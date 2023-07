REDMAGIC 8S Pro Recensione: quando lo Snapdragon 8 Gen 2 è potenziato

Siamo al giro di boa del 2023 e l'industria degli smartphone è letteralmente in fermento, in vista del lancio dei cosiddetti nuovi modelli potenziati con processori "Plus".

In questo contesto non può di certo mancare REDMAGIC, che porta ufficialmente anche in Italia il suo nuovo smartphone da gaming, il REDMAGIC 8S Pro, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 potenziato. Ma non si tratta dell'unica novità rispetto a quanto già visto nella prima metà dell'anno: abbiamo avuto modo di mettere alla prova la variante Midnight da 12/256GB, venduta al prezzo di 649 euro, per diverse settimane e siamo pronti a raccontarvi com'è andata.

Prima di partire, però, vi ricordiamo che verranno lanciati anche i modelli da 16/512GB Platinum e Aurora, proposti rispettivamente a 779 euro e 799 euro. La disponibilità nel nostro Paese partirà dal 3 agosto 2023.



Una ventola RGB emerge dall'oscurità

Uno smartphone da gaming REDMAGIC di ultima generazione non può non presentare qualche tipo di ventola RGB integrata. Dopo averla vista in trasparenza nella recensione di REDMAGIC 8 Pro Titanium, che abbiamo messo sotto stress nella prima metà del 2023, è arrivato il momento di vederla in azione in tutt'altra veste.

Nella colorazione Midnight di REDMAGIC 8S Pro, infatti, la ventola è incastonata sul retro nella scocca, più scura, tanto che a un occhio distratto potrebbe quasi passare inosservata. Quando si attiva la modalità gaming o si decide di abilitarla tramite l'apposito toggle rapido, la luce emerge dall'oscurità. Letteralmente.

Vedendo il tutto in chiave prettamente "romantica", quell'insieme di LED RGB potrebbe quasi essere visto come uno spiraglio di luce.

Mettendo da parte l'overthinking creativo, che non tutti potrebbero comprendere, e tornando coi piedi ben saldi per terra, il look della backcover può attirare l'attenzione anche per via dei giochi di luce che partono proprio dalla zona RGB.

Le tre fotocamere posteriori, accompagnate dal flash LED, hanno una sporgenza minima, tanto da non far ballare troppo il dispositivo quando posto su una superficie piana. Curiosamente, anche le scritte presenti sul lato sinistro si illuminano.



La cura nei dettagli riposta da REDMAGIC è maniacale sotto diversi punti di vista, dall'utilizzo di materiali Premium come il metallo (lato frame, mentre quello sul retro si definisce "metal glass") alla presenza di un pannello anteriore full-screen, che dispone dell'ormai classica - quantomeno per REDMAGIC - fotocamera posta sotto al display.

Ancora una volta, quest'ultima si nota solo leggermente e in alcuni contesti, ma il risultato raggiunto a livello di immersione visiva per i contenuti multimediali è ormai perfetto.

Tra l'altro, grazie alla presenza di questo sensore, è possibile sfruttare il classico riconoscimento facciale come metodo di sblocco, anche se in questa tipologia di soluzione consigliamo di continuare a puntare sul più preciso lettore di impronte, sempre integrato sotto al display.

Se proprio dobbiamo trovare l'ago nel pagliaio relativamente alla progettazione di REDMAGIC 8S Pro, le dimensioni di 163,98 x 76,35 x 9,47 mm e il peso di 228 grammi non sono propriamente dei più contenuti. Tuttavia, durante la nostra prova non abbiamo mai avuto problemi in termini di maneggevolezza, anche se il riscontro potrebbe essere diverso da parte di un utente non abituato a utilizzare smartphone di questo tipo.



Partendo invece col tour dei lati, il fianco destro è quello maggiormente popolato. Al netto dell'immancabile slider rosso per la modalità gaming e del trigger soft touch a 520Hz, fanno infatti capolino microfono, sfiato per la ventola (da cui trapela la luce RGB quando attiva) e pulsante d'accensione.



Sul lato sinistro, invece, figurano bilanciere del volume e ulteriore sfiato per la ventola. In basso, poi, ci sono altoparlante, microfono, porta USB Type-C e carrellino per la SIM (dual nanoSIM). In alto trova conferma il jack audio da 3,5mm per le cuffie, affiancato da microfono e altoparlante.



La dotazione è completa, così come non delude quanto presente nella confezione di vendita, dove abbiamo trovato, al netto dello smartphone e degli ormai immancabili artwork futuristici che circondano la scatola, un caricabatterie da 65W, un cavo rosso USB Type-C/Type-C, la spilla per l'estrazione del vano SIM, una cover trasparente semi-rigida e la consueta manualistica.

Per completezza, va detto che il nostro sample, come spesso accade quando le settimane di test avvengono prima del lancio, è arrivato con un caricabatterie estero da 65W, quindi ci potrebbe essere qualche leggera divergenza con quanto verrà poi effettivamente venduto in Europa, nel senso che il caricabatterie sarà probabilmente europeo. Tuttavia, il pacchetto risulta sicuramente completo, in un periodo in cui, soprattutto a livello di top di gamma, molti brand stanno rimuovendo il caricabatterie dalla confezione di vendita.



L'overclock dello Snapdragon 8 Gen 2

Uno degli aspetti più interessanti della proposta di REDMAGIC risiede nella presenza sotto la scocca di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in quella che lo stesso produttore chiama Leading Version.

C'è stata in realtà un po' di confusione anche all'estero nella comunicazione, in quanto qualcuno ha fatto riferimento all'utilizzo di un nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 2 quando in realtà il primato di REDMAGIC consiste nel disporre di un overclock del Core Prime del processore a 3,36 GHz (anziché 3,2 GHz), mentre la GPU arriva ora a 719MHz (al posto di 680MHz).

In altre parole, di fatto si tratta della prima soluzione non Samsung a disporre di un overclock sul processore (ricordiamo infatti che anche la variante "for Galaxy" del SoC vista con la gamma Galaxy S23 raggiunge gli stessi picchi). Insomma, non è propriamente di un processore inedito, ma sicuramente la Leading Version del REDMAGIC 8S Pro delinea uno smartphone al top del mercato in termini prestazionali.

Il dispositivo, nel nostro sample, è affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X (espandibili in modo virtuale di ulteriori 10GB), 256GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile) e dal classico chip proprietario Red Core 2.



Per intenderci, durante la nostra prova il dispositivo ha fatto registrare 1.311.987 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, così come 2.101 punti in single-core e 5.696 punti in multi-core su Geekbench 6.1.0. Insomma, ci sono ben pochi dubbi: le performance di REDMAGIC 8S Pro sono semplicemente al top del mercato.

A supporto, tra l'altro, c'è un'ampia batteria da 6.000 mAh, che conferisce al dispositivo un'ottima autonomia.

La classica giornata è garantita, ma anche raggiungere le fatidiche due giornate non è poi così difficile se non si effettuano troppe sessioni di gaming prolungate nell'arco delle 24 ore.

Tra l'altro, non mancano anche funzionalità di risparmio energetico che consentono di ottimizzarne la durata in modo importante: certo, come sempre molto dipende dal tipo di utilizzo che si fa dello smartphone, ma siamo su ottimi livelli in generale. Il nuovo 8S Pro è quindi una soluzione che convincerà molti da questo punto di vista, grazie anche al supporto alla ricarica rapida a 65W, che in pochi minuti può garantire ore di utilizzo.

Nulla da eccepire neanche per quel che riguarda lo schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 960 Hz, protezione Gorilla Glass 5 e picchi di luminosità fino a 1.300 nit.



Quest'ultimo si colloca ai vertici della categoria (per fascia di prezzo), garantendo un ottimo bilanciamento dei colori e una luminosità massima convincente. Sono poi l'aspect ratio 20:9, il design completamente fullscreen e la presenza di una fotocamera sotto allo schermo (che nella maggior parte dei contesti rimane pressoché invisibile) ad attirare l'attenzione di chi non ha mai visto un display di questo tipo.

Come già accennato in precedenza, REDMAGIC è ormai riuscita nascondere molto bene il sensore in-display, che si nota solamente quando va in forte contrasto con le immagini a schermo, magari su sfondo molto chiaro e luminoso.

Tuttavia, c'è veramente ben poco da recriminare, considerando anche il supporto ai DRM Widevine L1, che consentono di effettuare la riproduzione in streaming in Full HD dei contenuti di piattaforme come Netflix.



Non manca poi una modalità Always On, che tra l'altro risulta personalizzabile in vari stili. Di default quest'ultima rimane a schermo per 10 secondi, ma è possibile forzarla affinché rimanga sempre attiva.

Il reparto multimediale viene completato da un buon comparto stereo, che convince sia in termini di qualità sonora che a livello di volume massimo. Nulla da eccepire anche per quel che riguarda il reparto connettività, considerando che 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC risultano al loro posto.



Un comparto in cui gli smartphone da gaming non pongono propriamente un focus totale è quello fotografico e i dispositivi di REDMAGIC non fanno eccezione, ma va detto che col passare degli anni la situazione si è fatta più interessante, perlomeno guardando ai sensori posteriori.

Sul retro troviamo in questo caso una tripla fotocamera da 50MP (principale, f/1.88, Samsung GN5, PDAF) + 8MP (ultra-wide, f/2.2, 120 gradi) + 2MP (macro, f/2.4), che riesce a scattare foto che possono convincere un ampio numero di utenti in contesti di buona luce, grazie anche a un preciso utilizzo dell'intelligenza artificiale.



Sebbene i risultati si avvicino più alla fascia media che a quella alta, gli scatti potrebbero in realtà convincere anche di notte, ancora meglio se utilizzando l'apposita modalità. Non pensate che i risultati siano privi di rumore digitale, così come di certo non si sceglie un REDMAGIC 8S Pro per il reparto fotografico, visti anche i risultati solamente accettabili in termini di grandangolari e macro ma, se dobbiamo valutarlo a partire dalla media di quanto offerto usualmente dal mercato degli smartphone da gaming, si può affermare che non è affatto male.

A livello di video, tra l'altro, si può addirittura arrivare a registrare in 8K, ma è assolutamente consigliato scendere con la risoluzione se si vuole ottenere una migliore stabilizzazione.

A lasciare un po' l'amaro in bocca è invece, come d'altronde già avvenuto con modelli precedenti, la fotocamera da 16MP posta sotto il display, che non riesce a raggiungere la qualità offerta da un sensore classico, per quanto a livello di ottimizzazione dello scatto dopo aver premuto sull'apposito pulsante siano stati fatti dei passi in avanti importanti rispetto alle prime iterazioni.

Anche per un utente poco attento alla qualità dei selfie questo aspetto potrebbe fare un po' storcere il naso, quindi non si tratta di uno smartphone che si può consigliare a occhi chiusi a un amante della fotografia.

Come sempre, se volete farvi un'idea più precisa in merito a quanto proposto, trovate gli scatti non compressi nella nostra cartella Drive dedicata a REDMAGIC 8S Pro.



Un software rivisto e un gaming ai massimi livelli

Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione REDMAGIC OS 8.0, che al momeno in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di maggio 2023.

Al netto della presenza di qualche app come quella di Booking, a livello di quanto preinstallato il dispositivo non va a calcare troppo la mano. La personalizzazione utile all'utente è invece ricca di funzionalità, anche già a partire dall'interfaccia personalizzata con widget tra cui spicca, ad esempio, quello per gestire rapidamente il preset relativo alla ventola interna.

Non mancano poi di certo le possibilità in termini di personalizzazione, dai temi all'opzione relativa alla velocità delle animazioni, fino alla possibilità di mostrare il contapassi direttamente nella schermata di blocco, passando per lo sfondo a carosello.

Si va poi dal pannello laterale Z-POP alla funzione di risparmio energetico legata al 5G, passando, come sempre avviene per REDMAGIC, per miriadi di altre feature che possono tornare utile in vari contesti, ad esempio per quel che riguarda la riproduzione dei colori a schermo. Purtroppo, però, ancora una volta dobbiamo sottolineare la scarsa cura in termini di localizzazione.

Va detto che rispetto a qualche anno fa sono stati fatti dei passi in avanti importanti, perlomeno in alcuni menu, ma ancora oggi ci sono opzioni in più lingue sparse qua e là.

Non che non si capisca cosa si intende, ma è sempre un peccato notare questa frammentazione.



Oltretutto, c'è anche da dire che non si tratta della più stabile delle personalizzazioni. Ad esempio, durante la nostra prova abbiamo riscontrato un fastidioso bug che non permette di accedere alla galleria delle foto scattate direttamente dall'app Fotocamera integrata, oltre a qualche grattacapo anche nell'uso dell'app Foto di Google.

Se per un utente consapevole la soluzione passa dal Gestore dei file o da un'app di terze parti, potrebbe trattarsi comunque di un problema molto limitante. Va detto che il bug si era risolto in seguito all'arrivo di un aggiornamento software a pochi giorni dall'uscita della recensione, il cui changelog citava semplicemente alcuni fix per rendere più stabile il sistema, ma il bug è tornato a ripresentarsi dopo qualche scatto.

Inoltre, il widget di data e ora prima dell'update mostrava i numeri tagliati. Ci sono sempre miriadi di variabili in gioco e non è detto che qualcun altro riscontri effettivamente questi problemi, ma vale sempre la pena evidenziare quanto il software non sia propriamente dei più stabili, cosa già registrata in passato anche con altri dispositivi del brand.

In generale, dunque, non si tratta esattamente di uno degli aspetti più curati, per quanto più di qualcuno possa chiudere un occhio, grazie anche a un'ottima fluidità di sistema.



A convincere maggiormente, però, è quanto offerto a livello di esperienza gaming.

Le funzionalità software in questo caso si sprecano, andando ben oltre i classici trigger dorsali a 520Hz che permettono, ad esempio, di mirare e sparare negli sparatutto in modo più comodo.

L'applicazione legata alla modalità gaming, che si avvia mediante l'apposito slider fisico, è infatti piena zeppa di funzionalità, come d'altronde già visto anche coi modelli precedenti.

Anche in questo caso bisognerebbe lavorare maggiormente sulla localizzazione, ma al netto di ciò il numero di opzioni è semplicemente impressionante.



Tralasciando quanto già approfondito nelle altre recensioni in passato, nel pannello in-game, attivabile a partire da uno scorrimento laterale, troviamo un widget relativo alla cosiddetta Diablo Mode, che spreme al massimo le performance aumentando però consumi e temperature.

Si possono poi impostare dei preset prestazionali fino a quello Superlativo, nonché utilizzare rapidamente tutte le funzionalità per evitare di essere disturbati durante il gaming.

Immancabili poi gestione della ventola e dell'illuminazione RGB.

Andando oltre a quanto proposto dal sofware, poi all'atto pratico REDMAGIC 8S Pro non ha alcun tipo di problema a sostenere le performance. Un titolo casual come Call of Duty gira infatti tranquillamente con Qualità su Molto Alto e FPS su Max, ma anche la temibile prova con Diablo Immortal, gioco notoriamente più esoso in termini di risorse, consente di divertirsi tranquillamente con Risoluzione Alta, Qualità Molto alta e 60FPS.

Insomma, siamo al top del mercato a livello prestazionale. Per il resto, il sistema di raffreddamento avanzato ICE 12.0, basato anche su vapor chamber, è sempre riuscito a mantenere le temperature su livelli nella norma durante la nostra prova.

Certo, tenuto conto delle calde giornate offerte dall'anticiclone africano Cerbero durante le quali si sono svolti i test, in alcuni contesti il calore sulla scocca si è inevitabilmente fatto sentire e, prima dell'arrivo dell'aggiornamento software di cui parlavamo prima, abbiamo riscontrato anche uno spegnimento improvviso del dispositivo in una situazione particolarmente rovente, ma a livello generale è rimasto sempre tutto nella norma.

Anzi, anche in seguito a lunghe sessioni di gioco non abbiamo mai riscontrato problemi. Per intenderci, il temibile classico CPU Throttling Test da 100 thread e 15 minuti ha fatto mantenere le performance all'81% del massimo. Insomma, a livello generale è impossibile non definire REDMAGIC 8S Pro come un mostro prestazionale della seconda metà del 2023.