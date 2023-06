Realme 11 Pro+ Recensione: uno smartphone elegante con fotocamera al top

Realme ha svelato la linea 11 a metà maggio, una famiglia di smartphone composta da tre dispositivi, ovvero Realme 11 5G, Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G.

Si tratta di tre device completamente diversi tra loro sia per caratteristiche che per fascia di prezzo, che vanno a occupare l'ampio spazio tra la fascia entry-level e quella medio-alta con una proposta adatta a tutti gli utenti che non ricercano un vero e proprio top di gamma.

Realme 11 Pro+ 5G è il dispositivo più intrigante dei tre, soprattutto grazie a un design riconoscibile, realizzato in collaborazione con Matteo Menotto, ex-designer di Gucci e attuale Head of Design di Bulgari. Al netto del particolare impatto estetico, però, Realme 11 Pro+ 5G ha altre frecce al suo arco, che passano per una fotocamera con sensore principale Samsung da 200 MP e per una scheda tecnica ottima, specie per uno smartphone dal prezzo di 519,99 Euro (per giunta con un prezzo di lancio scontato a 469,99 Euro).

Abbiamo potuto testare approfonditamente Realme 11 Pro+ 5G per un paio di settimane: ecco cosa abbiamo scoperto.



Un design tutto italiano

L'esperienza di unboxing del Realme 11 Pro+ 5G è piuttosto standard per un dispositivo della sua fascia di prezzo, non troppo diversa da quella offerta dalle proposte di aziende concorrenti quali Xiaomi, Redmi, OPPO e OnePlus.

Aperta la scatola gialla e nera dello smartphone, che sfoggia orgogliosa la dicitura "Realme è il brand con la maggior crescita nel mercato telefonico europeo", ci troviamo di fronte alla manualistica, all'eiettore per la SIM, al cavo da USB-A a USB-C e all'alimentatore di ricarica, quest'ultimo dalle dimensioni e dal peso piuttosto consistenti.

L'alimentatore è compatibile con la ricarica rapida SuperVOOC-S a 100W, che è anche la velocità massima supportata dallo smartphone. In termini di ricarica, in effetti, Realme 11 Pro+ 5G non ha nulla da invidiare alle proposte di fascia più alta: stiamo parlando di una cella da 5.000 mAh che si carica al 100% nel giro di 30 minuti (o poco meno) e che arriva dallo 0% al 25% circa in soli cinque minuti.

Addio ricarica notturna, insomma: il device può essere collegato alla corrente mentre fate colazione e vi preparate per il lavoro. Per di più, la batteria di Realme 11 Pro+ 5G ha un'ottima durata: lo smartphone non ci ha mai lasciati "a piedi", nemmeno nelle giornate più impegnative, segnate da un frequente cambio di celle telefoniche, da un uso abbastanza pesante del device per consumo medio e per qualche sessione di gaming.

Realme ha confermato che il suo top di gamma ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD 48-Month Level A, che dovrebbe garantire un'elevata salute della batteria per ben quattro anni, anche con un utilizzo costante della ricarica rapida.



Messi da parte gli accessori presenti nella confezione, passiamo al design del Realme 11 Pro+ 5G, che d'altro canto è ciò che più salta all'occhio una volta aperto il box dello smartphone. Se sul lato frontale non c'è troppo di cui parlare, una volta girato lo smartphone ci troviamo di fronte a un pannello posteriore in pelle vegan con intarsi 3D-woven nella parte centrale. Nello specifico, al centro dello smartphone abbiamo una striscia di tessuto con cucitura 3D, coperta da un vetrino in plastica trasparente.

Il resto del pannello è in falsa pelle, con una texture piuttosto ruvida che permette di impugnare saldamente il device quando si stanno girando video e scattando fotografie.

Realme 11 Pro+ 5G sarà lanciato in tre colorazioni, rispettivamente chiamate Oasis Green, Sunrise Beige e Astral Black. Nel momento in cui scriviamo questa recensione non ci sono conferme su quali arriveranno in Italia, ma vale la pena soffermarsi sulla tinta Sunrise Beige, che è anche quella del prodotto di prova che ci è stato fornito.



Secondo Matteo Menotto e i designer di Realme, infatti, questa colorazione dello smartphone è stata direttamente ispirata dai colori di Milano: il beige della pelle vegana vuole ricordare il colore degli edifici del centro illuminati dal sole all'alba e al tramonto, mentre la linea centrale, che alterna beige e arancione, è stata pensata per riportare alla mente le strade del capoluogo lombardo che si perdono in lontananza. Infine, l'alloggiamento delle fotocamere ricorda il sole nascente, con la sua forma tondeggiante e la sua posizione centrale nel corpo dello smartphone.

In effetti, proprio il pannello fotocamera centrale è uno dei protagonisti del design posteriore di Realme 11 Pro+ 5G. Quest'ultimo è sferico, e presenta le tre fotocamere del device (principale da 200 MP, ultra-grandangolo da 8 MP e lente macro da 2 MP) una accanto all'altra, in orizzontale.



Sopra alla lente principale abbiamo il LED singolo del flash, mentre attorno a quest'ultima si trova un anello dorato. In basso, nel camera bump troviamo invece la scritta "200 MP OIS Camera", che ci rivela che la lente principale dello smartphone è stabilizzata otticamente.

Rompe la simmetria del pannello posteriore la scritta "Realme", che campeggia in basso, nella parte sinistra del dispositivo, sporcandone leggermente l'estetica. Per certi versi, il setup della fotocamera del Realme 11 Pro+ 5G ricorda quello degli smartphone Honor e Huawei di fascia alta, evidenziando una chiara tendenza alla competizione con questi ultimi. Ovviamente, però, non è solo l'estetica a contare: tutto sta nei sensori e negli obiettivi, ma anche nella loro ottimizzazione lato software.

Sfortunatamente dobbiamo riportare che, al netto del pannello posteriore "premium", il frame laterale è ancora in plastica, spezzando le aspettative su una maggiore tendenza ai materiali di pregio, per uno smartphone che peraltro non vanta neanche la resistenza agli spruzzi (per la verità, Realme non ha diffuso alcun IP Rating per tutti e tre i suoi smartphone della linea 11).

Sul lato destro del device troviamo, come sempre, il pulsante di regolazione del volume e quello di accensione e spegnimento, mentre il lato sinistro è completamente privo di tasti fisici, mostrandoci perfettamente la curvatura del frame frontale quanto di quello posteriore, che sicuramente piacerà ad alcuni utenti.



Sul lato superiore, invece, abbiamo una griglia per gli altoparlanti e un foro per il microfono, anche se lo speaker e il microfono primario del telefono si trovano in basso, insieme alla porta USB-C e all'alloggio per la SIM, che supporta fino a due schede allo stesso tempo.

In generale, ancora prima dell'accensione, il feeling del device è ottimo, anche se chiaramente non si tratta di un prodotto che si presta all'utilizzo ad una mano sola. Fortunatamente, la cover posteriore non si sporca facilmente e non "acchiappa" le impronte digitali, come invece avviene per molti altri smartphone.



Sospendiamo però il giudizio sulla tenuta del retro in pelle vegana sul lungo periodo: se nel corso della nostra prova, durata un paio di settimane, non abbiamo notato alcun graffio o segno di sporcizia sul device, non è detto che in futuro la falsa pelle non possa "sporcarsi" o annerire con il contatto prolungato con le superfici, le mani e le tasche. Certo, il problema si potrebbe facilmente risolvere utilizzando la cover in silicone trasparente inclusa nella confezione: l'utilizzo di quest'ultima, però, comporta la perdita dell'ottimo grip garantito dalla falsa pelle sul pannello posteriore, e in generale fa perdere di eleganza al device.

Infine, in termini dimensionali, il Realme 11 Pro+ misura 161,6 x 73,9 x 8,7 millimetri con un peso indicato dal produttore di 183 grammi: lo smartphone è dunque molto leggero, mentre il peso è ben bilanciato sulle due metà del dispositiv0, nonostante l'ingombro del blocco camere sulla parte superiore.



Una fotocamera - quasi - da top di gamma

Come abbiamo già spiegato, la fotocamera è uno dei punti forti di Realme 11 Pro+ 5G. L'hardware della lente principale, in effetti, è davvero ottimo: stiamo infatti parlando di un sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP con lente f/1.69 da 23 mm, pixel da 0,56 µm e supporto per SuperOIS, una stabilizzazione ottica hardware che riduce del 40% la velocità di reset delle lenti.

L'upgrade da una lente OIS a una SuperOIS potrebbe sembrare secondario, ma si fa notare soprattutto nelle riprese in movimento, stabilizzate in maniera impeccabile e quasi cinematografica.

Il device arriva a riprese in 4K a 30 fps e in slow-motion a 960 fps, ma permette anche di girare in 1080p sia a 30 che a 60 fps. Le due fotocamere secondarie sono un ultra-grandangolo Sony IMX355 su una lente f/2.2 a 16 mm e una lente macro OmniVision OVB da 2 MP su una lente f/2.4 con focus fisso a 4 cm. La selfie-camera, infine, è una Sony IMX615 da 32 MP, che scatta delle foto tutto sommato buone, sulle quali non abbiamo notato un intervento massiccio dell'IA, come invece avviene su altri dispositivi della concorrenza, soprattutto nella stessa fascia di prezzo.

Normalmente, la fotocamera principale del Realme 11 Pro+ 5G scatta foto a 12,5 MP, ma c'è la possibilità di catturare immagini in modalità Hi-Res, con un output da 50 MP o da 200 MP.



Plauso speciale per l'app Fotocamera, la quale è una leggera revisione di quella standard dei device OPPO e Realme e contiene un gran numero di impostazioni e di possibilità di personalizzazione, che garantiscono sia un'esperienza punta-e-scatta di livello (grazie all'autofocus Super QPD di Samsung) che un'impostazione più meticolosa degli scatti grazie alla modalità "Pro".

La modalità principale, invece, permette di passare facilmente dalle foto in 1x agli zoom 2x e 4x, garantendo anche un rapido "switch" alla lente ultra-grandangolare 0,6x. Sia quest'ultima che lo zoom 2x garantiscono risultati molto puliti, mentre nelle distanze intermedie e in quelle superiori a 4x l'immagine tende a "sporcarsi" un po' troppo. In teoria, però, lo zoom digitale del telefono arriva a 40x, benché con un livello di dettaglio decisamente basso, pressoché inutilizzabile.



Realme ha confermato comunque l'integrazione della feature di In-Sensor Zoom, uno zoom diverso da quello digitale "classico", che utilizza uno scatto dal sensore principale a 200 MP da cui viene "ritagliata" solo una parte dell'immagine, con una perdita di qualità inferiore a quella di uno zoom digitale classico. All'atto pratico, però, la differenza si nota poco rispetto agli altri device della stessa fascia di prezzo e con fotocamere paragonabili a quella del Realme 11 Pro+ 5G.

Ottima invece la possibilità di attivare e disattivare l'IA direttamente con un tocco dall'app Fotocamera, così come quella di passare dalle foto quadrate a quelle in 4:3, in 16:9 e in formato Full con pochi tap in fase di scatto. Anche le altre modalità dell'app Fotocamera danno soddisfazioni: le foto "Ritratto" sono tutto sommato naturali e ben eseguite anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l'impostazione "Hi-Res" permette scatti da smartphone flagship. Tra le altre modalità da segnalare, poi, vi sono "Notte", per le foto in notturna e che funziona sia sulla lente principale che sull'ultra-grandangolare, "Strada" per la Street Photography e "Cielo Stellato" per l'astrofotografia.



Durante la nostra prova, la fotocamera principale di Realme 11 Pro+ 5G ci ha convinti in pieno, sia per l'elevato numero di modalità disponibili che per la qualità degli scatti, consistente sia in ambienti ben illuminati che in casi di scarsa illuminazione, sia di giorno che di notte.

La qualità di dettagli catturati dalla lente a 200 MP nelle foto Hi-Res è impressionante e facilmente confrontabile con un dispositivo flagship, anche se qui lo scatto richiede di stare fermi per un paio di secondi per ottenere un'elevata qualità dell'immagine.

In generale, comunque, anche le foto a 50 MP e quelle a 12,5 MP sono ottime, tanto che la tipologia di scatto più utilizzata dalla maggior parte degli utenti sarà sicuramente quella con la risoluzione standard proposta da Realme.



Lo zoom 2x è di qualità lossless, e si vede: la qualità delle foto scattate in questa modalità è ottima, del tutto paragonabile a quelle della lente principale. Infine, anche le foto della camera ultra-grandangolare sono ottime.

In notturna, però, il nostro consiglio è quello di limitarvi alla lente principale e di usare le apposite modalità per la fotografia a bassa luminosità: con le giuste impostazioni, gli scatti saranno ottimi.

Bocciata la lente macro da 2 MP, che non fornisce risultati di qualità anche facendo attenzione alla luce circostante e a posizionarsi alla distanza corretta dal soggetto che si desidera fotografare. Infine, non possiamo che apprezzare un intervento dell'IA non troppo marcato che, finalmente, non fa apparire le fotografie scattate come sovraprocessate dal software.

Beninteso, se volete delle immagini naturali la cosa migliore da fare resta disattivare l'Intelligenza Artificiale; tuttavia, quest'ultima non rovinerà certo i vostri scatti: anzi, in alcuni casi potrebbe rivelarsi una preziosa alleata.

Lato display, il Realme 11 Pro+ 5G sfoggia un ottimo pannello AMOLED da 6,7" con risoluzione 1080p e densità di pixel pari a 394 ppi.



Le specifiche dello schermo sono incredibili per la sua fascia di prezzo, tanto che fatichiamo a capire perché la campagna marketing di Realme non si sia concentrata (anche) su quest'ultimo. Stiamo parlando di una profondità di colore a 10-bit, un refresh rate a 120 Hz con Touch Sampling Rate a 360 Hz, supporto per il dimming PWM a 2.160 Hz e persino per l'HDR10+.

Sotto questo punto di vista, la proposta top di gamma di Realme è un device perfetto per il consumo di video e altri media in mobilità, grazie anche ai buoni speaker integrati, che peccano leggermente solo sui bassi.

Ovviamente, poi, c'è il supporto per la modalità always-on nella schermata di blocco, con un'interfaccia che mostra orologio, calendario, meteo e le icone delle app da cui sono state ricevute delle notifiche: sotto questo punto di vista, le possibilità di personalizzazione sono davvero numerose, perciò chiunque troverà un design adatto alle proprie esigenze e preferenze.

Infine, Realme promette una luminosità di picco di 950 nits per lo schermo del suo flagship: non si tratta di una specifica "spaccamascella", ma il display risulta chiaramente visibile anche sotto la luce del sole.



Gaming? Meglio di no

Lato hardware, Realme 11 Pro+ 5G affida le sue prestazioni a un chip MediaTek Dimensity 7050 5G.

Non si tratta assolutamente di una proposta innovativa, dal momento che il SoC è una semplice revisione del Dimensity 1080 già usato su Realme 10 Pro+. Tuttavia, spiegano gli ingegneri dell'azienda, ciò ha permesso loro di focalizzarsi sull'ottimizzazione, operando su un'architettura già nota e ben rodata.

In termini tecnici, il Dimensity 7050 è un chip Octa-Core con due P-Core Cortex-A78 a 2,60 GHz e sei E-Core Cortex-A55 a 2,0 GHz. La GPU, invece, è una Mali-G68 MC4, mentre l'intero chipset è realizzato a 6 nm.

Realme conferma la presenza di un chip ISP proprietario, realizzato in collaborazione con Samsung e appositamente pensato per il processing delle immagini.

Lato memorie, il Realme 11 Pro+ 5G sarà disponibile nel taglio 12/512 GB sul mercato italiano, ma all'estero il device è stato lanciato anche con 8 GB di RAM LPDDR4X e nei tagli di memoria da 256 GB a 1 TB. Inoltre, quando la memoria a disposizione è sufficiente, lo smartphone supporta l'espansione dinamica della RAM.

Per la verità, lo smartphone arriva con un'impostazione di default che garantisce 4 GB di RAM aggiuntivi, che possono arrivare fino a 12 GB tramite regolazione manuale da parte dell'utente.

Lato connettività, infine, abbiamo il classico set di opzioni tra cui il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l'NFC e, come ci spiega il nome dello smartphone, il 5G. Come abbiamo già riportato, Realme 11 Pro+ 5G presenta due alloggiamenti per la SIM e una porta USB-C 2.0.



Per gli amanti dei numeri, vi riportiamo qualche benchmark eseguito sul nostro Realme 11 Pro+ 5G. Partiamo da GeekBench 6: il CPU Benchmark dà un risultato di 961 punti in Single-Core e di 2.406 Punti in Multi-Core, mentre il GPU Benchmark in OpenCL fornisce un esito di 2.329 Punti.

Si tratta in entrambi i casi di valori in linea con la media del mercato, paragonabili in particolar modo a quelli del Redmi Note 12 Pro+ 5G, che d'altro canto costituisce lo smartphone più simile alla proposta di Realme attualmente sul mercato (se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Redmi Note 12 Pro+ 5G).

Su 3DMark, invece, i risultati sono nettamente inferiori, con 1.264 Punti e un framerate medio di 7.60 FPS sul benchmark Wildlife e un punteggio massimo di 636 Punti su Wilfd Life Extreme Stress Test su 20 cicli, con un framerate compreso tra 2 e 6 FPS. Restano comunque piuttosto buone le temperature, che non salgono mai oltre i 40°C anche negli stress test peggiori per il device.



Al di là dei numeri, sicuramente il chip di scorsa generazione pesa nel gaming, con dei risultati che ci fanno capire che Realme non ha pensato allo smartphone come ad una macchina per videogiocatori (d'altro canto, per quello ci sono i device della serie GT).

Abbiamo testato il Realme 11 Pro+ 5G su giochi "pesanti" come Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Diablo Immortal, Real Racing 3 e Asphalt 9: in generale, tutti i giochi funzionano correttamente sullo smartphone, a patto di rivedere al ribasso le impostazioni grafiche (laddove possibile), accontentandosi di perdere qualche dettaglio, oppure di scendere a compromessi con un framerate piuttosto ballerino, specie quando su schermo vi sono un gran numero di entità e di effetti. In generale, il dispositivo non è stato pensato per i carichi intensi di lavoro, tendendo leggermente a surriscaldarsi durante le sessioni più lunghe di gaming "pesante".

Se invece volete usare il Realme 11 Pro+ 5G per la fruizione di videogiochi leggeri, ne rimarrete piacevolmente sorpresi grazie anche all'ottima durata della batteria dello smartphone, che permette sessioni prolungate senza generare timori per l'arrivo a fine giornata del dispositivo.



Software fluido, sensori fulminei

Passando più in generale al software, Realme 11 Pro+ 5G arriva con Android 13 preinstallato e con Realme UI 4.0. Inoltre, l'azienda promette due anni di supporto per gli aggiornamenti software e tre di patch di sicurezza, in linea con il resto del mercato per questa stessa fascia di prezzo.

La Realme UI 4.0 rappresenta una presenza pervasiva nel sistema operativo, ma non necessariamente in senso negativo: l'esperienza di Android 13 stock è lontana, ma l'alto tasso di personalizzazione, il supporto per l'Aquamorphic Design e la revisione proprietaria per notifiche, centro di controllo dello smartphone e widget si fanno apprezzare moltissimo.

Ottime anche le animazioni di sistema, fluide e sobrie, che forniscono allo smartphone un carattere "premium" anche nell'utilizzo di tutti i giorni.

Merito anche di un buon comparto tecnico, che non flette i muscoli nel gaming ma che sopporta senza perdere un colpo l'utilizzo social e quello per la produttività.

La personalizzazione di sfondi e design dell'UI è permessa e, anzi, incoraggiata tramite un'apposita pagina delle impostazioni, che di fatto consente di rendere davvero "nostro" lo smartphone lavorando su colori di sistema, widget, notifiche, icone e chi più ne ha più ne metta.



Apprezzabile anche l'assenza di bloatware e di app superflue, sapientemente rimossi da Realme e che avrebbero davvero stonato in uno smartphone che si vuole dare un'aria da fascia alta.

Ottime le app di sistema brandizzate Realme e le impostazioni di Realme Labs, che per esempio vi danno la possibilità di attivare la modalità Sleep Capsule per ridurre automaticamente notifiche e suoni di sistema quando andate a letto o di sfuocare e nascondere in automatico le informazioni sensibili dagli screenshot prima di condividerli con altri.

Infine, promosso a pieni voti il sensore per lo sblocco tramite impronta digitale dello smartphone, estremamente preciso e fulmineo: ad esso si accompagna lo sblocco tramite codice (richiesto almeno una volta ogni 72 ore per evitare di dimenticarlo) e quello tramite riconoscimento del volto, che ovviamente è bidimensionale e dunque meno sicuro di quello 3D implementato sugli iPhone. In compenso, però, la mancanza di hardware a vista per il "Face ID" rende il punch-hole di Realme 11 Pro+ 5G uno dei più piccoli sulla piazza, influendo positivamente sulla qualità dello schermo, soprattutto nel momento in cui si usa lo smartphone per il consumo dei media.