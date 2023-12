REDMAGIC 9 Pro Recensione: uno Snapdragon 8 Gen 3 dal prezzo aggressivo

Il mobile gaming è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, complice anche una vita sempre più frenetica e movimentata. Per questa ragione alcuni produttori hanno sentito la necessità di creare una categoria, quella dei gaming phone, che gode tutt'ora di un discreto successo. Caratteristica comune a questi device, la volontà di azzerare i compromessi in termini di prestazioni.



Tra i più popolari di questi brand c'è sicuramente REDMAGIC, che a intervalli regolari rinnova la propria lineup con smartphone dal rapporto prezzo/prestazioni sempre molto interessante. L'ultimo arrivato è il nuovo REDMAGIC 9 Pro, proposto a un prezzo di partenza di 649 euro per il modello Sleet da 12/256GB, mentre la variante Cyclone da 16/512GB viene proposta a 709 euro. Il modello Snowfall da 16/512GB, che ricorda per certi versi il design di REDMAGIC 8 Pro Titanium, infine, ha un costo di 799 euro. I preorder sul portale ufficiale partiranno dal 27 dicembre 2023, mentre l'effettiva disponibilità sul mercato inizierà il 3 gennaio 2024. Di queste tre versioni, nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere sotto stress il modello Sleet: ecco com'è andata.



Una ventola direttamente dal futuro

REDMAGIC punta ormai da tempo sulla presenza di una ventola RGB integrata (22.000 RPM) complementare al sistema di raffreddamento, cosa che non passa però di certo inosservata in termini di design.

Questa volta il brand ha optato per un posizionamento atipico, nel senso che a prima vista la ventola potrebbe quasi sembrare una terze lente fotografica.

È però attivando la modalità gaming che si vede subito il "terzo cerchio" illuminarsi di blu, facendo capire subito la situazione. Anche le scritte si illuminano, ad esempio quando si riceve una notifica. Ovviamente gli effetti LED sono completamente personalizzabili via software. In generale, quindi, l'estetica di REDMAGIC 9 Pro risulta futuristica e gradevole, con una texture che, nel caso della colorazione Sleet, rivela i suoi dettagli più oscuri attraverso giochi di luce.

Il frame è in alluminio, mentre la backcover è in vetro, per un'esperienza Premium al tatto e a livello di solidità costruttiva, complici anche le dimensioni di 163,98 x 76,35 x 8,9 mm (per un peso di 229 grammi). La proposta convince, anche se non si tratta esattamente del dispositivo più compatto in circolazione e la tendenza a trattenere le impronte sul retro ci ha fatto storcere un po' il naso durante la nostra prova.

Come ci si poteva ampiamente aspettare, poi, non è presente alcuna certificazione IP. La cura riposta nel design, però, è tanta e ben visibile, non solo per via della presenza della ventola RGB e della leggera traslucenza delle scritte, ma anche per aspetti come un modulo fotografico integrato nella scocca e privo di fastidiose sporgenze.

Altri aspetti che si fanno notare sono la presenza di un display privo di fori e notch, visto che siamo ormai alla quinta generazione in cui REDMAGIC propone la sua soluzione con camera frontale sotto al display (UDC).

Anche se in qualche contesto si nota ancora leggermente la presenza di questa zona, il risultato in termini di visibilità di contenuti multimediali a schermo intero è ottimo, per uno smartphone definibile veramente all-screen.



Nonostante questa soluzione per certi versi futuristica, REDMAGIC 9 Pro mantiene salde le sue radici in altri contesti: basti pensare alla presenza, nella parte alta del dispositivo, del jack audio da 3,5mm per le cuffie, affiancato da un microfono, dall'altoparlante e dal sensore IR (che finora non avevamo mai visto su un dispositivo REDMAGIC: l'abbiamo provato con l'app Mi Remote controller e un TV LG e ha funzionato).

Sul lato sinistro troviamo invece unicamente lo sfiato per la ventola, che c'è anche sul lato destro (dove tra l'altro si intravedono anche le luci LED quando la ventola è attiva). Sempre sulla destra troviamo il piccolo pulsante d'accensione, l'immancabile slider rosso per la modalità gaming, il bilanciere del volume e i trigger touch a 520Hz (ormai un classico per REDMAGIC, che però ora si "accendono" anche con un LED centrale quando si gioca). In basso sono disposti invece altoparlante, microfono, porta USB Type-C 3.2 e carrellino per la SIM (dual nanoSIM). In termini di metodi di sblocco, sono presenti sia il sensore per le impronte digitali in-display che il riconoscimento facciale.

A farsi notare è poi la confezione di vendita, in una particolare colorazione grigia con dettagli in rilievo e artwork all'interno (che preferiamo non spoilerarvi). Va detto che nel caso del nostro sample, ricevuto a qualche settimana dall'effettivo approdo del dispositivo sul mercato, abbiamo trovato un caricabatterie estero.

In dotazione comunque c'è un caricatore da 80W (una buona proposta in un periodo in cui, anche in ambito top di gamma, più di qualche produttore sta rimuovendo il caricabatterie dal packaging). Non mancano poi un cavo USB-C/USB-C, la spilla per l'estrazione del vano SIM, una cover trasparente semi-rigida e la classica manualistica. Insomma, considerando anche il prezzo di vendita, non ci si può di certo lamentare.



Performance ai vertici del mercato

Uno smartphone da gaming non può che porre gran parte del suo focus sulle prestazioni. Ci troviamo davanti a uno dei primi esemplari con processore Snapdragon 8 Gen 3, con 12GB di RAM LPDDR5X (espandibili virtualmente fino a ulteriori 10GB) e 256GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile).

Il SoC di Qualcomm è affiancato dal nuovo Red Core 2 Pro (che rappresenta l'evoluzione del chip già visto in passato, che si occupa di alleggerire il carico sul processore andando a gestire attività secondarie, come ad esempio l'illuminazione).

Trattandosi del processore più potente in circolazione, le prestazioni non possono che essere ai vertici del mercato, sia in ambito quotidiano che nel gaming. Ma partiamo dai benchmark sintetici.

Durante la nostra prova, lo smartphone ha fatto registrare ben 2.154.040 punti su AnTuTu Benchmark v.10.1.5, nonché 2.302 punti in single-core e 7.288 punti in multi-core su Geekbench 6.2.2. Ci sono pochi dubbi sul fatto che REDMAGIC 9 Pro rappresenti un mostro di potenza, attualmente inarrivabile anche per dispositivi più costosi.

L'ampia batteria dual-cell da 6.500 mAh conferisce un'ottima autonomia al dispositivo: dipende anche da quanto si gioca, ma portare a casa la classica giornata lavorativa con questo dispositivo è un gioco da ragazzi.

In determinati contesti siamo anche riusciti ad arrivare senza problemi alle fatidiche due giornate e siamo sicuri che più di qualcuno riuscirà a raggiungere e superare questo risultato. Al suo fianco, la ricarica rapida garantisce ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente. Il quadro non può dunque che essere ampiamente positivo, al netto dell'assenza della ricarica wireless, caratteristica sacrificabile per il prezzo e le specifiche del dispositivo.

Non delude neanche lo schermo AMOLED Full Flat da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 960Hz, protezione Gorilla Glass 5 e picchi di luminosità di 1.600 nit.

Abbiamo già spiegato quanto la fotocamera posta sotto al display non crei alcun tipo di grattacapo durante la visione dei contenuti multimediali, ma il fatto che il pannello disponga di un buon bilanciamento dei colori e di una buona luminosità massima contribuiscono sicuramente a minimizzarne la presenza.

Si fa dunque riferimento a un ottimo pannello, che riesce a rivaleggiare nella sua fascia di prezzo. Peccato però per la sola presenza dei DRM Widevine L3, che limitano la visione di Netflix alla sola qualità SD mentre su piattaforme come Amazon Prime Video e YouTube si va oltre senza problemi. Non manca, poi, la modalità Always On personalizzabile, mentre il comparto audio convince sia a livello di qualità che in termini di volume massimo grazie alla presenza di doppi speaker e della certificazione DTS:X Ultra.

Arrivando il reparto connettività è da gaming phone che guarda al futuro, vista la presenza di 5G, Wi-Fi 7, NFC e Bluetooth 5.3.



È risaputo che gli smartphone da gaming non siano esattamente dei dispositivi per gli amanti delle foto. Tuttavia, col passare degli anni la situazione è un po' migliorata, anche se nel caso di REDMAGIC 9 Pro siamo ancora su livelli solamente discreti.

Sul retro troviamo una doppia fotocamera da 50MP (principale, Samsung GN5, OIS) + 50MP (ultra-wide, Samsung JN1), mentre sul frontale fa capolino un sensore in-display da 16MP.

Gli scatti in contesti con buona luce possono tutto sommato andare bene a un utente che non ha particolari esigenze, grazie anche all'intervento dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, i limiti di questo reparto si notano soprattutto negli scenari notturni, in cui il rumore digitale si fa notare ampiamente. Rimangono ancora una volta sotto la media gli scatti della fotocamera UDC, che come al solito ricreano una scena che sembra essere leggermente offuscata. L'elaborazione software riesce comunque a rendere i risultati utilizzabili, ma è chiaro che non si tratti esattamente del migliore degli scenari.

Passando ai video, fa sempre un po' sorridere la possibilità di registrare persino in 8K, soprattutto se poi bisogna scendere con la risoluzione per avere una stabilità quantomeno accettabile.

In linea generale, quindi, a livello fotografico il nuovo REDMAGIC 9 Pro è limitato sotto diversi punti di vista e di certo non è questo il focus principale della proposta del brand: se il vostro pane quotidiano è il gaming e avete intenzione solamente di scattare qualche semplice foto per i social con questo dispositivo, potrete comunque farlo senza troppi problemi. Se vi interessa dare un'occhiata ad alcuni scatti non compressi, potete fare riferimento alla nostra cartella Drive dedicata a REDMAGIC 9 Pro.



Gaming d'eccellenza, ma qualche incertezza software

Il sistema operativo a bordo di REDMAGIC 9 Pro è Android 14 con personalizzazione REDMAGIC OS 9.0.9 (e patch di sicurezza aggiornate a ottobre 2023, al momento della prova).

Immancabili le miriadi di funzionalità gaming viste nei precedenti modelli, dalla possibilità di proiettare su uno schermo più ampio il gameplay tramite il programma REDMAGIC Studio fino ai wallpaper e alle animazioni custom, passando per l'assistente virtuale Mora e per Gravity X (che mette in evidenza la possibilità di associare un controller o mouse e tastiera). A questo proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alla nostra recensione di REDMAGIC 8 Pro Titanium e alla prova di tastiera meccanica e mouse da gaming REDMAGIC per avere un quadro più completo sull'intero ecosistema. Le possibilità, in termini di funzioni, sono ormai talmente tante da risultare talvolta addirittura disorientanti (non che questo sia un male, in realtà) e vanno a coprire anche ambiti al di fuori dei videogiochi.

REDMAGIC afferma che questa versione 9.0 di REDMAGIC OS abbia reso in generale più fluido del 30% il sistema operativo e in effetti non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema in tal senso, rilevando tra l'alto anche una totale assenza di bloatware (al netto della presenza del Browser integrato e di Daily Wallpaper, che mostra le news a partire da uno scorrimento laterale della schermata di blocco).

Un capitolo a parte lo merita però la pulizia del software visto che, nonostante i leggeri passi in avanti compiuti rispetto al passato, le traduzioni non sono state sistemate a dovere e si nota che alcune schermate siano state pensate guardando a un pubblico diverso da quello occidentale (ci riferiamo soprattutto alle opzioni legate al gaming).



Chi è solito acquistare questa tipologia di dispositivi sa già a cosa si va incontro in termini di localizzazione e pulizia software, e non avrà dunque troppi problemi a comprendere l'uso delle varie funzioni, ma bisogna constatare che dopo ormai parecchi anni ci troviamo ancora davanti a un software non esattamente dei più affidabili.

Per intenderci, un esempio specifico riguarda un bug che durante la nostra prova non ci ha consentito a più riprese di copiare del testo negli appunti, visto che il sistema si rifiutava di mostrare a schermo l'apposito pop-up. Insomma, siamo alle solite: è sempre la cura riposta nel software a rappresentare l'anello più debole della proposta di REDMAGIC.

Detto questo, un dispositivo come REDMAGIC 9 Pro non può che dare il meglio quando si attiva la modalità gaming mediante l'apposito slider rosso e si entra effettivamente in-game, facendo apparire l'immancabile pop-up laterale, leggermente rivisto rispetto a quanto visto in passato.

Al netto dei preset prestazionali Bilanciato, Ascesa e Superlativo, delle statistiche relative all'uso delle risorse e della possibilità di aprire in Picture in picture app come WhatsApp, si fanno notare i riquadri relativi ai plug-in della modalità Diablo (che spinge al massimo l'hardware) e del cosiddetto Card Draw Assist (che genera dei numeri casuali per aiutare il giocatore a scegliere quali carte pescare nei titoli di questo genere). C'è veramente di tutto, cosa che, al netto sempre della traduzione, può dare ottime soddisfazioni a un appassionato di mobile gaming.



Sono però le prestazioni in-game a rappresentare il fiore all'occhiello della proposta. Abbiamo ad esempio colto l'occasione per giocare a GTA: San Andreas visto che la GTA Trilogy è appena approdata su Netflix Games. Tralasciando il nostalgico parallelismo che riporta ai tempi in cui serviva collegare una PlayStation 2 al televisore rigorosamente a tubo catodico per poter far girare il capolavoro di Rockstar Games, l'avventura di CJ, in questo caso nella sua Definitive Edition, scorre che è un piacere su REDMAGIC 9 Pro, anche se si imposta al massimo la risoluzione.

Tra l'altro, si fa apprezzare la possibilità di personalizzare i trigger touch dorsali, ad esempio associandoli ai pulsanti di combattimento e corsa del gioco, così da giocare per certi versi come se si avesse una sorta di controller in mano.

Non abbiamo avuto alcun tipo di problema, ad esempio, anche con Honkai: Star Rail, noto titolo mobile che gira senza problemi con preset High e 60FPS su questo dispositivo. Discorso simile per Call of Duty Mobile, che funziona perfettamente con dettagli su Molto Alto e FPS su Max. Alla temibile prova di Diablo Immortal, titolo notoriamente esoso in termini di risorse, lo smartphone ha risposto riproducendolo con risoluzione Alta, 60 FPS e Qualità Molto Alta. Capite bene, dunque, che non ci sono compromessi in ambito gaming.

Tra l'altro, il sistema di raffreddamento ICE 13 basato su vapor chamber e con ventola interna riesce a fare un ottimo lavoro in termini di contenimento delle temperature. In scenari in cui si spinge al massimo l'hardware, il calore sulla scocca potrebbe farsi sentire ma comunque solamente in termini superficiali.