Redmi Watch 3 Recensione: uno smartwatch budget con pochi compromessi

Redmi Watch 3 è arrivato in Italia a fine marzo, insieme alla Redmi Smart Band 2 e alle Redmi Buds 4, completando l'offerta di dispositivi indossabili del sub-brand di Xiaomi per il 2023, una proposta pensata per andare di pari passo con quella degli smartphone della serie Redmi Note 12, anch'essi lanciati poco più di un mese fa.

Proprio Redmi Watch 3 è uno dei device più interessanti dell'intera lineup 2023 di Redmi: pur senza cercare di reinventare la ruota, infatti, lo smartwatch propone delle specifiche tecniche davvero interessanti e un design in linea con gli orologi smart top di gamma, come quelli di Apple e Google, unendo però queste feature a un prezzo incredibilmente competitivo, che nel momento in cui scriviamo questa recensione supera di poco i 100 euro. Scopriamo dunque le caratteristiche, i pregi e i difetti di Redmi Watch 3, un vero e proprio best buy tra gli smartwatch di quest'anno.



Un unboxing minimale, un design senza tempo

Come abbiamo già detto nell'introduzione alla recensione, il punto forte di Redmi Watch 3 è sicuramente il rapporto qualità-prezzo dello smartwatch: per ottenere un price point tale da far venire l'acquolina al grande pubblico, la compagnia cinese ha ovviamente dovuto tagliare su qualcosa.

Redmi, però, ha scelto saggiamente su quali parti del device intervenire, a partire da un'esperienza di unboxing davvero minimale, che però preserva la qualità della scheda tecnica dell'orologio.

Per questo motivo, una volta aperta la scatola in cui lo smartwatch viene confezionato (non delle più eleganti, questo dobbiamo dirlo, a causa delle tantissime scritte impresse su ogni lato), abbiamo una dotazione davvero rudimentale: all'interno, infatti, troviamo solo il Redmi Watch 3, il cavo magnetico di ricarica e la manualistica. Niente blocco di alimentazione - una mancanza prevedibile e che non pesa troppo - ma, soprattutto, niente cinturino di scorta, magari con dimensioni diverse da quello già collegato al corpo dello smartwatch. Mancanza che fa sentire la differenza rispetto alle proposte di fascia un po' più alta, ma che viene tamponata dall'ergonomia del cinturino incluso nello smartwatch, che presenta una cinghia con allacciamento "a bottone" dotata di svariati fori, rendendo il device perfetto per (quasi) ogni polso.



Passando allo smartwatch in sé, quello che abbiamo di fronte è un dispositivo pensato e disegnato per fare concorrenza all'Apple Watch SE, adottando un form factor praticamente identico alla proposta a basso prezzo di Apple e che condensa delle caratteristiche del tutto simili a quelle dello smartwatch di Cupertino in un prodotto dal prezzo decisamente più contenuto. Vi ricordiamo infatti che l'Apple Watch SE 2 costava 309 euro al lancio in Italia, mentre il Redmi Watch 3 viene proposto a 129,99 Euro nel Bel Paese.



Una differenza sostanziale, specie per il target della proposta di Redmi, che è l'utente che desidera spendere poco senza rinunciare a un design all'avanguardia e ad un prodotto di qualità. Inoltre, lo smartwatch è disponibile nei colori Nero e Avorio, con cinturini di colori e materiali diversi: nella confezione dell'orologio di colore nero (quella che abbiamo testato per la nostra review) abbiamo un cinturino in elastomeri termoplastici; in quella del device bianco, invece, il cinturino è in silicone.

Stupisce, ovviamente in positivo, anche il peso di soli 37 grammi del Redmi Watch 3, sostanzialmente in pari con quello dell'Apple Watch SE con cassa da 44 mm.



Il bilanciamento tra qualità e prezzo

Venendo alla scheda tecnica del device, invece, le sue dimensioni sono pari a 42,58 x 36,56 x 9,99 millimetri: lo smartwatch non è affatto invasivo una volta che viene indossato, tendendo a "sparire" molto rapidamente quando si trova al polso dell'utente.

Altra chicca dell'orologio smart targato Redmi è sicuramente l'ottimo display AMOLED da 1,75" con risoluzione da 390 x 450 pixel: un mezzo miracolo per uno smartwatch proposto a poco più di 100 euro, con una luminosità massima elevata che permette di consultare il device anche sotto la luce solare diretta e che farà la felicità degli sportivi outdoor.

Il display è inoltre dotato di tecnologia always-on e di rilevamento (non proprio precisissimo) dei movimenti del polso, accendendosi e spegnendosi da solo al bisogno. Unica pecca lato display è la mancanza del sensore di luminosità ambientale, che rende impossibile per il Redmi Watch 3 regolare automaticamente la luminosità del display. Si tratta di un difetto che potrebbe non infastidire alcuni utenti ma che, in certi limitati casi, rischia di diventare piuttosto noioso: per esempio, durante una delle nostre giornate di prova, ci siamo accorti che il display dello smartwatch, precedentemente impostato sulla luminosità massima, stava illuminando la sala del cinema in cui ci trovavamo. Fortunatamente ce ne siamo accorti prima dell'inizio del film!



Accanto allo schermo, l'altro grande pregio del Redmi Watch 3 è la sua dotazione di sensori, che comprende il lettore ottico per la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno nel sangue, il giroscopio e l'accelerometro. Abbiamo poi il GPS e il Bluetooth 5.2 per la connessione allo smartphone tramite l'app Mi Fitness (di cui parleremo a breve): in entrambi i casi, si tratta di opzioni di connettività precise e stabili, anche se i primissimi abbinamenti con lo smartphone potrebbero risultare un po' ostici, soprattutto su device non-Redmi. Ottima anche la precisione dei sensori biometrici integrati sotto la scocca dello smartwatch, con risultati in linea con quelli del nostro daily driver, un Amazfit GTR 4 (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di AmazFit GTR 4 e GTS 4), e, talvolta, una frequenza di aggiornamento delle misurazioni persino superiore, quasi istantanea.



Conclude la dotazione di sensori del Redmi Watch 3 la connettività satellitare integrata nello smartwatch e che usa i satelliti Beidou, Galileo, GLONASS, GPS e QZSS: l'idea è qui quella di lasciare a casa lo smartphone e portare con sé solo lo smartwatch durante le proprie gite ed escursioni all'aperto, potendo comunque contare del tracciamento del proprio percorso. Un'ottima aggiunta, che sicuramente fornisce una ragione ulteriore d'acquisto agli sportivi.



Ci sono poi altri due aspetti positivi dell'hardware dello smartwatch che non possiamo fare a meno di sottolineare: il primo è la presenza di microfono e altoparlante sotto la scocca del device, che permettono di ricevere ed effettuare chiamate direttamente da quest'ultimo.

La feature è stata pensata anche in questo caso per gli sportivi, che possono continuare il loro allenamento e rispondere alle chiamate senza dover interrompere gli esercizi e estrarre dalla tasca il telefono. Possiamo però confermare che essa si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni, magari dopo un paio di chiamate per "prenderci la mano": l'audio registrato e riprodotto è molto chiaro e i nostri interlocutori non hanno mai segnalato problemi nelle conversazioni telefoniche. Infine, anche la batteria da 289 mAh del Redmi Watch 3 è ottima, a patto di impostare correttamente la frequenza di misurazione dei parametri biometrici dell'utente: con la misurazione intelligente e lo schermo always-on attivi, insieme ad un leggero utilizzo del GPS integrato, è possibile raggiungere gli 8-9 giorni di durata della batteria. Se invece si decide di monitorare costantemente battito e ossigenazione del sangue, di tenere la luminosità del device al massimo e di usare il GPS in maniera più continuativa, la longevità dello smartwatch non supera i cinque giorni.

Un po' smartwatch, un po' smartband

Lato software, il Redmi Watch 3 è molto simile a una smartband più che ad uno smartwatch vero e proprio. Ci troviamo infatti di fronte ad un sistema operativo proprietario di Xiaomi che, a differenza di wearOS, watchOS o degli altri principali software sulla piazza, non permette di scaricare app terze da un marketplace online. Al più, utilizzando Mi Fitness è possibile modificare il quadrante dell'orologio e alcune app presenti fin dal lancio nel pacchetto.



Fortunatamente, la proposta di quadranti messi a disposizione da Redmi, di app e di widget preinstallati sullo smartwatch è piuttosto completa, mentre il pieno supporto ad Alexa come assistente vocale fornisce una marcia in più al device. Anche il monitoraggio degli allenamenti, che comprende la bellezza di 120 sport diversi, è capillare e copre qualsiasi attività possiate immaginare. Le app sono poi ordinate in un apposito sottomenu "a bolle", che scimmiotta un po' quello di watchOS e che può essere richiamato con la pressione dell'unico tasto fisico presente sullo smartwatch (che dunque non presenta tasti multifunzione o ghiere, a differenza di molti competitor).



In generale, l'interfaccia grafica del Redmi Watch 3 è gradevole in ogni suo aspetto, nonché di facile utilizzo. Dal quadrante principale è possibile scorrere in basso per vedere tutte le notifiche ricevute, che vengono divise per app. Scorrendo verso l'alto, invece, si richiamano le impostazioni rapide, che permettono di attivare la modalità non disturbare, modificare la luminosità dello schermo, attivare la torcia o far vibrare lo smartphone in caso di smarrimento di quest'ultimo, insieme a varie altre opzioni. Scorrendo a destra o a sinistra, invece, abbiamo diverse tab di widget, che possono essere ordinati e personalizzati attraverso l'app Mi Fitness. Tra questi ne abbiamo alcuni di più standard, come il calendario, il meteo e la gestione dei media riprodotti dallo smartphone o dalle cuffie, e altri pensati appositamente da Xiaomi per gli sportivi, che vi permettono di controllare al volo il numero di passi della giornata, quello delle calorie bruciate, l'ossigenazione del sangue e il battito cardiaco, oppure di avviare delle brevi sedute di meditazione.



Sempre da Mi Fitness è possibile scegliere quali notifiche ricevere sullo smartwatch e quali invece "relegare" al solo telefono: in questo caso, però, ci accorgiamo chiaramente che il Redmi Watch 3 è un prodotto destinato in primis al mercato cinese, poiché non ci sono i toggle di Instagram, Whatsapp, Facebook e Telegram, relegati nella dicitura "altro", mentre diverse app popolari in Asia, come WeChat, Weibo e Taobao possono essere attivate o disattivate a piacimento. Ciò significa anche che la personalizzazione delle notifiche ricevute è pressoché nulla per gli utenti occidentali, rendendo di fatto inutile la feature.



Mi Fitness serve poi anche per la prima configurazione dello smartwatch, che passa per il rapido download e per l'installazione degli aggiornamenti, per l'impostazione della lingua e per la creazione di un account Xiaomi, qualora già non ne aveste uno.

Ovviamente, Mi Fitness è disponibile per Android e iOS ed è un'app molto stabile e dotata di varie funzioni, tra cui quella di raccolta e visualizzazione di tutti i dati relativi al fitness provenienti dai vostri device della compagnia cinese. Per ora l'applicazione è piuttosto scheletrica in termini di funzioni e opzioni, e ricorda da vicino quella di ZeppOS, di cui d'altro canto Mi Fitness rappresenta una costola separatasi solo di recente, e che per questo non ha le stesse feature offerte dal software flagship. Nonostante ciò, proprio da Mi Fitness è possibile tenere facilmente traccia dei propri allenamenti, con tanto di mappa disegnata in tempo reale, installare o disinstallare i quadranti dell'orologio (in totale sono ben 600, molti dei quali davvero accattivanti, dunque la scelta non manca) e collegarsi al proprio account di Alexa e all'app Salute di iOS, per avere un'esperienza utente ancora più personalizzata.