Redmi Watch 4 Recensione: ampio display, grande autonomia e HyperOS

Tra i meriti di Xiaomi c'è quello di aver sdoganato l'utilizzo diffuso delle sport band, rendendole pratiche ed economicamente accessibili a tutti, a partire dalla vecchia serie Mi Band per arrivare alla più recente Xiaomi Smart Band 8.

Parallelamente, il colosso cinese ha portato avanti una linea di smartwatch dalle funzionalità avanzate, destinando i prodotti di fascia alta al brand principale e lasciando a Redmi il compito di raggiungere nuovi utenti con un'offerta completa ma dai costi contenuti.



Mentre per il mercato True Wireless l'apice l'abbiamo toccato nella recensione delle Redmi Buds 5 Pro, l'ultimo gradino di questo percorso lato smartwatch è arrivato con il nuovo Redmi Watch 4, wearable che porta in dote un display brillante, la possibilità di effettuare chiamate, un parco sensori piuttosto completo, il GPS integrato e la promessa di un'autonomia importante: sarà davvero in grado di competere con i concorrenti più blasonati?



Una corona per domarli

Rispetto alle passate edizioni, Redmi Watch 4 rinnova il proprio design con linee che ricordano da vicino quelle dei celebri orologi intelligenti della mela morsicata.



Il frame in lega di alluminio, nelle colorazioni Obsidian Black e Silver Gray, si presenta con i bordi arrotondati e una forma rettangolare estremamente ampia che introduce il nuovo display da 1,97 pollici. Sul lato sinistro della cassa spicca la più importante delle novità, una corona girevole in acciaio che facilità la navigazione e il controllo di alcune funzionalità: questa soluzione svolge egregiamente il suo lavoro e consente di passare da un menù all'altro, nonché di scorrere le immagini a schermo senza utilizzare il touch screen e regalando persino un ottimo feedback grazie alla vibrazione contestuale.

I sensori sono collocati sul fondo del dispositivo, mentre altoparlante e microfono si posizionano fanno capolino sulla curvatura della scocca, così da consentire un corretto afflusso del suono in entrata e in uscita.

Il cinturino in TPU è abbastanza comodo e il nuovo meccanismo a rilascio rapido consente di sostituirlo o semplicemente di pulirlo in pochi passaggi. Nonostante le dimensioni importanti, pari a 47,5 x 41,1 x 10,5 mm, Redmi Watch 4 si indossa senza fastidio e aderisce perfettamente al polso, un ottimo risultato a fronte dei 31,5 grammi di peso per il solo corpo principale.

In generale, la scelta dei materiali è buona e lo smartwatch targato Xiaomi restituisce una sensazione di solidità sin dal primo momento.

Nonostante l'assenza di certificazioni specifiche, Redmi Watch 4 promette una resistenza all'acqua fino a 50 metri e può quindi essere indossato per gli sport acquatici o per le sessioni di allenamento all'aperto anche nelle peggiori condizioni climatiche.



Un display più grande, per vederci meglio

Dal punto di vista tecnico, Redmi Watch 4 porta offre alcune interessanti novità, a partire dal rinnovato display AMOLED da 1,97 pollici con refresh rate fino a 60 Hz e tecnologia LTPS fino a 5 Hz, per picchi di luminosità fissati sui 600 nit: il pannello è sicuramente uno dei punti di forza di questo dispositivo e porta in dote colori brillanti, nonché un'ottima capacità di visualizzazione anche sotto le fonti dirette di luce.

In questo frangente poi, l'aggiunta del sensore per la luminosità ambientale consente allo smartwatch di regolare l'intensità della luce in maniera autonoma, con vantaggi diretti in termini di praticità e di autonomia. Non manca l'Always on Display con tanti quadranti personalizzati. Ottime sia la reattività e più in generale la fluidità.

Nuova anche la struttura del sensore PPG che, grazie a un sistema a quattro canali, consente una migliore precisione dei dati.

Lo smartwatch dispone di un modulo per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue, di un accelerometro, di un giroscopio e di una bussola elettronica.

La combinazione di questi elementi permette a Redmi Watch 4 di offrire il monitoraggio costante dei parametri cardiaci, del sonno, dello stress e di oltre 150 modalità sportive.



Il chip GNSS integrato rende possibile un sistema di localizzazione indipendente dallo smartwatch: GPS, Galileo, Glonass, BeiDou e QZSS forniscono un tracciamento piuttosto preciso e costante, consentendo a Redmi Watch 4 di registrare i propri allenamenti in maniera del tutto autonoma.

Infine, la batteria da 470 mAh che promette un'autonomia fino a 30 giorni in modalità risparmio energetico e fino a 20 in modalità standard: con tutti i sensori attivi 24 ore al giorno, diversi allenamenti sulle gambe e svariate telefonate di prova, abbiamo raggiunto la considerevole durata di 6 giorni senza una ricarica, che comunque richiede meno di 2 ore per essere completata al 100%.



Ma è davvero uno smartwatch?

Con la quarta iterazione, la serie Redmi Watch vede l'esordio del nuovo sistema operativo HyperOS. Lo smartwatch targato Xiaomi è reattivo e funzionale ma, al di là di questo, dal punto di vista dell'interfaccia e delle funzionalità le differenze rispetto alla vecchia MIUI sono ancora minime. Probabilmente bisognerà attendere una maggiore diffusione del nuovo software per vedere all'opera tutte le integrazioni promesse.

Sotto il profilo delle funzionalità ci troviamo di fronte a una "grande band" con qualche ottimo plus.

Il Redmi Watch 4 è un valido assistente per gli allenamenti di ogni tipo, lo abbiamo messo alla prova con la classica corsa e con una più particolare sessione di pattinaggio sul ghiaccio. In entrambi i casi il dispositivo si è comportato bene, registrando senza problemi tutti i parametri e fornendoci un resoconto dettagliato su schermo. La funzione di rilevamento automatico dell'allenamento funziona molto bene e non si attiva "a caso" come succede con le più economiche band.

Nulla da segnalare anche per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri vitali: lo smartwatch funziona in ogni frangente e riconosce le varie situazioni di utilizzo.



Seppur dotato di una buona indipendenza, Redmi Watch 4 esprime il meglio in combinazione con l'app Mi Fitness, necessaria per monitorare e personalizzare ogni aspetto del dispositivo. Da qui, oltre alla scelta dei tantissimi quadranti disponibili e alla gestione degli allenamenti, è possibile sincronizzare calendari e sveglie, ma soprattutto la lista dei contatti rapidi.

Proprio la possibilità di effettuare e ricevere chiamate via Bluetooth direttamente dal dispositivo è uno dei punti di forza di questa proposta: la qualità generale della chiamata ci ha sorpresi in positivo, tanto da diventare rapidamente un'abitudine in diversi contesti, anche grazie alla risposta automatica con il semplice movimento del braccio. Purtroppo, al momento le applicazioni di terze parti non sono supportate ed è quindi possibile utilizzare solo le chiamate tradizionali.

Assente l'integrazione di un assistente virtuale (anche in combinazione con lo smartphone), così come la possibilità di ampliare la gamma di funzionalità con applicazioni aggiuntive: date la capacità tecniche del dispositivo, ci saremmo aspettati la possibilità di rispondere ai messaggi (magari su Whatsapp) direttamente dalla tastiera virtuale e di registrare semplici note vocali. Chissà che alcune di queste funzionalità non arrivino con i prossimi aggiornamenti.

Al contrario della versione cinese poi, manca del tutto la possibilità di pagare tramite NFC.