realme 12 Pro+ 5G Recensione: lo smartphone per le foto con design Rolex

Il mondo degli smartphone offre una vasta gamma di opzioni per diversi tipi di utenti, da coloro che ricercano prestazioni ai vertici del mercato, ad esempio per il gaming, a chi preferisce spostare la priorità sula qualità fotografica per i social media: ognuno ha le proprie preferenze, insomma, e lo smartphone realme 12 Pro+ 5G punta proprio a questi ultimi, agli amanti della fotografia che non cercano le prestazioni più estreme.

La versione da 8/256GB sarà disponibile su Amazon al prezzo di lancio promozionale di 399,99 euro tra il 20 e il 25 marzo 2024; successivamente, il prezzo aumenterà a 499,99 euro. Nel nostro caso specifico, però, abbiamo provato la versione da 12/512GB, acquistabile al prezzo di 499,99 euro dal 14 al 31 marzo, prima dell'incremento a 549,99 euro. Resta ora da scoprire come si è comportato il dispositivo.



Un design... di lusso

Lo smartphone realme 12 Pro+ 5G presenta alcuni aspetti distintivi, come il retro in pelle vegana con finitura Submarine Blue (nel caso del nostro sample) o Navigator Beige, affiancato da una linea centrale dorata che evidenzia anche il modulo fotografico circolare. Il design è da attribuire al maestro Ollivier Savéo, noto nell'industria dell'orologeria per aver firmato alcuni dei pezzi più interessanti di Rolex e altri brand. Con dimensioni pari a 161,47 x 74,02 x 8,75 mm e un peso di 196 grammi, il telefono offre una presa confortevole, associata a una resistenza all'acqua secondo lo standard IP65. Sul display c'è un piccolo foro per la fotocamera anteriore, situato nella parte centrale superiore.



A proteggere lo smartphone troverete un sensore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo, supportato dal comodo riconoscimento facciale. Lungo i lati del dispositivo potrete individuare vari elementi: sulla destra ci sono il tasto di accensione e il bilanciere del volume, mentre in alto sono collocati un microfono e un altoparlante. Nella parte inferiore del cellulare sono presenti il carrellino Dual nanoSIM, il secondo microfono, una porta USB Type-C e un secondo speaker. All'interno della confezione di vendita troverete un caricabatterie rapido da 67W, un cavo USB Type-C/Type-A, una custodia flessibile trasparente, una spilletta per estrarre il vano SIM e la manualistica necessaria.



Un comparto tecnico incentrato sulle fotografie

realme 12 Pro+ 5G è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, con 8/12GB di RAM (espandibile fino a 24 GB virtualmente) e 256/512GB di storage interno (non espandibile).

Sebbene questa configurazione sia adeguata per le esigenze di molti utenti, altri brand a un prezzo simile offrono soluzioni puù generose.

Nel corso della nostra prova, abbiamo ottenuto un punteggio di 651.925 punti su AnTuTu Benchmark v.10.2.3 e 1.017 punti in single-core e 2.835 punti in multi-core su Geekbench 6. Tuttavia, un dispositivo meno costoso come il recente Nothing Phone (2a) è riuscito a raggiungere facilmente oltre 700.000 punti su AnTuTu. realme 12 Pro+ 5G, però, ha una batteria da 5.000 mAh e supporta una ricarica cablata SuperVOOC da 67W, per un'autonomia sufficiente a coprire la tipica giornata lavorativa. Un uso meno intensivo o l'attivazione di opzioni di risparmio energetico potrebbero consentire di raggiungere le due giornate. Assente, invece, la ricarica wireless.



Lo schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) ha un rapporto schermo-corpo del 93%, frequenza di campionamento tocco fino a 240 Hz, PWM dimming da 2.160Hz e refresh rate fino a 120 Hz. Il pannello offre un buon equilibrio cromatico, garantendo un'esperienza multimediale immersiva, sebbene la sua luminosità massima sia limitata a 950 nit. Questo non dovrebbe essere considerato un difetto importante, poiché il display rimane comunque funzionale e soddisfacente.



Tra le altre specifiche degne di nota vi sono una modalità Always On personalizzabile e i DRM Widevine L1, che consente agli utenti di guardare Netflix in alta definizione. Certo, altri schermi risultano più luminosi e fanno meglio in generale, ma realme 12 Pro+ 5G si difende comunque bene. Ci sono poi gli altoparlanti stereo Hi-Res Audio con Dolby Atmos, che assicurano una buona esperienza sonora. La connettività include Dual Standby 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC.



Zoom 3x, 30x e 120x

La fotografia rappresenta indubbiamente un punto di forza chiave per il dispositivo, dotato di una configurazione composta da tre fotocamere posteriori: un teleobiettivo periscopico da 64MP (OmniVision OV64B, f/2.8, stabilizzatore ottico dell'immagine, 71 mm), un sensore principale da 50MP (Sony IMX890, f/1.8, 24 mm) ed un obiettivo ultragrandangolare da 8MP (f/2.2, 112°).

Il tocco di classe di questo device è la capacità di ingrandire fino a 120 volte l'immagine attraverso lo zoom digitale, mentre la lente periscopica offre uno zoom ottico pari a 3x. Di conseguenza, la qualità dei ritratti è sorprendente, soprattutto quando confrontata con quella di altri smartphone disponibili nello stesso range di prezzo. Infatti, è difficile individuarne uno capace di competere con tali performance. Considerate le attuali tendenze social, la disponibilità di uno smartphone in grado di convincere sotto questo aspetto susciterà sicuramente l'interesse di un ampio pubblico.

A tal proposito, va segnalata la partnership tra realme e il rinomato direttore della fotografia Claudio Miranda, grazie alla quale sono stati integrati diversi filtri cinematografici, ovvero "Viaggio", "Anticonformista" e "Ricordo". Grazie a queste opzioni creative, gli utenti possono ora scattare foto dallo stile tipico dei set hollywoodiani.



In alto filtro Anticonformista. In basso, da sinistra a destra, Viaggio, Ricordo e Ritratto normale

Seppure la lente periscopica sia notevole, anche il sensore principale merita i suoi elogi, in quanto in grado di scattare ottime foto in condizioni di illuminazione favorevoli. Pur essendoci alcune concessioni, data l'assenza del sensore da 200MP del realme 11 Pro+ 5G e di una lente macro, l'obiettivo da 50MP dà soddisfazioni anche in ambienti poco illuminati, supportato dalla modalità Notte che spesso ne migliora come si deve la qualità.

Le fotografie scattate con la fotocamera grandangolare sono invece nella media, tenendo conto della fascia di prezzo. Disponibile anche la registrazione video in risoluzione 4K/30fps, benché per una stabilizzazione efficiente occorrerà ridurne la risoluzione. I selfie del sensore frontale da 32MP (f/2.4) sono discreti, ma non eccezionali; è possibile scattarli a 1x o 0,8x.

Malgrado alcuni lievi inconvenienti, il realme 12 Pro+ 5G lascia comunque un'ottima impressione nel settore fotografico. Essendo comune per i dispositivi di fascia media sacrificare componenti flagship per mantenere bassi i costi, resta evidente il vantaggio distintivo dello zoom offerto da questo smartphone, difficilmente replicabile dai concorrenti. Nel caso desideriate dare un'occhiata a qualche scatto non compresso, potete trovarlo nella nostra cartella Drive dedicata al realme 12 Pro+ 5G.



Dal software al gaming

realme 12 Pro+ 5G funziona con il sistema operativo Android 14, arricchito dalla personalizzazione realme UI 5.0 (basata su ColorOS 14). Questa include opzioni sperimentali accessibili tramite l'area "realme Lab". Tra queste, figurano "Condivisione musicale in modalità doppia" e "Misurazione frequenza cardiaca" (tramite lettore di impronte digitali). Oltre agli aspetti consolidati propri dei dispositivi OPPO/realme, come la possibilità di impostare la pagina Shelf, questo sistema comprende le patch di sicurezza di febbraio 2024.



L'elemento meno gradevole riguarda la gestione del software, gravata da applicazioni preinstallate superflue, comprese notifiche per aggiornamenti automatici via App Market, negozio alternativo che si affianca al Play Store.

Inoltre, la visualizzazione di notizie sulla schermata di blocco potrebbe risultare fastidiosa per alcuni utenti. Fortunatamente, è possibile apportare modifiche alle opzioni per migliorare la situazione. Per quanto riguarda le prestazioni complessive, il sistema gode di una buona fluidità generale, sebbene occasionalmente possa incappare in cali minori.



Va notato che il realme 12 Pro+ 5G non mira principalmente al mercato dei gamer, concentrandosi invece su aree come la fotografia e l'estetica per attrarre l'utenza. Mentre titoli leggeri come Call of Duty Mobile girano agevolmente a dettagli su Alto e frame rate su Molto Alto, la vera sfida emerge con Diablo Immortal. I 60FPS non sono supportati da realme 12 Pro+ 5G e bisogna accontentarsi di una qualità Bassa per un'esperienza godibile.

Anche se il pannello in-game permette di attivare preset prestazionali, aprire app di terze parti in finestra flottante e minimizzare eventuali disturbi, inevitabilmente l'esperienza ha i suoi limiti. In ogni caso, durante i nostri test, il sistema di raffreddamento basato su vapor chamber si è dimostrato adeguato a gestire la temperatura del dispositivo.