece, mostra che il processore grafico di Realme 11 5G non è poi malaccio, con 1.278 punti in OpenCL e 1.271 punti in Vulkan. Nulla che possa comunque permettere il gaming, anche con dettagli grafici minimi, su produzioni di spessore.

I test di 3DMark, infatti, confermano che lo smartphone non è pensato per i videogiochi, con 1.182 punti su Wild Life (e una media di 7,08 fps), 1.188 punti massimi su Wild Life Stress Test e 328 miseri punti su Wild Life Extreme, con un average di 1,97 fps.

Uscendo dal settore gaming, i test più generali, come Work 3.0 Performance di PCMark, che verifica le capacità dello smartphone in diversi applicativi "di tutti i giorni", sembrano sorridere al device di Realme: per esempio, lo smartphone ottiene 10.504 punti su PCMark Work 3.0, in linea con gli altri telefoni della medesima fascia di prezzo.



Bene la fotocamera, ma il software delude

Insieme al design, la fotocamera di Realme 11 5G è il pregio principale dello smartphone. D'altro canto, quello primario è l'unico obiettivo effettivamente utilizzabile del dispositivo, dal momento che la fotocamera secondaria è un sensore di profondità f/2.4 da soli 2 MP, ottimo unicamente per le foto ritratto e per la modalità macro. Invece, la lente principale è un sensore ISOCELL HM6 f/1.8 da 1/1.67" e ben 108 MP di risoluzione, nonché dimensione dei pixel pari a 0,64 µm. La lente supporta anche il Phase Detection Autofocus (PDAF), la funzione HDR Zoom e lo zoom 3x in qualità lossless: si tratta di una feature che abbiamo già visto su Realme 11 Pro+ 5G e che permette di ottenere uno zoom senza perdita di dettaglio scattando in modalità 108 MP e "ritagliando" l'immagine ottenuta, sfruttando così tutte le potenzialità del sensore.

Lato video, le riprese si fermano ai 1080p a 30 fps, mentre sul pannello posteriore troviamo anche un flash LED. Sul pannello frontale, infine, abbiamo una buona selfie-camera da 16 MP f/2.5, perfetta per le videochiamate e per i videomessaggi. Per completare la scheda tecnica del device, infine, vi confermiamo che è compatibile con le reti 5G e con il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (attenzione: non c'è il supporto al Wi-Fi 6, una lacuna non certo da poco), ma anche che supporta il Bluetooth 5.2 e LE, il GPS e l'NFC. Tra i sensori, accanto a quello per le impronte digitali, troviamo i "soliti" accelerometro e giroscopio, insieme al sensore di prossimità fisico che in alcune proposte della concorrenza ancora latita.



Tornando al comparto fotografico, comunque, la fotocamera principale di Realme 11 5G se la cava molto bene in condizioni normali. Le foto sono nitide e pulite, la resa dei colori è ottima (anche se talvolta l'IA tende a sovra-saturarli leggermente), i bianchi sono brillanti e i neri sono profondi.

Sotto questo punto di vista, il sensore implementato da Realme è forse uno dei migliori per la sua fascia di prezzo. L'autofocus è rapido e lo scatto fulmineo, mentre la presenza delle modalità di scatto Pro e a 108 MP permette anche agli amanti della fotografia su smartphone di divertirsi. Ci sono però alcuni dettagli su cui si potrebbe migliorare: in particolare, il sensore tende ancora a distorcere leggermente gli oggetti che si trovano agli angoli delle foto, mentre lo scatto in condizioni di bassa luminosità si rivela in molti casi una causa persa. Certo, qualche foto in notturna si può fare, ma la qualità resta piuttosto bassa: non si tratta di contenuti che vorrete postare sui vostri social, insomma. Un plauso all'uso dell'Intelligenza Artificiale da parte di Realme, che a differenza di altri produttori cinesi la relega ad un ruolo secondario e non troppo incisivo sulla qualità delle immagini: il risultato sono degli scatti piuttosto naturali e vibranti, al netto di qualche scivolone sulla saturazione dei colori.



Infine, il software di Realme 11 5G è Realme UI 4.0. La versione della ROM di Realme implementata sul device è standard, senza troppi fronzoli. L'interfaccia è del tutto simile a quella degli OS di OPPO e di OnePlus, perciò se avete già provato un device di una di queste due aziende vi sentirete a casa. Sfortunatamente, però, la Realme UI 4.0 si rivela claudicante e incapace di mantenere sempre fluido lo smartphone, anche a causa di un hardware non proprio performante. Il microlag nelle animazioni si fa notare, i bug ci sono e i glitch grafici capitano un po' più spesso del previsto. Un vero peccato, perché in origine il sistema di Realme era pensato per tirare fuori il massimo proprio dai device di fascia media e bassa.

Per il resto, le possibilità di personalizzazione sono ampie, anche se qualcosina in più in termini di design delle interfacce si potrebbe ancora fare. Segnaliamo anche la presenza di qualche app preinstallata di troppo, che non dà troppo fastidio ma che comunque risulta un ulteriore neo per quanto riguarda i primi minuti di utilizzo. Infine, al momento non possiamo darvi alcuna informazione sulla politica degli aggiornamenti di Realme 11 5G, dato che il produttore non ha ancora fornito informazioni ufficiali a riguardo.