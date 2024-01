Redmi Buds 5 Pro Recensione: qualità al top e prezzo contenuto

Dal lancio dei suoi primi auricolari TWS avvenuto nell'ormai lontano 2018, Xiaomi ha costantemente rinnovato la propria gamma offrendo, di anno in anno, modelli sempre più completi, utilizzando il brand "principale" per i prodotti di punta e delegando al marchio Redmi il compito di occupare il segmento "low cost".



Sulla scia di quanto successo con gli smartphone (Xiaomi ha lanciato i nuovi Redmi Note 13 Series proprio a gennaio 2024), anche questa seconda proposta ha visto una costante crescita in termini qualitativi, che vede la sua massima espressione nei nuovi Redmi Buds 5 Pro, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore che promettono una buona qualità d'ascolto e una grande autonomia, il tutto mantenendo il tratto più distintivo della serie, ovvero il prezzo budget: Xiaomi sarà riuscita anche stavolta a colpire nel segno?



Semplicità funzionale

Dal punto di vista del design, i Redmi Buds 5 Pro sono degli auricolari tanto semplici quanto funzionali, a partire dal case che presenta la classica forma ovale con dimensioni di 61 × 46.8 × 25 per un peso di circa 32.5 grammi, che diventano 42.8 grammi con gli auricolari inseriti al suo interno.

Nella colorazione Midnight Black che abbiamo testato (sono disponibili anche le versioni Moonlight White e Aurora Purple), la piccola custodia in nero opaco è impreziosita, nella parte inferiore, da un rivestimento in "pelle vegana" che offre una piacevole texture ruvida, sulla quale trova spazio un LED per la segnalazione della ricarica e dell'accoppiamento, mentre nella parte posteriore spicca il logo della casa. Nella zona inferiore, invece, trova posto l'ingresso USB-C per la ricarica.

Una volta aperto tramite il pratico perno a scatto, l'astuccio mette in mostra i due auricolari disposti in verticale e saldamente trattenuti da un sistema magnetico che ne previene le cadute accidentali.

I "buds" sono altrettanto essenziali, con capsula a goccia, formato in-ear e uno stelo molto corto che, sulla parte esterna, è rifinito con una texture multistrato a effetto "marmo". Le dimensioni di un singolo auricolare sono di 6.5 × 6.5 × 29.7mm per un totale di 5.1 grammi.

In generale, i Buds 5 Pro sono comodi da indossare e aderiscono perfettamente al padiglione auricolare, garantendo una buona pressione sonora grazie ai gommini di diverse dimensioni che si adattano ai vari condotti uditivi.

Gli auricolari risultano anche solidi, con un'ottima costruzione e una durabilità garantita anche dalla certificazione IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere, facendone il compagno ideale per le trasferte di tutti i giorni e per le sessioni di allenamento.



Un top di gamma sotto mentite spoglie?

L'analisi del profilo tecnico non può che partire dal sistema acustico studiato da Xiaomi per i Redmi Buds 5 Pro: gli auricolari sono equipaggiati con un doppio driver coassiale, un woofer in titanio da 11mm e un tweeter da 10mm in ceramica piezoelettrica.

Grazie a questa soluzione, tutte le frequenze trovano una collocazione precisa, consentendo ai buds di esprimere bassi profondi e medio-alti brillanti, mantenendo al contempo la dinamica, il bilanciamento ed un'equalizzazione piuttosto "flat" e restituendo, infine, un'esperienza d'ascolto di alto livello , soprattutto in relazione alla fascia di prezzo di riferimento.



Il supporto a Bluetooth 5.3 con protocollo LE e le certificazioni LDAC e Hi-Res Audio Wireless garantiscono un buon rapporto di compressione e una connessione stabile, con la possibilità di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Quest'ultima possibilità soffre di alcune piccole problematiche attribuibili al software (e quindi risolvibili): in presenza di più device collegati, gli auricolari non sempre passano reattivamente da uno all'altro, richiedendo l'intervento manuale dell'utente.

Molto bene la cancellazione attiva del rumore, che può contare su ben tre microfoni, uno per l'analisi del rumore ambientale, uno dedito al feedback microfonico e uno per le chiamate, tutti assistiti dall'intelligenza artificiale.

Questo sistema permette una cancellazione del rumore fino a 52 dB e su frequenze fino a 4 kHz, con uno speciale algoritmo dedicato alla cancellazione del rumore del vento fino a 9 m/s. Sempre tenuta a mente la loro fascia di prezzo, l'ANC dei nuovi auricolari targati Xiaomi si comporta egregiamente, soprattutto se usati in combinazione con il software Xiaomi Earbuds, che consente di lasciare all'IA il compito di impostare il livello di cancellazione più adeguato all'ambiente circostante, regolandone automaticamente l'intensità con risultati piuttosto convincenti.

Inoltre, è possibile amplificare i suoni ambientali scegliendo di volta in volta il focus sulla voce o suoi rumori esterni.

Audio e ANC possono comunque contare sui profili personalizzati proposti dall'intelligenza artificiale, che analizza la forma dell'orecchio e l'ambiente circostante per fornire sempre il giusto bilanciamento.

Dall'applicazione è possibile impostare diversi parametri relativi all'EQ e al suono tridimensionale: in quest'ultimo caso, però, il risultato non è all'altezza delle aspettative, con un effetto stereo troppo accentuato e un suono eccessivamente metallico.



Al di là di questo piccolo difetto (che ancora una volta può essere migliorato con qualche aggiornamento), l'esperienza di ascolto offerta dai Redmi Buds 5 Pro ci ha stupiti in più di un'occasione, sia dal punto di vista della qualità audio, sia da quello della cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari possono essere controllati tramite i sensori touch posti all'esterno, completamente personalizzabili tramite l'applicazione: in questo modo è possibile attivare l'ANC con una semplice pressione o passare da una traccia all'altra con pochi gesti. Inoltre, c'è il supporto al rilevamento dell'orecchio che interrompe automaticamente la riproduzione in corso una volta estratti gli auricolari dal padiglione auricolare.



Ottima infine l'autonomia: i nuovi TWS sono equipaggiati con una batteria da 54 mAh per gli auricolari e da 480 mAh per l'astuccio, che consentono una durata fino a 10 ore per singolo ascolto senza ANC attivo e fino a 35 ore cumulative per il case. Autonomia che, senza troppe sorprese, cala drasticamente una volta attivate tutte le funzionalità di cui dispongono i buds, ma anche in questo caso non si scende mai sotto le 3 ore consecutive.

La ricarica rapida permette di ottenere fino a 2 ore di ascolto con soli 5 minuti, mentre per terminare un ciclo completo occorre poco meno di 1 ora per gli auricolari e di 2 ore per il case.