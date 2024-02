Redmi Note 13 Pro+ 5G Recensione: una MIUI all'insegna dell'IA

Se nella recensione di POCO X6 Pro abbiamo potuto provare HyperOS su uno smartphone interamente progettato per ospitare il nuovo OS di casa Xiaomi, il primo passo nel 2024 di Redmi è avvenuto ancora una volta sotto il segno della MIUI. In questo caso, il modello che abbiamo avuto modo di provare nel corso delle ultime settimane è Redmi Note 13 Pro+ 5G - conosciuto anche come Redmi Note 13 Pro Plus 5G e sì, ormai i nomi sono fuori controllo.

Si tratta di un medio gamma che cerca di bilanciare l'esperienza utente, andando anche a sfiorare sotto certi aspetti il mondo dei flagship. Il prezzo di partenza per il modello da 8/256GB è di 449,90 euro mentre per la variante da 12/512GB, ovvero quella con cui abbiamo eseguito i nostri test, il costo arriva a 499,90 euro.



Tra certificazione IP68 e sensori imponenti

Il design di Redmi Note 13 Pro+ 5G si fa notare soprattutto per la presenza sul retro di tre imponenti sensori fotografici, accompagnati dalla scritta 200MEGA OIS, che mette sin da subito in chiaro uno degli elementi principali della scheda tecnica.

La sporgenza delle lenti, per quanto presente, non fa ballare troppo lo smartphone quando utilizzato su una superficie piana.

La colorazione che abbiamo avuto modo di provare è la classica Midnight Black, che si affianca sul mercato alle sicuramente più sgargianti varianti Moonlight White e Aurora Purple. Si fa notare poi la presenza della certificazione IP68, ottima sul fronte della resistenza ad acqua e polvere. C'è inoltre la tecnologia Wet Touch, pensata per mitigare gli input accidentali dovuti all'acqua sullo schermo.

I materiali, un mix di plastica e vetro, risultano interessanti per la fascia di prezzo, nonostante la backcover trattenga un po' troppo le impronte.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il peso di 204,5 grammi, con dimensioni pari a 161,4 x 74,2 x 8,9mm, quindi non si tratta propriamente del dispositivo più compatto in circolazione, per quanto ormai il mercato in generale stia abbandonando i formati più contenuti e maneggevoli.



Il display presenta il classico foro per la fotocamera posizionato in alto, di dimensioni tutto sommato contenute, in modo da non invadere troppo il campo durante la riproduzione di contenuti multimediali.

Lo schermo integra anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che a livello di sistemi di sblocco si aggiunge a un riconoscimento facciale piuttosto rapido. Durante i nostri test abbiamo avuto modo di verificare la presenza di un sensore di prossimità virtuale, visto che né il menu CIT né le app di terze parti riescono a eseguire correttamente quel tipo di test.

Giunti invece al classico tour dei lati, sulla destra troviamo il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume, mentre in alto fanno capolino microfono, altoparlante e sensore IR.

In basso si trovano, invece, carrellino per la SIM (dual nanoSIM), microfono, porta USB Type-C e altoparlante.

La confezione di vendita convince per completezza, a partire dalla presenza di un caricabatterie da ben 120W, affiancato da un cavo USB Type-C/USB Type-A. Presente, poi, una cover morbida in colorazione Black accompagnata dalla spilla per l'estrazione del vano SIM e dalla consueta manualistica.



Un buon hardware da medio gamma con ricarica fulminea

Sotto la scocca c'è il processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, una soluzione di fascia media annunciata a fine 2023 affiancata, nel nostro caso, da 12GB di RAM LPDDR5 (espandibili in via virtuale per un massimo di ulteriori 12GB, mentre di default l'estensione è di 6GB) e 512GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile).

Nel corso della nostra prova, il dispositivo ha fatto registrare 738.548 punti su AnTuTu Benchmark v10.2.0, mentre su Geekbench 6.2.2 ha ottenuto 1.128 punti in single-core e 2.681 punti in multi-core.

Quanto all'autonomia, c'è un'ampia batteria da 5.000 mAh che ci ha sempre consentito di raggiungere il termine della giornata senza troppi problemi. Il nostro tipo di utilizzo, sicuramente più intenso rispetto a quello di un utente casual, non ci consente invece di raggiungere le fatidiche due giornate, ma siamo sicuri che più di qualcuno ci riuscirà. Ciliegina sulla torta, la ricarica rapida da ben 120W migliora drasticamente l'esperienza nel quotidiano, con una ricarica completa che richiede appena 20 minuti.

Del tutto assente la ricarica wireless, ma con queste specifiche non si fa notare più di tanto durante l'utilizzo.



Ottimo per la fascia di prezzo il pannello AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 2.712 x 1.220 pixel, PWM dimming a 1.920Hz, luminosità massima di 1.800 nit, protezione Corning Gorilla Glass Victus, supporto all'HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Si tratta di un display ben bilanciato a livello di colori, che riesce anche a convincere a livello di luminosità massima. È il primo pannello curvo della gamma Redmi, per quanto la "goccia" ai lati sia solamente accennata.

L'unico aspetto che lascia un po' l'amaro in bocca è la modalità Always On, che in realtà dura un massimo di 10 secondi. Probabilmente si tratta di una scelta pensata per migliorare ulteriormente l'autonomia, ma di fatto serve un tap per riattivare quello che dovrebbe essere uno schermo "sempre attivo".

Immancabili, per il resto, Dolby Vision e DRM Widevine L1, quindi con possibilità di prendere visione dei contenuti in Full HD su Netflix e simili.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è un ottimo smartphone per i contenuti multimediali, considerando anche la presenza di un buon reparto audio stereo con doppi altoparlanti e supporto al Dolby Atmos.

Completo anche il comparto connettività, che dispone di 5G, Wi-Fi 6, eSIM, NFC e Bluetooth 5.3.



Sul retro troviamo un sistema a tripla fotocamera da 200MP (principale, f/1.65, OIS) + 8MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, macro). Le foto di giorno risultano ottime soprattutto grazie al sensore principale, che riesce anche a garantire buoni risultati nei contesti notturni (sfruttando l'apposita modalità). Per quanto riguarda lo zoom, si può arrivare fino al 4x senza troppa perdita dei dettagli, mentre in digitale il massimo è 10x.

Premendo sul pulsante di modifica delle foto direttamente all'interno dell'app Fotocamera, è possibile accedere ad alcune funzioni di editing potenziato dall'intelligenza artificiale. Si va dall'aggiunta di una cornice artistica alla possibilità di rimuovere oggetti e soggetti non voluti (similmente a quanto avviene con la funzione Gomma Magica di Google).



Si può effettuare una rimozione manuale, cerchiando gli elementi non desiderati, oppure si possono far rilevare all'IA oggetti, persone e ombre potenzialmente da eliminare.

Interessanti anche altre opzioni, come quella di poter cambiare il cielo con l'intelligenza artificiale tramite una serie di preset pronti all'uso, anche se in questo caso spesso il risultato finale è tutt'altro che realistico.

Stimolanti anche gli adesivi, pensati per aggiungere rapidamente, ad esempio, una torta di compleanno alla foto. Questo tipo di funzionalità si è già vista su POCO X6 Pro ma qui, grazie a un sensore principale più performante, può fare di certo la differenza.



Da questo punto di vista lo smartphone si inserisce insomma in modo convincete tra i medio gamma, ma va detto che i sensori aggiuntivi danno una sensazione diversa. Macro e grandangolari non sono di pari livello, realizzando un quadro positivo ma non ai vertici. I video si possono registrare a un massimo di 4K/30fps ma vale il solito discorso sulla stabilizzazione, comunque buona ma che migliora abbassando la risoluzione.

Anteriormente c'è una fotocamera da 16MP (f/2.4), che riesce a offrire scatti nella media della fascia di prezzo, quindi tranquillamente sfruttabili sui social (perlomeno negli scenari con buona luce).

Al netto di qualche incertezza, il comparto fotografico non è male per questa fascia, ma se volete farvi un'idea più concreta in merito alle sue qualità potete fare affidamento sulla cartella Drive dedicata allo smartphone, in cui troverete alcuni scatti non compressi tra cui anche quelli mostrati più in alto.



Niente HyperOS al lancio, ma è un problema?

Un punto dolente della proposta di Redmi consiste nel fatto che al lancio c'è Android 13. Inoltre, al contrario di quanto visto di recente con POCO X6 Pro, non c'è HyperOS ma la MIUI 14 (con patch di sicurezza di gennaio 2024, al momento in cui scriviamo).

Tuttavia, il primo incontro con HyperOS non ci ha convinto del tutto, quindi in realtà non c'è alcuna reale limitazione, considerando anche che la MIUI presenta comunque miriadi di funzioni. Dispiace, però, che non vi sia Android 14 al lancio, poiché questo significa che avremo a disposizione una major release in meno sulla lunga distanza.

Infatti, quelle 3 major release promesse porteranno plausibilmente ad Android 16 (mentre su POCO X6 Pro ad Android 17). In ogni caso, non mancheranno, da promesse, 4 anni di patch di sicurezza.

Per il resto, ormai la MIUI la conosciamo (di default ci sono anche i widget Musica e Assistente app, nonché la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca tramite il sensore di impronte digitali) e non abbiamo riscontrato particolari bug o importanti lag durante l'utilizzo del dispositivo, complice probabilmente anche l'arrivo di un aggiornamento software nei primi giorni di prova.



Peccato solamente per il classico quantitativo di bloatware, dalle app preinstallate alla pubblicità presente persino all'avvio dello store aggiuntivo App Mall preinstallato (che si affianca immancabilmente al Play Store). Soprattutto in un periodo come quello attuale, la necessità di trovare altri modelli di business per contenere i costi è comprensibile ma, come abbiamo già espresso su queste pagine anche per la prima iterazione di HyperOS, non esattamente tutti potrebbero ritenerlo un buon compromesso.



Passando al gaming, oltre alla presenza delle classiche opzioni Game Turbo con tanto di pannello in-game (che include preset prestazionali, apertura delle app in Picture e in picture e così via), sono poi le effettive performance a contare. Visto che si fa riferimento a un hardware da medio gamma, però, anche i risultati sono su questa lunghezza d'onda.

La nostra prova casual, composta principalmente da Call of Duty Mobile, ha dato risultati interessanti: il titolo si può godere con Qualità e FPS su Molto Alto, per quanto invece l'impostazione degli FPS su Max vada a far scendere la Qualità ad Alto. Passando a una produzione più esosa a livello di risorse, ovvero Diablo Immortal, iniziano a emergere i limiti del comparto basato sul SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Il titolo di Blizzard Entertainment, infatti, deve scendere a Media in termini di preset Qualità per riuscire a mantenere i 60FPS, pur con Risoluzione su Alta.

Per quel che riguarda il sistema di raffreddamento basato su vapor chamber c'è poco da segnalare, in quanto non abbiamo mai riscontrato problemi di temperature durante la nostra prova.

Non siamo davanti a uno smartphone da gaming, ma se si è alla ricerca di un'esperienza casual la proposta di Redmi può comunque dare buone soddisfazioni.