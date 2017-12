Riversong BTI-029 Recensione, un versatile trasmettitore-ricevitore Bluetooth

Dopo la prova del Dodocool DA88 continuiamo ad occuparci di trasmettitori-ricevitori Bluetooth; accessori che consentono di aggiungere il noto sistema di comunicazione wireless a TV, stereo o cuffie.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello BTI-029 di Riversong; un prodotto che si distingue per la presenza di un ingresso e di un'uscita digitale in formato SPDIF/ottico e per il supporto al codec aptX. Accessorio realizzato dall'azienda cinese Riversong che abbiamo conosciuto qualche settimana fa con la recensione dell'economica smartband Wave BP. Scopriamo, quindi, le caratteristiche complete di questo accessorio audio low cost.

Riversong BTI-029: design e caratteristiche tecniche

Riversong BTI-029 è un accessorio, disponibile anche sotto altri marchi, che può facilmente essere nascosto dietro a TV o stereo grazie alle dimensioni davvero contenute, pari a 60 x 60 x 18,4 mm con un peso di soli 38,6 grammi. Nonostante sia realizzato interamente in plastica questo gadget si presente con un design elegante e curato grazie alla parte superiore nera lucida dove è stato alloggiato un pulsante multifunzione per il pairing e l'alimentazione. Il resto della scocca, di colore grigio metalizzato, ospita frontalmente il led di stato, mentre a destra sono stati inseriti due switch per abilitare rispettivamente la modalità trasmettitore o quella di ricevitore e le connessioni digitali o analogiche. Sul retro troviamo infatti un ingresso ed un'uscita in formato SPDIF/ottico, una presa per jack audio da 3,5 mm ed una porta Micro USB per la ricarica della batteria integrata da 350 mAh. Infine la parte inferiore dotata di un rivestimento in gomma antiscivolo.

Passando alle caratteristiche tecniche, all'interno del Riversong BTI-029 è stato inserito un chip Bluetooth 4.1 Qualcomm CSR BC8670 con supporto al codec audio aptX (come trasmettitore) anche nella variante Low latency, ideale per videogiochi e film.

Questo gadget è inoltre in grado di memorizzare il collegamento con 4 device in modalità trasmettitore che salgono a 8 se utilizzato come ricevitore. Infine il BTI-029 può anche trasmettere l'audio a due device contemporaneamente.

Configurazione ed esperienza d'uso

Il Riversong BTI-029 è un accessorio audio molto versatile che può ad esempio, trasmettere l'audio della TV (ricevuto via cavo) a delle cuffie senza fili. Inoltre può essere anche collegato, via cavo e come ricevitore, ad un impianto audio. E' quindi possibile ascoltare la musica proveniente da smartphone, tablet o PC via Bluetooth su uno stereo non dotato di questa funzione, scegliendo il collegamento digitale o quello analogico. Un prodotto che inoltre, grazie alla batteria integrata, può anche essere impiegato per trasformare delle semplici cuffie a filo in auricolari wireless.



Come in ogni periferica Bluetooth, la configurazione è risultata semplice ed immediata; per quanto riguarda invece la qualità del collegamento wireless, segnaliamo diverse e brevi interruzioni nella riproduzione audio verificatesi durante le nostre prove con un raggio di azione limitato a qualche metro.

La batteria integrata consente circa 12 ore di autonomia; accumulatore che può essere ricaricato in due ore.

Infine il prezzo con il trasmettitore-ricevitore Bluetooth di Riversong che può essere acquistato su Amazon a circa 30 euro.

Non dimentichiamo la ricca confezione di semplice cartone che include un cavo audio ottico, due analogici, uno di tipo USB / Micro USB ed un dettagliato manuale in lingua inglese.